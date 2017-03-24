"Бандитские девяностые", говорите? Ну-ну. Чемодан для пыток № 19 Сцена: крепкие парни затаскивают двоих таких же в гараж, куда приносят чемодан с приспособлениями. В нос засовывают трубку, к ней шприц, подходящий по размеру, и закачивают водку. Не отворачивайтесь. Это не кадры фильма про допросы Абвером бойцов сопротивления в Париже в 1943 году. Время настоящее - март 2017. Тихий провинциальный пленэр нашего региона. Ближе к десяти вечера 17 марта в непростом, судя по особнякам, переулке Верхнем деревни Мистолово во Всеволожском районе соседей наверняка покоробила стрельба у дома № 19. С десяток крепких мужчин бегали вокруг "Мерседеса Гелендваген" и палили то в воздух, то в сторону двух лежащих в весенней грязи. Со стороны и в темени это походило на работу спецподразделения силовиков. Но доносилось не сакраментальное "лежать!", а с добавкой "суки!". Орали и про какую-то овцу. Последнее журналист относит к уголовному сленгу, где это парнокопытное отражает брезгливое отношение к оппоненту. Вскоре лежачих по одному уволокли в гараж. Звуки оттуда доносились, наверняка, приглушенные, как если бы трубой да по мешку с мясом. Впрочем, спокойствие соседям дороже или просто привыкли. Может, поэтому на "02" сигналов не поступало. Если мы бы заглянули тогда в салон "Гелендвагена", то увидели бы на заднем сидении миловидную и испуганную блондинку 35 лет. Зовут ее Ксения. Она мама троих детей. До последнего экономического кризиса она руководила частным детским садом, а сейчас шьет вещи на заказ. Муж был крупным инженером, но погиб под лавиной четыре года назад, когда катался на снегоходе в Мурманской области. В наследство ее детям, родителям погибшего и его сыну от первого брака достался дом, рядом с которым и стоял "Гелендваген". "В прошлом году появились соседи, Татьяна и Александр Вершинины. Татьяна со мной познакомилась, была мила и приветлива. Предложила мне продать дом. Они к тому времени несколько участков уже вокруг купили, строят дом тысячи на две квадратов. Я согласилась, ведь жилье поскромнее у меня есть, а в этом доме я не живу. Родители мужа тоже были не против. Сошлись на цене в 24 миллиона. В декабре подписали предварительный договор купли-продажи. Доли родителей они выкупили, а со мной произошла заминка. Стали давить, мол, дорого. При этом дом весь уже разворотили под ремонт", - рассказала предысторию Ксения. Потом добавила: "Вчера встречались с Татьяной и адвокатами, все было немного напряженно, но цивилизовано. Я решила съездить все же посмотреть, как там дом, да и посуду надо было забрать". Про Александра Вершинина известно, что область его бизнес-интересов лежит в сфере торговли нефтепродуктами. Судя по данным информационной системы "СПАРК-Интерфакс", бизнесмен возглавляет АО НПК "Роспромнефть". Участие в основном капитале АО принимает еще с десяток фирм с похожим названием, к которым Вершинин имел отношение. Согласно данным сайта о работодателях orabote.biz, компания находится в черном списке. Вершинин также руководит фондом социального страхования "Социальная ответственность". Спорный дом - это трехэтажный коттедж площадью около трехсот квадратных метров. Был построен в 2009 году. Для Всеволожского района цена дома и земли в 24 миллиона - так себе. По словам Ксении, поскольку последние несколько месяцев переговоры велись на грани раздражения, она пригласила с собой друга погибшего мужа, а тот взял приятеля. Оба крепкие, оба спортсмены. Но, судя по всему, лучше было бы им взять с собой весь спортклуб. "Мы подъехали, вышли. Нам навстречу пара охранников, у одного из них был короткоствольный автомат. Не пустим, говорят. Слово за слово, они достали оружие, стали палить вверх, только щелчки и огоньки было видно. Я убежала, ребята следом вернулись в машину и тут начался ужас", - уже переходя на всхлипывания, рассказывает нам вроде бы хозяйка особняка. Судя по всему, дальнейшее напоминало дешевый российский сериал про бандитов, но по-настоящему. "Дверь машины распахнулась, какой-то мужчина начал на меня орать и хлестать по лицу. Чего, говорит, приперлась, овца. Много раз меня так назвал. Я пыталась сказать, что это и мой дом тоже, просила отпустить, говорила, что у меня трое детей. Он пообещал, что они инвалидами все станут. А парней все били и били", - фрагментарно вспоминает вечер 17 марта Ксения. Одного из парней журналист нашел по телефону. Александр добавил деталей про "не повезло". "Мы только собрались отъезжать, как сзади нас заблокировала машина. Через мгновение прикладом разбивается стекло со стороны водителя, в дыру просовывается ствол и звучит выстрел. Нас вытаскивают, бросают на землю и стягивают пластиковыми хомутами руки. Начинают и бить и постреливать, около десяти человек было чоповцев с травматическими УЗИ, пистолетами и автоматами Калашникова. Поставили потом к стенке и стали по одному в гараж затаскивать и бить. А потом и вовсе притащили чемодан. В нем какие-то приспособления. Моему товарищу засунули трубку в нос, к нему шприц, подходящий по размеру, присоединили и стали водку закачивать. Этот, который главный у них, на телефон снимал. Мы называли свои данные и говорили, что претензий не имеем. После этого нас отпустили", - рассказал нам Алексей. Было слышно как он искусственно спокоен. Очевидно, до сих пор удивляется таким замашкам. А Ксению минут через сорок отвезли на трассу и высадили. "Еще километр я бежала, падала, поднималась, снова бежала, боялась за детей. Они с мамой дома остались. Я ведь и куртки не взяла, думала, ненадолго. Дома увидела, что с детьми все нормально, выдохнула. Еле дозвонилась в полицию. Приехали двое сотрудников. Мы вернулись к дому. Там этот Вершинин, как я поняла, написал объяснительную. На этом и закончилось. Со мной оперативники не церемонились, а к нему очень уважительно обращались", - с некоторой обидой вспомнила вдова и мать-одиночка. На 18 марта двое пострадавших лежат в больнице с огнестрельными ранениями головы и ног. Пули были травматические. Это хорошо. Но досталось. Полиция все же реабилитировалась и прибыла на место преступления. Правда, в дом их не пустила охрана. Поэтому нашим правоохранителям пришлось только побродить рядом. Но и от этого есть польза. Побродили – нашли пластиковые хомуты-наручники. Мы преодолели трудности, связанные с отсутствием информации о Вершинине по многим телефонам, и, в итоге, все же добрались до Александра Викторовича мобильным образом. "Они приехали, стали наезжать на моих охранников, объект у меня охраняют восемь человек, бизнес такой не простой. Я был на месте, но позже. Никто никого не избивал, это ерунда. И, тем более, никто не заливал водку, они просто пьяные приехали. И, тем более, никто ни в кого и не стрелял. Мы даже вызвали полицию, но они услышали рацию охраны, что она приехала, и уехали. А пластиковых наручников у нас и вовсе нет, наручники металлические. А эта гражданка вообще нам денег должна", - ответил на вопросы 47news Вершинин. Согласитесь, есть что-то незыблемое в этом "вообще денег должен". В конце лишь добавим, что если бы подобный боевик произошел в центре Петербурга, то мы точно бы давали новости и фото с этикетками СОБРа, а в Ленобласти все как-то так. Немного насильно, но по-домашнему, с водочкой. 47news.ru . *** Недавно "Фонтанка" описала любопытный наезд Volvo на петербуржца , а на днях 47news в статье "Чемодан для пыток №19" удивил пальбой в Мистолово, после чего полиция изучает, как спортсменам заливали в нос водку . За этими происшествиями автор почуял петербургского мультимиллионера Александра Вершинина. Но раньше же это был сам Голубев. Он помогал Собчаку и покупал Кировский завод, заходил во внутреннюю тюрьму НКВД, пугал Калашниковым братву и получил пулю в живот. Сидел за похищение, сидел за избиение оперативников. Сохранив энергию и лоск, сегодня он занимается наукой и возводит приличный нефтеперерабатывающий завод в Любани Тосненского района. Понятно, что лет пятнадцать назад ветеранам 90-х пришла в голову мода менять свои фамилии. Так они пытались хоть чуть-чуть вывести прошлое как уличную наколку. Тот же "ночной губернатор" Кумарин вдруг стал Барсуковым. В 2005 году и наш несравненный герой Голубев стал Вершининым. Но он так поступил не из-за дутой конспирации. К нему как-то подкатил историк, который рассказал, что его прабабка, дворянка под Тверью, владела 900 гектарами. Для облегчения реституции ему и посоветовали взять красивую фамилию предков… Деловая активность Александра Викторовича датируется концом 80-х. Работал он тогда в отделе автоматизированной системы строительства на углу Адмиралтейского и Гороховой, где когда-то размещалась ВЧК по борьбе с контрреволюцией с Феликсом Дзержинским. Компьютеры стояли у него громадные как шкафы, а он во внерабочее время выплавлял из их схем драгоценный металл. Так делали очень многие. Тем не менее, за ту шалость в марте 1989 года влепили Голубеву за расхищение социалистического имущества три года условно. До суда он даже семь месяцев провел в "Крестах". Другой бы приобрел испуг, а Голубев правильно извлек оттуда хозяйственную смекалку. Вышел Александр, а на дворе разгул. Голубев не из спорта, в детстве не хулиганил. Чистый кооператор. Начал с пышек и развоза сдобы по вокзалам. Вырос до поставок пива Хайнекен. Пива было как гуталина на гуталиновой фабрике, а складов не было. Он с компаньонами арендовал на Лиговке расселенный дом, который под завязку забивали банками. Дальше пошел взлет уже взрослый – Акционерное общество "Адель". Покупаем никель. На Мончегорский комбинат, за шлам которого потом роту братвы положили, летали его военно-транспортные АН-24 и брали металл за наличку оптом. Но в те времена рождения новой страны, если ты в деле, то в уборную хлопотно было сходить. И каждый бизнесмен должен был иметь своего дракона, чтобы защищаться от других драконов. Так Голубев познакомился с Глущенко, более известным как Хохол, а ныне давно сидящим по делу об убийстве Галины Старовойтовой. А заодно с Дроковым по прозвищу "Зинка", сегодня также давно сидящим за рейдерские захваты. Даже неловко и говорить, что они являлись ближайшим окружением босса всех боссов Владимира Кумарина, уже десятый год находящегося под арестом за захваты предприятий и убийства. Голубев всегда был с характером, и ему не импонировала роль коммерсанта, платящего дань. Скорее, он становится их генеральным спонсором. Он даже на их внешний вид повлиял, хотя стилистом никогда не был. Если бы видели, как на тот момент выглядел будущий депутат ГосДумы Глущенко. Этот заслуженный мастер спорта по боксу постоянно столовался в пивняке "Очки" на канале Грибоедова, а носил, естественно, нестиранный спортивный костюм. А Голубев всегда на галстуке, на белом плаще. Глущенко он тогда подарил первый его костюм Hugo Boss. Светский мир ахнул. А потом еще раздал всем страшно крутые чемоданчики с мобильниками Дельта. Тридцать штук, между прочим. Экспансия росла, и через паевой инвестиционный фонд Голубев покупает, ни много ни мало, долю Кировского завода. Но тогда в Петербурге работала очень силовая личность на посту главного налоговика – Дмитрий Филиппов (его взорвали в конце 90-х, а в 2013 открыли мемориальную доску). И Голубева при посадке в свой Мерседес-600 при выходе из гостиницы "Европейская" встречают оперативники федеральной службы контрразведки. К утру он вышел из Большого дома без акций. Но свет клином на мафии не сошелся. Голубев всегда старался быть политиком. И в 1992 году компания Голубева – главный спонсор Дня рождения Петербурга. Второй, кстати, была водочная, "Смирноф". Рядом с ним уже Собчак, его зам и будущий губернатор – Яковлев. Но. Власть – властью, а реальные рычаги насилия по-прежнему у организованной преступности. Процитируем классика. "Помню, в 1993 году приехали воры из Москвы получать долги у Голубева… Он тогда умудрился задолжать чуть ли не всем. Его запутали, он брал в рублях, а требовали в долларах. Воры говорят: "Вот ваш бизнесмен, он либо отдает лимон, либо мы его убьем". Тут Голубь говорит: "А я не вор, я бизнесмен. Но я в тюрьму КамАЗ гречки отправил и десять телевизоров". Это отрывок очень давнего интервью Андрея Константинова у Кумарина из "Бандитского Петербурга". Заметим, что по оперданным автора, было немного не так. Кумарин, как всегда, приуменьшил заслуги других и возвысил свою роль. Во-первых, не один КамАЗ, а три, а, во-вторых, Голубев не прятался за " тамбовскими", а сам пошел буром на встречу. В январе 1994 года Голубев возвращается из небольшого турне по Америке, заходит к себе в офис, что на Измайловском, 2, окна на Фонтанку, а там его не ждут. За его столом сидит "тамбовская" пехота и растолковывают, что он здесь больше никто. А весь его бизнес на никеле – это уже их бизнес. И тут случилось то, что вошло в мифы и легенды Петербурга и Ленобласти. Голубев через пару часиков вернулся с приятелем по фамилии Калашников. И разогнал братву. Даже ахнул орел по прозвищу Джонни - два нагана, любивший то же самое делать с двух рук. Голубев же буквально издевался над превосходящими силами противника. Как гласят предания, он нанял мусоровоз и перемещался по городу на нем. А в марте 1994 года Голубев сам приходит на Литейный,4 к замначальника ГУВД по хозчасти Пинчуку. Голубев же понимал, что такое дружба, и родной милиции автомашин 20 подарил. И про ту историю забыли. Но Александр Голубев всегда настолько ярок, что ему вменяют неуплату какой-то кошмарной суммы налогов. Так пришлось ему немного посидеть в самой внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной… Официально водительские права Голубев получил только в 21 веке. До сих пор в сводках Регионального отдела по борьбе с организованной преступностью есть упоминания о том, как в апреле 1993 года у него забирали "спецталон" на машину, так называемую "непроверяйку". Хлопотали же за Александра при этом люди из руководства милицейского Главка. Если вы, читатель, хотите отвлечься на вопрос, "а как же они за рулем ездили тогда?", то отвечу зарисовкой - открывали багажник и говорили гаишнику – возьми, сколько в одну руку влезет. Купюры черпали фуражками. И тут так некстати прилетел кинофестиваль, куда Голубева опять завлекли спонсорством. Дал, конечно, тысяч сто долларов, а деньги оказались у какого-то международного проходимца из неведомой страны Кот д'Ивуар. В общем, полная приключенческая галиматья, а злые оперативники задерживают Голубева, Дрокова и компанию. Всем вменяют похищение и вымогательство. Голубев убеждает, мол, потерпевший сам аферист, но гуманный суд дарит ему шесть с половиной реально. "Тамбовские", между прочим, получили поменьше. В октябре 1999 он выходит из колонии. Но могучая компания "Адель" при такой жизни сникла. Наступало время нефти. А тогда за нефть платили кровью. Вечером 30 декабря 1999 года в Петербурге прозвучало три выстрела. Один из снайперской винтовки Драгунова на Казначейской, а два в парадной на проспекте Культуры. Первым был убит легендарный советский валютчик, о котором написаны книги и сняты фильмы, Дахья. А вторые две из пистолета Макарова попали в Александра Голубева. Но и в такой ситуации он начал драться с киллером в маске, который вырвался и сбежал. Как бы опасно с нефтью ни было, но сегодня у Вершинина-Голубева несколько нефтяных компаний, в названиях которых присутствует намек "Роснефть". В Сертолово у бизнесмена нефтеналивная станция, а в Любани Тосненского района на 20 гектарах он строит нефтеналивной завод. В лабораториях его производства занимаются каталитическим крекингом, то есть глубокой переработкой. Так что можно сказать, что наукой. И продолжает он делать многое своими руками. Так, в конце сентября 2009 году служба безопасности компании "Транснефть Балтика" берет его прямо в люке возле Авиагородка, где проходит труба. И обвиняет в незаконной врезке. Разобрались, незаконности не нашли. Тут к месту вспомнить нехорошее ДТП в Купчино, где недавно Volvo с номерами начальника СБ той же "Транснефть Балтика" Сергея Созинова уехала после столкновения с петербуржцем. Компания еще тогда комментировала "Фонтанке" о подстановочном трюке с целью компрометации. Сегодня нам стало известно, что у сына Вершинина точно такая же Volvo, но у Вершинина опять есть козыри. Мол, бампера другие, иномарка Созинова 2011 года, а у них 2013 года выпуска. Не стареет, извините за банальность, душой Вершинин. В январе 2013 года его арестовывают за избиение оперативников экономической безопасности. Тогда Вершинин вез огромную сумму денег для покупки нефти, а его люди в машине прикрытия засекли хвост. На Измайловском остановились, хвост вышел. Результат - драка. Драка оказалась с полицейскими. Потом и уголовное дело оказалось прекращенным. А тут недавно еще первый муж его супруги добивается возбуждения уголовного дела в следствии Невского района. Он уверен, что его душили удавкой сзади охранники Вершинина при разговоре на семейные темы. По нашей информации, ответчик отрицает и говорит, что это с него вымогали деньги. Короче, в делах родственников могут разобраться только сами родственники. Но столько хлопот. А тут на тебе - очередной имущественный спор с соседкой, который в минувшие выходные закончился стрельбой. Полиция с упоением выслушала показания, как гостям со стороны оппонента Вершинина в нос заливали водку. Послушала и сегодня, 23 марта, возбудила уголовное дело по хулиганству организованной группой. Немного смешно, но личную охрану капиталиста Вершинина осуществляет охранное его же предприятие "ФСО РФ". Посмотрим, как теперь обойдется. 47news.ru .