Криминальные хроники бывшего Соцгорода. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НАСЛЕДНИК ПО ПРЯМОЙ «Восьмилетний мальчик напал с ножом на отца и серьёзно ранил его», - такое сообщение получили на прошлой неделе стражи порядка. Полицейские действительно обнаружили в одной из квартир города окровавленного мужчину. У пострадавшего были серьёзные ножевые ранения в области шеи. Оперативникам объяснили, что якобы глава семейства поссорился со своей супругой, а ребёнок, защищая мать, ранил папу. На учёте в правоохранительных органах и опеке семья не состоит, да и в школе мальчик на хорошем счету. Делом занимаются сотрудники городского следственного отдела. В числе прочего следователи пытаются ответить на вопрос, действительно ли ранения нанёс ребёнок», - читаем в социальных сетях. Там же, в комментариях, утверждается, что дядька умер. Больше нигде никакой информации традиционно нет. Красноярск-26 в своём репертуаре. БЬЁТ – ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ В дежурную часть горУВД поступило сообщение о том, что у 34-летней женщины похитили мобильник. Наряд полимилиции на месте выяснил, что между потерпевшей и её знакомым произошёл конфликт, в результате которого 55-летний чудак нанёс ей телесные повреждения и забрал телефон. Чудак – мягко сказано, впрочем. Сам себе срок с полу поднял, практически. Если, конечно в следственном отделе МУМВД решат, что лишняя «палка» им в отчётности не лишняя. ДЕНЬ АНТИСОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ Пресс-релиз от 16 марта: «Сотрудники полиции задержали 37-летнего железногорца, подозреваемого в краже товара из магазина. В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудников магазина о хищении товара на сумму около 3 тысяч рублей. Прибывшим на место полицейским работники торгового зала пояснили, что при учете товара ими была обнаружена недостача, просмотрев видеозапись выяснилось, что посетитель магазина похитил туалетную воду. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Дознавателями Управления в отношении ранее судимого, неработающего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации» ( отсюда ). Семнадцатое марта, ГУВД по Красноярскому краю рассказывает: «Сотрудники экспертно-криминалистической службы МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск установили личность подозреваемого в совершении кражи из магазина. В дежурную часть полиции обратился работник торговой точки и сообщил о краже продуктов питания. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник разбил окно и проник в помещение, похитив продукты питания на сумму около 3 тысяч рублей. Эксперты изъяли с места происшествия следы пальцев, обуви, кровь, оставленную преступником на разбитом окне, и в ходе исследования установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Злоумышленник был задержан. Следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации» ( отсюда ). В ОЖИДАНИИ БИТКОИНОВ Снова из магазина сводка. Некий ранее судимый гражданин попытался оплатить спиртное сувенирной купюрой «Банка приколов» условным номиналом в пять тысяч деревянных. Продавец почему-то шутку заметила и вызвала наряд ППС. Уже на Северной выяснилось, что несколькими часами ранее в другой торговой точке этот же 30-летний шутник сумел таки впарить аналогичную бумажку и получил с неё сдачи 4.905 рубликов. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция – до двух лет. ОХОТА НА ДОРОГАХ Дознаватели МУМВД завели дело по ст. 264.1 УК на 26-летнего водителя, который повторно управлял транспортным средством в состоянии опьянения и попался под руку наряду ДПС. Далее, как водится, следует обтекаемая фраза «Данный гражданин привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения», но сколько именно раз, не уточняется. Фемида, впрочем, к таким уродцам относится с пониманием практически повсеместно. Вот из другого атомного городка пишут: «Житель Заречного неоднократно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На его последнюю выходку обратил внимание военнослужащий КПП у поселка Монтажный. Прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили, что нарушитель уже лишен водительского удостоверения за аналогичный проступок. Суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ. А также лишение водительского удостоверения на срок два года». Мораль, разумеется, что в Пензенской волости, что в Красноярском крае одна и та же в результате получается: «Серьезная ответственность, которая грозит любителям пьяной езды, пока не влияет на ситуацию – число нарушителей в Заречном года от год только увеличивается. Так, в 2015 году было рассмотрено пять таких уголовных дел, а в 2016 году - порядка 30». *** *** И ещё один примечательный момент. Милиполиция взялась напоминать вдруг, что с 18 марта в стране усилена ответственность за невыполнение требований безопасности при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. Вступил, мол, в силу Федеральный закон от 07.03.2017 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». На должностных лиц будет налагаться штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических – от 200 до 300 тысяч. За неисполнение предписаний штрафы составят, соответственно, в первом случае 30-50 т.р. и во втором 100-200. Повторное (в течение года) правонарушение наказывается штрафом в размере от 70 до 100 тысяч или трёхлетней дисквалификацией для начальников и для юридических лиц новым штрафом с люфтом от 200 до 300 тысяч. Ценник вырос настолько заметно, что поневоле появляется желание на кого-нибудь в Сером доме эту тумбочку в самом ближайшем времени показательно уронить. С какого бы участка многострадальных заколючинских дорог начать, граждане? ЗАДЕРЖКА НА ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ Служба судебных приставов не без гордости отчитывается: «Небольшая коммерческая фирма из г. Железногорска рассчиталась с долгами под угрозой уголовной ответственности. Юридическое лицо обязано судом к уплате задолженностей в пользу государства — фискальные сборы и налоги, в общей сложности 9 миллионов рублей. Судебный пристав-исполнитель рассказал обо всех мерах принудительного исполнения решения суда, которые будут применены к должнику в случае уклонения от исполнения решения суда. Особое внимание сотрудник Службы уделил такой мере, как статья 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Санкции статьи предусматривают как серьезные штрафы, так и лишение свободы на срок до 2 лет. Этого оказалось достаточно, чтобы руководители компании в короткий срок изыскали средства для полного погашения задолженности. Но, поскольку оплата последовала с опозданием от момента возбуждения исполнительных производств, с предприятия взыскан также и исполнительский сбор в размере 600 тысяч рублей». ПОИСКИ И НАХОДКИ Оперативно-профилактическое мероприятие « Розыск » позволило полимилиции отыскать трёх без вести пропавших граждан, четырёх утративших родственные связи, а сверх того уголовный розыск задержал гражданина, скрывшегося от следствия и находящегося в федеральном розыске. Комплексные оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием « БОМЖ » выявили на территории Нашгорода шестерых аборигенов без определённого места жительства: «Все они были сфотографированы и дактилоскопированы, на каждого оформлена специальная опознавательная карта». Ну, и лекцию о вреде противоправного поведения им прочитали, как без этого. И отпустили обратно на волю.