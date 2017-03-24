 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow Сезонная эстетика. Фотофакт  
Пятница, 24 Март 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Вы читаете местные газеты? Какие?
Да, обе
Нет
ГиГ
СГ-26



результаты

Комментарии
  • С приветом, Юкка-Маунтин
    Конечно выведет, ибо это современный менеджер - экономист, обладающий всеми необходимыми компетенциями. Не чета вашему ... >>>

  • Никто не верил, что это всерьё...
    чукчи и якуты спокойно живут! А в крымах жарко.Им головы напекло >>>

  • С приветом, Юкка-Маунтин
    Ну, если за дело захоронения РАО берется водник с экономическим уклоном, то он нас выведет на правильный фарватер. Или н... >>>

  • С приветом, Юкка-Маунтин
    Опять городские дороги разобьют? >>>

  • Зрада! Зрада! Зрада!
    Горожане возмущены нечестным голосованием на сайте администрации ЗАТО Железногорск В среду, 22 марта, в редакцию "Свежег... >>>

  • Имитация Родины
    Интересно, эти сявки из очень внутренних (где-то ближе к заднему проходу) органов рассказывают дома семье о своей службе... >>>

  • Беспросветлое будущее
    Нет на них матроса Евгения Железнякова, сказавшего: "Караул устал". Нынешний госаппарат продолжает без устали наблюдать ... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Сезонная эстетика. Фотофакт Печатать E-mail
Пятница, 24 Март 2017

В каждом райском уголке должны быть свои Медовые Водопады.

Утречком, пока ночной лёд ещё не растаял, высокохудожественные картины можно наблюдать в бывшем Красноярске-26.

Image

***

Image

***

Image

 

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама




Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
24.03.1955
установлены первые правила содержания городского зеленого фонда

24.03.1974
состоялись первые в городе соревнования по зимнему многоборью

24.03.2010
главой ЗАТО г. Железногорск стал бывший полпред губернатора Красноярского края в ЗАТО Вадим Медведев. Голосование состоялось на первой сессии Совета депутатов четвертого созыва

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru
Средний радиационный фон
14 мкР/ч
Пиковый за сутки: 15 мкР/ч


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить