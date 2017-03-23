Перешутить обезьяну невозможно. Нечего и пытаться.

ЗРАДА! ЗРАДА! ЗРАДА!

Шутить в этом городе становится просто невозможно. И даже опасно.

Так случилось, что по поводу развесистой клюквы под названием « Голосование по благоустройству территории » мы за прошедшие три недели высказывались дважды. Сначала – насчёт отвратительно низкого уровня голосования, а затем – наоборот – с робкими сомнениями относительно включенной чиновниками накрутки.

Любому ёжику изначально понятно было, что победить в опросе должен «Ленинградский бульвар». Во-первых, потому что озвучил данную затею персонально г-н Чебурашкин, а ему после сентября 2016-го проигрывать больше нельзя, в крае не поймут. А во-вторых, другой такой возможности выбраться с минимальными репутационными потерями из проекта «велодорожки» вокруг озера у власти в ближайшие годы может и не случиться.

Поэтому обнаружение «бульвара» на верхней позиции опроса не особенно и удивляло – в отличие от второго места посёлка Подгорный. Но с течением времени становилось всё яснее, что бывший Красноярск-35 намерен в соревновании победить. И тенденция была такова, что серебряный призёр уверенно догонял лидера. С этим срочно надо было что-то делать. И сегодня грянуло, наконец. Фигуры полетели с доски:

«В отдел общественных связей администрации Железногорска начали поступать обращения о голосовании на официальном сайте по теме благоустройства. 22 марта в период с 11:00 до 15:00 на сайте проголосовали 3 603 раза. Компания, осуществляющая техническую поддержку официального сайта администрации, проанализировала резкий рост поддержки одного из вариантов.

Только 46 голосов поступило из Красноярского края, 15 - из Железногорска. Остальные голоса - из зарубежных стран и других городов России. Предполагаем, что используется один из способов накрутки голосов. Актуальная информация о ходе голосования будет передана в комиссию, которая 24 марта подведет итоги конкурса и определит территорию, где выполнят благоустройство».

То есть, как и в случае с «велодорожкой» замысел г-на Чебурашкина реализуется самым волшебным образом. Надеюсь, что жители Подгорного сделают для себя из этого детектива надлежащие выводы и на следующих выборах окажут «партии жуликов и воров» достойную поддержку. А жидобендеровцам и Госдепу должно быть стыдно. Хотя бы за использование «ТОR»…

Р.S. Из комментариев «широкой общественности»:

- Администрация бы так за ходом кап. Ремонта следила

- Ну были % нормальные, а сейчас да, школьники (если) из Подгорного накрутили. Очень глупо конечно, учитывая, что отставал поселок всего на 1% голосов.

- Подгорный МОЛОДЦЫ!!! Учите пряником Железногорских хейтеров попусту сотрясающих воздух!!!

- А почему вы сразу на Подгорный напали? Где то разве сказали что он накручивает? А вдруг ленинградский накручивают... Там вон сколько голосов

- Да и не факт, что накручивает Подорный! Это может делать и Железногорск для того, что бы Подгорный сняли с голосования!

Как видите, в эпоху развитой пост-правды ни один тезис не может быть признан истинным без дополнительного троекратного – минимум – подтверждения.