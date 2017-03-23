|Это вам не Димон!
|Среда, 22 Март 2017
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Чтобы не понять, кто рулит страной, надо быть полным кретином.
Как мы делали «Димона». Инсайд и часто задаваемые вопросы
После выхода каждого расследования у меня есть обязанность и guilty pleasure.
Обязанность: я обязательно смотрю, что написали о нашей работе те журналисты, кто сам делает расследования и начальники СМИ, умеющих такое делать. Их, к сожалению немного, и вы сами отлично знаете фамилии. Они похвалят или покритикуют, может, обратят внимание на какие-то недоделки. Или позавидуют так же, как мы завидуем их классным расследованиям.
Но у них никогда нет конспирологии. По очень простой причине: они смотрят расследование и понимают как оно сделано, потому что сами умеют их делать. Точно так же мы в ФБК читаем чьё-то расследование и примерно понимаем, что надо было сделать и в какой последовательности, чтобы выпустить это.
После обязанности наступает время для гилти плежер: я читаю отзывы всяких адовых колумнистов, «общественных расследователей», политологов, «авторитетных источников» и «экспертов» с анонимных интернет-каналов. Особенно классно собрать весь отдел расследований и вслух зачитывать самые смешные штучки.
И в этот раз мы подумали: а почему бы для всех такое не устроить? И не разобрать подробно и исчерпывающее на видео все эти «аналитические» опусы. Тем более, что у нас осталась куча бэкстейдж-материалов от фильма. Представляем вам ролик с ответами на все часто задаваемые вопросы о «Димоне». Кто слил? Сколько стоило? Украли расследование? Как летают дроны? Отвечаем:
«Торчат уши заказчика. Налицо усиление группы Сечина. Расследование связано с перестановками в Газпроме. Любому понятно, Кутафья башня заказала Троицкую, все не просто так»
Помните, как мы вместе смеялись над генпрокурором Чайкой, который говорил, что за нашим расследованием про него стоит Браудер, и он видел, как миллионы долларов были заплачены за фильм? Или каким абсурдом казалась киселевская передача про «агента Фридома»? Здесь ситуация отличается ровно ничем. Мне смешно и грустно читать всю эту «аналитику» про башни.
Объясняю исчерпывающе про заказчика. Вот он. За первый месяц видео простого пролета над дачей Медведева посмотрело 3 миллиона человек. Потом мы посмотрели в Одноклассниках, а там еще 7 миллионов просмотров нашего видео, залитого другими людьми. Даже младший помощник заместителя редактора журнала «Вяжем крючком» заметит, что такой интерес — это журналистский клондайк. Что про Медведева смотрят, что про Медведева интересно. Значит — про Медведева надо делать больше.
«Почему сейчас? Под Медведевым шатается кресло, кипят аппаратные интриги, а луна в третьем доме — лучшего момента не подгадать»
15 сентября 2016 года мы выпустили ролик с пролетом над дачей Медведева в Плесе. Там мы подробно изложили схему владения — рассказали про фонд «Дар» и про фонд «Градислава», которому дачу подарили. От фонда «Градислава» до фонда «Соцгоспроект» в любой базе типа Спарка или Контур-фокуса два клика. Это не фигура речи. Клика реально два. Нажимаем на имя владельца фонда Леонида Рубцова, видим, что он возглавляет фирму «Грин Ярд», нажимаем на «Грин-ярд» и вот он, фонд «Соцгоспроект».
Естественно, в отделе расследований ФБК все это сразу же нашли и проверили. Но для того, чтобы собрать материал, представленный вам три недели назад потребовалось не три, а тридцать три тысячи кликов. Проверок, запросов, справок, поисков списков выпускников от 1987 года и видео с их ежегодных танцев. Чтобы найти эти дурацкие кроссовки, потребовалось отсмотреть ТЫСЯЧИ фотографий Медведева во всех возможных фотобанках. Все это заняло пару месяцев. Потом еще надо было снимать все объекты — на Рублевке и в Курске мы снимали в октябре, в декабре Жорж Албуров съездил в свою первую в жизни загранкомандировку — в Италию. Горную дачу в Псехако мы снимали вообще аврально — в феврале этого года.
А ведь еще надо было написать сценарий фильма, сделать большой сайт с классной интерактивной схемой, везде приложить документы и подтвердить скриншотом чуть ли не каждое слово. Все это заняло у нас полгода. Если вы умеете делать это быстрее, приходите работать в Фонд борьбы с коррупцией, вы нам нужны.
А момент мы, конечно же, подгадывали. До такой степени, что последние правки вносили за 5 минут до публикации (Алишер «Усменов» тому лучшее подтверждение). А договор с правообладателем песен группы «Комбинация» подписали в то же утро, когда опубликовали фильм.
«Но это же точно слив, кураторы принесли Навальному секретную папку с логотипом Роснефти. Коварные умы используют ФБК в великой игре, умело подбрасывая им компромат на Черный ящик»
Не без удовольствия и со всей ответственностью заявляю следующее. Это расследование было сделано без единой «подсказки», без документов, присланных на Черный Ящик, даже без намеков «осведомленных источников». Все шаги, все сто с чем-то страниц текста, все материалы были собраны в основном по трем базам — ЕГРЮЛу, Росреестру и кипрскому корпоративному реестру. Все они — доступны любому. Кроме Кипра, они бесплатны. За выписки и годовые отчета офшора Ильи Елисеева пришлось отвалить 10 евро.
Почти забыл, вот главный «источник» нашего расследования — это страничка из профиля Ильи Елисеева на сайте Газпромбанка: gazprombank.ru. Там перечислено ВСЕ, о чем мы писали в расследовании — и Соцгоспроект, и Дар, и «олимпийский» фонд с дачей в Псехако, и фонд Светланы Медведевой. Только самого ценного там нет — офшора.
Даже если внимательно посмотреть на фактуру — сливать было нечего. Вскрытый ящик Медведева доступен к скачиванию 2,5 года. Все это время и до сих пор его содержимое доступно любому. Почему его никто до нас не проанализировал нормально? Почему журналисты видели скриншоты, где Медведев раздает указания по обслуживанию резиденций, и не догадались, что такое «горка», «речка» и «отметка 1456»?
Каждому журналисту, которые говорит, что такое расследование невозможно сделать без «сливов», следует стыдливо попросить собственную трудовую книжку и отправиться на поиски лучшего жизненного кредо. «Аналитикам» и «политологам», утверждающим такое же, следует закрыть свои телеграм-каналы, извинившись предварительно перед подписчиками.
Самый животрепещущий вопрос. «Собеседник» опубликовал такое же расследование за две недели до нашего. Что это значит для будущего России? ФБК воруют материал?
Во-первых. Расследование не такое же. В расследовании «Собеседника» упомянуты: некоторые активы фонда Соцгоспроект (виноградники, Мансурово), питерский дворец, управляющая компания фонда «Дар». У нас, кроме вышеперечисленного: Усманов и его подарок на Рублевке, яхты, виноградники в Тоскане, кипрский офшор, кредиты Газпромбанка, заказы в интернет магазинах и еще много-много всего.
Во-вторых. Расследование «Собеседника» вышло за две недели до нашего. Я думаю даже самые изощренные конспирологи не предполжат, что мы сделали стостраничных текст и часовое видео за две недели. А также повернули время вспять и сняли с квадрокоптера Рублевку в зеленых деревьях и осеннюю Курскую область без снега.
В-третьих. «Собеседник» периодически публикует абсолютно эксклюзивный и жутко любопытный материал. Медведевым так они вообще плотно занимаются много лет, этого не отнять. Почему не поставили ссылку? Потому что мы не брали это у «Собеседника». Мы брали это из ЕГРЮЛа и Росреестра. Везде, где мы заимствовали эксклюзивный материл других СМИ, ссылки стоят. Взять цитату Елисеева про Мансурово, например. Ее пришлось взять из, прости Господи, «Известий».
В-четвертых. Возьмем историю с «Соцгоспроектом» и дачей в Знаменском на Рублевке. Об этом «Собеседник» и «Новая газета» писали в 2014 году. Но смотрите, какой фокус. Во всех этих расследованиях — сквозная ошибка. Пишут, что «Соцгоспроект» владеет особняком «Евразия» — по оценке Форбс чуть ли ни самым дорогим на Рублевке. Но это не та усадьба. Не тот дом, не тот участок. Я не знаю, откуда журналисты взяли информацию. Откуда появилась эта «Евразия». Возможно, не туда посмотрели на кадастровой карте. Фонд «Соцгоспроект» никогда не владел «Евразией». Он владеет вот этой усадьбой в Знаменском. И если бы кто угодно проверил материал, а не стал просто ссылаться на ранее публиковавшее что-то СМИ, то они бы обнаружили нужную усадьбу. И увидели бы, что она была подарена Усмановым. И написали бы этом несколько лет назад, получив свои миллионы просмотров.
«Но это так дорого сделано! Навальный просто не мог сделать такого сам, это же миллионы!»
Здесь я боюсь причинить боль тем, кто заказывает такие ролики или снимает фильмы. За фильм «Он вам не Димон», которые вы все, надеюсь, посмотрели, мы заплатили 415 тысяч рублей. Мы нанимали оператора, графика и дополнительного монтажера. Как вы видите из общей сметы, все эти люди работали с нами по ценам сильно ниже рыночных, за что им громадное спасибо. Все. Остальная работа была сделана либо сотрудниками фонда, либо сочувствующими, готовыми делать ее бесплатно. Опять же, большое-пребольшое спасибо.
В ролике больше подробностей и есть смешные моменты из первой — ужаснейшей — версии фильма «Он вам не Димон», снятой ещё в декабре прошлого года.
Если вам понравился нам фильм и вы считаете, что мы сделали хорошую работу, то будем очень рады, если вы заглянете сюда. И поддержите своим трудовым рублём наш фонд. Типа, купите билет на это кино, если ставите ему хороший рейтинг. Мы распорядимся вашим пожертвованием правильно. А также помним, что 26-го марта мы уже на улице задаём те вопросы, на которые Кремль не хочет давать ответы. В Москве в 14 часов на Тверской улице. Группа в ФБ. Группа в ВК. Список остальных городов здесь. Добавилась еще группа в Набережных Челнах.
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в своем Twitter сообщил, что направил депутатский запрос с требованием провести проверку «по поводу дворцов и дач» премьер-министра Дмитрия Медведева. Запрос направлен председателю СКР Александру Бастрыкину, а копии — директору ФСБ Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил в интервью РБК, что «все идеи Навального уже давно озвучила КПРФ». «Например, антикоррупционную — именно мы внесли многие законодательные инициативы в повестку Госдумы, а не он», — сказал Обухов. По его словам, Навальный лучше работает в социальных сетях, но «конкретной работы» коммунисты ведут больше.
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Студенты СФУ рассказали об увольнении преподавателя за то, что он показал на занятии антикоррупционный фильм Навального об активах премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом «Проспекту Мира» сообщили сразу несколько учащихся. По их словам, речь идет о преподавателе философии и культурологии торгово-экономического института Михаиле Константинове. В редакцию ПМ прислали и скрин сообщения самого преподавателя, который он отправил одной из студенток и рассказал о причине увольнения:
«Среди студентов курса оказался доносчик. Очевидно вместе с родителями он (она) написали донос по поводу того, что я показывал фильм про Медведева. Дело дошло до ректора СФУ Ваганова, и меня заставили уволиться. Видите ли вы, студенты, не должны знать о том, как разворовывают страну, и преподаватели, которые об этом говорят, не должны вести занятия у вас», — пишет преподаватель.
На кафедре гуманитарных наук ТЭИ СФУ «ПМ» подтвердили увольнение преподавателя, но причины этого комментировать отказались. Связаться с самим Михаилом пока не вышло. В пресс-службе вуза нам заявили, что преподаватель уволился по собственному желанию вчера, 21 марта, и это якобы никак не связано с показом фильма: «Что касается озвученной им версии, что увольнение произошло по причине того, что студенты попросили его продемонстрировать фильм-расследование Навального, то она выглядит, как минимум, странной. Хотя бы в силу того, что найти данный фильм в интернете не составляет для студентов труда — он находится в открытом доступе. Даже если допустить, что администрация [СФУ] захотела бы «утаить» его от студентов, то сделать это невозможно, а, значит, и увольнение в этом случае бессмысленно», — ответили в вузе.
Добавим, стаж научно-педагогической деятельности Михаила Константинова — 24 года, и студенты отзываются о нем, как о хорошем преподавателе.
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