Госдума искренне пожалела олигархов, наказанных за Крымнаш. Для кого принимают закон об отмене налогов из-за санкций. Список имен Госдума рассматривает законопроект, который позволяет попавшим под санкции россиянам не отчитываться о доходах и не платить налоги в России при определенных условиях. Несмотря на многократные вопросы, автор поправок, депутат-единорос Андрей Макаров так и не объяснил, кому конкретно нужен новый закон. «Медуза» проверила, кто сможет им воспользоваться. Инициатива депутата Макарова заключается в следующем: если у человека бизнес или собственность за границей, а из-за санкций он вынужден находиться в России, ему предоставят освобождение от стандартного налогового режима. Для этого надо доказать, что по налогам вся отчетность подана в другой стране, тогда в России не потребуется отчитываться и что-либо платить. Причем закон будет иметь обратную силу: если доказать статус иностранного налогового резидента, можно будет вернуть подоходный налог с 2014 года. Подробнее о том, как принимали этот закон, можно прочитать в нашем предыдущем материале . Когда поправки Андрея Макарова одобряли во втором чтении, он осудил тех, кто намекает: «Как же мы все-таки хотим поддержать олигархов, освободив их от налогов» (формулировка самого депутата). Закон же, по словам Макарова, нужен для людей, которые «не могут выехать в Европу» и становятся заложниками иностранных налоговых правил. А механизмов для решения возникших проблем путем переговоров у этих неназванных людей нет, убежден Макаров — опять же, из-за санкций. В результате тем, у кого в Европе «какое-то имущество, фирма, доходы», грозит еще и ответственность за нарушение иностранных налоговых законов. Избежать ее, по мнению единороса, позволит новый закон. Ни в тексте документа, ни в заявлениях Макарова нет указаний на то, кто именно сможет пользоваться нормами законопроекта. Депутат рассуждает лишь о европейских странах и долге России «защитить своих граждан». Но если изучить санкционные списки, то выяснится, что воспользоваться новым законом смогут буквально единицы — представители крупного бизнеса. Сепаратисты и чиновники В европейском санкционном списке перечислены 145 человек. Их можно условно поделить на несколько основных групп. Прежде всего, под санкции попали 65 представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Трудно представить, что они будут отчитываться о доходах в России или решать проблемы с собственностью в Европе. В списке также 13 российских военных, которые по закону в любом случае налоговые резиденты России. Другая значимая группа в списке — российские чиновники и парламентарии, всего 61 человек. Всем им с 2013 года по российскому закону запрещено владеть зарубежными банковскими счетами, ценными бумагами или компаниями. Но они могут владеть зарубежной недвижимостью, с которой тоже надо платить налог. Только эта недвижимость должна быть указана в ежегодной декларации. Из всех, кто попал под санкции, такую недвижимость указал лишь один человек — сенатор Андрей Клишас. У него есть участок и дом в Швейцарии. Клишас рассказал «Медузе», что санкции на него «никак не повлияли», поскольку он не обязан отчитываться в Швейцарии за свое имущество. Сенатор заверил, что не планирует пользоваться новым законом, всегда был налоговым резидентом России и не намерен менять этот статус. Под европейские санкции также попал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, но он как руководитель госкорпорации тоже отчитывается об имуществе, и в декларации никакой зарубежной собственности не указывал. Пятеро неизвестных Остаются только пять человек, о зарубежных активах которых ничего не известно. Вот их имена: телеведущий Дмитрий Киселев, владелец «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг, глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, глава совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук, совладелец банка «Россия» Николай Шамалов. Причем Ротенберг уже успел прокомментировать новый закон. Он сказал, что платит налоги в России и не намерен становиться налоговым резидентом других стран. Ковальчук также заявлял , что в Европе и США у него нет «зависимости от каких бы то ни было наложенных санкций». «Медузе» не удалось получить комментарии Киселева, Малофеева и Шамалова. Тимченко и санкции США Депутат Андрей Макаров ссылался только на европейские правила, когда говорил о своих поправках. Он не уточнял, создают ли налоговые проблемы санкции со стороны США. Но как минимум один человек из американского санкционного списка утверждал , что санкции мешают ему покидать Россию. Это бывший владелец нефтетрейдера Gunvor и основатель Volga Group Геннадий Тимченко. Он сам объявлял в 2013 году, что является налоговым резидентом Швейцарии и не хочет начинать декларировать доходы в России. Раньше миллиардер рассказывал , что выбрал Швейцарию, поскольку там удобнее платить налоги, чем в Финляндии. Он заключил соглашение со швейцарскими налоговыми органами, чтобы платить ежегодно фиксированную сумму, которая никак не зависит от его фактических доходов. Тимченко — единственный, про кого достоверно известно, что он может воспользоваться новым законом в том смысле, о котором публично объявили в Думе. Помимо Тимченко в американских санкционных списках еще 66 человек, против которых нет санкций в ЕС. Из них 36 — предприниматели и частные лица, об имуществе которых за границей открытых данных нет. Избегают ли они поездок за границу, неизвестно. Например, глава «Роснефти» Игорь Сечин после ввода американских санкций не перестал ездить в другие страны. meduza.io . *** Государственная дума РФ на заседании 22 марта приняла в третьем, окончательном чтении резонансный законопроект , который позволит физическим лицам, находящимся под иностранными санкциями, отказываться от налогового резидентства России, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Этот документ еще называют "законом Тимченко" . Финальное голосование сопровождалось скандалом: за документ отказались голосовать три думские фракции - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", пишет "Московский комсомолец" . Лидер фракции либерал-демократов Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР против "поддержки самых богатых в нашей стране", "они все в списке Forbes", а также заподозрил, что вследствие принятия этого закона могут снизиться поступления в бюджет. Представитель КПРФ Валентин Шурчанов заявил, что у него не укладывается в голове норма, согласно которой написавшие подобные заявления получат возврат своих налогов начиная с 2014 года. Справоросс Олег Шеин заявил, что этим "законом предлагается нечестное и несправедливое решение не только для российского бюджета, но и для рядовых граждан, пострадавших от роста цен на продуты питания и инфляции", поэтому фракция его не поддержит. В ответ глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров из "Единой России" назвал отказывающихся голосовать за соответствующую поправку в статью Налогового кодекса о плательщиках НДФЛ "белоленточниками", обвинил их в дешевом популизме и заявил, что ни копейки ущерба бюджету от нововведения не будет. В итоге документ приняли в окончательном чтении голосами депутатов-единороссов, составляющих большинство в нижней палате российского парламента. "За" проголосовало 322 парламентария, сообщается на сайте Госдумы. Остальные фракции законопроект не поддержали, подтверждает ТАСС. Суть документа Согласно тексту одобренного документа, в случае, если в налоговом периоде в отношении физлица действовали санкции иностранного государства, такое лицо может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом России вне зависимости от срока пребывания в стране при наличии такого резидентства в иностранном государстве. Для этого гражданину, попавшему под санкции, необходимо будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ о непризнании налоговым резидентом РФ с документом, подтверждающим его резидентство в иностранном государстве. Норму предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. При этом заявление в отношении налоговых периодов 2014-2016 годов необходимо будет предоставить в ФНС РФ не позднее 1 июля 2017 года. Перечень санкций, в отношении которых будет действовать эта норма, определит правительство. "Закон Тимченко" Эти законодательные изменения позволят предпринимателям, имеющим бизнес за рубежом, но вынужденным жить в России из-за принятых против них санкций, избежать двойного налогообложения, поясняли в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Действующий Налоговый кодекс предусматривает, что налоговым резидентом РФ является гражданин, фактически находящийся в РФ не менее шести месяцев в году. Именно на основании этого закона в 2016 году перестал быть налоговым резидентом РФ предприниматель Алишер Усманов, который большую часть времени проводит за границей по медицинским показаниям. Ко второму чтению законопроекта в Госдуме Макаров внес поправку об освобождении от НДФЛ купонного дохода по корпоративным бондам. По словам парламентария, поправка не преследует цели освободить граждан от необходимости отчитываться по контролируемым иностранным компаниям (КИК) и офшорам, а также не освобождает от обязанности платить налоги. Если человек признает себя резидентом другого государства, он заплатит подоходный налог не 13%, а 30%, то есть речь идет об увеличении налоговой нагрузки, а не о ее уменьшении, подчеркнул Макаров. Ранее газета "Коммерсант" писала со ссылкой на экспертов, что в реальности воспользоваться поправкой сможет лишь "узкий круг" физических лиц, попавших под санкции западных стран. В числе таких людей издание называло предпринимателей Геннадия Тимченко и предпринимателя Аркадия Ротенберга , а также главу "Роснефти" Игоря Сечина, которых считают "особо приближенными" к президенту Владимиру Путину. С подачи бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова этот законопроект еще стали называть "законом имени Тимченко". Опрошенные "Коммерсантом" эксперты по международному налогообложению отметили, что теоретически поправка может дать возможность уйти от налогов лишь лицам под санкциями, купившим резидентство офшоров. Резиденты таких стран, как Великобритания и Кипр, могут получить освобождение от налоговых обязанностей в России без всяких поправок, указывали специалисты. newsru.com . *** Когда нас начнут пороть на конюшне? Госдума приняла закон, по которому самые богатые россияне, попавшие под «санкции», освобождаются от уплаты налогов. Нам два года твердили, что некие неведомые «санкции» - благо. Теперь понятен смысл этой благости и для кого они являются благом. Решение совершенно в стиле либералов-буржуев из дегенеративного Временного правительства, которое принялось управлять страной сто лет назад. Как пишут «Ведомости», по новому закону люди, подпавшие под персональные санкции (начиная с 2014 г.), смогут отказаться от налогового резидентства России, даже если провели в стране больше 183 дней. Поправка внесена в статью Налогового кодекса о плательщиках НДФЛ. Подобный закон отлично показывает какого рода, на самом деле, политика в стране и на кого она работает. А что вы хотели? У нас сейчас новый гегемон – буржуй без рода и племени. Для примера, представители от Архангельской области в буржуазной Госдуме: три толстосума, которые страшно далеки от народа и политик уровня директора сельского клуба, не имеющий совершенно никаких убеждений. Так новый закон комментирует писатель и публицист Герман Садулаев: «Наш ответ на санкции! Тимченко, Ротенберг и ещё сто самых богатых людей России, попавших в "санкционные списки", будут освобождены от тягостной необходимости платить налоги государству и народу Российской Федерации. Так решила Государственная Дума Российской Федерации! Таков наш ответ ихнему Чемберлену! А в это же самое время тысячам субъектов малого и среднего бизнеса по всей России блокируют банковские счета за "несоответствие средним по отрасли нормативам по перечислениям в бюджет" - каковые "нормативы" есть абсолютно незаконная выдумка госпожи Набиулинной, прямое противозаконное вымогательство денег, а под сурдинку ещё и банки воруют деньги предпринимателей. То есть, самых богатых от налогов освободить совсем. А на бедных и работающих налоговое бремя усилить, утяжелить, сборы ужесточить. Есть сословие подлое, податное - то есть, мы. А есть благородные. Они налогов (в России) не платят. А нас скоро на конюшнях пороть будут. Молодцы, граждане избиратели. Продолжайте голосовать за ЕР, Путина, Медведева, Милонова. И запасайтесь вазелином». tv29.ru .