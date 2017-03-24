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Пятница, 24 Март 2017
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Транзит "Железногорск - Геленджик" Печатать E-mail
Четверг, 23 Март 2017

Понимаю, что чепуха, но так приятно хотя бы надеяться...

Новости закрытого города где-то в Сибири: 

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в тайгу, на место будущего ГХК и города прибыли начальник строительства М.М. Царевский и А.Г. Андреев

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образован городской суд

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состоялся первый в городе КВН между командами школ 98 и 99

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организована городская служба знакомств «Двое»

23.03.2001
в Школе космонавтики состоялись первые «Открытые курчатовские чтения»

по материалам библиотеки им.Горького
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Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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