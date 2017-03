У нас длинненькие ручечки Похоже, Россию всерьёз прихватили в Черногории. Кремлевский спрут. Часть 2. Как ГРУ пыталось организовать переворот в Черногории The Insider и Bellingcat продолжают совместное расследование вмешательства Кремля в политические процессы Восточной Европе. В первой части речь шла о финансировании Кремлем (в том числе и посредством Константина Малофеева) лояльных Москве партий и движений, в том числе неонацистских. В этот раз мы расскажем о том, как кремлевские спецслужбы, используя боевиков с опытом войны на Донбассе, пытались организовать переворот в Черногории, чтобы не допустить вступления страны в НАТО… 14 июля 2016 года пресс-секретарь МИД Мария Захарова, выступила с заявлением , в котором недвусмысленно читалась угроза в адрес Черногории: «Мы обратили внимание на опубликованные 12 июля высказывания председателя правительства Черногории Мило Джукановича о российской пропаганде. <…> Мы услышали знакомые по заявлениям натовских лидеров идеи о том, что «не занятое Европейским союзом и НАТО пространство будет заполнено иными силами. Под иными силами предполагается Россия или радикальным исламизм’. Получается, что еще даже до того, как Черногорию втянули в альянс, премьер страны в очередной раз прогнулся перед руководством этой структуры. Исходя из этой логики, было бы необходимо провести референдум и спросить у людей, что они думают о вступлении в альянс. <…> Ответственность за антироссийскую линию Черногории полностью ложится на власти Подгорицы». Эти угрозы от российского МИДа последовали за принятым в мае 2016 года решением Черногории вступить в Североатлантический альянс, причем Кремль озвучивал их уже не в первый раз: в декабре 2015 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя решение НАТО пригласить Черногорию, заявил , что «это не может не приводить к ответным действиям с востока, то есть с российской стороны». Что за «ответные действия» он тогда имел в виду, стало известно только в октябре 2016 года. Провал переворота в Черногории Когда 16 октября 2016 года (за день до парламентских выборов) премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил о предотвращении попытки государственного переворота, многие поначалу не восприняли это всерьез, слишком уж это походило на предвыборный трюк, тем более что описание путча выглядело несколько гротескным. Согласно официальным данным, две дюжины заговорщиков из Черногории и Сербии, возможно руководимые из-за рубежа, попытались приобрести оружие, попасть в день выборов на территорию парламента под видом полицейских, организовать провокацию, инсценировав нападение на собравшихся там мирных демонстрантов, и под этим предлогом захватить парламент и арестовать (а возможно и убить) премьер-министра. После этого планировалось, что власть перейдет к «Демократическому фронту» — антинатовской и пророссийской партии. Черногорские власти арестовали 20 человек и опубликовали видео с изъятыми кастетами, бронежилетами, колючей проволокой и другими предметами (оружие на видео не представлено, но прокуратура заявила о 50 найденных винтовках и 50 пистолетах, которые будут предъявлены на суде). Вся эта история выглядела столь карикатурно, что мировые СМИ почти ее не замечали. Но только до тех пор, пока 24 октября Сербия не арестовала трех граждан России, у которых – согласно данным сербской полиции — была обнаружена поддельная форма черногорских полицейских, €122 000 наличными и оборудование для шифрованной телекоммуникационной связи. Уже через два дня, 26 октября, секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в Белград. Встреча эта анонсировалась заранее, но, очевидно, произошедшие события повлияли на ее повестку. Газета The Guardian со ссылкой на источники в сербском правительстве сообщила, что Патрушев извинился за «грубую операцию, на которую у ее исполнителей не было санкции». Позже в Совбезе отрицали это, заявляя, что «Патрушев не извинялся, потому что ему не за что было извиняться». Были извинения или нет, но Патрушев, вероятно, активно участвовал в улаживании проблемы, об этом сообщал также и «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Сразу после визита Патрушева несколько граждан России были депортированы на родину. На пресс-конференции 6 ноября специальный прокурор Черногории Миливой Катнич рассказал новые детали: за подготовку плана переворота были задержаны двое россиян, которые привлекли серба (ныне – главного обвиняемого) в качестве основного организатора. Организатор далее рекрутировал граждан Сербии и Черногории, его задачей было найти к выборам до 500 человек. Важная деталь: по словам Катнича, ядро группы составляли 50 вооруженных и натренированных террористов из России и Черногории «с боевым опытом в третьих странах» (напрямую о Восточной Украине он не говорил). Тогда еще прокуратура избегала напрямую предъявлять претензии России – рабочей версией было то, что россияне были националистами, которые действовали по своей инициативе. После публичных заявлений Катнича стало известно, что на него самого также готовили покушение, об этом 23 марта сообщила газета Dnevne Novine. По данным издания, правоохранительные органы Черногории получили информацию об этом от зарубежных коллег. Предполагаемым подозреваемым стал гражданин Сербии, имя которого не раскрывается. После этого меры безопасности усилили, и прокурору предоставили бронированный автомобиль. Покушение в Сербии Всего через три дня после визита Патрушева в Сербию, 29 октября, сербская полиция обнаружила в лесу в непосредственной близости от частного дома семьи Вучича в белградском районе Яйинцы ручной гранатомет, четыре ручных гранаты, 100 патронов для автомата Калашникова и еще 20 патронов различных калибров. Все это было спрятано в машине, скрытой в 20 метрах от дороги, ведущей к дому, принадлежащему отцу сербского премьера, который тот часто посещает, причем в том месте, где машина на перекрестке сбрасывает скорость до 10 км/ч. Позже сербская полиция в процессе расследования нашла еще одну машину, на этот раз в Нови-Белграде, а гараже. В машине был автомат «Heckler & Koch», амуниция, 200 гр. тротила, детонатор, спаренный с мобильным телефоном, и пистолет. Служба безопасности сначала спрятала премьера в безопасном месте, и это понятно — в Белграде не могли не отнестись серьезно к этой информации, ведь в 2003 году в Сербии уже было совершено успешное покушение на лидера государства: прозападно ориентированный премьер Зоран Джинджич был убит снайпером. (После того убийства ведущий государственного телеканала «Россия» Константин Семин заявил в новостном выпуске, что «западная марионетка Джинджич <…> получил заслуженную пулю», и остается одним из ключевых ведущих телеканала по сей день). После предотвращенного покушения на Вучича министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в своем сообщении для прессы заявил, что его могли организовать те силы за рубежом, которые были недовольны сербским суверенным выбором «История доказала, что эти силы всегда могут найти в Сербии кого-то, чтобы выполнить эту грязную работу». Позже Вучич также на пресс-конференции подтвердил версию об иностранном следе и отметил, что сербские правоохранители уже не раз получали данные о возможном покушении, организованном из-за рубежа, хотя ранее они не находили подтверждения. И Сербия, и Черногория поначалу не спешили выдвигать обвинения в адрес российских властей, исходя из того, что преступная группа могла действовать не от лица государства, когда выявилась не самая приятная для Кремля информация. Один из двух россиян, которых Черногория объявила в розыск через Интерпол, известный следствию как Эдуард Широков, пересекал границу под другим официально выданным российским паспортом с другой фамилией (Шишмаков), причем еще недавно Шишмаков работал военным атташе в российском посольстве в Варшаве. Все это свидетельствовало о том, что он является штатным сотрудником ГРУ. Согласно бывшему лидеру другой балканской страны, знакомому с ситуацией (и согласившемуся разговаривать с авторами данного расследования на условиях анонимности), премьер-министры и Черногории, и Сербии поверили заверениям Патрушева в том, что замешанные в деле россияне не имеют отношения к государству, поэтому сведения о том, что как минимум один из них связан с ГРУ, повергли их в шок. Впрочем, как выяснилось позже, Шишмаков не единственный штатный работник российских спецслужб, засветившийся в этом деле. ГРУшники Эдуард Шишмаков родился в 1971 году в семье военного, закончил среднюю школу для детей военнослужащих Группы советских войск в Восточной Германии в городке Галле. В 1993 году окончил Черноморское ВВМУ им. Нахимова. Затем проходил обучение в Военно-Дипломатической академии МО РФ, которую на сленге ГРУ называют «Консерватория». Академия специализируется на подготовке военных дипломатов (атташе) и сотрудников военной разведки. Среди однокурсников Шишмакова — Игорь Костюков — первый заместитель руководителя ГРУ, Сергей Западаев — командир Краснодарского разведцентра ГРУ (по сведениям СБУ, военнослужащие этого разведцентра принимали участие в боевых действиях на Донбассе). В 2014 году Шишмаков служил военно-морским атташе при российском посольстве в Варшаве. В СМИ попали сообщения о мероприятиях, которые он посещал в этом качестве, а на сайте российского посольства в Польше его фамилию до сих пор не успели убрать. Также известно, что Шишмаков принимал участие во встрече с представителями Бюро национальной безопасности Польши, причем в польском сообщении о мероприятии фамилия Шишмакова значится, а в российском почему-то нет . Примечательно, что в том же мероприятии принимал участие заместитель Патрушева в Совбезе Евгений Лукьянов и руководитель Центра оборонных исследований РИСИ Григорий Тищенко. Дальше – самое интересное: в октябре Польша выдворяет Шишмакова из страны и объявляет персоной нон-грата, определив его как офицера ГРУ. Некоторое время польские военные спецслужбы за ним следили и обнаружили его контакты с подполковником «Збгиневом Й.». Как выяснила контрразведка, Збигнев Й. познакомился с работниками посольства РФ, из которых часть является офицерами ГРУ, во время организованных им торжественных мероприятий на кладбищах солдат Красной армии. Впоследствии Шишмаков платил деньги подполковнику, который «обладал возможностью подбора офицеров с целью вербовки». Еще одним контактом Шишмакова был юрист «Станислав Ш.», который «вел шпионскую деятельность в пользу российской разведки. И подполковник, и юрист были арестованы, а Шишмаков был выдворен из страны. Согласно решению суда от мая 2016 года, Шишмаков просил подполковника передать ГРУ информацию о сотнях польских военнослужащих вместе с историей совершенных ими когда-либо правонарушений, обвинениями в уголовных преступлениях и другой подобной информацией, которая могла быть впоследствии использована для вербовки. Подполковник признался, что получил в общей сумме 17 тысяч злотых (€5500) и специальный телефон с шифрованной связью, чтобы общаться с российскими кураторами. Казалось бы, после этого проваленного задания Шишмакову в Европу путь заказан. Но в августе 2016 года он получил новый загранпаспорт на другую фамилию (Широков) и именно с этим паспортом отправился в Сербию. После того, как он снова был вычислен спецслужбами, в базе Интерпола он появился под именем Широков. И только в феврале 2017 года специальный прокурор Черногории заявил , что реальное имя Широкова – Шишмаков, и что эту информацию прокуратура получила от польских властей. Связаться с Шишмаковым The Insider и Bellingcat не удалось, свой мобильный телефон он отключил, аккаунт в соцсети удалил, а его домашний номер не отвечал. Его сын (Дмитрий Шишмаков, генеральный директор компании «Веб-мерчандайзинг», проживающий в Петербурге), отказался сообщить какие-либо подробности судьбы Шишмакова-старшего, а после звонка стер в своей соцсети «В контакте» общее фото с ним. Роль второго ГРУ-шника, фигурирующего в обвинении под именем Владимир Попов менее ясна. Неясно даже, фигурирует ли он в деле под своим настоящим именем. Вполне возможно, что да, так как долгое время он вел аккаунт «В контакте» именно под этим именем. Правда, затем он удалил свой аккаунт, после того как информацию о нем опубликовало издание «Медиазона». При этом молдавская пресса сообщала , что человек с таким же именем и датой рождения уже попадал под прицел местных спецслужб, когда мае-июне 2014 года приезжал в Гагаузию, чтобы встретиться с местными сепаратистами и активистами, выступающими против ЕС. Также The Insider и Bellingcat от своих источников в службе пограничного контроля Болгарии стало известно, что Попов посещал эту страну 10 октября 2016 года, за несколько дней до запланированного переворота. Между тем в прессе со ссылкой на источники в полиции сообщалось, что телефоны с шифрованной связью, которыми пользовались заговорщики, были приобретены в Болгарии. Боевики с Донбасса Данные следователей Черногории базируются на показаниях двух основных обвиняемых: Мирко Велимировича (который сдался властям и начал давать показания 16 октября), и националиста Александра Синджелича, возглавляющего прокремлевскую организацию Сербские волки и воевавшего на Донбассе (подробнее о нем The Insider уже писал ). Синджелича задержали на основании показаний Велимировича, который указал на него как на человека, который его нанял для приобретения оружия и для участия захвата здания парламента в ночь выборов. Согласно показания Синджелича, опубликованным черногорской прокуратурой, с ним связались «русские националисты», которых он ранее встречал, когда воевал на стороне сепаратистов на Донбассе в 2014-2015 годах. Он встретился с ними в Москве 26 сентября 2016 года в «роскошных апартаментах». <…> «Националисты» представились как Эдуард Широков и Владимир Попов и дали понять, что работают на спецслужбы. Именно они и предложили ему описанный выше план по смене власти в Черногории с целью предотвратить вступление страны в НАТО (что понравилось Синджеличу как ярому противнику НАТО). На первую стадию операции Синджелич получил более €200,000 наличными. Синджелич также заявил в суде, что Шишмаков сам купил ему билет в Москву и встретил его прямо у самолета. Паспортный контроль они не проходили, чтобы не оставлять следов пребывания Синджелича в России. При этом у Шишмакова был архитектурный план здания парламента, на котором он ему показывал, как производить захват здания. Вернувшись в Белград, Синджелич нанял Велимировича, чтобы тот достал в Косово оружие и снял в Подгорице дом, где заговорщики могли бы встречаться и хранить оружие. По его словам, он дал Велимировичу €25,000 наличными и три коробки с амуницией. И Синджелич, и Велимирович сообщили следствию, что в начале октября Широков и Попов приехали в Сербию и передали каждому из них по мобильному телефону Lenovo с шифрованной связью и прошитыми номерами (те самые, купленные в Болгарии). Согласно показаниям Синджелича и Велимировича, двумя другими ключевыми участниками заговора были Братислав Дикич (бывший командир сербской жандармерии) и Неманья Ристич, также ранее воевавшим на Донбассе (оба категорически отрицают свое участие). Синджелич передавал инструкции Велимировичу и Дикичу по зашифрованной голосовой связи, в том числе о том, как надо переодеться в полицейскую форму (надев синие ленточки, чтобы заговорщики могли отличать друг друга от реальных полицейских) и смешаться с толпой перед парламентом. Можно ли доверять этим показаниям Синджелича и Велимировича? Сегодня Дикич и Ристич, отрицая свою причастность, обвиняют Синджелича в том, что он был провокатором, целью которого было дискредитировать пророссийскую партию Черногории и помочь Западу. Но в Сети оказались перехваченные разговора Синджелича, которые указывают на то, что он действительно был связан с российскими спецслужбами. В том числе это разговор по Skype между Синджеличем и сербским политологом Венчиславом Буичем, датированный 11 марта 2015 года, в котором Синджелич хвастается, что вскоре собирается встретиться в Москве с «важными людьми из Министерства обороны», чтобы обсудить случай лидера четников Живковича (которого по неясным причинам разыскивает ГРУ). Также любопытно, что до 25 сентября 2016 года Синджелич активно писал в «В контакте» (в среднем по одному посту или репосту в день). И именно в тот день, когда он отправился в Москву, посты прекращаются вплоть до 20 октября. Есть и перехваченные записи телефонных переговоров (голос в аудиозаписи совпадает с голосом Синджелича), в которых он общается Дикичем и Велимировичем. Телефонный разговор между Синджеличем и Велимировичем, по-видимому, состоялся за день до выборов. Велимирович обеспокоен, что до сих пор не получил ясных инструкций и не встретился лично с человеком, который эти инструкции должен передать. К сожалению, разговор с Дикичем попал в публичный доступ только в форме транскрипта. Редактор газеты Dnevne Novine (от которого The Insider и Bellingcat получили эти записи) объясняет это тем, что прокуратура не желала утечки записи с упоминанием «русских», стараясь не допустить скандала (это было еще до того, как стало известно о вовлеченности в путч ГРУшников). Однако подлинность разговора с Дикичем невольно подтвердил его же адвокат – отвечая на вопрос об этой аудиозаписи он посетовал , что прокуратура допустила разглашение тайны следствия. Любопытно также, что поначалу лидеры «Демократического фронта» заявляли, что Синджелич в своих показаниях их оклеветал и требовали очной ставки. Но когда им эту очную ставку предложили, они отказались. Частно-государственное партнерство. Малофеев и Решетников спешат на помощь Вскоре после провалившегося переворота, 2 ноября 2016 года Владимир Путин своим указом снял с должности директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова. Бывший агент КГБ на Балканах, а затем генерал-лейтенант Службы внешней разведки, проработал директором РИСИ 8 лет, и вот теперь уступил место Фрадкову, до этого возглавлявшему всю ту же СВР. Ветераны внешней разведки, казалось бы, не имеют прямого отношения к научной работе в исследовательском институте, но на самом деле РИСИ активно занимается прикладной деятельностью, на которой, похоже, Решетников и погорел. Решетников самым активным образом был вовлечен в деятельность на Балканах, сотрудничая при этом с другим одиозным персонажем — «православным рейдером» Константином Малофеевым, о котором The Insider подробно писал в первой части расследования. В частности Решетников и Малофеев помогали на выборах сохранить власть в Республике Сербской кремлевскому ставленнику Милораду Додику, за что тот после выборов их обоих наградил орденом Негоша. Помимо общего интереса к продвижению интересов Кремля в Восточной Европе, Решетникова и Малофеева сближала также показная религиозность, на этой почве они оба сблизились в том числе с Георгием Шевкуновым (отцом Тихоном), которого также называют «духовником Путина» и с которым Малофеев согласовывал свои действия во время российского вторжения на Донбасс. Александр Сытин, долгое время работавший в РИСИ под начальством Решетникова, также подтвердил The Insider, что Малофеев и Решетников тесно сотрудничали по линии РПЦ МП: «Решетников член попечительского совета крупного московского монастыря, вхож если не в высшие, то в церковные круги второго-то эшелона уж точно. Они неоднократно были замечены вместе на различных патриотических консервативных конференциях. Уже после моего увольнения поздней осенью 2014 года частым гостем в РИСИ был Игорь Гиркин. Так что связи безусловно есть. Что касается Черногории, то тут я думаю Решетников выступал скорее идеологом и консультантом. Он весьма дружен с братом Милошевича и его вдовой. У него огромные связи на Балканах, правда, преимущественно в Болгарии и Греции, но наверняка очень много знакомых среди «бывших» работников югославских спецслужб его поколения. Идея проведения провокаций — в Украине, Молдове, Греции (он активно поддерживал Ципраса) в его предвыборной борьбе — любимая идея Решетникова. Думаю, что здесь тоже контакты шли не по линии РИСИ, а по линии, например, Совета безопасности, где Решетников является консультантом, и по линии его личных связей в администрации президента. Скорее всего, он предложил эту идею — устроить переворот в Черногории — и возможно указал на исполнителей, но не на уровне лиц, а на уровне «общественных» организаций пророссийской направленности. Конкретные действия, конечно, разрабатывали другие люди. Он не мог взять на себя оперативной деятельности, хотя всегда тосковал по своей службе в качестве резидента в Болгарии и Греции». Балканы действительно были одной из зон особого внимания Решетникова. За несколько дней до выборов (и безуспешного переворота) Решетников принял у себя в институте так называемых «атаманов Балканского казачьего войска». Присутствовал на встрече и Виктор Заплатин, называющий себя «генералом и верховным атаманом Балканского казачьего войска», но более известный как один из боевиков, воевавших в Восточной Украине на стороне сепаратистов (подробнее о нем The Insider уже писал ). В январе 2016 года Заплатин принимал участие во встрече Союза сербских ветеранов и добровольцев. На этой фотографии с пресс-конференции, посвященной этой встрече, по левую руку сидит от Заплатина сидит Славко Никич. Позже Никич даст показания прокуратуре, где признается, что его тоже пытались вовлечь в заговор. Причем в вербовке участвовал человек, представившийся «агентом ФСБ». Следствие считает, что этим человеком был тот самый Владимир Попов, о котором говорилось выше. По всей видимости, именно такие люди как Заплатин и другие представители псевдоказачьих организаций, уже имеющие боевой опыт в Украине, должны были стать той силой, на которую бы опиралась новая власть, если бы путч состоялся. Ранее в Республике Сербской, как уже писал The Insider, к выборам также подвозили «казаков» из «Новороссии». Бывший глава службы безопасности Малофеева Игорь Гиркин (Стрелков), воевавший в Боснии в 1992 году, а затем ставший «министром обороны ДНР» в разговоре с The Insider о роли «казаков» высказался так: «Настоящие казаки у нас, как известно, кончились в 1921 году вместе с эвакуацией Врангеля на Дальнем Востоке, и в 1922 году вместе с эвакуацией Дитерихса. Ну а люди, которые сейчас себя называют «казаками»,пусть даже искренне, они, я думаю, вполне искренне и поехали туда, по причине того, что еще в мою бытность в Боснии, там воевало казачье подразделение, почему бы ему не быть, почему бы людям не поехать туда снова?» По мнению Гиркина, у Кремля нет четкой стратегии в отношении Балкан и Восточной Европы в целом: «Я давно уже сравнивал поведение Кремля, поведение нынешней российской элиты с поведением больного шизофренией, когда он делает совершенно разнонаправленные действия, изрекает совершенно противоположные тезисы, и в результате понять, что же, собственно, является целью внешней политики России, просто невозможно». Любопытно, что Синджелич в своих показаниях отмечал, что в Москве встречался с ГРУшниками в чьих-то «роскошных апартаментах», что также наводит на мысль о возможной причастности Малофеева. (Сам Малофеев проигнорировал запрос The Insider о комментарии). Но если степень его участия вызывает вопросы, то вот вовлеченность Решетникова и РИСИ подтверждается множеством фактов, и помимо описанных выше это все та же переписка Усовского. В частности, он переписывается с сотрудником РИСИ Николаем Подчасовым, для которого в сентябре 2016 года (за месяц до попытки переворота), зачем-то ищет (и находит) сербских активистов. Подчасов передает список активистов «начальству», а Усовский чуть позже интересуется, подошли ли эти кандидатуры, можно ли приезжать за деньгами. Еще примечательно, что замруководителя Сектора балканских стран РИСИ Никита Бондарев (то самый, для кого Подчасов искал сербов) в 2016 году прямым текстом говорил о штурме парламента в Черногории как об одном из возможных сценариев. Ни Бондарев, ни Подчасов не ответили на запрос The Insider об интервью. theins.ru .







