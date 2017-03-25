Деньги на благоустройство достанутся таки "Ленинградскому бульвару". ИГРА В КАРТЫ В КОМПАНИИ С ШУЛЕРАМИ Ровно семь лет назад в мэрское кресло ЗАТО Железногорск с ножками забрался губернаторский полпред Вадим Медведев. Как же было обойтись без подарочка в такой день? Это даже неинтересно, дорогие мои. Сегодня комиссия Серого дома под управлением честнейшего Юрия Георгиевича Латушкина подвела, наконец, итоги всенародного референдума по поводу распределения злосчастных 17 млн рублей, выделенных в предвыборный президентский год на благоустройство Нашгорода. Мероприятие сопровождалось нешуточным ажиотажем , хотя сумма эта, надо отметить, является чисто демонстрационной. Столько у нас муниципальная газета ежегодно на поддержание штанов получает, если вдруг кто позабыл. Впрочем, железные горцы суть народец доверчивый и бесхитростный. Будь они рыбой, их бы ловили на пустой крючок, даже без наживки. Сказал начальник: «Решение зависит от вас!», они и побежали своими запросами трясти на сайте Серого дома. А там никто такого наплыва демократии не ждал, особенно из Подгорного. И когда выяснилось, что любимый проект дорогого товарища Чебурашкина и примкнувшей к нему «партии жуликов воров» имеет серьёзный шанс пролететь мимо кассы, на сцену пригласили штатных престидижитаторов. Если верить городскому радио, одна из слушательниц этого почтенного СМИ, по имени Алена, наблюдала за ходом интернет-голосования в режиме реального времени шесть часов подряд, минимум (см. заметку «Горожане возмущены нечестным голосованием»). И достоверно выяснила, что негодяи из Подгорного элементарно накручивают циферки: целых три тысячи двести человек якобы приняли участие в опросе 22 марта. Одновременно аналогичные «обращения о голосовании» (т.е. их было не одно, следовательно?) стали поступать и в отдел общественных связей Серого дома, с чем эту лавочку можно только поздравить. Оказывается, электорат знает о её существовании. Многозначительное наблюдение, согласитесь. Чиновники посовещались и объявили: «В период с 11:00 до 15:00 на сайте проголосовали 3 603 раза. Компания, осуществляющая техническую поддержку официального сайта администрации, проанализировала резкий рост поддержки одного из вариантов. Только 46 голосов поступило из Красноярского края, 15 - из Железногорска. Остальные голоса - из зарубежных стран и других городов России. Предполагаем, что используется один из способов накрутки голосов. Актуальная информация о ходе голосования будет передана в комиссию, которая 24 марта подведет итоги конкурса и определит территорию, где выполнят благоустройство». Лично мне в этот момент уже всё стало понятно. Быть оригинальными и креативными господам слугам народным нет ни малейшей нужды. Быдло охотно хавает всё, что ему роняют ненароком с руководящего стола. По этому поводу не страдающие провалами в памяти аборигены с лёгкостью припомнят, что нечто подобное мы уже наблюдали в декабре 2015 года, когда муниципальной газете вздумалось провести опрос на тему «Человек года», и в нём неожиданно начал побеждать Виктор Стародубцев. Цитирую, не без удовольствия: «Директор выездного железногорского хосписа только-только выиграл грант в фонде экс-министра Кудрина, об этом старательно доложили публике все местные СМИ, так что раскрученная персона с лёгкостью обошла в опросе не только клоуна-депутата от нынешнего «комсомола», но и всяческих инноваторов-директоров-кикбоксёров. Само по себе это не было ни хорошо, ни плохо, если бы не один нюанс. Стародубцев ухитрился политкорректно, но вполне ощутимо плюнуть в местную власть за неоценимую помощь в раскручивании проекта хосписа. А точнее – за отсутствие какой-либо ощутимой помощи. Такой человек муниципальный конкурс выиграть не мог, ясен пень. Нужно было принимать экстренные меры. Ближайшим конкурентом Стародубцева оказался отнюдь не депутат даже, а видный резчик по хлебу Олег Аржанников. Двадцать третьего декабря разрыв между ними составлял шесть процентов, и догнать лидера лучший друг Косена вряд ли мог. Пришлось прибегнуть к магии. Двадцать шестого декабря Аржанников уже обходил Стародубцева на один процент, причём любому нормальному человеку видно было, что наблюдаемое оживление назвать обычным никак нельзя. К двадцать восьмому Стародубцев снова чуть-чуть вырвался вперёд. И тут грянуло, натурально. За следующие три дня сотрудник Клинической больницы №51 просто-напросто удвоил свой результат, после чего Елена Глазунова с большущим удовлетворением смешала фигуры и отдала победу никому не известной старушке, вставившей в подъезде окна за свой счёт. Ах, да – совсем забыл: в понедельник же триумфально проигравшему голосование депутату Сергейкину внезапно пришло в голову «отдать» свой электорат другому кандидату. Куда хочу, мол, туда и вкладываю честно заработанное! По странному стечению обстоятельств, аналогичное желание неожиданно обуяло и ещё нескольких претендентов. По совокупности полученных голосов «человеком года» была спешно объявлена Евдокия Кайгородова, «Единая Россия» могла расслабиться. Но… Давайте попробуем проверить нелепые глазуновские рассказки банальной арифметикой. К окончанию голосования за Аржанникова было отдано 1.648 голосов, за Стародубцева – 849, за Сергейкина – 450 и за Кайгородову – 429. «За некоторых участников в последние дни конкурса «работали» специальные программы по накрутке голосов, - уверяет бюджетный таблоид. – С одного из участников были сняты 518 голосов». С кого же, интересно? Если сложить вместе результаты Кирнасовой, Пасечкина, Гетца, Кайгородовой и Сергейкина, то полученная сумма с большим запасом перекрывает итоговую цифру Виктора Стародубцева. А если жуликом, вдобавок, был он, то подобного массового выступления проигравших и вовсе не требовалось. За первое место пришлось бы бороться Аржанникову и странным образом отпочковавшемуся «коллективному» кандидату Кайгородовой, тогда как Стародубцев сразу скатился бы на четвёртую позицию. Если же накрутка происходила в пользу Олега Аржанникова, то организаторам мало было снять с него якобы нечестно полученные голоса. Он и без этих пяти сотен уверенно опережал Стародубцева, не говоря уж про всяких там Гетцев и Мартыновых. Вот тут и сгодился общий котёл, в самопроизвольное возникновение которого я не поверю даже под угрозой немедленного расстрела. Группа поддержки выступала, очевидно, не за победу Кайгородовой, но за проигрыш Стародубцева…» *** Как видите, на сей раз организаторы тараканьих бегов также не решились обвинить в фальсификации итогов голосования кого-то их претендентов впрямую. Это ведь небезопасно. Тем более, что из последующих действий «счётной комиссии» и без пояснений ясно было, кто тут жулик («преднамеренное участие неустановленных лиц в процесс голосования, выразившееся в массовом «вбросе» голосов») и кого фактически сняли за это с дистанции. «На сайте администрации ЗАТО г.Железногорск с 3 по 23 марта проходило голосование по выбору территории, подлежащей благоустройству в 2017 году. Список из 12 вариантов был составлен на основе предложений граждан. В рамках подведения итогов общественного обсуждения наиболее посещаемых общественных территорий 24 марта 2017 года в 14:00 в здании Администрации была организована работа общественной комиссии по развитию городской среды. По итогу работ общественная комиссия приняла ряд принципиальных решений, в том числе: Почему три часа лучше, чем семь, например, не сообщается. - по результатам общественного голосования объект «Территория, прилегающая к Торговому дому «Михайловский», Центру досуга и ДЮСШ «Юность» включить в Адресный перечень наиболее посещаемых территорий общего пользования ЗАТО Железногорск, включенных для благоустройства в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год». Администрации ЗАТО г. Железногорск, как организатору конкурса, организовать сбор предложений по проекту благоустройства данной территории с учетом предложений жителей города в целях выработки решения, учитывающего интересы различных групп. - учитывая высокую активность жителей пос. Подгорный, принявших участие в голосовании, также организовать сбор предложений по проекту благоустройства территории, прилегающей к ДК «Старт», в целях выработки решения, учитывающего интересы различных групп» ( отсюда ). Природная скромность не позволила энтузиастам сетевой престидижитации уточнить, что учитывающее интересны различных групп решение по Подгорному должно быть направлено не в Серый дом и не в краевое «правительство» для выделения дополнительного финансирования. Если заглянуть в протокол заседания комиссии, то обнаружится, что означенное дацзыбао послать планируется… директору Красмашзавода. Ваше, мол, предприятие в нашем посёлке отирается? Вот и давайте, раскошеливайтесь! Что он на это ответит, нетрудно догадаться… Интрига, таким образом, сохраняется только в одном крошечном вопросике: кто же из членов комиссии отказался поддержать соломоново решение, остановившее часы аккурат в момент победы «бульвара»? Кто и почему? А насчёт всего этого цирка в целом я позволю себе дать технический совет железным горцам, которые реально принимали участие в голосовании, веря в его объективность. Чтобы ваше волеизъявление не превращалось то и дело в глупый фарс, граждане, опросы такого рода должен проводить независимый интернет-ресурс. И я здесь даже не «Уран-Батор» имею в виду, упаси бог. Просто любой действительно независимый от власти ресурс. Правда, в этой схеме имеется один огромный минус. Неизвестно, кто победит тогда. Юбиляру такой расклад вряд ли понравится.