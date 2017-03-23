Чтобы не понять, кто рулит страной, надо быть полным кретином. Как мы делали «Димона». Инсайд и часто задаваемые вопросы После выхода каждого расследования у меня есть обязанность и guilty pleasure . Обязанность: я обязательно смотрю, что написали о нашей работе те журналисты, кто сам делает расследования и начальники СМИ, умеющих такое делать. Их, к сожалению немного, и вы сами отлично знаете фамилии. Они похвалят или покритикуют, может, обратят внимание на какие-то недоделки. Или позавидуют так же, как мы завидуем их классным расследованиям. Но у них никогда нет конспирологии. По очень простой причине: они смотрят расследование и понимают как оно сделано, потому что сами умеют их делать. Точно так же мы в ФБК читаем чьё-то расследование и примерно понимаем, что надо было сделать и в какой последовательности, чтобы выпустить это. После обязанности наступает время для гилти плежер: я читаю отзывы всяких адовых колумнистов, «общественных расследователей», политологов, «авторитетных источников» и «экспертов» с анонимных интернет-каналов. Особенно классно собрать весь отдел расследований и вслух зачитывать самые смешные штучки. И в этот раз мы подумали: а почему бы для всех такое не устроить? И не разобрать подробно и исчерпывающее на видео все эти «аналитические» опусы. Тем более, что у нас осталась куча бэкстейдж-материалов от фильма. Представляем вам ролик с ответами на все часто задаваемые вопросы о «Димоне». Кто слил? Сколько стоило? Украли расследование? Как летают дроны? Отвечаем: «Торчат уши заказчика. Налицо усиление группы Сечина. Расследование связано с перестановками в Газпроме. Любому понятно, Кутафья башня заказала Троицкую, все не просто так» Помните, как мы вместе смеялись над генпрокурором Чайкой, который говорил , что за нашим расследованием про него стоит Браудер, и он видел, как миллионы долларов были заплачены за фильм? Или каким абсурдом казалась киселевская передача про «агента Фридома» ? Здесь ситуация отличается ровно ничем. Мне смешно и грустно читать всю эту «аналитику» про башни. Объясняю исчерпывающе про заказчика. Вот он. За первый месяц видео простого пролета над дачей Медведева посмотрело 3 миллиона человек. Потом мы посмотрели в Одноклассниках, а там еще 7 миллионов просмотров нашего видео, залитого другими людьми. Даже младший помощник заместителя редактора журнала «Вяжем крючком» заметит, что такой интерес — это журналистский клондайк. Что про Медведева смотрят, что про Медведева интересно. Значит — про Медведева надо делать больше. «Почему сейчас? Под Медведевым шатается кресло, кипят аппаратные интриги, а луна в третьем доме — лучшего момента не подгадать» 15 сентября 2016 года мы выпустили ролик с пролетом над дачей Медведева в Плесе. Там мы подробно изложили схему владения — рассказали про фонд «Дар» и про фонд «Градислава», которому дачу подарили. От фонда «Градислава» до фонда «Соцгоспроект» в любой базе типа Спарка или Контур-фокуса два клика. Это не фигура речи. Клика реально два. Нажимаем на имя владельца фонда Леонида Рубцова, видим, что он возглавляет фирму «Грин Ярд», нажимаем на «Грин-ярд» и вот он, фонд «Соцгоспроект». Естественно, в отделе расследований ФБК все это сразу же нашли и проверили. Но для того, чтобы собрать материал, представленный вам три недели назад потребовалось не три, а тридцать три тысячи кликов. Проверок, запросов, справок, поисков списков выпускников от 1987 года и видео с их ежегодных танцев. Чтобы найти эти дурацкие кроссовки, потребовалось отсмотреть ТЫСЯЧИ фотографий Медведева во всех возможных фотобанках. Все это заняло пару месяцев. Потом еще надо было снимать все объекты — на Рублевке и в Курске мы снимали в октябре, в декабре Жорж Албуров съездил в свою первую в жизни загранкомандировку — в Италию. Горную дачу в Псехако мы снимали вообще аврально — в феврале этого года. А ведь еще надо было написать сценарий фильма, сделать большой сайт с классной интерактивной схемой, везде приложить документы и подтвердить скриншотом чуть ли не каждое слово. Все это заняло у нас полгода. Если вы умеете делать это быстрее, приходите работать в Фонд борьбы с коррупцией, вы нам нужны. А момент мы, конечно же, подгадывали. До такой степени, что последние правки вносили за 5 минут до публикации (Алишер «Усменов» тому лучшее подтверждение). А договор с правообладателем песен группы «Комбинация» подписали в то же утро, когда опубликовали фильм. «Но это же точно слив, кураторы принесли Навальному секретную папку с логотипом Роснефти. Коварные умы используют ФБК в великой игре, умело подбрасывая им компромат на Черный ящик» Не без удовольствия и со всей ответственностью заявляю следующее. Это расследование было сделано без единой «подсказки», без документов, присланных на Черный Ящик, даже без намеков «осведомленных источников». Все шаги, все сто с чем-то страниц текста, все материалы были собраны в основном по трем базам — ЕГРЮЛу, Росреестру и кипрскому корпоративному реестру. Все они — доступны любому. Кроме Кипра, они бесплатны. За выписки и годовые отчета офшора Ильи Елисеева пришлось отвалить 10 евро. Почти забыл, вот главный «источник» нашего расследования — это страничка из профиля Ильи Елисеева на сайте Газпромбанка: gazprombank.ru . Там перечислено ВСЕ, о чем мы писали в расследовании — и Соцгоспроект, и Дар, и «олимпийский» фонд с дачей в Псехако, и фонд Светланы Медведевой. Только самого ценного там нет — офшора. Даже если внимательно посмотреть на фактуру — сливать было нечего. Вскрытый ящик Медведева доступен к скачиванию 2,5 года. Все это время и до сих пор его содержимое доступно любому. Почему его никто до нас не проанализировал нормально? Почему журналисты видели скриншоты, где Медведев раздает указания по обслуживанию резиденций, и не догадались, что такое «горка», «речка» и «отметка 1456»? Каждому журналисту, которые говорит, что такое расследование невозможно сделать без «сливов», следует стыдливо попросить собственную трудовую книжку и отправиться на поиски лучшего жизненного кредо. «Аналитикам» и «политологам», утверждающим такое же, следует закрыть свои телеграм-каналы, извинившись предварительно перед подписчиками. Самый животрепещущий вопрос. «Собеседник» опубликовал такое же расследование за две недели до нашего. Что это значит для будущего России? ФБК воруют материал? Во-первых. Расследование не такое же. В расследовании «Собеседника» упомянуты: некоторые активы фонда Соцгоспроект (виноградники, Мансурово), питерский дворец, управляющая компания фонда «Дар». У нас, кроме вышеперечисленного: Усманов и его подарок на Рублевке, яхты, виноградники в Тоскане, кипрский офшор, кредиты Газпромбанка, заказы в интернет магазинах и еще много-много всего. Во-вторых. Расследование «Собеседника» вышло за две недели до нашего. Я думаю даже самые изощренные конспирологи не предполжат, что мы сделали стостраничных текст и часовое видео за две недели. А также повернули время вспять и сняли с квадрокоптера Рублевку в зеленых деревьях и осеннюю Курскую область без снега. В-третьих. «Собеседник» периодически публикует абсолютно эксклюзивный и жутко любопытный материал. Медведевым так они вообще плотно занимаются много лет, этого не отнять. Почему не поставили ссылку? Потому что мы не брали это у «Собеседника». Мы брали это из ЕГРЮЛа и Росреестра. Везде, где мы заимствовали эксклюзивный материл других СМИ, ссылки стоят. Взять цитату Елисеева про Мансурово, например. Ее пришлось взять из, прости Господи, «Известий». В-четвертых. Возьмем историю с «Соцгоспроектом» и дачей в Знаменском на Рублевке. Об этом «Собеседник» и «Новая газета» писали в 2014 году. Но смотрите, какой фокус. Во всех этих расследованиях — сквозная ошибка. Пишут, что «Соцгоспроект» владеет особняком «Евразия» — по оценке Форбс чуть ли ни самым дорогим на Рублевке. Но это не та усадьба. Не тот дом, не тот участок. Я не знаю, откуда журналисты взяли информацию. Откуда появилась эта «Евразия». Возможно, не туда посмотрели на кадастровой карте. Фонд «Соцгоспроект» никогда не владел «Евразией». Он владеет вот этой усадьбой в Знаменском. И если бы кто угодно проверил материал, а не стал просто ссылаться на ранее публиковавшее что-то СМИ, то они бы обнаружили нужную усадьбу. И увидели бы, что она была подарена Усмановым. И написали бы этом несколько лет назад, получив свои миллионы просмотров. «Но это так дорого сделано! Навальный просто не мог сделать такого сам, это же миллионы!» Здесь я боюсь причинить боль тем, кто заказывает такие ролики или снимает фильмы. За фильм «Он вам не Димон» , которые вы все, надеюсь, посмотрели, мы заплатили 415 тысяч рублей. Мы нанимали оператора, графика и дополнительного монтажера. Как вы видите из общей сметы, все эти люди работали с нами по ценам сильно ниже рыночных, за что им громадное спасибо. Все. Остальная работа была сделана либо сотрудниками фонда, либо сочувствующими, готовыми делать ее бесплатно. Опять же, большое-пребольшое спасибо. В ролике больше подробностей и есть смешные моменты из первой — ужаснейшей — версии фильма «Он вам не Димон», снятой ещё в декабре прошлого года. Если вам понравился нам фильм и вы считаете, что мы сделали хорошую работу, то будем очень рады, если вы заглянете сюда . И поддержите своим трудовым рублём наш фонд. Типа, купите билет на это кино, если ставите ему хороший рейтинг. Мы распорядимся вашим пожертвованием правильно. А также помним, что 26-го марта мы уже на улице задаём те вопросы, на которые Кремль не хочет давать ответы. В Москве в 14 часов на Тверской улице. Группа в ФБ . Группа в ВК . Список остальных городов здесь . Добавилась еще группа в Набережных Челнах . navalny.com . *** Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в своем Twitter сообщил, что направил депутатский запрос с требованием провести проверку «по поводу дворцов и дач» премьер-министра Дмитрия Медведева. Запрос направлен председателю СКР Александру Бастрыкину, а копии — директору ФСБ Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил в интервью РБК, что «все идеи Навального уже давно озвучила КПРФ». «Например, антикоррупционную — именно мы внесли многие законодательные инициативы в повестку Госдумы, а не он», — сказал Обухов. По его словам, Навальный лучше работает в социальных сетях, но «конкретной работы» коммунисты ведут больше. rbc. *** Студенты СФУ рассказали об увольнении преподавателя за то, что он показал на занятии антикоррупционный фильм Навального об активах премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом «Проспекту Мира» сообщили сразу несколько учащихся. По их словам, речь идет о преподавателе философии и культурологии торгово-экономического института Михаиле Константинове. В редакцию ПМ прислали и скрин сообщения самого преподавателя, который он отправил одной из студенток и рассказал о причине увольнения: «Среди студентов курса оказался доносчик. Очевидно вместе с родителями он (она) написали донос по поводу того, что я показывал фильм про Медведева. Дело дошло до ректора СФУ Ваганова, и меня заставили уволиться. Видите ли вы, студенты, не должны знать о том, как разворовывают страну, и преподаватели, которые об этом говорят, не должны вести занятия у вас», — пишет преподаватель. На кафедре гуманитарных наук ТЭИ СФУ «ПМ» подтвердили увольнение преподавателя, но причины этого комментировать отказались. Связаться с самим Михаилом пока не вышло. В пресс-службе вуза нам заявили, что преподаватель уволился по собственному желанию вчера, 21 марта, и это якобы никак не связано с показом фильма: «Что касается озвученной им версии, что увольнение произошло по причине того, что студенты попросили его продемонстрировать фильм-расследование Навального, то она выглядит, как минимум, странной. Хотя бы в силу того, что найти данный фильм в интернете не составляет для студентов труда — он находится в открытом доступе. Даже если допустить, что администрация [СФУ] захотела бы «утаить» его от студентов, то сделать это невозможно, а, значит, и увольнение в этом случае бессмысленно», — ответили в вузе. Добавим, стаж научно-педагогической деятельности Михаила Константинова — 24 года, и студенты отзываются о нем, как о хорошем преподавателе. prmira.ru .