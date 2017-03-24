Исполнительного директора госкорпорации зарезали в СИЗО. В Москве похоронили убитого в СИЗО топ-менеджера "Роскосмоса" "Отпевание Владимира Евдокимова состоялось в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Прощание - на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении "Роскосмоса". Между тем 23 марта уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала ТАСС, что в камере столичного СИЗО N5, куда был переведен Евдокимов, не была установлена система видеонаблюдения. Тело топ-менеджера госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова с тремя колото-резаными ранениями - двумя в области сердца, одним в области шеи - было найдено 18 марта в камере СИЗО-5 Москвы. По предварительным данным, смерть наступила около четырех часов ночи, когда другие сокамерники (в камере вместе с ним содержалось 11 человек) спали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Евдокимов был заключен под стражу в декабре 2016 года. Он обвинялся по делу о хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" на 200 млн рублей. Басманный суд Москвы продлил меру пресечения ему и его предполагаемому сообщнику - бывшему директору ЗАО "Научно-технический центр" Александру Золину – до 30 апреля этого года. Свою вину чиновники не признавали. newsru.com . *** Владимир Евдокимов, обнаруженный мертвым в камере московского СИЗО, мог стать жертвой недоброжелателей, которые опасались его будущих показаний. Об этом заявил источник "Интерфакса" : "В качестве основной версии гибели Евдокимова рассматривается его убийство лицами, опасавшимися возможного свидетельствования в отношении них по ряду эпизодов, не связанных с деятельностью ракетно-космической отрасли, к которым мог иметь отношение убитый и по которым он сотрудничал со следствием". По предварительным оценкам, "недоброжелатели опасались, что Евдокимов может назвать их имена в ходе сотрудничества со следствием и раскрыть следствию их преступные схемы". Позже источник ТАСС добавил, что по итогам первого дня расследования правоохранителям пока не удалось выявить причастных к возможному убийству. Арестованный по обвинению в крупном мошенничестве исполнительный директор по контролю качества и надежности госкорпорации "Роскосмос" Евдокимов был найден в камере московского СИЗО-5 мертвым. У него было то ли два, то ли три ножевых ранения. Два проникающих в грудь, а некоторые источники также сообщали о перерезанном горле. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Кроме того, московская прокуратура начала проверку с целью дать оценку действиям должностных лиц СИЗО, где в камерах находят ножи. Телеканал Life передает, что, согласно результатам процедуры вскрытия, смерть Евдокимова наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, шока и кровопотери. До окончания всех необходимых экспертиз специалисты не берутся утверждать, что произошедшее было убийством, а не суицидом. Хищения у "МиГа" Басманный суд Москвы в декабре прошлого года санкционировал заключение под стражу Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Свою вину они не признают. Следствие утверждает, что фигуранты через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" стоимостью не менее 200 млн рублей. По этому делу проходят обвиняемыми еще трое: бывший гендиректор "Вертолетной сервисной компании" Аким Носков, бывший первый замгендиректор "Вертолетной сервисной компании" Алексей Андреев, а также Алексей Озеров. Озеров вместе с братом Акима Носкова Егором, занимавшим пост замгендиректора ПАО "Туполев", находится под стражей в рамках другого дела о хищении имущества РСК "МиГ". Аким Носков и Андреев скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. В "Роскосмосе" заявляли, что не видят связи между следственными действиями в отношении Евдокимова и его прямой штатной деятельностью. newsru.com . *** Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что в СИЗО №5 обнаружено орудие убийства топ-менеджера госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова. В настоящее время оно изъято и направлено на экспертизу. Следователи, находящиеся в СИЗО, продолжают опрос сокамерников Евдокимова. rambler.ru . *** Глава правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова в комментарии РБК обратила внимание на то, что покойный находился в СИЗО N5, где "статусные" арестанты - большая редкость. По ее словам, высокопоставленные заключенные чаще попадают в специзолятор "Матросской тишины" или в изолятор "Лефортово", которые управляются специальным подразделением ФСИН и неофициально контролируются ФСБ. СИЗО-5, или "Водник", где находился Евдокимов, располагается рядом со станцией метро "Водный стадион". Изолятор известен тем, что там под арестом содержатся обвиняемые по громким экономическим делам, пояснил РБК фигурант "болотного" дела Степан Зимин, который сидел под арестом в "Воднике". По его словам, это "один из самых "красных" изоляторов Москвы" и полностью контролируется администрацией. Чуть более месяца назад Владимир Евдокимов был переведен из спецблока в обычную камеру, обратили внимание председатель столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в местах принудительного содержания Вадим Горшенин и член комиссии Иван Мельников. По словам Мельникова, в новой камере Евдокимова, в отличие от предыдущей, не было видеонаблюдения. "А до этого он на спецблоке был - там можно было за ним приглядеть", - пояснил член ОНК. В предыдущей камере у Евдокимова было пять сокамерников среднего и старшего возраста, в новой сидели 11 человек, в основном молодых людей, которые впервые попали за решетку. "Сокамерники - это молодые ребята. Несколько человек обвиняются в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но большинство - в незаконном обороте наркотиков", - уточнил Мельников. Зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева в интервью "Коммерсанту" отметила, что обстановка в обеих камерах, где находился Евдокимов, была спокойной - арестант не жаловался на сокамерников и был неконфликтным человеком. Он много читал, писал сказки для своих семерых детей и несколько раз просил отвести его в храм, расположенный на территории изолятора. В этой просьбе ему отказывали. Сокамерники Евдокимова рассказали общественным наблюдателям, что нашли тело топ-менеджера госкорпорации в туалете около 4 часов утра. Он лежал на полу с двумя колотыми ранами груди и перерезанной шеей. "Дверь в туалет была закрыта изнутри. Они пытались до него докричаться, дергали дверь, из-под нее потекла кровь", - пересказывает Мельников версию сокамерников. Потом сотрудники ФСИН и заключенные якобы перенесли истекавшего кровью топ-менеджера "Роскосмоса" из туалета, вызвали дежурившую в СИЗО-5 медсестру и карету скорой помощи, однако прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Евдокимов потерял много крови. Однако, как передает ТАСС, в правоохранительных органах рассказали иную версию – тело Евдокимова будто бы нашел в туалетной комнате охранник во время обхода. И к этому времени Евдокимов уже был мертв. А сокамерники вообще ничего не слышали и не видели. Телеканал "Дождь" , которому удалось опросить четырех сокамерников погибшего, рисует совершенно иную картину произошедшего. Все свидетели говорят, что после 12 ночи заключенные легли спать и заснули очень крепко. А проснулись, как сообщает канала, от того, что один из сокамерников выбивал дверь в туалет, где лежал уже мертвый Евдокимов. Один из заключенных перетащил его труп, но не объяснил зачем. Якобы в день своей смерти Евдокимов писал письма и заполнял документы. Но позже занервничал и закурил, чего раньше не делал. Один из сидевших с ним в камере заключенных заявил, что Евдокимов вечером чистил яблоко, возможно, тем самым ножом, который потом нашли следователи. Как отмечает "Интерфакс" , перед смертью Евдокимов (26 марта ему бы исполнилось 56 лет) пытался оказать сопротивление нападавшим. "По результатам осмотра тела погибшего на основе обнаруженных на теле изменений можно предварительно предположить, что погибший перед смертью пытался оказать сопротивление, однако его сил не хватило", - сказал источник агентства. Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах также предположил, что убийство высокопоставленного сотрудника госкорпорации могло быть выгодно лицам, на которых он мог дать показания. Глава "Руси сидящей" Ольга Романова согласилась с тем, что речь может идти о "государевых людях", у которых в деле Евдокимова есть "частный интерес". В "Роскосмосе" до последнего занимались защитой своего топ-менеджера, даже после ареста сохранив за ним должность исполнительного директора. "Он и его коллеги напряженно работали, ездили по всей стране, внедряя современные нормативы и регламенты, мотивируя специалистов. Во многом именно благодаря им предприятия "Роскосмоса" теперь производят более качественную и надежную технику, - заявил "Коммерсанту" глава госкорпорации Игорь Комаров. - Я обращался с ходатайством в правоохранительные органы, чтобы его отпустили под залог, но, к сожалению, этого не произошло. Сейчас мы скорбим и думаем о семье Владимира, о детях, у которых больше нет отца. И будем настаивать на выяснении всех обстоятельств его гибели и всестороннем расследовании дела". newsru.com . *** "Коммерсант" отмечает , что перевод Евдокимова в другую камеру был "неожиданным". Новая камера была рассчитана на 12 человек, в то время как в предыдущей содержались лишь шестеро. Родственники в последний раз общались с Евдокимовым 17 марта. В разговоре родные не услышали никаких признаков депрессии или панического состояния, он готовился к заседанию суда, где намеревался доказывать свою невиновность. По мнению экспертов, знакомых с правилами жизни в следственных изоляторах России, "это очень необычная" для такого места смерть. В декабре прошлого года – сразу после ареста – Евдокимов жаловался на отсутствие медицинской помощи после операции: "В изоляторе я страдаю от боли, пью огромное количество болеутоляющих и не сплю ночами". currenttime.tv . *** Как рассказала "Ъ" уполномоченная по правам человека по Москве Татьяна Потяева, посетившая СИЗО N5, вначале Владимир Евдокимов содержался в камере N500, оборудованной видеонаблюдением. Но там, по ее словам, он поссорился с одним из сокамерников, не поделив место и матрац. После чего руководство СИЗО распорядилось перевести подследственного в камеру N600. В ней содержались уже 11 человек и видеоконтроль отсутствовал. По словам правозащитницы, ей удалось пообщаться с шестью сидельцами камеры N600, которые рассказали, что в ней, как и в 500-й камере, содержались обвиненные по "интеллигентским статьям": мошенничестве, взяточничестве или растрате. "Я выяснила, что большинство из сокамерников Владимира Евдокимова были вполне приличными людьми: чиновниками либо предпринимателями,— заметила госпожа Потяева.— Причем в камере N600, как сообщили заключенные, конфликтов вообще не было, они обращались друг к другу исключительно на "вы" и по имени-отчеству". Также госпоже Потяевой удалось выяснить, что накануне гибели Владимира Евдокимова посетила его адвокат. "Она сообщила подзащитному нечто, что заставило того некоторое время пребывать в задумчивости,— рассказала уполномоченная по правам человека.— Но в этом состоянии Евдокимов, по словам его сокамерников, находился недолго и к вечеру вел себя уже как обычно. И накануне свой гибели (в ночь на 18 марта.— "Ъ") вместе с другими подследственными лег спать сразу после отбоя". То, что произошло в дальнейшем, правозащитница также выяснила в ходе опроса бывших сокамерников Владимира Евдокимова. В четыре часа утра один из них отправился в туалет, но дверь в нем оказалась заперта. Увидев, что из-под нее вытекает жидкость, похожая на кровь, заключенный перестал ломиться внутрь, вызвав охранника. Выбив дверь, которая была заперта изнутри, тот и обнаружил на кафельном полу тело топ-менеджера "Роскосмоса" с ножевыми ранениями в грудь и шею. Рядом с ним лежал заточенный обломок кухонного ножа, которым Владимир Евдокимов мог поранить себя. Действуя по инструкции, охранник сразу вызвал тюремного врача, а затем и скорую помощь, но медики лишь зафиксировали смерть господина Евдокимова. Татьяна Потяева отметила, что ей не удалось лично осмотреть туалетную комнату, где было обнаружено тело,— следователи опечатали камеру, разместив содержавшихся в ней заключенных по соседним. "Я попросила показать мне аналогичную камеру,— рассказала Татьяна Потяева.— В ней также содержалось одиннадцать человек, а туалетная комната была выложена светлым кафелем. И, что важно, дверь в туалет также запиралась изнутри". Уполномоченная по правам человека заявила "Ъ", что не спешит с выводами, поскольку это прерогатива следствия (последнее воздерживается от комментариев). Но, отвечая на вопросы "Ъ", она не стала возражать, что изложенные ею обстоятельства происшедшего "действительно могут напоминать самоубийство". "Хотя я с трудом представляю, чтобы человек сам нанес себе смертельные раны",— выразила сомнение Татьяна Потяева. В заключение она заявила, что происшедшее убедило ее, чтобы исключить подобные происшествия, в необходимости оборудования всех камер системами видеонаблюдения. Адвокат Елена Капчинская подтвердила "Ъ", что посещала подзащитного Евдокимова, но было это не за день, а за два дня до его гибели. "Это была обычная рабочая встреча,— уточнила адвокат.— Мы общались около часа, и я не заметила, что подзащитный был расстроен". При этом Елена Капчинская отказалась обсуждать обстоятельства гибели клиента, заявив, что они ей неизвестны. "Расследуется уголовное дело об убийстве, а в самом СИЗО идет проверка по факту происшедшего, до окончания которых не стоит делать какие-то предположения",— отметила защитник. kommersant.