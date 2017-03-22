Батька Лукашенко не жалеет для москалей даже стронция. Белорусское молоко для России. И стронций в придачу Молочная продукция идет в Россию из загрязненной нуклидами зоны Беларуси, но написавший об этом журналист попал под суд. Справку о превышении в 10 раз нормы стронция-90 в молоке журналист агентства Associated Press (AP) Юрий Карманов получил в апреле 2016 года в минском городском центре гигиены и эпидемиологии . Как частное лицо он сдал на проверку молоко от фермера, который пасет коров на территории, загрязненной радиоактивным осадками после аварии в Чернобыле, и снабжает своим сырьем местную фирму-производителя молочной продукции "Милкавита" … Опасность избытка стронция для организма человека доказана. Но после публикации на сайте АР статьи Карманова о проблеме производства продуктов питания на землях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, в который включены 3 самых загрязненных от взрыва на ЧАЭС белорусских района - Брагинский, Наровлянский и Хойникский, - "Милкавита" потребовала от журналиста опровержения . Суд принял сторону фирмы, настаивающей, что упомянутая справка о стронции порочит ее деловую репутацию . Хотя минская экспертиза и признала, что выдала именно этот документ, но результаты проверки назвала неточными. По закону о СМИ Беларуси журналист не несет ответственность за публикацию информации, представленной государственным органом. Теперь дело по апелляции Юрия Карманова находится на рассмотрении Верховного суда Беларуси. "Немецкая волна" провела собственное расследование и с помощью экспертов и документов из открытых источников выяснила, сколько на самом деле стронция может оказаться в белорусском молоке. Под знаком "Радиационная опасность" Деревня Губаревичи Хойникского района Гомельской области, где расположено фермерское хозяйство, сдающее молоко на "Милкавиту", находится в "зоне последующего отселения". Это "территория, на которой среднегодовая доза облучения населения может превысить над естественным и техногенным фоном 5 мЗв в год", записано в Социально-радиационном паспорте района 2012 года. Сейчас в деревне почти не осталось жителей. "Когда мы готовили репортаж для АР из белорусской чернобыльской зоны, нас просто убило, что коровы паслись прямо около знака "Радиационная опасность" в 3 метрах от колючей проволоки, поэтому мы и решили проверить, каким молоком угостил нас фермер", - вспоминает журналист АР Юрий Карманов. И рассказал DW, что вместе с коллегой он видел, как на месте недавно снесенных жилых домов работал трактор и шла посевная. И это не случайно. Власти Беларуси считают, что "чернобыльские мифы о радиационой опасности надо преодолевать". Они не скрывают: в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике введены в сельскохозяйственный оборот земли, которые после аварии на ЧАЭС считались непригодными. Поставки продуктов питания оттуда идут и в Россию, и в местную торговлю. Инициатор этой идеи сам Александр Лукашенко . "Мы поступили правильно, начав реабилитацию этих земель, уже и неудобицы распахивают", - заявил белорусский президент, посещая Гомельскую область в прошлом году в день 30-летия катастрофы на ЧАЭС. Сельское хозяйство в пострадавшем от радиации регионе Беларуси "ведется на площади 937 тыс. га земель, загрязненных цезием-137 с плотностью более 1 Кюри на 1 км, из которых 308 тыс га одновременно загрязнены стронцием-90", - свидетельствуют данные за 2016 год Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при президенте РБ. В методическом указании Минсельхозпрода о качестве лугов и пашни на этих территориях сказано, что "практически все радионуклиды в верхнем слое почвы будут доступны растениям в обозримо длительной перспективе. Идут процессы локального вторичного загрязнения за счет миграции радионуклидов вследствие ветровой и водной эрозии почв". Но ОАЦ сообщает о выработке специальных рекомендаций "для производства нормативно чистой сельскохозяйственной продукции в условиях радиоактивного загрязнения". С 2011 по 2016 год на проведение защитных мероприятий государство направило около 1 млрд долларов. Эксперимент на людях? Так можно ли на зараженной территории вырастить чистую продукцию, которая не будет угрожать здоровью человека? "Нет. Даже если белорусским властям кажется, что почвы можно очистить, нельзя проводить эксперимент на людях", - заявил в интервью DW эксперт в области радиационной медицины, профессор и руководитель киевского Координационного аналитического центра "Экология и здоровье" Юрий Бандажевский. Ученый 4 года работает непосредственно в чернобыльской зоне Украины над поддержанным Еврокомиссией проектом, связанным с медицинскими последствиями для населения в регионе катастрофы на ЧАЭС. "Период полураспада стронция-90 составляет 30 лет, и теперь он начинает активно проникать через корневую структуру в листья, траву, которые поедает скот на чернобыльских пастбищах, а потом нуклид оседает в биологических организмах, в основном, в костной системе", - говорит Бандажевский. Но в почве чернобыльского региона "не только стронций, а целый букет из цезия, изотопов плутония, америция". По словам исследователя, практика показала, что нуклиды воздействуют на наследственность, растет число лейкозов, сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных опухолей и смертей. О рисках заболеваний от влияния на здоровье малых доз радиации и необходимости изучать эту проблему писал также российский профессор, член Нью-Йоркской академии наук Алексей Яблоков. Ситуация в Беларуси и Украине одинаковая, ей надо заниматься серьезно и объединять усилия, уверен Бандажевский. Но получить объективную информацию из Минска практически невозможно: "Лукашенко все засекретил 10 лет назад, и теперь там все хорошо". Однако оказалось, что "стронция-90 в организме белорусов может быть больше, чем считалось ранее". Причем он накапливается у людей, никогда не бывавших на загрязненной территории и даже у рожденных после аварии на ЧАЭС. В статье, опубликованной в государственной газете "Республика" в 2011 году, доцент кафедры радиационной безопасности государственного экологического университета имени А.Д. Сахарова Евгений Хаджинов писал: "Мы "нарыли" большую проблему, масштаб которой трудно оценить. Существует неизвестный канал поступления этого нуклида с какими-то продуктами питания из торговой сети". Хаджинов пришел к выводу, что контроль за стронцием-90 в Беларуси незаслуженно снижен, так как "его частицы начали активно разрушаться, и освободившийся стронций в атомарной форме все больше попадает в растения и дальше по цепочке в тело человека". "Россельхознадзор претензий не имеет" Вернемся к производству сельскохозяйственной продукции в чернобыльской зоне. Около 320 тонн сыров от "Милкавиты" - более 90 процентов от всего произведенного - ежемесячно отправляется в Москву, Воронеж, Санкт-Петербург. Остальное идет белорусским потребителям. В суде фирма настаивала, что сырье и готовые продукты проходят надлежащий радиационный контроль, а у "Россельхознадзора", обычно строгого к белорусским продуктам, претензий по нуклидам нет. Это подтвердило и само российское ведомство. Однако в январском интервью газете "Гомельская правда" специалисты "Милкавиты" признали, что в Гомеле анализ на стронций предприятие не проводит, так как "считает нецелесообразным приобретать необходимое для этих целей оборудование. Контроль осуществляется по республиканским нормативным документам раз в полугодие". "Поэтому стоит учитывать разницу между сырьем из загрязненной зоны и готовой продукцией. Отсутствие в готовом продукте избытка стронция вовсе не значит, что сырье - чернобыльское мясо, зерно или молоко - соответствовало тем же нормативам", - высказывает свое предположение бывший санитарный врач Гродненского мясокомбината Роман Юргель. По его словам, есть простой способ снизить концентрацию нуклида в готовом продукте - разбавлять грязное сырье чистым, чтобы получить продукт с допустимыми нормативами, принятыми в стране реализации. Так в молоке для россиян может быть 25 Бк/кг стронция-90, а для белорусов принятая норма строже - 3,7 Бк/кг. Эксперт рассказал DW, что в первые годы после аварии на ЧАЭС "мясо из загрязненной зоны по разработанным рекомендациям сначала подвергали глубокой заморозке на 3-4 года, чтобы снизить уровень радиации, а потом 3 процента добавляли в чистое сырье". Уровень нуклидов понижается также в продуктах с высоким содержанием жира - например, сырах и масле, даже если они делались не из идеально чистого сырья. "Кто-то очень умный придумал, как можно использовать загрязненный материал, и это якобы не будет вредить здоровью людей", - говорит Юргель. По его мнению, основная проблема в Беларуси осталась прежней: "У нас не существует независимых лабораторий, где можно было бы получить объективный анализ с подписью и печатью, а не бумажку, которую госэкспертиза сначала выдает, а потом в суде отказывается от результатов и не признает документ юридически значимым". belaruspartisan.org .