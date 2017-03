Империя троллей Из политического сетевого хулиганства вырос целый "медиа-холдинг". Как из «фабрики троллей» выросла «фабрика медиа» В Санкт-Петербурге появился медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Сначала редакции обитали по адресу скандально известной «фабрики троллей», у организаций есть общие руководители и, вероятно, один инвестор — структуры ресторатора Евгения Пригожина. Санкт-Петербург, 5 июля 2016 года. В Куйбышевском районном суде, в двух шагах от Невского проспекта, рассматривается иск к «Яндексу» от бизнесмена Евгения Пригожина, владельца группы «Конкорд», которая обслуживает знаковые мероприятия с участием президента Владимира Путина. Пользуясь нормами закона «О забвении», петербургский бизнесмен требует от поисковика убрать из выдачи 22 ссылки на статьи, посвященные его бизнесу — явному и теневому. У дверей зала, передавала «Фонтанка.ру», толпятся «мужчины в штатском» и корреспонденты «Федерального агентства новостей» (ФАН): все они рванули к скамейкам, едва секретарь суда открыла дверь. Журналистов других СМИ в зал не пустили, пробраться внутрь смог только корреспондент местного «Коммерсанта». Накануне заседания человек по имени Евгений Зубарев — так же зовут директора ФАН — оставил сообщение в рабочем чате журналистов этого агентства в Skype. Как следует из скриншота переписки (есть в распоряжении РБК), «все наличествующие в СПб корры» должны прийти в суд за полчаса до начала процесса. «[Нужно] уменьшить число коллег, попадающих в зал. Задача — не допустить распространения информации о названиях статей, ссылки на которые хочет убрать истец», — судя по скриншоту, потребовал Зубарев. Кто были те загадочные «мужчины в штатском», журналисты агентства не знали, но предполагали — сотрудники из офиса Пригожина, вспоминает бывший корреспондент ФАН. В разговоре с журналом РБК Зубарев заявил, что на том судебном заседании был только один репортер от агентства и двое от ФАН-ТВ, и отказался комментировать «утечки якобы из рабочих чатов». Аватарка из скриншота совпадает с фотографией аккаунта Зубарева в Skype, зарегистрированного на его личную почту. Спецоперация удалась лишь частично: журналист «Коммерсанта» смог проникнуть в зал суда и написать новость, а названия статей, которые Пригожин хотел убрать из выдачи поисковика, уже были известны по предыдущим заседаниям. К примеру, несколько «неугодных» материалов касались возможного участия ресторатора в финансировании так называемой «фабрики троллей» — петербургской организации, сотрудники которой якобы должны писать в блогах комментарии в защиту действующей власти, критиковать оппозиционеров, пропагандировать патриотические ценности. ФАН и часть близких к нему порталов были связаны с «фабрикой троллей» с момента появления: первые офисы редакций находились в доме 55 по улице Савушкина в Санкт-Петербурге — это здание СМИ прозвали «логовом троллей». Сейчас в медиагруппу, где крупнейший — ФАН, входит минимум 16 информационных онлайн-ресурсов, девять из которых официально зарегистрированы Роскомнадзором как СМИ. Головной юридической структуры у группы связанных друг с другом сайтов нет. Но это не мешает руководству организации при знакомстве с представителями федеральных медиа использовать слово «холдинг», рассказал журналу РБК участник одной такой встречи. Уже сейчас «непрофильные» направления (бухгалтерия, IT и пр.) — общие для всех редакций, в группе и впрямь размышляют о необходимости «юридической красоты», сообщил источник, знакомый с работой «фабрики медиа». Долгое время площадки этого своеобразного «патриотического холдинга» оставались на обочине медийного пространства. В декабре 2015-го совокупная аудитория сайтов группы едва превышала 5,5 млн пользователей (архивная статистика Alexa Rank), к середине февраля 2017-го на те же порталы заходили около 33 млн. Счетчики Liveinternet показывают большее значение — свыше 36 млн человек, из них 11 млн — читатели ФАН. Пересечение аудитории порталов внутри группы посмотреть невозможно — статистика закрыта. Сайты «фабрики медиа» дружно обходят крупнейшие российские информационные издания в интернете: сайт «Комсомольской правды» в тот же период посетили около 33 млн человек, «РИА Новости» — примерно 28 млн (данные Liveinternet). А среднемесячная аудитория федеральной сети городских интернет-порталов Regional Network (часть группы компаний Hearst Shkulev) — 25 млн уникальных пользователей, указано на официальном сайте. Как СМИ, некогда связанные с «логовом троллей», сумели обойти признанных игроков медиарынка? И насколько успешно им удается избавиться от «фабричного» прошлого? Фабричная шинель В 2015 году американский журналист Адриан Чен приехал в Санкт-Петербург собирать материал для New York Times Magazine — эта статья, лаконично озаглавленная словом The Agency («Агентство»), впоследствии прославила Савушкина, 55 как «фабрику троллей» на весь мир. В северной столице Чен встретился с Катариной Аистовой, которая якобы имела отношение к ООО «Агентство интернет-исследований» (одна из юридических ипостасей «фабрики троллей»). Та пришла с мужчиной атлетического телосложения, представив его как своего брата. После встречи американский журналист отправился в офисный центр на ул. Савушкина, 55. В списке арендаторов Чен тогда нашел ФАН, позвонил по внутреннему номеру. К журналисту спустился Зубарев и пригласил в свой кабинет: коллеги любезно побеседовали, при этом руководитель издания отрицал какие-либо связи с «фабрикой троллей», а себя и агентство называл «жертвами черного пиара». На следующий день после отъезда Чена из России на ФАН вышла заметка о том, что американский журналист встречался в петербургском кафе с известным активистом ультраправых партий Алексеем Максимовым («Мухой») — именно он, как и оказалось, пришел на встречу с Аистовой под видом ее брата. Публикация сопровождалась снимками, сделанными в кафе скрытой камерой. Сайт ФАН был зарегистрирован в мае 2014 года, редакция заработала примерно через месяц, рассказал журналу РБК один из экс-редакторов издания. Для запуска нового СМИ пригласили профессиональных журналистов. Первым главным редактором агентства стал бывший топ-менеджер регионального отделения «РИА Новости» Владислав Краев (покинул «патриотический холдинг» в 2015-м), а директором — Зубарев, экс-редактор «Росбалта», номинант главной премии петербургского журналистского сообщества «Золотое перо». Если обезличенная «фабрика троллей» всегда существовала «за кадром» и скрывалась под разными юридическими масками вроде «Главсеть», «Агентство интернет-исследований» или «Тека», то ФАН сразу взял курс на работу «в открытую». В конце 2014-го агентство получило свидетельство Роскомнадзора. Учредителем СМИ выступило одноименное юрлицо, на него же в реестре Роскомнадзора были записаны еще три портала — «Экономика сегодня», «Федеральное агентство происшествий» и «Свободное время». В качестве фактического местоположения редакции в свидетельствах был указан один адрес — Савушкина, 55 (архивные лицензии сохранены на Comobzor.ru). Застать Зубарева на Савушкина, 55, как когда-то Чен, уже не получится — в 2015 году ФАН переехал из прославленного американским журналистом здания. Причины переезда коллективу тогда никто не объяснял, но все без слов понимали — соседство с «троллями» работало для редакций «в минус», рассказывает экс-редактор агентства. Хотя организации сидели на разных этажах и пересекались только в курилке, столовой и бухгалтерии, вспоминают два бывших сотрудника редакций. Перевозить компьютеры далеко не пришлось: для редакций СМИ был арендован офис в бизнес-центре «Ильич» на ул. Белоостровская, 8 — в нескольких километрах от «фабрики троллей». В «Ильиче», помимо ФАН, сейчас работают «Политика сегодня», «Экономика сегодня» и «Народные новости». На сайт «Политики сегодня» идет переадресация с портала «Федерального агентства происшествий» (ФАП; fapnews.ru), поддержка которого прекратилась в декабре 2016-го: в английском сленге слово fap употребляется в значении «мастурбация», поэтому как бы ни старалась редакция, поисковики упрямо выкидывали новости ФАП из выдачи, принимая за порносайт. Корреспондента РБК директор агентства встретил не в личном кабинете, а в небольшом ньюсруме, который будто специально освободили для интервью: на компьютерных столах — личные вещи корреспондентов, во время встречи в комнату заглянул молодой человек, но, увидев начальника, испуганно захлопнул дверь. Рассказывая про ФАН, Зубарев явно гордился достижением рекордной читаемости. Но на острые вопросы отвечал, отводя глаза. «Фабрика троллей»? С ней ФАН никак не связан». «Почему сидели на Савушкина? Там было дешево и удобно». После переезда части редакции в новый офис на «фабрике троллей» начала расти новая порция информационных порталов для «патриотического холдинга». В конце 2015-го на Савушкина появились минимум пять ресурсов — «Слово и дело», «Политпазл», «Инфореактор», «ПолитЭксперт», «Ньюинформ», их общая аудитория сейчас достигает почти 9 млн человек. В феврале 2017-го «Инфореактор», «ПолитЭксперт», «Ньюинформ» получили свидетельства СМИ от Роскомнадзора, учредителем значится петербургское ООО «Новинфо». Единственный собственник фирмы — некий Юрий Краснов. Когда корреспондент журнала РБК позвонил ему, представившись сотрудником надзорного органа, он подтвердил, что фактически три редакции «Новинфо» сидят на Савушкина. Связь с другими порталами медиагруппы опосредованно, но прослеживается: администратор группы «ВКонтакте» портала «Слово и дело» общался с корреспондентом журнала РБК с IP-адреса, который по крайней мере до лета 2016-го был арендован ООО «Главсеть» (одно из юрлиц «троллей»). С этого же IP писали сообщения РБК два сотрудника «Инфореактора». А руководитель «Политпазл» Владимир Мезенцев около года назад представлял в Instagram «Слово и дело» как «свое детище», пост сопровождался словами « <...> Мы пришли. Мрачные от того, что нашу Россию оболгали». Свидетельства Роскомнадзора и взятый курс на цивилизованную работу пока не позволяют «патриотическому холдингу» полностью избавиться от «фабричного» прошлого. Ни один из 16 порталов не указывает на своем сайте адрес, где реально находится редакция. Так, «Народные новости» до начала марта отправляли всех потенциальных гостей в жилой дом на окраине Санкт-Петербурга: на вопрос журнала РБК о том, не осложняет ли это порталу коммуникацию с внешним миром, главный редактор издания Тимофей Шабаршин ничего не ответил, но вскоре адрес на сайте был исправлен на Красногвардейский переулок, 23 — соседнее от «Ильича» здание. Там же находится и редакция ФАН. В «Ильиче» редакции «фабрики медиа» арендуют два этажа — около 1 тыс. кв. м, с отдельным входом с улицы. Не каждый охранник бизнес-центра знает, где находится ФАН или дружественные ему редакции, а табличек с названиями нет. Как и в случае с адресами, система менеджмента «патриотического холдинга» выстроена по лучшим теневым стандартам. Бригадир-разработчик В сумерках кофейно-красное здание «Ильича» напоминает типичный скандинавский бизнес-центр: в огромных, почти панорамных окнах здания горят лампы, шторы распахнуты. Грязную и неприглядную Белоостровскую заливает офисный свет, с улицы можно наблюдать за жизнью компаний-арендаторов. Окна, за которыми работает ФАН, плотно прикрыты молочного цвета жалюзи. Лишь прислонившись к стеклам, можно на первом этаже сквозь щелки разглядеть небольшой ньюсрум, календарь с Владимиром Путиным на стене и компьютеры с проставленными инвентарными номерами. Прогуляться по офису корреспонденты журнала РБК не смогли: из того, что удалось увидеть изнутри — те же офисные столы с компьютерами, за которыми работают сотрудники возраста 25–30 лет. Медиагруппой управляют сразу несколько менеджеров, но лишь Зубарев официально представлен на сайте ФАН. Управление редакциями происходит по географическому принципу. Свой руководитель есть в «Ильиче», где сидит коллектив примерно из 100 человек из пяти медиапорталов холдинга. У редакций на Савушкина, где работают порядка 125–150 сотрудников минимум из шести сайтов, — свой менеджер. «Хабом» на Белоостровской управляет 29-летний Алексей Никифоров. До прихода в «фабрику медиа» в начале 2016 года он возглавлял небольшую фирму «Спецстройпроект», которая занималась, например, изготовлением металлоконструкций для птицеводческого завода «Большевик» из Ленинградской области. «Устал от стройки, в этой сфере стало меньше средств, а больше слов и обещаний. Захотелось чего-то нового, увидел объявление на HeadHunter и откликнулся», — объясняет Никифоров смену профессии корреспонденту журнала РБК. У него нет публичных аккаунтов в соцсетях, а на снимке из редакции, который выкладывала в Instagram его заместитель, Никифоров прикрывает лицо рукой. Сейчас он официально представляет холдинг на деловых переговорах, хотя генеральным директором ООО «Федеральное агентство новостей» в ЕГРЮЛе числится Зубарев. Последний открещивается от административной работы: в разговоре с журналом РБК он несколько раз подчеркнул, что отвечает только за контент, а все хозяйственные вопросы — на его более юном коллеге. Редакциями, работающими на Савушкина, управляет Олег Васильев, рассказал журналу РБК источник, знакомый с деятельностью «патриотического холдинга». В отличие от Никифорова, до медиасферы Васильев предположительно работал на «фабрике троллей»: экс-сотрудник ООО «Интернет-исследования» Марат Миндяров в 2015 году в интервью «Новой газете» называл Васильева одним из топ-менеджеров организации. Тот же Васильев якобы просил экс-сотрудницу «фабрики троллей» Ольгу Мальцеву не выносить в публичное пространство историю с ее увольнением без выплаты пособия по беременности, утверждало Би-би-си (у агентства есть запись разговора). Мальцева на это предложение не согласилась и подала в суд, но проиграла в феврале 2017-го, следует из карточки дела. В разговоре с «Новой газетой» она вспоминала, что ее штрафовали за опоздание и смех на рабочем месте. Источник журнала РБК, знакомый с работой на Савушкина, подтверждает, что Васильев зачастую принимает «абсурдные административные решения». Пообщаться с Васильевым не удалось: как и Никифоров, он, очевидно, избегает лишних контактов — телефон, по которому он общался в период конфликта с Мальцевой, уже не используется. Впрочем, Никифорова и Васильева вряд ли можно назвать главными кураторами «фабрики медиа» — скорее, исполнителями. Бывший сотрудник одного из СМИ группы, вспоминает, что «ключевые вопросы нужно было решать с [Михаилом] Бурчиком». Часть сотрудников «патриотического холдинга», к которым журнал РБК обращался с просьбой поговорить или прокомментировать тот или иной факт, сообщали об этом некоему Михаилу Леонидовичу — такое же отчество у Бурчика. 30-летний Бурчик развивал собственные компании VkAp.ru и GaGaDo, которые занимались разработкой игр и приложений как для соцсетей, так и для мобильных платформ, писал в 2010 году журнал «Секрет фирмы». Также петербургский IT-предприниматель издавал газеты для муниципальных округов «Смольнинский» и «Дворцовый» (данные сайта госзакупок). Журналу РБК Бурчик заявил, что не работает в медиахолдинге, а «консультирует его» как специалист по продвижению и развитию интернет-проектов. Рассказывать подробности сотрудничества Бурчик отказался — как и отвечать на другие вопросы. В 2014 году хакерская группа «Шалтай-Болтай» опубликовала массив писем, которыми обменивалось руководство «фабрики троллей» (подлинность переписки подтверждали источники «Фонтанка.ру»). В одном из файлов Бурчик был обозначен как «исполнительный директор» «Агентства интернет-исследований». Свою связь с Савушкина, 55 в разговоре с Ченом предприниматель отрицал. Как указано в базе «СПАРК-Интерфакс», Бурчик владеет компанией «Агентство коммерческих новостей» и возглавляет ее: фирма с выручкой около 8,5 млн руб. (за 2015-й) создана в конце 2013-го, основной тип деятельности — работа информационных агентств. Чем именно занимается компания, журналу РБК выяснить не удалось. По мере того, как «фабрика медиа» разрасталась, в нее вливались петербургские журналисты из местных СМИ. Не все они разделяли идеологическую повестку «патриотического холдинга», рассказывает бывший сотрудник ФАН, но иной работы не было. Кроме того, несмотря на «ограниченность финансовых ресурсов», зарплаты в медиагруппе по ряду позиций по местным меркам выше среднерыночных. Каждому по его труду «Информационно сопровождаю деятельность государственных органов, [нецензурное слово]», — так в Twitter описывает свою деятельность главный редактор одного из порталов холдинга, ранее работавший в петербургской редакции федеральной газеты. Его коллега по медиагруппе гордо демонстрирует в Instagram трехлетнюю визу в США и пишет в Facebook о любви к Лос-Анджелесу: в рабочее время ее издание публикует переводную статью под названием «Правдивая ложь: как Обама и его верные помощники дурят американский народ». Средний оклад, указанный в вакансиях петербургских СМИ на должность корреспондентов и редакторов, составляет 43 тыс. руб., рассказал журналу РБК представитель HeadHunter. ФАН только работникам низового уровня — контент-менеджерам — готов платить 45 тыс. руб. Их обязанность — рерайтить по 20–30 заметок в день. Зарплаты выпускающих редакторов, которые должны дозваниваться до экспертов и готовить, по определению Никифорова, «эксклюзивные материалы» — по 3–7 ежедневно — составляют около 55 тыс. руб. Чуть больше, 60 тыс. руб., получают шеф-редакторы. В одном только ФАН на этой должности работают пять человек: они ищут темы и исправляют ошибки в текстах подчиненных, рассказывает Зубарев. Собеседник журнала РБК, который работал в нескольких разных изданиях холдинга, называет озвученные суммы «близкими к реальным». «В ФАН сейчас люди уходят из-за зарплат», — признает главный редактор крупной петербургского газеты. Редакции работают вбелую, утверждают Никифоров и Зубарев, зарплатный проект — в банке «Санкт-Петербург». Произошло это с лета 2016-го, уточняет источник журнала РБК, знакомый с руководством медиагруппы. «И раньше, и сейчас у нас все было в рамках закона», — настаивает Зубарев. Отдельные сотрудники получают «бонус» в виде собственного медиа: холдинг по-прежнему не имеет единого юридического лица. К примеру, ООО «Федеральное агентство новостей» досталось бывшей сотруднице «Газеты.ру» и экс-главному редактору «Народных новостей» Анне Ботневой, которая ушла из всех структур группы в августе 2016 года. Она не стала отвечать на вопрос журнала РБК, почему до сих пор числится в собственниках ФАН, сославшись на подписанные ранее документы о неразглашении. Жена главного редактора ФАН и по совместительству шеф-редактор портала Татьяна Степанова владеет ООО «Народные новости», а собственником ООО «Экономика сегодня» числится Елена Васильева (данные «СПАРК-Интерфакс»), полная тезка главного редактора одноименного издания. Васильева и Степанова не ответили на вопросы журнала РБК, каким образом они вдруг оказались владельцами медиабизнеса. «Это не преступление», — заявил Зубарев на вопрос о практике записывать активы на сотрудников. Содержание медиахолдинга с редакторами-собственниками обходится до 15 млн руб. в месяц. В эту сумму входит и стоимость аренды в «Ильиче», приводит цифры Никифоров. Источник журнала РБК, близкий к руководству группы, озвучивает большую сумму, 20-22 млн руб. ежемесячно. Таким образом, работа «фабрики медиа» при штатной численности 225–250 человек стоит от 180 до 264 млн руб. в год. Вторая цифра ближе к реальности, судя по расходам петербургского АО «АЖУР-Медиа» (крупнейший актив — «Фонтанка.ру»). В 2015 году группа потратила на содержание 80 работников и офисные расходы 113 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакс». В 2016-м траты чуть подросли — до 120 млн руб., говорит собеседник в одном из местных изданий, знакомый с работой «АЖУР-Медиа». Впрочем, в «патриотическом холдинге» не ориентируются на местные СМИ, не считая их конкурентами. «Мы работаем по федеральной повестке. Наша цель — быть как «РИА Новости», ТАСС, РБК или RT», — рассказывает Никифоров. Из 16 ресурсов «фабрики медиа» местную повестку сейчас «закрывают» только «Невские новости». Сразу несколько порталов — «Политика сегодня», «ПолитЭксперт», «Слово и дело», «Политпазл», «Журналистская правда» — освещают геополитические конфликты, противостояние России и Запада, а сайты «Новостное агентство Харькова», «КиевСМИ» — события на Украине. «Экономику сегодня» в холдинге позиционируют как бизнес-издание, а «ПолитРоссия» не чурается новостей вроде «Настя Задорожная выложила фото без белья». Однако ФАН нащупал эксклюзивную повестку. На линии огня Июль 2016-го, юго-восточная провинция Турции Хаккяри. Отряды народной самообороны курдов и регулярная турецкая армия ведут ожесточенные бои. В отдалении — горный лагерь курдов: в нем, на узкой горной гряде, в скальных полках, в спальниках ночуют корреспонденты ФАН Кирилл Романовский и Вячеслав Дружинин. В одну из ночей случился обстрел: Романовский резко вскочил и лежавший у него в ногах рюкзак полетел вниз со скалы. «Оставаться было никак нельзя, мы снялись с места, упаковавшись с максимально возможной скоростью», — вспоминает Романовский в разговоре с журналом РБК. В тот день со скалы вместе с рюкзаком улетели медикаменты и гермосумка с денежным НЗ, а также прикрепленный сбоку штатив. Впервые военные корреспонденты ФАН отправились в Сирию в 2015 году, еще до начала операции российских ВКС. Модель работы в горячих точках была обкатана ранее на Украине: порталы медиахолдинга полномасштабно освещали боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, в том числе силами собственных корреспондентов. В 2015 году репортер «Невских новостей» Андрей Захарчук даже был задержан в Николаеве сотрудниками СБУ, но его удалось включить в программу обмена пленными и вернуть в Санкт-Петербург. В Сирии ФАНовцы работают посменно — бригадами по два человека. Командировка длится около полутора-двух месяцев, после чего месяц-полтора журналистов задействуют в России, рассказывает Романовский. Он учился в Берлинском университете, работал репортером из воюющего Донбасса для ФАН и учрежденного агентством портала «Журналистская правда». До начала 2016 года военную тему отрабатывали три пары журналистов, сейчас их две. Стоимость месячного пребывания корреспондентов в зоне боевых действий составляет $1,5 тыс. без учета стоимости перелета, рассказывает Романовский. Одна поездка в Сирию приносит журналисту 75–150 тыс. руб., сообщил журналу РБК источник, знакомый с руководством холдинга. С начала освещения сирийских событий военкоры ФАН получали аккредитацию через местные Министерство информации и Министерство обороны. После появления российских военных журналисты продолжили работать через сирийские власти: по словам Романовского, с пресс-службой Минобороны России контактируют лишь «периодически». «Тем, кто получает аккредитацию в Хмеймиме (авиабаза ВКС РФ в Сирии. — РБК) у российских военных, в принципе ничего не показывают. Они под круглосуточным надзором нашего контингента и снять что-то достойное просто не получится», — рассказывал в феврале 2017-го в интервью известному военному блогеру Анатолию Несмияну (Эль Мюрид) бывший военкор ФАН Дмитрий Жаворонков. Сам Жаворонков отказался обсуждать с РБК свою работу в Сирии. Из всех российских СМИ, работающих в самой горячей точке планеты, ФАН действительно меньше всего контактирует с командованием вооруженных сил России, признает Романовский. Однако за такую самостоятельность приходится платить: до Сирии корреспонденты издания добираются самостоятельно, а не транспортом Министерства обороны. Сначала — до Бейрута, столицы Ливана, далее на автобусе или такси до Дамаска. Одна из причин успешной работы корреспондентов ФАН в Сирии — помощь так называемой «Частной военной компании (ЧВК) Вагнера», уверен источник журнала РБК, близкий к Центру примирения сторон. «Да, связи ЧВК использовались», — подтвердил военкор, близко знакомый с журналистами «патриотического холдинга». Бойцы ЧВК под командованием Дмитрия Уткина («Вагнера») принимали участие в первом штурме Пальмиры весной 2016 года, писал ранее журнал РБК. Фирмы, имеющие отношение к бизнесмену, обслуживали базу в Молькино (тренировочная база в том числе для бойцов «Вагнера»). А по данным «Фонтанка.ру», «Вагнер» в течение двух лет перемещался по России в компании людей из окружения Пригожина. На вопрос о помощи со стороны «ЧВК Вагнера» Романовский ответил, что за четыре командировки ни разу не видел ее бойцов. Сейчас их там действительно нет, рассказал РБК собеседник, близкий к Центру примирения сторон. «Они [ЧВК «Вагнера»] были выведены осенью», — подтвердил источник, знакомый с подробностями работы этой ЧВК в Сирии. Оба собеседника журнала РБК утверждают, что в регионе сейчас действуют другие российские ЧВК, не имеющие отношения к «Вагнеру» как командиру. Наличие в Сирии неофициальных подразделений подтверждают данные Conflict Intelligence Team: в марте исследовательская группа обнародовала список из минимум девяти российских бойцов, погибших в 2017 году. Кто бы ни помогал ФАН, постоянные новости и регулярные онлайн-трансляции, снабженные видео с передовой, а также сводки сирийских событий по шесть раз в день, напоминающие армейские, принесли плоды: например, по запросу «Сирия новости» в поисковой выдаче «Яндекса» на первом месте в начале марта появлялся сайт петербургского агентства. Никифоров объясняет, что подотчетные ему СМИ активно используют технологии SEO, оптимизируя новости по ключевым словам и подстраиваясь под запросы пользователей. Правда, доля подобного трафика в среднем по всем порталам «фабрики медиа» едва превышает 8,5% общей посещаемости, показывает статистика Similarweb за февраль. У того же ФАН и вовсе около 4%: в пятерке самых популярных ключевых слов — сочетания «новости украины», «новости новороссии», «сирия». Гораздо больший эффект, нежели работа с поисковиками, порталам медиагруппы дает сотрудничество с ведущими тизерными (обменными) сетями и партнерство с федеральными изданиями. Обмен ссылками с «федералами» позволил нескольким порталам «патриотического холдинга» взлететь в рейтинге цитируемости «Медиалогии». А «тизерки» сейчас приносят почти половину всей аудитории сайтам холдинга. Дрожжи бурного роста 7 марта 2017 года уральский портал Ura.ru разместил новость о том, что ученые из США и Китая выяснили, в такси какого цвета опаснее всего садиться. Во втором абзаце заметки автор поставил гиперссылку на сообщение «Народных новостей», в третьем — на ФАН. В тот же день «Газета.ру» рассказала о материале Wall Street Journal про ужесточение политики Дональда Трампа в отношении России, добавив внутрь ссылку на статью ФАН, а не на оригинальную публикацию американского издания. Порталы внутри «фабрики медиа» щедро обмениваются новостями друг с другом, тем самым увеличивая «видимость» текста в информационном пространстве и популяризируя друг друга у читателей. Однако такой вид сотрудничества не учитывается в рейтинге цитируемости «Медиалогии», куда ФАН ворвался так же стремительно, как в число самых читаемых СМИ страны. ФАН было заведен в систему мониторинга в августе 2016 года как информационное агентство, рассказала журналу РБК представитель «Медиалогии» Надежда Жуковская. По итогам года петербургское медиа с федеральными амбициями заняло седьмое место, оставив позади, например ИА «Регнум». При этом рывок произошел в период с октября по декабрь — за это время индекс цитируемости основного ресурса «патриотического холдинга» рванул почти в шесть раз, следует из данных системы мониторинга «Медиа», с которыми удалось ознакомиться РБК с помощью одного из партнеров «Медиалогии». Некоторые федеральные СМИ особенно рьяно взялись за сотрудничество с петербургским изданием. Например, в декабре лидером по цитированию ФАН была «Газета.ру» (около 33% от общего индекса цитируемости за месяц), на втором и третьем — «Известия» и «Национальная служба новостей» (НСН) соответственно с показателем около 15%, далее расположился портал Ura.ru (около 5%). Только 2 марта «Газета.ру» опубликовала 24 материала со ссылкой на ФАН, 3 марта — 25, посчитал журнал РБК. НСН 8–10 марта ежедневно размещала по десять новостей агентства. В свою очередь, ФАН и его ресурсы щедро публикуют новости коллег: к примеру, на портале появляются ежедневно около шести заметок НСН. Унесенные сетями «Один «клик» без ГЕО обойдется в 75 коп.», «только Россия — от 95 коп.», «500 тыс. переходов в месяц — без проблем», — лаконично писал в Skype руководитель проекта Ex.24smi.info Илья Вавилонский, к которому корреспондент РБК обратился под видом представителя петербургской онлайн-газеты. Ex.24smi.info была выбрана не случайно: эта обменная сеть — один из основных источников трафика для «Федерального агентства новостей», сумевшего за год увеличить посещаемость в шесть раз. В феврале прямой трафик ФАН — число читателей, набирающих в адресной строке riafan.ru — не превышал 27%, следует из данных SimilarWeb. У многих других порталов «фабрики медиа» доля прямых заходов вообще минимальна: у «Инфореактора» и «Политпаззла» 6–7%, у «Слова и дела» 1,4%. При этом у тех, кого команда холдинга хочет потеснить с вершины топовых СМИ, число верных читателей гораздо больше: например, прямой трафик «Коммерсанта» за тот же период составил свыше 50%, у «Комсомольской правды» — 53%. Основной поток пользователей ФАН получает из обменных сетей, новостных агрегаторов и других непрямых источников: их доля — более 60%. Половину приносят сети Lentainform.com и Ex.24smi.info, показывает SimilarWeb. Принцип работы обменных сетей прост: на сайтах СМИ размещаются баннеры с заголовками статей, опубликованных другими членами сети, при клике на ссылку читатели сначала попадают на Lentainform.com, СМИ2, Ex.24smi.info и др., а оттуда — на площадку любого партнера по обменному сообществу. При правильной настройке такие сети действительно могут дать существенный прирост аудитории, рассказал исполнительный директор холдинга «Е-генератор» Павел Власов-Мрдуляш. В «Е-генератор» входит сеть СМИ2, с которой в том числе работает ФАН. «Подозрений в том, что у них накрученный ботами трафик, у нас нет, иначе мы бы не сотрудничали», — утверждает Власов-Мрдуляш. Обмен читателями через тизерные сети происходит на бесплатной основе, однако при желании часть переходов можно купить, рассказывает гендиректор агентства «Отмедиа» Антон Мамонтов. По его словам, в среднем стоимость одного «клика» начинается от 10 коп., цена зависит от качества и типа источника. «Я не верю, что при резком росте посещаемости можно обойтись без покупного трафика», — считает Мамонтов. С учетом цены в 95 коп., названной представителем Ex.24smi.info, 1 млн посетителей в месяц мог бы обойтись ФАН в 950 тыс. руб. Никифоров подтверждает, что порталы холдинга активно работают с обменными сетями и другими площадками по продвижению материалов, про коммерческую составляющую сотрудничества он ничего не говорит. На первом этапе с обменными сетями работали на платной основе — «для тестирования качества трафика и оценки перспектив», уточняет источник журнала РБК, знакомый с деятельностью холдинга. Сейчас точечно продвигаются некоторые новости, бюджет не более 150 тыс. в месяц на все площадки, добавляет он. Оценить, устраивает ли рекламодателей структура трафика ФАН или нет, невозможно. Выручку в «патриотическом холдинге» не раскрывают, а Никифоров и Зубарев даже частично расходятся в показаниях. Ответственный за хозяйственную часть заявил, что ФАН и другие ресурсы — «частная компания, содержит себя за счет рекламы». Ответственный за контент лишь поделился планами вывести ФАН на самоокупаемость. В 2015 году, судя по данным в «СПАРК-Интерфакс», выручка «Федерального агентства новостей» составила 7,4 млн руб., «Невских новостей» — 1,8 млн руб. У «Экономики сегодня» и «Народных новостей», созданных только в 2016 году, отчетности в базе нет.​ Корреспондент журнала РБК изучил сайты «фабрики медиа»: на момент подготовки статьи баннерная реклама была только на ФАН (оператор связи МТС, строительный холдинг ЛСР), на «Политпазле» внутри статей выскакивали рекламные ролики. Отдельные телефоны рекламной службы из всего холдинга есть только у ФАН и «Невских новостей», в обоих случаях трубку снимает один и тот же сотрудник по имени Денис. «Я пока один отвечаю за рекламу», — посетовал он, когда корреспондент журнала РБК позвонил ему и представился работником маркетингового агентства, который хочет узнать условия сотрудничества. В редакциях «Экономики сегодня» и «Политики сегодня» все коммерческие предложения попросили направить на общую почту изданий. На сайте «Народных новостей» советуют обращаться с такими вопросами по адресу Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script Корреспондент журнала РБК последовал этому совету: ответа от компании, которая якобы «продает рекламу в ведущих СМИ РФ и СНГ», не последовало. Помимо этой громкой самопрезентации на главной и единственной странице сайта Smiads есть только список изданий-партнеров. Его можно разделить на две группы: одна — СМИ «патриотического холдинга», включая порталы украинских новостей Nahnews и Pohnews, вторая — известные на рынке издания, к примеру, Ura.ru, «Дни.ру», «МК» и «Парламентская газета». Во всех четырех редакциях журналу РБК опровергли факт сотрудничества с порталом Smiads. Зубарев заявил РБК, что впервые слышит про это агентство. При таком отношении к продаже рекламы единственный источник финансирования — дотации. Зубарев категорически отказывается назвать имя таинственного частного инвестора. «Помогают ли структуры Пригожина? Я комментировать не могу». Информационный плющ «Фабрика троллей» вместе с телеканалом RT упоминалась в открытой части доклада спецслужб США о вмешательстве России в выборы американского президента, опубликованной в начале января 2017-го. Эта история — участие «фабрики» — не получила публичного продолжения, однако журнал РБК смог найти минимум одно сообщество в Facebook, которое активно поддерживало Трампа в предвыборной гонке — Secured Borders. О причастности этого сообщества к «фабрике» рассказал источник, знакомый с ее деятельностью, его слова подтверждает полученный редакцией журнала РБК скриншот с результатами одной из рекламных кампаний сообщества (доступ к подобной статистике невозможен без администраторства страницы). Secured Borders, созданное с целью «защищать нашу страну [США] прямо сейчас от риска, отбросив либеральную фигню», имеет почти 140 тыс. поклонников. К примеру, охват одного из постов сообщества, рекламировавшегося в период выборов, превысил 4 млн человек, которые поставили более 310 тыс. лайков и около 80 тыс. раз расшарили запись, следует из скриншота. Это средние цифры по итогам рекламных кампаний, уточняет собеседник журнала РБК: число крупных тематических сообществ, с помощью которых «фабрика троллей» распространяла информацию в период в американской кампании, — порядка 15 штук, общий дневной охват только по ним составлял 12–15 млн человек. Другое сообщество, о котором узнал журнал РБК, — Tea Party News в Twitter (почти 22 тыс. читателей). Судя по внутренней статистике сообщества, например, в начале ноябре 2016 года твиты этого аккаунта были показаны около 1,6 млн раз. Еженедельное число просмотров постов, опубликованных сотрудниками «фабрики троллей» в соцсетях (помимо Facebook, также Twitter, Instagram, Tublr), достигало в период кампании 30–50 млн, большей популярностью пользовались сообщения «против Хиллари», следует из статистики, полученной редакцией журнала РБК (ее подлинность подтвердил источник, знакомый с деятельностью организации). Никто из связанных с «фабрикой троллей» людей официально не ответил на вопросы журнала РБК о том, имеет ли организация отношение к Secured Borders и Tea Party News и заслуженно ли упоминается в докладе спецслужб. Запрос журнала РБК, переданный Пригожину, остался без ответа. В конце декабря 2016 года США расширили санкции против России в связи с ситуацией на Украине: в новый список попал и Пригожин, за оказание «финансовой, материальной или технологической поддержки <...> высокопоставленным должностным лицам» России. Источник журнала РБК в окружении бизнесмена уточняет: внесение в санкционный список может быть связано «с деятельностью «фабрики троллей». Если «фабрика троллей», предположительно созданная на деньги Пригожина, так и осталась теневой организацией с сомнительной репутацией и идеологически спорной задачей, то «фабрика медиа», якобы существующая на его же деньги, уже стала информационно-новостным холдингом с самой большой в стране аудиторией. Денег организация не приносит, но как замечает экс-редактор ФАН, проект по созданию «патриотического холдинга» нельзя считать убыточным: «прибыль не всегда монетизируется на том же уровне, где производится контент». rbc.ru .







