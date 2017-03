Три года тишины Почему судьба $22 млрд в России никому не интересна? Денег нет? Держите! Из страны вывели 700 миллиардов рублей. Кому досталась эта грандиозная сумма? В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями. С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы. И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, у нас на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников. За всем стоит ФСБ? В прошлый четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ. А незадолго до этого премьер-министр Молдавии и председатель парламента передали ноту протеста российскому послу в связи с массовыми задержаниями, обысками и допросами молдавских чиновников в России. В частности, Reuters цитирует заместителя генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого два месяца назад задержали в московском аэропорту, несмотря на то что он прибыл в Россию с официальным визитом в составе делегации. Всего молдавские власти говорят о 25 чиновниках, которые подвергались давлению со стороны российских спецслужб за последние несколько месяцев. Одного сотрудника молдавского министерства внутренних дел задерживали и допрашивали 35 раз за последнее время. Молдавские власти связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов. В ноте протеста, переданной российскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что российские правоохранительные органы много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из России 700 млрд рублей. Как сообщили источники OCCRP в молдавских правоохранительных органах, нынешний дипломатический скандал начался в 2014 году с нежелания российских спецслужб помогать в расследовании. «У нас возникло ощущение, что они приехали не для того, чтобы нам помочь, а чтобы узнать, как далеко мы продвинулись в расследовании, и получить все материалы. После этого с нами стали играть как будто в пин-понг; наши запросы в Россию переадресовывались из одного подразделения ФСБ — в другое», — говорит на условиях анонимности сотрудник молдавских правоохранительных органов. На сообщение Reuters был вынужден отреагировать и президент Молдавии Игорь Додон: «Я думаю, что делать такие заявления не стоит. Сейчас идет очень детальное расследование всей этой схемы. Мы знаем, что через молдавские банки $22 млрд российских денег ушли на Запад. У нас открыто в Молдавии несколько уголовных дел по этому поводу. Компетентные органы занимаются. Мы надеемся, что российские коллеги из правоохранительных органов сделают все возможное, чтобы прояснить эту ситуацию. Но говорить о том, что какие-то государственные структуры, силовые или другие, я думаю, что преждевременно», — сообщил он агентству RNS. Уголовные дела Заявления молдавских властей о том, что за выводом 22 млрд долларов из России стоит ФСБ, можно считать эмоциональной реакцией на нежелание российских спецслужб помогать в расследовании. И хотя некоторые офицеры центрального аппарата ФСБ действительно вели себя странно в этом деле, а один — и вовсе служил прикомандированным сотрудником в банке, который активно участвовал в незаконном выводе средств, тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. Но когда дело дошло до возбуждения уголовных дел, в России, в отличие от Молдавии и других стран, расследование начало тормозиться. «Новая газета» еще в 2014 году писала о «Ландромате» — так мы назвали схему по отмыванию 22 млрд долларов через молдавский банк Moldindconbank. Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них корреспондента «Новой газеты» допрашивали дважды в качестве свидетеля и даже проводили добровольную выемку документов. Однако эти дела расследовались в окружных следственных управлениях МВД Москвы, они многократно передавались от одного следователя к другому, шли годы, а организаторов незаконного вывода из России почти 700 млрд рублей все никак не могли найти. Одновременно в Молдавии, как сообщил глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, сегодня в судах рассматривается 14 дел в отношении судей, выносивших незаконные решения; также расследуются дела в отношении судебных приставов, списывавших деньги со счетов российских банков; под следствием находятся и высокопоставленные сотрудники Центрального банка Молдавии. Не менее активно расследуется уголовное дело об отмывании денег в Латвии: деньги, выведенные из России в Молдавию, впоследствии перечислялись в банк Trasta Komercbanka из Риги, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции. Типичный «помоечник» За три года до визита сотрудников управления «К» ФСБ России в Кишинев, в 2011-м, 62-летний житель московского района Зябликово, Николай Горохов, искал работу. Он позвонил по одному из объявлений в газете, и ему предложили стать регистратором — он должен был оформлять на себя компании. За каждую фирму ему платили по 800 рублей. С тех пор, по данным ФНС России, Горохов числится директором в 36 компаниях. Московский пенсионер встретил репортера «Новой газеты» на пороге своей квартиры в тренировочных штанах. «Я — «номинальшик», или лучше сказать, «помоечник» (фирмы-однодневки в России часто называют «помойками». — Ред.). Я очень много мог бы вам рассказать, но поймите, там сейчас «Спартак» играет. А я по «Спартаку»…» — сказал Горохов. На следующий день после того, как «Спартак» обыграл махачкалинский «Анжи», Горохов встретился с нами в центре Москвы. «Я вам расскажу историю, которую в точности повторит любой «номинал». Я регистрировал фирмы на свое имя и подписывал документы на открытие банковских счетов. На каждую компанию их могло быть до десятка: счета открывались, через пару месяцев закрывались и открывались новые», — говорит Горохов. А в 2013—2014 годах его начали вызывать в налоговую инспекцию и полицию. «Мне сказали: ты — помоечник. Ты знаешь, что с этих компаний миллионы выводились из России? С тех пор я пытаюсь от этих компаний избавиться», — говорит Горохов и показывает свое заявление в налоговую, где утверждает, что не имел реального отношения к зарегистрированным на его имя фирмам. Но у корреспондента «Новой газеты» он на всякий случай спросил, сколько прошло денег по счетам его компаний, видимо, надеясь как-то заявить свои права на эти средства. Помимо 800 рублей за каждую компанию ему обещали около 20 тыс. рублей в месяц как «директору». Но этих денег не заплатили. Одной из зарегистрированных на имя Горохова фирм было ООО «Легат». Со счетов этой компании было выведено 1,4 млрд рублей по «молдавской схеме». Схема на коленке В январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела вексель у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd. Номинал векселя — 400 млн долларов. Поручителями по векселю были несколько компаний из России, включая «Легат» «помоечника» Горохова, и гражданин Молдовы Максим Мищечихин. Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики (и Goldbridge Trading, и российские фирмы, и гражданин Молдовы) сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд района Рышкань города Кишинева по месту регистрации Мищечихина. Вся роль гражданина Молдавии, который 400 млн долларов в жизни не видел, сводилась именно к этому — обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи. И в конце апреля 2012 года судья Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании в пользу Valemont Properties 400 млн долларов. По сообщениям молдавских СМИ, Гышкэ, как и другие судьи, принимавшие аналогичные решения, находится под следствием. Сегодня уже известно, что все эти векселя, поручительства и судебные решения были фиктивными. Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России. Вся схема была придумана в 2010 году крупными российскими обнальщиками «на коленке», как признался один из них «Новой газете». В то время обнальщики столкнулись с серьезной проблемой: российские деньги сомнительного происхождения стало труднее отправлять за рубеж по стандартной тогда схеме фиктивного импорта. Потому что системы отслеживания перемещения товаров через границу автоматизировались, и контролирующие органы в режиме онлайн видели, когда товар реально пересекал границу, а когда под видом импорта из страны просто выводились деньги, добытые преступным путем. И вся новация «Ландромата» заключалась в том, что обнальщики получали железное основание для вывода денег за рубеж — решение суда. После того как Валерий Гышкэ вынес решение о взыскании 400 млн долларов в пользу Valemont Properties, в дело включилась судебный пристав Светлана Мокан. Она отправила письма в банки Молдавии с требованием принудительно взыскать средства с должников, если их счета обнаружатся на территории республики. В любой другой ситуации шансы обнаружить счета российских фирм-однодневок на территории Молдавии равнялись бы нулю. Но в случае с «Ландроматом» все было предусмотрено заранее. Руководитель преступного сообщества У Светланы Мокан были открыты счета в молдавском банке Moldindconbank. По счастливому совпадению в то же время в этом банке были открыты корреспондентские счета российских МАСТ-банка и Интеркапитал-банка. Именно в этих банках обслуживалась фирма «Легат» пенсионера Николая Горохова. Получив судебный приказ, сотрудники Moldindconbank принудительно взыскали средства с корреспондентских счетов для погашения фиктивной задолженности. Попав на счета пристава Мокан, российские рубли были конвертированы в доллары и перечислены на счет британской компании Valemont Properties. Так под прикрытием судебного приказа с июля по сентябрь 2012 года якобы от имени «Легата» на счет Valemont Properties поступили 1,4 млрд рублей. МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012 по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей. «За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела. Но Сергей Магин был не единственным российским обнальщиком, работавшим по «молдавской схеме», а таких компаний, как «Легат», и таких директоров, как болельщик «Спартака» Николай Горохов, были сотни. Мы поговорили и с другими «номинальщиками», чьи компании также переводили деньги в Молдавию. Их истории вплоть до мелких деталей идентичны той, что рассказал Горохов. На счета только Светланы Мокан за время работы «Ландромата» поступило 17 млрд долларов. Весь обнальный мир Всего в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов были замечены почти 20 российских банков (у большинства из них отозваны лицензии за сомнительные банковские операции). В ТОП-5 российских кредитных учреждений, отправивших наибольшее количество денег в Молдову, входило два банка Александра Григорьева — «Русский земельный банк» (РЗБ) и банк «Западный». Только через них по «молдавской схеме» из России было выведено 10,6 млрд долларов, или около 350 млрд рублей. Александр Григорьев родом из Санкт-Петербурга. До того как он стал совладельцем РЗБ и «Западного», его знали как основного акционера строительной компании «СУ-888» из Якутска, которая участвовала в нескольких крупных государственных проектах. Однако, придя в банковский бизнес, Григорьев познакомился с несколькими крупными игроками на рынке незаконных банковских услуг. И в приобретенные им банки потянулись клиенты крупных обнальщиков. Сегодня Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с «Ландроматом». Григорьева и его партнеров обвиняют в хищении активов из ростовского банка «Донинвест». Каких-либо дел в отношении Григорьева в связи с выводом сотен миллиардов рублей из России, насколько известно «Новой газете», нет. У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры. В совет директоров РЗБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого также была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов. Путина и Григорьева, похоже, связывали давние партнерские отношения. Путин входил в советы директоров строительной компании «СУ-888», а также подольского Промсбербанка — в обеих структурах Григорьев был акционером. Однако впоследствии партнеры разошлись, и Игорь Путин даже опубликовал специальное письмо, в котором подчеркнул необходимость радикального оздоровления банковской системы. В банке «Западный» у Григорьева был другой влиятельный партнер – Юрий Ансимов, генерал ФСБ. В квартальном отчете «Западного» его место работы указывалось прямо — аппарат прикомандированных сотрудников (АПС) ФСБ. В АПС ФСБ входят офицеры, которых директор службы назначает в разные компании для того, чтобы за ними присматривать. В то время, пока за банком «Западный» присматривали сотрудники ФСБ, из него по «молдавской схеме» из России вывели почти 930 млн долларов. И Григорьев и Ансимов, с которыми «Новая газета» встречалась раньше, отрицали свое участие в «молдавской схеме». Григорьев настаивал на том, что его банки проводили легальные сделки. А Ансимов утверждал, что не знал об операциях, проводимых «Западным» через Молдавию. Государственные контракты Крупнейшими бенефициарами денег, выведенных из России через «Ландромат», были крупные российские бизнесмены. Они — из разных городов и занимаются разной деятельностью. Но у их компаний есть одно сходство — все они получают крупные государственные контракты. Это позволяет предположить, что часть денег, выведенных из России по фиктивным решениям молдавских судей, могла иметь бюджетное происхождение. Большая часть из 22 млрд долларов относилась к «серому импорту», полагает бывший депутат Госдумы и ответственный секретарь рабочей группы для исследования уровня собираемости таможенных платежей Дмитрий Горовцов. Эта группа была создана распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. Она пришла к выводу, что только в 2013 году российский бюджет недополучил 40 млрд долларов из-за серых импортных схем. Это подтверждается и примерами, которые мы обнаружили в банковских проводках. Например, газете The Guardian удалось поговорить с бизнесменом из России, который в 2013 году импортировал в Россию детскую одежду марки Hippychick из Великобритании. Товар был доставлен в Россию по логичному маршруту: из Лондона — в Москву. Однако бумажный путь (то есть официальный по контрактам) был гораздо длиннее. Покупателем товара была кипрская компания, которая получала деньги по «молдавской схеме» из России. Российский бизнесмен объяснил The Guardian, что он не имел понятия, почему его деньги за товар прошли такой длинный и запутанный путь. По его словам, он был вынужден работать через экспедиторскую компанию, чтобы ввезти товар в Россию. А если бы он покупал одежду напрямую у производителя, то российские таможенные органы придумали бы кучу препятствий, чтобы товар не пересек границу. Эту же историю нам рассказали и другие бизнесмены, которые импортировали различные товары в Россию. По их словам, чиновники ФТС специально создали такие условия, чтобы импортеры работали только через рекомендуемых экспедиторов, часто связанных с самими чиновниками. По словам бизнесменов, им приходилось платить 30—40% от стоимости груза за посреднические услуги. В итоге все импортные сделки проводились через фиктивные компании, которые не платили налоги и таможенные пошлины. Ту же одежду Hippychick в 2013 году в Россию поставляли три компании из Великобритании. Все они были фиктивными, потому что не отражали сделки в отчетностях и были зарегистрированы на «номинальщиков». Российские «покупатели» были не лучше. Это были три фирмы, также зарегистрированные на подставных людей. Кроме этого, к ним подавали иски таможенные и налоговые органы, пытаясь взыскать задолженность по таможенным платежам. Но ни в одном случае этого не удалось. У компаний не было ни активов, ни денег на счетах, и российский бюджет потерял деньги. Те же самые фиктивные офшорные компании, которые получали средства по фиктивных решениям молдавских судей, являлись крупнейшими клиентами таких крупных производителей электроники, как Hitachi и Samsung. Хищения из банков Как сообщили источники «Новой газеты» в следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие в «молдавской схеме». Это совпадение выглядит логичным, учитывая, что Александр Григорьев, бывший собственник этих банков, был и совладельцем «Русского земельного банка», из которого по «молдавской схеме» из России вывели 9,8 млрд долларов. Уклонение от уплаты налогов Часть средств, выведенных через «Ландромат», могла приходиться на схемы уклонения от налогов. Российские бизнесмены по фиктивным договорам перечисляли деньги на подставные компании, чьи банковские реквизиты им давали обнальщики. Бизнесмены затем получали деньги наличными. Это позволяло им занизить прибыль (и, следовательно, налог на прибыль), а также выплачивать зарплаты в конвертах, чтобы уклониться и от других косвенных издержек, например, отчислений в Пенсионный фонд. Обнальщики же полученные от бизнесменов деньги выводили через «Ландромат» на офшорные компании, чтобы затем использовать их для других целей, например, финансирования «серого импорта». Представляем трех самых крупных российских бенефициаров. Алексей Крапивин, бизнесмен, подрядчик РЖД С 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 млн долларов, или около 8,4 млрд рублей. Почти все средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков. Мы обнаружили Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. в «панамском архиве» — документах юридической фирмы Mossack Fonseca, которые в прошлом году неизвестный источник передал газете Süddeutsche Zeitung. Согласно «панамским документам», единственным бенефициаром обеих компаний (а значит и поступивших на их счета денег) был Алексей Крапивин, влиятельный российский бизнесмен. Компании Крапивина и его партнеров — крупнейшие подрядчики РЖД. Отец Крапивина ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. И по совпадению, семье Крапивиных за это время удалось построить огромный холдинг из строительных и проектных компаний, получавших сотни миллиардов от РЖД. По данным агентства Reuters, многие из компаний, входивших в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters. Данные о проводках по компаниям Крапивина были получены Reuters из секретной базы данных банкира Германа Горбунцова. Копия этой базы есть в распоряжении «Новой газеты». Горбунцов в 2010 году бежал из России после угроз, которые стали поступать от его бывших партнеров. А в 2012 году на него было совершено покушение в Лондоне, но банкир чудом выжил. Горбунцов был совладельцем двух банков — СТБ и Инкредбанка. Именно в этих банках обслуживались подрядчики РЖД, связанные, по данным Reuters, с Алексеем Крапивиным. Движение денег по счетам этих подрядчиков с 2005 по 2009 год действительно показывает, что во многих случаях десятки миллиардов рублей от РЖД тратились не на выполнение государственных проектов, а переводились фирмам с признаками однодневок. Эти фирмы перечисляли деньги друг другу по самым абсурдным основаниям (например, на закупку конструкторов Lego), а затем выводили в офшоры. Алексей Крапивин не ответил на запрос «Новой газеты» и не пояснил, имели ли средства, полученные его компаниями через «Ландромат», государственное происхождение. Георгий Генс, владелец группы «Ланит» С 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей. Средства поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков. Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать имя бенефициара офшорной компании. В своей переписке сотрудники Mossack Fonseca писали, что владельцем Comptek International Overseas был Георгий Генс. Генс — владелец группы «Ланит», одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютора продукции Apple, Samsung и ASUS. Одним из крупнейших клиентов «Ланита» можно считать государство. По подсчетам «Новой газеты», за последние несколько лет фирмы, входящие в группу, получили государственные контракты на как минимум 51 млрд рублей. За неделю до публикации «Новая газета» отправила запрос в пресс-службу ГК «Ланит», где нам сообщили, что рассмотрят запрос. До выхода публикации комментариев от Георгия Генса не последовало. Однако 20 марта руководитель пресс-службы ГК «Ланит» Дмитрий Маркушкин сообшил «Новой газете», что «информация о том, что Георгий Генс имеет какое-либо отношение к "молдавской схеме", не соответствует действительности. Наши юристы сейчас изучают статью, и на основании подробного анализа будут приняты решения о наших дальнейших действиях». Сергей Гирдин, совладелец IT-холдинга «Марвел» С 2011 по 2013 год компания с Британских Виргинских островов, Zymbeline Trading, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей. Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. С 2011 по 2013 год компания с Британских Виргинских островов, Zymbeline Trading, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей. Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России. Документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве». В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин. Нам не удалось уточнить, контролировал ли он счет компании и позднее, когда на нее перечислялись деньги по «молдавской схеме», а сам Гирдин на запрос «Новой газеты» не ответил. Гирдин — почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также совладелец IT-холдинга «Марвел» с оборотом в несколько десятков миллиардов рублей. Один из крупных клиентов «Марвела» — государственный Сбербанк. За последние несколько лет «Марвел» заключил государственные контракты с Сбербанком на более, чем 7 млрд рублей… novayagazeta.







