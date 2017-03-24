|Сезонная эстетика. Фотофакт
|Пятница, 24 Март 2017
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В каждом райском уголке должны быть свои Медовые Водопады.
Утречком, пока ночной лёд ещё не растаял, высокохудожественные картины можно наблюдать в бывшем Красноярске-26.
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