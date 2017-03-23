У семи стейкходеров дитя без сглазу и, зачастую, без мозга. БУДНИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ. БЕСПРОСВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ У семи нянек дитя без сглазу, издавна принято считать в России. Но дело не только в количестве надзирающих лиц, очевидно, но также в их квалификации и желании работать. После ураганной распродажи в 2013 году имущества муниципального предприятия «Центральная аптека №51» государству в лице краевых «Губернских аптек» досталось только помещение на пр. Курчатова. Сильно подзатянувшийся ремонт «входной группы» завершён был буквально пару месяцев назад, о чём с большущей помпой отрапортовал и новый собственник, и практически все окрестные СМИ. «С 1 января «Губернские аптеки» будут единственным оператором, обеспечивающим горожан льготными лекарственными средствами, - подсказывали нам. - Кстати, в аптеке был проведен капитальный ремонт. «Для удобства покупателей работают три окна для отпуска льготных лекарств, а также есть электронная очередь, - пояснила гендиректор. – В перспективе - установить сенсорную витрину. К Железногорску, инновационной столице Красноярского края, у нас особый подход, современный». Дело было зимой , ещё раз повторюсь, поэтому публика оценивала, в основном, внутреннее убранство тёплого помещения а-ля турецкий евроремонт, да переживала по поводу обещанных праздничных скидок. Однако праздник закончился быстро, а потом изо всех щелей полезли проблемы. Пресловутая электроника, в частности, умерла практически сразу. Возле касс, от которых предсказуемо отхлынули сотрудники аптеки, в авральном режиме выставленные туда в день открытия, стали снова собираться очереди. Объяснялось это как нерасторопностью организаторов аукционов по закупке льготных лекарств, так и банальными болезнями персонала пополам с происками проклятых частников. Но на прошлой неделе вашему корреспонденту довелось посетить бывшее муниципальное учреждение, и вот что я вам скажу по этому поводу. Во-первых, о «капитальном ремонте». Уникальные технологии, применяемые подрядчиком в ходе работ, дали прелюбопытный результат. К примеру, вот так воодушевляюще выглядит – если присмотреться – парадный фасад здания в деталях: *** Креативным детищем клокочущей инженерной мысли является, несомненно, итог «ремонта входной группы», распростёртый прямо под ногами посетителей. Ударное сочетание льда и резины должно, видимо, максимально ярко характеризовать заботу нового собственника о клиентах. Ну, а где ещё прикажете собираться талой водице, как не в ямке? К тому же здесь и падать удобней – сразу можно обратиться к специалисту за необходимыми для лечения препаратами. Со скидкой, если вы пенсионер. Сенсорная витрина, опять же... Внутри - а дело было вскоре после открытия, утром - тоже нашлось, на что посмотреть. У единственной работающей кассы устало топтались разновозрастные покупательницы. Пресловутая электронная очередь не то, чтобы не функционировала совсем, нет. Механический голос с потолка то и дело приглашал счастливых обладателей квитка Б-4 обслужиться в инновационно продвинутом порядке. Но поскольку означенные квитки там не выдаются аккурат, кажется, с момента торжественного открытия, то в комплекте данная нанореволюция выглядела немножечко издевательством. Тем более, что очередь у кассы собиралась именно потому, что молоденькая продавщица как раз не могла этот самый аппарат никак запустить. Поковырявшись в нём без толку ещё несколько минут, она растерянно удалилась куда-то внутрь помещения, откуда позднее выплыла специалистка рангом повыше и возрастом постарше. Той для диагностики проблемы хватило буквально нескольких движений: «Слишком сильно дёрнули провод. Он не видит…» К этому моменту ваш корреспондент уже откровенно устал разглядывать персонал аптеки с карандашиком, переписывающий наличие либо отсутствие товаров на витрине в специальный блокнотик, и прочие вялые перемещения оного персонала по пустым помещениям. Поймите правильно, я советский человек, и очередями меня не запугаешь. Часами доводилось сиживать и стоять по разным причинам в разных местах, и вовсе не так давно, как хотелось бы думать. Но вот все эти понты, они зачем оплачены были из бюджета краевого государственного учреждения (читай: из кармана потребителя), хотелось бы узнать. Для дела или исключительно, чтобы освоить бабло и пустить публике пыль в глаза? Риторический вопрос, извините. Можно не отвечать. Особый и современный подход у нас именно так и должен выглядеть. Каков кластер, таковы и аптеки. Р.S. «Система работы общественных Советов при Главе ЗАТО будет пересмотрена. С таким предложением выступил Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев в рамках еженедельного рабочего совещания с председателями профильных комиссий железногорского парламента. - Страна переходит на проектный принцип управления. На краевом уровне уже обозначены приоритетные проекты. Железногорску в этом плане отведена особая роль, инновационной территории научно-технического развития. , - прокомментировал Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев. – С тем, чтобы добиться нужного результата в этом направлении и предполагается создать еще один общественный совет, который будет координировать вопросы, связанные со стратегическим развитием Железногорска. Будем создавать желаемый образ будущего, определять ориентиры, к которым будем вместе пошагово стремиться в своем развитии. Работа отраслевых советов предполагается перевести на уровень профильных заместителей Главы администрации. За собой Глава намерен оставить функции модератора в уже существующем Общественном совете и совете по развитию. Парламентарии инициативу Главы поддержали. - На мой взгляд, предлагаемая схема работы советов – этап эволюционного развития. То, что советы будут напрямую координировать профильные заместители Главы администрации, вполне логично, поскольку работу в этой сфере организуют и координируют они, - отметил депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии по вопросам местного самоуправления и законности Совета Сергей Шаранов. – В совете же по стратегическому развитию Железногорска будет аккумулироваться вся информация, со всех отраслей. Это будет необходимо для того, чтобы систематизировать данные для разработки и реализации концепции именно комплексного развития территории. В работу нового совета предполагается включить ключевых стейкхолдеров территории. Вадим Медведев дал поручение проработать вопрос о переформатировании системы общественных советов на уровне Совета депутатов и Администрации ЗАТО с тем, чтобы на следующую сессию выйти с проектом соответствующего нормативно-правового акта. Напомним, на данный момент при Главе ЗАТО г.Железногорск действует пять совещательных органов с участием представителей общественности – общественный Совет, а также общественные Советы по культуре, ЖКХ, развитию малого и среднего предпринимательства и Молодежный совет» ( отсюда ).