Игорю Сечину сватают ещё одну "Княгиню". «Ольга» речной сборки Игорю Сечину сватают вторую «Княгиню». Друг Владимира Путина Геннадий Тимченко хотел построить себе VIP-теплоход предположительно за 1,2 млрд рублей, но из-за проблем с бизнесом его пришлось продать недостроенным. Судно уплыло друзьям другого друга Владимира Путина — госменеджера №1 Игоря Сечина — Искандару Махмудову и Андрею Бокареву. Теплоход, при Тимченко называвшийся «Танаис», друзьями Сечина был переименован в «Княгиню Ольгу» — как та океанская яхта стоимостью свыше $150 млн, на которой журналисты рассмотрели Ольгу Сечину, а Басманный суд не рассмотрел. Перпетуум Нобелей Осенью 2016 года был достроен и прошел ходовые испытания круизный дизель-электроход, радикально отличающийся от классики отечественного пассажирского кораблестроения. Это четырехпалубный пятизвездный теплоход длиной 96 м с вертолетной площадкой, бассейном, рестораном, тренажерным залом и SPA-салоном с сауной, джакузи и массажной. Средняя площадь пассажирской каюты — 37,5 кв. м. На 36 пассажиров приходится 33 члена экипажа и обслуживающего персонала. Впрочем, завсегдатаи отраслевых форумов приняли флагмана круизного речного транспорта не очень дружелюбно. Плавсредство называли ВИП-баржей, бабушкой «Мистраля», плавдачей для богатых клиентов, солидным утюгом, носорогом и даже Бронетемкиным Поносцем. Надводный габарит судна позволяет ему проходить под мостами Москвы-реки. Также на нем можно выйти в Финский залив и прибрежные районы Азовского, Белого, Каспийского и Черного морей. Проект дизель-электрохода PV09 разработало одесское Морское инженерное бюро. 18 марта 2014 года судно было заложено на судостроительном заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске и спущено на воду в октябре того же года под названием «Танаис». Затем его почти два года достраивали на Московском судостроительном и судоремонтном заводе (МССЗ). «Верфь братьев Нобель» и МССЗ входят в AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко. Кто такой Роман Троценко Роман Троценко занимает 115-е место в российском списке Forbes с состоянием $750 млн. Работал помощником экс-министра транспорта Сергея Франка (сейчас — гендиректор ОАО «Совкомфлот») в 1999–2000 годах. Сын Франка Глеб начинал свою карьеру у Троценко на МССЗ. В 2009–2012 годах Троценко был президентом «Объединенной судостроительной корпорации», председателем совета директоров которой в те годы являлся вице-премьер Игорь Сечин. Владеет судоходным, судостроительным, аэропортовым и девелоперским бизнесами. В его корпорацию AEON входят «Московское речное пароходство», «Московский туристический флот», Московский яхтенный порт, Волгоградский речной порт, «Южный речной порт», МССЗ, «Верфь Братьев Нобель», Timmerman Yachts, аэропорты «Новапорта» и другие активы. Романа Троценко называют «человеком Сечина». В 2012–2013 годах Троценко был советником по шельфовым проектам Сечина в «Роснефти», а в 2012–2015 годах возглавлял швейцарскую «дочку» «Роснефти» Rosneft Overseas. Сейчас теплоход пришвартован в Клязьминском водохранилище у яхт-клуба «МРП» в Долгопрудном (входит в Московский яхтенный порт Троценко). Миллиард Тимченко Заказчик теплохода никогда не назывался. Когда судно начали строить, ходили слухи, что оно заменит президентский теплоход «Россия», плавающий еще со времен Брежнева. Затем владельцем «Танаиса» ошибочно считался «Мостурфлот» (тоже контролируется Троценко). Заместитель генерального директора по флоту «Мостурфлота» Андрей Пичугин сказал ЦУРу, что у круизной компании такого судна нет. Как выяснил ЦУР и подтвердил один из руководителей строительства теплохода, настоящий заказчик судна — ООО «Танаис». Название компании можно разобрать на фотографии закладной таблички PV09. Согласно базе данных СПАРК, в России существует 73 компании с названием «Танаис», но только у одной из них основной вид деятельности — внутренний водный пассажирский транспорт. Это ООО в октябре 2012 года учредил кипрский офшор Nuford Ventures Limited. По данным торгового реестра Кипра, сам Nuford Ventures Limited был создан за несколько месяцев до регистрации «Танаиса». До декабря 2013 года 100% акций кипрской компании принадлежали панамской Brintamos Group S.A, затем 50% — до декабря 2015 года. Компания Brintamos Group S.A. связана с миллиардером Геннадием Тимченко: согласно базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в апреле-октябре 2013 года ей принадлежал офшор Tayton Enterprises Ltd., акции которого затем перешли к IPP Oil Products. IPP Oil Products — нефтетрейдер, 50% которого принадлежали Геннадию Тимченко до весны 2014 года . Кто такой Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко занимает пятое место в российском списке Forbes с состоянием $11,4 млрд. Гражданин России и Финляндии живет в особняке Никиты Хрущева на Воробьевых горах, воспитывает дочь покойного лабрадора Кони, собаки его друга Владимира Путина. Владеет инвестиционной группой Volga Group, объединяющей российские активы миллиардера — «Новатэк» (23,5% акций), «Сибур» (14,5%), группа «Стройтрансгаз» (63%), «Трансойла» (80%), банк «Россия» (10%) и другие. По оценке Forbes, в 2015 году бизнесмен получил господряды на сумму 161 млрд рублей. В 2014 году США ввели санкции против Геннадия Тимченко и некоторых связанных с ним компаний. После этого бизнесмену пришлось продать партнерам доли в нефтетрейдере Gunvor (44%) и других иностранных активах (50% трейдера IPP Oil Products, 50% в Meerwind AB, владеющей шведским лесозаготовителем, 99% скандинавского авиаперевозчика Airfix). «Танаис» зарегистрирован в Москве по адресу ул. Электрозаводская, д. 24 стр. 1. По этому же адресу летом 2014 года фонд Геннадия Тимченко Volga Recources Limited зарегистрировал три дочерние компании — «Волга Групп Холдинг», «Волга Ресорсез Холдинг» и «Волга Групп». Представителем заказчика на торжественной закладке киля 18 марта 2014 года выступал Виктор Рохлин, до 2014 года работавший советником гендиректора «Совкомфлота» Сергея Франка. Его сын Глеб Франк женат на дочери Тимченко Ксении. На момент регистрации уставный капитал ООО «Танаис» составлял 250 тыс. рублей. По мере того как строился теплоход, рос размер уставного капитала — 700 млн рублей в декабре 2014 года, затем — 1,195 млрд рублей в декабре 2015 года. Можно предположить, что уставный капитал был увеличен за счет имущества ООО — теплохода. В таком случае стоимость судна — не менее 1,195 млрд рублей. Спасательный круг друзей В конце декабря 2015 года у «Танаиса» сменились учредители: 40% долей офшора перешли к АО «ТНС Холдинг», 60% — к ООО «Тайлон». Обе компании зарегистрированы незадолго до сделки. «ТНС Холдинг» связан с Геннадием Тимченко. Еинственный акционер компании — Анатолий Валерьевич Ермолаев. Он соинвестор крупного проекта по строительству стоянки для яхт в Геленджике — вместе с другом Тимченко Сергеем Масловым, сыном главы «Ростехнологий» Сергея Чемезова, женой главы Минпромторга Дениса Мантурова и «дочкой» «Роснефти». Когда Тимченко в 2014 году приобрел 40% «Алма Холдинга», управляющего крупным яблоневым хозяйством в Краснодарском крае, Анатолий Ермолаев работал генеральным директором этой компании. Он также является руководителем и совладельцем еще нескольких компаний, связанных с менеджерами «Стройтрансгаза» (контролируется Тимченко) — заместителем генерального директора по ресурсообеспечению ЗАО «Стройтрансгаз» Александром Аккером и экс-начальником управления корпоративно-правовой работы группы Андреем Шевченко, занимавшим руководящие должности в различных компаниях группы. Совладельцы ООО «Тайлон» — миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев (70% и 30% соответственно). В апреле 2016 года эти 60% долей «Танаиса» перешли другой их компании — ООО «Лотон», которой бизнесмены также владеют 70% на 30%. Кто такие Искандар Махмудов и Андрей Бокарев Искандар Махмудов занимает 21-е место в российском списке Forbes с состоянием $4,5 млрд. Андрей Бокарев — 79-е место в списке Forbes с состоянием $950 млн. Махмудов — президент и основной акционер Уральской горно-металлургической компании, Бокарев тоже акционер УГМК. Бизнесмены владеют «Трансмашхолдингом» (входит в «десятку» крупнейших мировых производителей подвижного состава), перевозчиком «Аэроэкспресс», пакетами акций «Кузбассразрезугля» и концерна «Калашников». В 2012 году партнеры купили 13% транспортной компании «Трансойл» Геннадия Тимченко. УГМК реализует несколько совместных проектов с «Роснефтью». Андрей Бокарев в 2014–2015 годах входил в совет директоров нефтяной компании. Махмудов и Бокарев были первыми в рейтинге Forbes «Короли госзаказа» за 2015 год — они выиграли господряды на строительство московского метро на 131 млрд рублей. Бизнес Тимченко сильно пострадал от западных санкций — после распродажи иностранных активов состояние бизнесмена в 2014 году, по оценке Forbes, уменьшилось на $4,6 млрд. Непрофильный круизный vip-теплоход «Танаис» тоже попал на распродажу: партнеры и друзья из окружения президента Путина поспешили на помощь Тимченко и освободили его от дорогого актива. Сразу после смены основного собственника теплоход «Танаис» был переименован в «Княгиню Ольгу». Две Ольги У речной «Княгини» есть океанская тезка — в 2012 голландская верфь Oceanco спустила на воду 85-метровую яхту St. Princess Olga (в переводе с английского — «Святая Княгиня Ольга»). Эта первая в истории мегаяхта, построенная по проекту русского дизайнера — Игоря Лобанова, получившего за нее в 2013 году престижные премии World Yacht Trophies «Лучший дизайнер года» и «Лучший дизайн яхты в категории от 50 м». Дизайн интерьера разработала французская дизайнерская студия Alberto Pinto , специализирующаяся на убранстве домов, отелей, частных самолетов и яхт. Среди ее заказчиков — королевская семья Саудовской Аравии, правящая семья Катара и российские миллиардеры. В частности, студия создала интерьеры семипалубной 140-метровой яхты Виктора Рашникова Ocean Victory, 110-метровой Алишера Усманова Dilbar (2008 года), 104-метровой Quantum Blue Сергея Галицкого, 82-метровой Alfa Nero Андрея Гурьева, 72-метровой Axioma Дмитрия Пумпянского. St. Princess Olga была передана заказчику в 2013 году, ходит под флагом Каймановых островов и формально принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd. Имя настоящего владельца держится в тайне. 31 июля 2016 года «Новая газета» опубликовала расследование «Секрет “Принцессы Ольги”», в котором предположила, что яхта принадлежит Игорю Сечину или его жене Ольге. Газета рассказала о фотографиях из Instagram Ольги Сечиной, отдыхавшей на шикарной яхте, детали которой «во многом напоминают детали St. Princess Olga». Издание также изучило геотеги фотографии пользователей Instagram, запечатлевших яхту в разных местах, и установило, что они совпадают с маршрутом яхты St. Princess Olga. После выхода материала Игорь Сечин подал на газету в суд, в своем иске потребовав признать информацию в статье не соответствующей действительности и порочащей его честь и достоинство. 10 октября суд удовлетворил иск, 30 ноября Мосгорсуд оставил это решение в силе, и «Новая газета» опубликовала у себя на сайте опровержение. Три товарища Игоря Сечина, Искандара Махмудова и Андрея Бокарева объединяют не только бизнес-интересы, но и любовь к охоте. В декабре ЦУР выяснил , что Игорь Сечин — частый гость охотхозяйства ООО «Охотресурс» Махмудова и Бокарева на Волге под Зубцовым (Тверская область). А с недавнего времени «Роснефть» контролирует 33% другого местного охотхозяйства — ООО «Профиль», угодья которого граничат с «Охотресурсом». Гендиректор у этих охотничьих хозяйств общий. 67% «Профиля» принадлежат ООО «Вилент», которая также владеет компанией-собственником участка, на котором за оградой живут олени и муфлоны «Охотресурса». Неизвестно, связывает ли друзей-охотников общая тяга к морю: Махмудов своего 73-метрового пожилого, но породистого «Хищника» (Predator) не скрывает, в то время как океанская яхта Бокарева никому не известна или слишком мала, чтобы привлечь внимание, а Сечин от «Святой Княгини Ольги» вообще устал открещиваться. Из трех друзей у двоих жены Ольги — у Бокарева и Сечина. Но вряд ли младший в этой компании посмел бы назвать новое судно именем своей жены в обход старшего. Уточнить у Махмудова и Бокарева, что они думают о совпадении названий своего теплохода и скандальной яхты, не удалось. Можно лишь констатировать, что владельцы «Княгини Ольги» не хотят привлекать к ней лишнее внимание — у пришвартованного в яхт-клубе «МРП» теплохода буквы названия завешаны белыми тряпками. Заместитель директора судостроительного комплекса МССЗ Василий Евстигнеев сказал ЦУРу, что судно пока не передано заказчику. На вопрос, когда это произойдет, он ответил «чтобы не сглазить, не будем загадывать». medium.com .