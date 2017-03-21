Национальная гвардия наведалась в бордель-сауну.

Полицейские арестовали членов преступной группы, которые организовали занятие проституцией

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск при силовой поддержке спецназа Управления Федеральной службы Национальной гвардии задержали участников группы, подозреваемых в организации оказания интимных услуг.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности и задержать троих мужчин и ранее судимую за кражи женщину, организовавших занятие проституцией в помещении одной из саун г. Железногорска. Злоумышленники вовлекли в оказание платных интимных услуг трех местных девушек. При проведении обыска по месту жительства задержанных обнаружено и изъято компьютерное оборудование, большое количество визитных карт с рекламой эскорт-услуг. Следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Организаторам преступного бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

24.мвд.рф .

Среди задержанных — трое мужчин 30 и 38 лет, а также ранее судимая за кражи 22-летняя девушка. Пресс-служба полиции предоставила СМИ кадры оперативной съемки с места задержания.