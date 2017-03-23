Новости - наша профессия. А также хобби и немножечко придурь. ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК Новости – наша профессия. А также хобби и немножечко придурь. Стремительным спуртом за минувшие сутки Красноярск-26 если не выбился в лидеры информационного состязания с прочими российскими Железногорсками, то занял, по крайней мере, достойное место в лентах новостей. Молниеносный захват подпольного борделя нанёс конкурентам ощутимый удар, а запертые на ночь в машине собаки блистательно довершили начатое. Поэтому о собаках позвольте чуть поподробнее. Первыми непорядок заметили новостийщики «Седьмого канала». Больше ведь в миллионном городе никаких событий не обнаружилось. Если хорошенечко присмотреться, в левом нижнем углу картинки маленькими буковками указан автор снимков: Анна Микрюкова. Собственно говоря, поскольку именно так зовут директора детской художественной школы, куда ходят оба моих отпрыска, я и обратил внимание на это, в принципе, рядовое происшествие. Никто не умер, никто даже не пострадал – об чём шум-то? Но не так устроены мозги у профессиональных журналистов. Вслед за «Примой» скандальную сенсацию понесли по стране другие красноярские СМИ, и каждое от себя к ней по чуть-чуть прибавляло в меру своего развития. Индульгенция в виде георгиевской ленточки на лобовом стекле почему-то совершенно не прокатила в данном случае. Скорее, наоборот. «О случившемся в социальных сетях рассказала местная жительница. Toyota со скулящей собакой внутри сегодня утром обнаружили на ул. Школьной. Со слов местных жителей, запертая в ней на ночь собака плакала и скулила, и это было слышно на весь район. Со слов неравнодушной жительницы города, она обратилась в полицию — правоохранители прибыли на место, пытались найти хозяина, но дверь им не открыли . При этом они также выяснили, что в машине находилось две собаки. Хозяин машины объявился только в двенадцатом часу дня и быстро уехал». newslab.ru . «Как рассказала жительница Железногорска Анна Микрюкова, утром 22 марта возле работы она услышала скулящую собаку. Поискав источник звука, девушка наткнулась на припаркованную возле ее работы тонированную «Тойоту». Внутри Анна заметила собаку, которая металась и скулила. «Я пару раз постучала по машине, надеясь, что владелец выйдет на сигнализацию, но та не сработала. Тут рядом женщина гуляла, сказала мне, что давно знает эту машину — владелец иногда оставляет животных на ночь», — рассказала Анна Микрюкова. Девушка вызвала на место полицейских, которые узнали, где живет владелец животного, но он их в квартиру так и не пустил . Через три часа владелец отогнал машину. Полицейские же сообщили, что внутри находилось сразу две собаки». ngs24.ru . «Случай странной жестокости произошел в Железногорске накануне. Местный житель, владелец джипа, оставил на парковке на всю ночь в запертом салоне свою собаку. Об этом сообщила жительница города Анна Микрюкова в паблике «Город и Горожане», Железногорск (16+)». Она написала: «В машине, оставленной под ДХШ (ул.Школьная, д.18), плачет и скулит запертая на ночь собака. Слышно на весь район всем, кроме хозяина. Это нормально?» Такая новость вызвала гнев у пользователей соцсети. Однако нашлись и те, кто попытался оправдать хозяина: вдруг с ним случилось несчастье и его увезли в реанимацию? Около полудня сегодня, 22 марта, девушка сообщила, что владелец вышел из дома, сел в машину и быстро умчался. Она сожалеет лишь об одном, что не успела лично выразить ему свое возмущение». kp.ru . Итак, суммируем этот поток благородного негодования. Анна Микрюкова работает в детской школе искусств, т.е. изначально идентифицировал я её совершенно правильно. Но почему «девушка», извините? Потому что у неё есть аккаунт во «ВКонтактике» и она постит фоточки про животных в социальных сетях? Блин, ну откуда что берётся и куда что девается…