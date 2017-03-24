23.03.1950 в тайгу, на место будущего ГХК и города прибыли начальник строительства М.М. Царевский и А.Г. Андреев

23.03.1951 образован городской суд

23.03.1965 состоялся первый в городе КВН между командами школ 98 и 99

23.03.1990 организована городская служба знакомств «Двое»

23.03.2001 в Школе космонавтики состоялись первые «Открытые курчатовские чтения»

по материалам библиотеки им.Горького