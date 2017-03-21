На бывшего челябинского губернатора завели уголовное дело. Михаилу Юревичу подрезают крылья Зачем бывшего губернатора Челябинской области пристегнули к делу пятилетней давности экс-руководителей ГУЭБиПК МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова. «История пятилетней давности» Дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича связано с уголовным преследованием экс-руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Бориса Колесникова и Дениса Сугробова, рассказали РБК депутат Госдумы и собеседник в руководстве одного из силовых ведомств. Эту информацию РБК подтвердил адвокат Юревича Игорь Трунов. О деле в отношении экс-губернатора Следственный комитет сообщил вечером в четверг, 16 марта. По версии СКР, Юревич получил взятку в то время, когда он возглавлял регион. Деньги чиновнику передал Виталий Тесленко, которого Юревич назначил министром здравоохранения области. Другие подробности преследования в СКР не раскрыли. Сам Юревич сейчас находится на лечении в Израиле, на звонки РБК он не ответил. Его пресс-секретарь Юлия Бобылева сказала «Интерфаксу», что об уголовном деле Юревич узнал из СМИ. По ее словам, Юревич пока не готов ничего комментировать, поскольку у него слишком мало информации о сути происходящего. Адвокат Трунов рассказал РБК, что постановления о возбуждении дела против экс-губернатора ему еще не предъявили. Тесленко был осужден в 2014 году. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 млн руб. По данным правоохранительных органов, с января по апрель 2012 года Тесленко получил от руководителей двух коммерческих фирм взятку в размере 71 млн руб. Взамен он пообещал помочь им заключить госконтракты на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования — аппаратов искусственной вентиляции легких и инкубаторов для новорожденных. Тесленко признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Дело генералов МВД Дело против Юревича связано с «историей пятилетней давности о коррупции при закупках медтехники», рассказал РБК депутат Госдумы, знакомый с ситуацией в Челябинской области. Он напомнил, что «в показаниях по делу Сугробова упоминались несколько губернаторов, и среди них Юревич». Сотрудников МВД судят за организацию преступного сообщества, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и провокацию взяток. Главным фигурантом дела является бывший начальник главка генерал-лейтенант Денис Сугробов. Всего по делу проходят десять офицеров, в том числе заместитель Сугробова Борис Колесников, который в 2014 году выпал из окна Следственного комитета. Одним из заявителей и потерпевших по делу Сугробова был предприниматель Владимир Райзвих. Он был владельцем компании Lamitec-medical Gmbh, которая поставляла в Россию импортное медицинское оборудование. Как писала «Новая газета», в 2011 году внимание МВД и ФСБ привлекли поставки дорогой иностранной медтехники в ведомственную клинику управления делами президента. Силовики заподозрили чиновников, отвечавших за соответствующие госзакупки, в предвзятости при проведении конкурсов. Оперативной разработкой занималось ГУЭБиПК, и в поле зрения управления попал среди прочих и Райзвих. Оперативник Иван Косоуров уличил его в коррупционных отношениях с чиновниками управделами президента, правительств Тюменской и Челябинской области, в том числе с Юревичем. В частности, как следовало из материалов дела ГУЭБиПК, при поставках техники в Челябинскую область компания Райзвиха платила 25-процентный откат, а при обыске у немца нашли документы на оплату лечения семьи Юревича за €50 тыс. В октябре 2012 года против Райзвиха и двух тюменских чиновников возбудили уголовное дело. На тот момент Райзвих уже был арестован в Германии, но по другому делу — о хищении кредита. У него обнаружили документы на оплату лечения в Германии высокопоставленных должностных лиц. «В рамках этого дела перечислялся ряд должностных лиц, которым он выплачивал те или иные суммы денег. Или оплачивал лечение самих этих лиц и их родственников на территории Германии, или просто платил им за содействие поставкам медицинского оборудования в Россию. В этом контексте Юревич упоминался. Райзвих оплачивал лечение ему и кому-то из его родственников», — рассказал РБК адвокат Сугробова Эдуард Исецкий. ГУЭБиПК освободило Райзвиха от уголовного преследования благодаря сотрудничеству с оперативниками. В дальнейшем бизнесмен стал потерпевшим по делу о преступном сообществе в главке, отметил в разговоре с РБК адвокат родственников Колесникова Сергей Чижиков. «Сейчас предприниматель в таком положении, что может давать любые показания, лишь бы уйти от ответственности. По делу Тесленко он уже давал свидетельские показания. Они были нейтральными, никак не затрагивали Юревича. Но судя по тому, что в отношении Юревича возбудили дело, Райзвих, очевидно, что-то новое сказал», — полагает Трунов. Бизнесмен​ и депутат Михаил Юревич является одним из наиболее влиятельных челябинских политиков и бизнесменов. Семья Юревича владеет российским агропромышленным холдингом «Макфа», крупнейшим производителем макаронных изделий в России. Холдинг экспортирует продукцию в 20 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки и СНГ. На производственные мощности компании, по собственным данным, приходится 20% макаронных изделий России. Компания основана на базе Челябинской макаронной фабрики, открывшейся в 1937 году. Выручка «Макфы» в 2015 году выросла на 18% и составила 17 млрд руб., чистая прибыль сократилась в два раза и составила 737 млн руб. Кроме того, в числе активов его семьи — крупные девелоперские проекты в Челябинске: торговые комплексы «Родник», «Урал», «Алмаз» и другие. По словам источника РБК, знакомого со структурой бизнеса «Макфа» и ее бенефициаров, «несмотря на начавшееся уголовное преследование — на бизнесе компании это скорее всего не скажется». «Опасения о судьбе бизнеса возникали несколько лет назад, когда Михаил [Юревич] только покинул пост губернатора. Тогда сразу несколько крупных финансовых групп и профильных игроков агрорынка действительно предлагали ему продать компанию, но дальнейшее развитие ситуации показало, что можно обойтись и без этого, — говорит собеседник РБК. — «Макфа» — полноценный холдинг, который строи​лся по правильной модели управления и хеджирования рисков для акционеров, что позволяет им сохранить контроль над компанией и развивать ее». Юревич был депутатом Госдумы с 1999 по 2005 год, с 2005 по апрель 2010 года занимал пост главы Челябинска. С апреля 2010 по январь 2014 года возглавлял область, затем ушел в отставку по собственному желанию. За это время он стал участником нескольких громких скандалов. Среди них — размещение на сайте госзакупок тендера на исключение из поисковых систем выдачи негативной информации о регионе и заказа на личную охрану губернатора общей стоимостью 109 млн руб. На посту губернатора политик «вел себя жестко», в том числе и с правоохранительными органами, напомнил в разговоре с РБК политолог Евгений Минченко. «У Юревича был серьезный конфликт с сотрудниками ФСБ», — подтверждает слова эксперта собеседник РБК, близкий к бывшей команде губернатора. По его словам, конфликт касался должности председателя Верховного суда области Федора Вяткина. В 2012 году в местной прессе стали появляться материалы об активах семьи Вяткина, которые не соотносились с его официальным доходом. По словам источника РБК, публикации были связаны с попыткой Юревича сместить Вяткина. Однако на сторону судьи встало областное отделение ФСБ, а затем и сотрудники центрального аппарата спецслужбы, в результате чего команда губернатора вступила в войну с силовиками. Влиятельный политик В 2016 году Михаил Юревич планировал переизбраться в Думу, но ему не удалось зарегистрироваться кандидатом ни от «Единой России», ни от Партии пенсионеров. Весь список «пенсионеров», в который входил Юревич и некоторые другие бывшие губернаторы, со скандалом снял ЦИК. По поводу включения Юревича в список у экс-лидера «пенсионеров» Евгения Артюха был конфликт с администрацией президента, рассказал РБК сам бывший лидер партии. «Мне вменялось, что у меня в список включены сомнительные личности. Такие как Юревич, например», — вспомнил Артюх. По его мнению, будущий депутатский мандат Юревича был условием соглашения о его уходе с поста губернатора Челябинской области. «Позже, 26 июля 2016 года, на внеочередном съезде Партии пенсионеров, который был инспирирован администрацией президента, Юревича из списка партии исключили. А меня сместили с поста председателя РПП», — заключил Артюх. Бывший лидер «пенсионеров» обвинял в своем смещении конкретно заместителя начальника управления по внутренней политике Тимура Прокопенко. Собеседник РБК в Госдуме не исключает, что это уголовное дело, к которому вернулись спустя столько времени, связано с «политическим фактором», поскольку Юревич остается влиятельной фигурой в регионе.​ С депутатом соглашается Минченко. По его словам, у преемника Юревича Бориса Дубровского дела идут «не очень хорошо» и в экономике, и в политике. Ностальгия по предыдущему главе региона может раздражать многих, отметил политолог. Последствия преследования Юревича будут негативными для власти, заявил РБК политолог Аббас Галлямов. «Юревич в свое время был очень популярен, и его преследование усилит ощущение, что в регионе творится что-то неправильное. В среде федеральных элит тоже укрепится чувство, что в России по-прежнему банкуют силовики и конфликт с ними может уничтожить кого угодно. Инвестиционная привлекательность страны в результате снизится», — считает эксперт. Политолог Николай Миронов связывает преследование Юревича с его политической активностью, «неуправляемостью и нежеланием признавать себя отработанным политическим материалом». «Стремясь взять реванш и защитить свои активы и людей, он допустил нарушение правил игры — пытался пройти в Думу от Российской партии пенсионеров, заодно серьезно федерализовав повестку. Ситуация привела к тому, что была брошена тень на все выборы, а такое не прощают», — рассуждает Миронов. "РБК" . *** «Миллиардер получает взятку в 500 тыс. рублей от своего подчиненного» То, чего недоброжелатели Михаила Юревича ждали чуть ли не с момента его отставки с поста губернатора Челябинской области в январе 2014 года, а то и ранее, случилось. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении опального экс-губернатора — по факту получения взятки от его подчиненного, министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. Судя по сообщению, взятка была дана в 2012 году, ее размер не раскрывается. Зато известен другой факт: осужденный за взятки Тесленко уже два года не этапируется в колонию и ждет в Челябинске условно-досрочного освобождения. Официальный пресс-релиз Следственного комитета РФ очень краток: «Четвертым следственным управлением (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления». Больше никакой официальной информации нет — ни о размере взятки, ни объяснения, почему именно сейчас СК РФ возбудил уголовное дело (наблюдатели ждали, что претензии к Юревичу силовики озвучат сразу после 4 декабря 2016 года, когда закончилась его депутатская неприкосновенность). «На данный момент информация на сайте Следственного комитета сухая, суть обвинения непонятна, — прокомментировала пресс-секретарь Михаила Юревича Юлия Бобылева. — До того как будет ясность, мы воздержимся от комментариев. Михаил Валериевич спокоен. Само по себе возбуждение уголовного дела ничего не значит». Источники Znak.com указывают, по крайней мере, на два момента, которые заставили следователей поторопиться с уголовным делом в отношении Юревича и заявить о нем, несмотря на некоторую странность обвинения. Первое — взяткодатель, бывший министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко, осужденный по громкому «медицинскому делу», готовится выйти на свободу условно-досрочно. Расследование «медицинского дела», напомним, началось после того, как бывший министр здравоохранения Виталий Тесленко, заместитель главного врача санатория «Кисегач» Иван Сорокун и главный врач областной клинической больницы №4 Михаил Шуховцев 31 октября 2012 года были задержаны в коттедже экс-главы минздрава. По версии следствия, эти трое включили в документацию по проведению аукциона по закупке рентгенодиагностических комплексов фирмы «Стефаникс» (Франция) на сумму свыше 143 млн рублей заведомо завышенную стоимость медицинского оборудования, а также создали условия для победы в аукционе подконтрольной им фирмы. Часть разницы между стоимостью медоборудования у производителя и средствами, оплаченными из бюджета — «откат» на сумму не менее 28 млн рублей, — они обналичили. «Медицинское дело» было одним из самых громких дел, возбужденных в рамках атаки силовиков на команду Михаила Юревича (ряд чиновников по другим делам уже осуждены, другие находятся под судом или следствием). Как сообщалось, еще в ходе расследования Виталий Тесленко заключил соглашение о сотрудничестве (его суть не раскрывалась). Тем не менее суд вынес ему достаточно суровый приговор: в сентябре 2014 года Тесленко назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 300 млн рублей. Позже в апелляции сумма штрафа была уменьшена до 100 млн рублей. По данным сразу нескольких наших источников, Виталия Тесленко так и не этапировали в колонию строгого режима — все это время он находится в Челябинске, в СИЗО №7 (находится на территории регионального УФСБ). «Тесленко, по некоторым данным, сильно деморализован — его напугали тем, что в колонию ему нельзя, так как там его убьют. А в „семерке“ он дает любые показания, нужные следствию», — говорит один из наших собеседников. Другой наш источник, подтверждая нахождение Тесленко в СИЗО №7, не так категоричен: «Его там прячут как ценного свидетеля, давшего показания на Юревича». Возможно, что силовики пообещали посодействовать Тесленко в УДО (сроки для него уже подходящие, единственное - он так и не выплатил штраф, но ему могли пообещать помощь в освобождении по состоянию здоровья). По неофициальной информации, в показаниях Тесленко речь идет о взятках Юревичу в размере 500–700 тыс. рублей. «Смешно — миллиардер Юревич берет взятку от своего подчиненного в полмиллиона», — уже шутят в разных пабликах. Но, как показывает практика, для силовиков главное — начать, получить «добро» на возбуждение дела, а потом «докручивать» другие эпизоды. Еще один момент, почему ускорились силовики, — истекают сроки давности (около шести лет, если считать с указанного в сообщении СК РФ 2012 года — то это следующий год, и не факт, что в год президентских выборов им дадут возбудить это дело). Сам Михаил Юревич пока не ответил Znak.com на отправленные нами вопросы: по нашей информации, он по-прежнему находится в Израиле. Несколько дней назад эту информацию подтверждали в суде по делу экс-сенатора Константина Цыбко: Юревич выразил готовность дать показания в режиме видеосвязи, так как пока, по его словам, находится в Израиле и приехать в Россию не может. Соратники Юревича считают, что уголовное дело в отношении экс-губернатора — это попытка заставить его замолчать и не давать показания по двум громким уголовным делам, которые слушаются сейчас в Челябинской области (экс-сенатора Цыбко и экс-вице-губернатора Николая Сандакова). Еще одна версия — атака на бизнес Юревича (но в его окружении говорят, что в последнее время давление на «Макфу» и другие активы, наоборот, затихло). znak.com .