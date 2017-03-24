Необходимые пояснения к редакционной политике "Уран-Батора".

Очень трогательное письмо получили мы на днях, как видите. Но хотя доброе слово, как говорится, и кошке приятно, здесь следует пояснить и обобщить вот какую мысль, граждане. «Уран-Батор» имеет, конечно, собственную точку зрения на любое происшествие в обозримой части вселенной. Однако далеко не всегда торопится её высказывать, ибо она вполне может оказаться слишком далёкой от реальности. А мы тут не депутаты и не можем себе позволить облажаться просто так, по причине лёгкой расслабухи в голове.

Трудно судить о событиях по чужим рассказам, ещё труднее – по телевизионному сюжету, в котором вообще всё может быть переврано. Поэтому если вас действительно беспокоят некие проблемы ЗАТО, излагайте их, пожалуйста, более подробно и внятно. Наличие документальной базы приветствуется особо. И если ситуация реально будет требовать нашего вмешательства, а дело - стоить свеч, «Уран-Батор» никогда не откажется пошурудить острой палкой в тёмной норке заколючинской ПЖИВ cотоварищи.

А просто для трындежа судьба послала Нашгороду «ВКонтактик», дай ему бог здоровья..