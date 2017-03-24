В умении хлопать крыльями опосля железным горцам нет равных. У БЕДНЫХ СЛУГ НЕТ. У ТУПЫХ – ТЕМ БОЛЕЕ Знаете, что самое интересное в истории с неудавшимся капитальным ремонтом крыши дома на улице Свердлова? За год ни одно заколючинское СМИ, ни один депутат или, извините, общественник не поинтересовались, что это за чудо такое: «АмилоH» или, хотя бы, как правильно пишется это название. Пару лет назад случилось мне обсуждать федеральную программу капитальных ремонтов в довольно пёстрой компании. Из четырёх женщин три заявили, что взносы в соответствующий региональный фонд не делают и делать не будут ни при каких обстоятельствах, потому что это очевидная туфта и безумие. А четвёртая с ними согласилась, но пожаловалась, что динамить программу – чего ей тоже очень хочется – не может, т.к. с неё мгновенно снимут какие-то льготы по квартплате. Вот вам и вся прикладная социология. А потом на глянцевом глобусе Нашгорода прорезался дом №18 на улице Свердлова, и даже самым тупым баранам стало понятно, в какую лотерею и с какими жуликами они взялись играть с лёгкой руки Кремля и персонально красноярского гауляйтера. Сегодня на сайте newslab.ru по этому поводу размещена была ехидная заметка следующего содержания: Из-за незаконченного капремонта у многоэтажки развалилась крыша В Железногорске дом с разваливающимся после капремонта шифером предложили отремонтировать местной компании. Ремонт в четырехэтажном доме на ул. Свердлова, 18, начался в феврале прошлого года — красноярская фирма «Амилон» (по данным фонда капремонта, ООО «АмилоН»), выигравшая право на проведение капитального ремонта, вскрыла крышу, но затем работы остановила. До октября никаких мер, чтобы исправить ситуацию, не принималось, квартиры местных жителей, исключая только первые этажи, были затоплены. Отметим, по данным справочника «Контур.Фокус», фирма «Амилон» образована в 2010 году, уставный капитал — 20 тыс. рублей. «У нас все стоит на месте, остановилось опять. Крыша не доделана, с нами никто не рассчитывается, ущерб не возмещает и вообще тишина», — рассказала местная жительница Маргарита Панюшина. При этом подрядчик часть работ не выполнил, а закрытая шифером крыша уже начала разваливаться. Доделывать недочеты в региональном фонде капитального ремонта предложили местной управляющей компании ГЖКУ. «Нам предложено выполнить несколько видов работ, которые мы могли бы выполнить. Сейчас мы осматриваем кровлю, определяем виды работ и составляем объемы в натуральных показателях и денежном выражении», — пояснил директор ГЖКУ Александр Харкевич. Однако пока контракт с компанией, не выполнившей капитальный ремонт крыши, еще не расторгнут. По правилам, сначала будет необходимо расторгнуть договор с ними, а затем объявить новые торги. Конец цитаты. Честно сказать, я не знаю, какими ещё словами можно характеризовать этот чудесный бардак и беспредел. И совершенно не понимаю, какого рода операции нужно производить над железными горцами, чтоб они вспомнили, наконец, что являются людьми и гражданами, а не бесхозным стадом баранов для стрижки и шашлыков. Может, правда детей на сковородке жарить прямо на площади Ленина? Ну, и отдельное восхищение вызывают, разумеется, местные «политические партии» и «общественные организации», ни одна из которых не сумела хотя бы пропиариться на столь вонючей и горячей теме. Оно и понятно. Зачем дразнить важных гусей, у которых столько денег и властных полномочий? Пригодится ещё водицы напиться. А народишко, он перебьётся как-нибудь. Прежде перебивался, и сейчас потерпит.