Новейшая история Красноярска-26. Триумфальный март 2012 года. ПЯТЬ ЛЕТ В ОБЕД Новейшая история Красноярска-26. Динамичный март 2012-го. Главный архитектор ЗАТО Сергей Добролюбов докладывает о «молодёжном посёлке»: «В 2013 году зайдём в одну из краевых программ и возьмём деньги на сети, там сотни миллионов нужны. Строительство начнётся во второй половине 2013 года». Железногорский кадетский корпус уходит под «крышу» МЧС. МП «КБУ» устроило «политическую чистку дорог» и автопробег в поддержку Великого Пу. Ахсарбек Пинов и Пётр Гаврилов встретились с коллективом ЗПК и рассказали ему, что уже 12-го числа ВЭБ решит вопрос о кредите в 12,5 млрд рублей. «Солнечный кластер – свершившийся факт », типа. На Ленинградском обнаружено подпольное казино . Служба судебных приставов в компании с полимилицией наведалась в пос. Первомайский и стрясла с сорока должников 15 тысяч рублей. В апреле местным депутатам будет предложено ликвидировать школу №176. Начальник отдела образования Евгения Титова уверена, что «сеть образовательных учреждений в нашем городе избыточна». В опустевшем здании планируется разместить Мариинскую гимназию. «Это выгодно с финансовой точки зрения, - говорит Титова. - Если к нам, в Мариинскую гимназию, будут приезжать дети из других территорий». На Курчатова, 68, умер от передоза 33-летний железногорец. На РХЗ перегрузили последнюю партию облучённых урановых блоков из бассейна выдержки в аппарат-растворитель: «Наработанный плутоний составляет значительную часть национального ядерного арсенала сдерживания». Мария Манежных возглавила Молодёжный центр. КБ-51 объявила, что к пяти узким специалистам отныне можно записаться на приём по интернету. Депутат Вадим Шевченко про Лидера Нации: «Это у папуасов может быть такое – не член своей партии!» ОАО «ИСС» принимает участие во всемирной выставке в Ганновере с чучелами спутников «Глонасс-М», «Глонасс-К», «AMOS-5», «Экспресс-АМ5», «Луч-5А» и «Гонец-М». Красноярский центр стандартизации и метрологии проверил продукцию железногорского ООО «Моменталь». В котлетах «Домашние» опять «значительно превышена норма обсеменённости микроорганизмами». Директор МП «Горэлектросеть» забрал иск предприятия к Серому дому из краевого арбитража, хотя в профсоюзе уверяют, что дело было выигрышное. Сенсация, практически: «Проект «Северный воздушный мост» вышел на финишную прямую! Самолёт из Чикаго доставил в Красноярск около 200 коров, проведя в воздухе всего 10,5 часов!» Директор школы №103 после землетрясения требует дополнительного обследования и ремонта здания, т.к. оно якобы потрескалось. Пенсионный фонд подвёл итоги 2011 года. Собрано почти 3 млрд рублей страховых взносов, выплачено – 3,6 миллиарда. Семь неправильных пешеходных переходов постановила убрать в городе премудрая комиссия по безопасности дорожного движения. Супруга предпринимателя Бривкальна продолжает выколачивать в суде из-под ареста своё имущество. ОАО «ИСС» посетил зампред комитета Госдумы по науке. «Вникнуть в специфику производства Михаилу Дегтярёву необходимо для эффективной законотворческой деятельности». Сквер за бывшим к/т «Родина» будет носить имя Петра Штефана , решила городская комиссия по топонимике. Антимонопольщики тиранят должностное лицо ООО «Сегодняшняя газета – XXI век» за административное правонарушение по ст.14.3 КоАП РФ. Дело возбуждено по факту распространения ненадлежащей рекламы. На территории ЗАТО застрахованных в Пенсионном фонде РФ лиц - более 83 тысяч человек, при этом 30% от населения - пенсионеры. На фасадах домов, где жили Герой социалистического труда Николай Муханов и почётный гражданин ЗАТО Леонид Подсохин, будут установлены мемориальные доски. А именем заслуженного учителя РФ Евгения Аннинского будет назван филиал Музейно-выставочного центра в посёлке Подгорный. Иван Чернышёв осуждён за стрельбу в ночном клубе «Зебра» на 6,5 лет лишения свободы. «Ввод в работу подстанции «Енисей», намеченный «МЭС Сибири» на 2014 год, даст импульс развитию Железногорска» - сообщает 1prime.ru . По отчётам МП «ГЖКУ», в пятиэтажном доме на Ленинградском имеется восемь лифтов. По крайней мере, жители за них платят. Чудеса! На Горно-химическом комбинате затеяли конкурс красоты. Главный приз – фотосессия для календаря на 2013 год, размещённого в «Вестнике ГХК». Анатолий Коновалов, будущий зампред Совдепа: «Наш город находится в стремнине развития!» Ужос какой… Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон наведался в Железногорск и пожелал аборигенам мира, терпения и любви. А в это время на Ленинградском шла маленькая войнушка. СОБР штурмом брал квартиру Геннадия Чернышёва. Ну, вы помните: бросил три гранаты, целый арсенал оружия и т.д. ОАО «ИСС» отметило 50-летие профсоюзной организации. Сценка в обществе инвалидов. Дамочка из УСЗН: «Вадим Викторович Медведев не смог прийти, о чём он с удовольствием… что он с удовольствием хотел сделать!» Закрыто подпольное казино в Подгорном. В помещении ТД «Сибирь» изъяты 16 игровых автоматов и 5 т.р. выручки. Социальный дом на 60 квартир принят в эксплуатацию на девятом квартале. Новосёлам вручены 47 ключей. Остальные – позже, мол. Кубок края по бодибилдингу проводится в Железногорске. Инструктор по физкультуре д/с №29 Валерия Аверьянова рассказывает: «Это детям как бы очень интересно. Они делают это как бы с удовольствием. И мне как бы вот очень интересно работать в этом направлении. Ну и в принципе мы как бы попробовали. У нас вот на отборочных получилось и мы вот как бы…» Около 300 тысяч рублей потратило МП «ПАТП» на установку автоинформаторов в муниципальном транспорте. Ученики школы №101 сочинили на конкурс «Энергия будущего», который организовал ГХК, «гимн атому XXI века» и удостоились за него гран-при. Выборы. «Информ-Экспресс» случайно застаёт возле КОИБов сперва Петра Гаврилова, а затем и Вадима Медведева. Второй по-прежнему голосует по открепительному талону. В итоге за Путина отдают голоса 60% избирателей. На довыборах в Совдеп проходит, естественно, единоросс Анатолий Ощепков. В кадетском корпусе прошла церемония освящения трёх казачьих шашек. В роли спонсора выступила Северо-Красноярская станица. Оружие заказали аж в Москве. Четыре тысячи должников удостоились от ГЖКУ специальных стикеров на дверь: «Когда мне должен ЖЭК, отлично помню я. Но если должен я, не помню, хоть убей!» Призыв к массовым расправам? Спектакль театра оперетты « Силикон » получил на краевом конкурсе «Хрустальную маску» за сценографию и четыре диплома, в т.ч. в номинации «За удачное воплощение современной молодежной проблематики». Решение по финансированию ЗПК снова отложено. Руководитель исполкома «Единой России» Вера Винокурова оставила свой пост «в связи с невозможностью совмещения муниципальной службы и партийной нагрузки». Её сменила Мария Егорова. Закрывается автостоянка у Центрального рынка. Торговые ряды переносятся. Два дня спустя после организации рабочей группы по оформлению заявки на участие в федеральном конкурсе Вадим Медведев сообщает электорату, что работа по «пилотному кластеру » уже завершается. Три молодых балбеса устроили дебош в автобусе и между делом избили водителя. На «сухое» привезли, наконец, первую партию ОЯТ с Ленинградской АЭС. Два контейнера отмыли от дорожной пыли и торжественно предъявили солидной группе встречающих (300 человек). Наркоман 1981 г.р. покончил с собой на ул. Чапаева, 7. Прокладка нового магистрального трубопровода через площадь Победы натолкнулась на технические трудности. В Сером доме полагают, что часть сетей придётся провести по воздуху. Премьера в театре оперетты. В комедии «Любовь — всегда загадка» советский колхоз превращён режиссёром в агроконцерн. Действительно, комедия. Лев Кузнецов в обстановке повышенной секретности посетил в больнице раненого 11 марта полимилиционера и подарил ему часы. Освящение знамени (!) СУ ФПС прошло в Танцевально-концертном зале. 68 многодетных семей ЗАТО хотели бы получить землю под индивидуальное жилищное строительство. Сергей Пешков подобрал им участок возле КПП-2 с запасом, почти 16 гектар. Деклассированный товарищ 31 года отроду запился и умер в квартире по Ленинградскому, 105. Что характерно, проживающий здесь же его отец тоже бухал и смерти сына не заметил. Труп фактически разложился, когда его обнаружили. 230 млн рублей составляют долги железных горцев по квартплате. Депутат Разумник «расследует косметический ремонт на Ленинградском проспекте». «Канал 12» внимательно следит за ходом следствия: «Монополия ГЖКУ удобна власти. Альтернативные компании в город либо не заходят, либо их не пускают». Фестиваль театров кукол «Золотой ключик» проводит за свой счёт, жалуется директор Мандрыгина. В краевом УФАС рассматривается административное правонарушение по ст.7.29 КоАП РФ в отношении должностного лица КБ-51 («размещение заказа на выполнение поставки оборудования без торгов»). 26-летний продавец киоска возле «Ангары» пальнул из пневматики в руку восьмилетнему мальчишке, который швырял в него снежками. С первого апреля бывший к/т «Спартак» перейдёт Молодёжному центру под «клуб настольных игр, скейт-парк, комнату для игры в «Мафию» и т.д.» На год-полтора, как уверяет Владимир Фомаиди. Краевой «министр» Пашков сообщает: 1 января 2014 года энергетического дефицита в Нашгороде не станет. Строительство-де непременно начнётся в этом году. Потепление и гололёд вызвали 10-процентный рост уличного травматизма. На улице Ленина снег с крыши съехал почти прямиком на детскую коляску с двухмесячным ребёнком. Власть отдарилась новой коляской, Харкевича пообещали лишить премии. Железногорская община РПЦ разместила на своём сетевом ресурсе обращение патриарха Кирилла, в коем сказано: «Диавол посмеялся над всеми нами, введя столько скорбей в те дни, когда мы должны ограничивать себя постом, каяться в своих собственных грехах. Но, может быть, Господь проводит нас через эти испытания для того, чтобы мы все осознали ответственность за землю нашу, за Русь Святую, за веру православную». Полимилиция рапортует: «Около пяти дел «чёрных риэлтеров» доведены до суда». ГУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы №2 вызвано в УФАС для составления протокола по ст. 7.29 КоАП («размещение заказа на оказание медицинской помощи с нарушением требований Закона»). На 30-процентное повышение зарплаты бюджетникам, обещанное властями перед выборами, в бюджете ЗАТО нет денег. Пять нелегалов-армян просочились каким-то чудом в ЗАТО и работали на ул. Царевского. То есть, это мы думаем, что работали, а миграционная служба считает иначе. «Роснано» отложило финансирование проекта « Коллахит » на 2013 год по причине отсутствия соинвестора. Пока фирма выпускает продукции на полмиллиона в месяц, но намерена разместиться в промышленном парке и существенно приподняться. На Королёва, 17, задержан гражданин с 2,5 гр. дезоморфина. На Железногорской ТЭЦ проводятся комплексные испытания четырёх котлов. Если верить Пешкову, новая схема теплоснабжения города не приведёт к росту тарифов более, чем на 12-13%. «Практически решён вопрос о передаче котельной ГХК в муниципалитет», - добавляет вдруг Юрий Латушкин. Два брошенных авто принудительно отбуксированы на штрафстоянку. Ещё 35 ждут своей очереди. 173 иска в суд по истребованию долгов с населения подало за два месяца ГЖКУ. Пришлось даже ещё одного юриста на службу взять, говорят. Четвёртый случай схода снега на голову пешеходу зафиксирован в полимилиции. Более половины фронта работ по очистке кровель передано частным предприятиям, муниципалы не справляются. В ЗАТО стартовал второй этап совместных облав УВД и ССП. «Первый прошел несколько ранее, - говорится на сайте краевой службы судебных приставов. - Отработано 80 исполнительных производств, больше половины которых (! – «Уран-Батор») закончилась фактическим исполнением». Около двухсот человек приняли участие в обсуждении очередной стратегии развития Нашгорода. Одобрили, разумеется. Продолжение следует.