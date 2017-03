Что это мы всё про мудаков, да про мудаков. Давайте о хорошем. Pink Floyd “The Dark Side of The Moon” Интересные факты и история создания великого рок-альбома. 24 (а по некоторым данным, 23-го) марта отмечает день рождения альбом “The Dark Side of The Moon” группы Pink Floyd. В честь этого события Soyuz.Ru вспоминает несколько интересных подробностей из истории создания великого диска. Вопреки распространенному заблуждению, “The Dark Side of The Moon” не является самой продаваемой пластинкой в истории звукозаписи (он удерживает почетную «бронзу» после “Thriller” Майкла Джексона и “Back In Black” AC/DC), а в родной Британии он так и не смог подняться выше второго места в чартах (уступив забытому ныне поп-сборнику хитов 60-х). Более того, даже лидеры Pink Floyd, гитарист Дэвид Гилмор и басист Роджер Уотерс, не считают “DSOTM” своей самой удачной работой. И тем не менее для многих миллионов слушателей самых разных поколений пластинка с призмой на обложке стала совершенным рок-альбомом – и продолжает оставаться им до сих пор. Предыстория Pink Floyd впервые предприняли попытку исполнить будущий альбом от начала до конца на концерте в январе 1972 года, более чем за год до выхода студийной версии. Однако попытка не увенчалась успехом из-за проблем с аппаратурой, и исполнение прервалось в середине композиции Money. Группа не сдавалась, и полноценная премьера альбома состоялась месяц спустя, на концерте в лондонском Rainbow Theatre. Выступление было записано на профессиональную аппаратуру для трансляции BBC, и в скором времени всплыло на бутлеге, который, по некоторым оценкам, разошелся тиражом более 100 000 экземпляров. Многие покупатели простодушно верили, что они приобретают новый официальный альбом Pink Floyd. Песни "Speak To Me". Это единственная песня на альбоме, автором которой значится Ник Мэйсон. Однако настоящим автором композиции был Роджер Уотерс, который подарил авторство барабанщику из соображений «благотворительности». Судя по всему, сейчас он сожалеет об этом решении: «Боже, я сейчас считаю, что это была отвратительная идея. Потому что он не имел к ней никакого отношения. Это был как подарок. В то время казалось, что это нормально». "Breathe". На композиции можно услышать педал-стил гитару Дэвида Гилмора, которую он приобрёл в одном из ломбардов Сиэттла в 1968 году. "On The Run". Основа композиции создана на синтезаторе Synthi AKS фирмы EMS. Характерная последовательность из восьми нот, на циклическом повторении которой построен весь номер, была запрограммирована на этом инструменте и ускорена до темпа 165 ударов в минуту. На неё был наложен звук шумогенератора, звуки гитары, пущенные задом наперед, и прочие эффекты. Интересно, что композиция, изначально находившаяся на месте “On The Run”, имела название “The Travel Sequence” и имела совсем иной вид. Это был гитарный джем без использования синтезаторов и прочих электронных приспособлений. В таком виде она исполнялась в составе “The Dark Side Of The Moon” на концертах 1972 года, когда будущий альбом еще не был выпущен. "Time". Характерный звук множества часов, по которому ценители хай-энда и сегодня проверяют качество звучания аппаратуры, был записан звукоинженером Аланом Парсонзом в антикварном магазине для целей, не имеющих отношения к альбому Pink Floyd. Однако, когда группа начала записывать композицию Time, эта запись неожиданно оказалась к месту. Парсонз предложил ее использовать, и группа согласилась. "Great Gig In the Sky". Идея пригласить вокалистку Клэр Торри на запись композиции “The Great Gig In The Sky” принадлежит звукоинженеру Алану Парсонзу. В то время Торри была штатным сочинителем песен на EMI, но хотела развивать свою вокальную карьеру. Сотрудник студии позвонил исполнительнице, однако та восприняла приглашение без энтузиазма. На тот момент единственной песней Pink Floyd, которую она знала, была “See Emily Play”, да и та не вызывала у нее восторга: «Они не были моей любимой группой. Если бы это были The Kinks, я была бы на седьмом небе». Как вспоминала впоследствии Торри, тем вечером она планировала сходить на концерт Чака Берри – и ради Pink Floyd она не отказалась от своих планов! Клэр Торри всё-таки смогла выбраться на сессию Pink Floyd несколько дней спустя, в воскресенье, и по этой причине ее работа в студии была оплачена по двойному тарифу – 30 фунтов. Между прочим, поначалу сама Клэр даже не верила в то, что ее вокальная партия попадёт на альбом. Когда однажды она пришла в магазин и увидела пластинку “The Dark Side Of The Moon”, на которой было указано и её имя, то была сильно удивлена. Конечно, на конверте она была упомянута только в качестве вокалистки. Однако более чем тридцать лет спустя Торри потребовала через суд, чтобы ее также занесли в число соавторов композиции. Ее просьба была удовлетворена. "Money". Песня вышла сингле и попала в историю как один из редких хит-синглов, сыгранных в размере 7/4. По словам Роджера Уотерса, Дэвид Гилмор не сразу сумел включиться в этот странный ритм: «Время от времени я делал что-нибудь, и Дэйв говорил: «Нет, это неправильно, здесь не хватает одной доли. Здесь только семь». А я говорил, «Так и задумано». Ряд моих песен имеет такты необычной длины». Тем не менее, часть песни имеет традиционный размер 4/4. Дэвид Гилмор вспоминал: «Мы сочинили музыкальную последовательность в 4/4 для гитарного соло, но заставили бедного саксофониста играть в 7/4». "Us and Them". Песня была изначально написана для кинофильма «Забриски Пойнт» и представлена режиссёру картины Микеланджело Антониони. Музыканты предложили использовать композицию для сцены беспорядков и избиения студентов полицейскими. «Контраст между медленной, весьма красивой музыкой и насилием был замечателен», - говорил Дэвид Гилмор. Группа была разочарована, когда режиссёр сообщил группе, что их запись, по его мнению, не подходит для этого фрагмента. Но в хорошем хозяйстве, как известно, ничего не пропадает! "Any Colour You Like". Композиция также известна под названием “Breathe (Second Reprise)” («Вторая реприза»), потому что она совпадает по ритму с первой песней альбома, хотя и имеет более быстрый темп и более фанковое ощущение. “Any Colour You Like” построена на той же самой последовательности аккордов, только опущенной на тон ниже – с ми-минора в ре-минор. По словам Роджера Уотерса, название композиции отсылает к их бытности в Кембридже, куда торговцы из Лондона приезжали на своих фургонах, чтобы торговать всевозможными товарами. Они эффектно зазывали покупателей, и, рекламируя фарфоровую посуду, иногда использовали фразу типа: «Выбирай любой цвет, они все голубые!». "Brain Damage". Идея композиции навеяна печальной историей Сида Барретта, чье неустойчивое психическое состояние вынудило группу исключить его из Pink Floyd в апреле 1968. Автором "Brain Damage" является Роджер Уотерс, который исполнял песню еще на сессиях записи альбома “Meddle”. В то время композиция носила название “The Dark Side Of The Moon”. Смех, слышный на заднем плане композиции, приналежит роуд-менеджеру группы Питеру Уоттсу, отцу будущей актрисы Наоми Уоттс. "Eclipse". На заднем фоне композиции можно слышать фрагмент одного из интервью, которые Роджер Уотерс взял у всех, кто в момент записи оказался в студии Abbey Road или поблизости. На карточках-подсказках было записано около 20 вопросов, среди которых были, например, такие: «Боитесь ли вы умирать?», «Когда вы в последний раз проявляли жестокость и были ли вы правы?», а также «Что для вас значит фраза «Темная сторона Луны»?». В финале “Eclipse” можно слышать слова студийного охранника Джерри О'Дрисколла; полная версия его ответа звучит так: «Вообще-то, у Луны нет темной стороны. На самом деле, она вся тёмная. Она кажется светлой только из-за Солнца». В то же самое время на студии записывался Пол Маккартни со своей группой Wings. Его ответы также были записаны, но не попали на альбом, так как Пол «слишком старался пошутить». Больше повезло гитаристу Wings Генри Маккалоу, который на вопрос, связанный с жестокостью, ответил: «Не знаю, я в то время был изрядно пьян», судя по всему, рассказывая о своей ссоре с женой. Его ответ попал в финал композиции "Money". Микширование Микширование альбома было болезненным и нервным процессом. В качестве буфера между Уотерсом и Гилмором был приглашен продюсер Крис Томас – ему предстояло смикшировать альбом так, чтобы никого не обидеть. Как вспоминал Дэвид Гилмор, это была нелегкая задача: «Я хотел, чтобы Dark Side был большим, влажным и болотистым, с реверберацией и тому подобными штуками. А Роджер хотел сделать альбом очень «сухим» [т.е., лишенным эхо и других способов обработки звука – Soyuz.Ru]. Я думаю, на него сильно повлиял альбом Джона Леннона [“John Lennon / Plastic Ono Band”], который бы очень «сухим» альбомом. Мы собирались оставить всё микширование Крису Томасу, и чтобы Алан Парсонз был инженером. И конечно же, в первый день я обнаружил, что Роджер туда проник. Так что на следующий день туда проник я. И с этого момента мы оба сидели рядом с Крисом и вмешивались. К счастью, Крису больше нравилась моя точка зрения, чем Роджера». Обложка Скорее всего, мы никогда не увидели бы знаменитую призму на обложке "The Dark Side Of The Moon", если бы не участие Рика Райта, который предложил дизайнеру Сторму Торгерсону полностью отказаться от фотографий в дизайне будущего альбома и сосредоточиться на графике. Торгерсон, чья компания Hipgnosis и по сей день славится обложками с искусно поставленными фотографиями (в числе которых есть, к примеру, “Wish You Were Here”, “Animals” и “Momentary Lapse Of The Reason”), по его собственным словам, «запротестовал: «Рик, я занимаюсь крутыми образами, я не занимаюсь графикой», на что Рик ответил: «Почему бы тебе не взглянуть на это как на вызов». Торгерсон принял вызов, брошенный Райтом, и в итоге один из проектов обложки, которые дизайнер представил на рассмотрение группы, включал изображение супергероя из вселенной Marvel. А теперь попробуйте представить себе, какое впечатление производил бы сегодня знаменитый альбом, окажись он в конверте с изображением… Серебряного Сёрфера! Как мы все хорошо знаем, история (а точнее, сама группа) решила иначе. По воспоминаниям Торгерсена, «музыканты зашли в комнату, оглядели дизайны, посмотрели друг на друга, кивнули и сказали: «Вот этот», показывая на призму. Всё это заняло три минуты». Признание Дэвид Гилмор поспорил с менеджером группы Стивом О'Рурком, что «The Dark Side Of The Moon” не пробьется в десятку американского хит-парада. И проиграл, потому что в 1973 году альбом возглавил хит-парад США – правда, на одну неделю. В Британии же альбом даже не дотянул до первого места, застряв на второй строчке. “The Dark Side Of the Moon” даже выиграл одну премию «Грэмми», правда никто из музыкантов Pink Floyd ее не получил. Престижную награду за звукорежиссуру забрал себе Алан Парсонз. Ни Роджер Уотерс, ни Дэвид Гилмор не считают ”The Dark Side Of The Moon” своей лучшей работой. Уотерс отдает предпочтение альбому “The Wall”, а Дэвид Гилмор считает более удачной пластинку “Wish You Were Here”, на которой, по его мнению, достигнут более удачный баланс между музыкой и словами. На ”The Dark Side Of The Moon”, как считает гитарист, текстам уделено слишком много места. Приведенные выше соображения, однако, не помешали австралийским слушателям в 1990 году проголосовать за “The Dark Side Of The Moon” как за «Лучший альбом для занятий сексом». s oyuz.ru .