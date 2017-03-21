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Проводы русского веселья Печатать E-mail
Понедельник, 20 Март 2017

Мне не показалось: праздники в ЗАТО унылы и заштампованы.

КАК МЫ НА ПРОВОДЫ ХОДИЛИ

Спойлер: никак. Поэтому букв будет немного, больше показательных фото. Нет, не то что бы всё было предельно ужасно. Но настолько типично, что даже заметку писать не хотелось. Но все же…

В минувшую субботу на «Ракушке» провожали зиму. Сказать, что изначально мы ожидали увидеть что-то этакое – нагло соврать. Общеизвестно, если ты был на одном городском празднике, - ты был на всех. Да и праздник этот, по сути, является таковым лишь для детишек неразумных, торгашей барахлом, да шашлычников вездесущих. Первый из них, кстати, встретился мне еще на подходе к площади, возле ларька «Радиодетали», пока я топал для воссоединения с остальной частью редакции. По мере приближения к месту торжества запах углей и мяса усиливался, количество народа на квадратный метр увеличивалось, а плотность торговых рядов росла. Классика.

На самой площади люд хоть и обильно тусовался, но что-то определенно было с ним не так. Начинаешь вглядываться в лица и понимаешь – молодежи нет. Просто нет. Есть детишки лет 8, есть бабули лет 60. Мужчины за 45. А вот того, что должно быть между ними – нет! И вот здесь наступает понимание, почему Железногорск называют городом пенсионеров, хотя я всегда считал эту фразу метафорической.

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Тем временем на сцене разворачивалось действо. Колобок, далекий от шарообразной формы, заяц, медведь и дед с мушкетом пытались изобразить некое подобие сюжета «для самых маленьких», но смотрели его, по большей мере, люди, получившие пенсионное уж лет как 10 назад. Периодически сказка разбавлялась песенно-танцевальными номерами под аккомпанемент местного баяниста (в обоих смыслах этого слова). Кстати, были удивлены исполнением украинской народной песни, на украинском же языке, что в сложившейся политической ситуации весьма недальновидно. Выдержать такое безудержное веселье в силах единицы, поэтому возле сцены постоянно происходила ротация зрителей.

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Поодаль от нее была организована пара аттракционов для все тех же детей. Надувной городок, батут и все такое. Это конечно хорошо, что думают о цветах жизни, но тем, кто чуть старше 6 лет на «Ракушке» заняться было откровенно нечем. Сделав пару фоток с тусующимися тут же «Пушистиками» и получив от них напутственное слово («Эти дебилы!»), ретируемся в пустынный малолюдный парк. Больше желания посетить основное место действа не возникало. В отличие, правда, от туалетов, которые хоть и были внешне отштукатурены, но оставались все так же недоступны, равно как и понимание праздника для организаторов. И лишь какой-то одинокий молодой лучник возле «Спутника» дарил последнюю искру надежды на то, что еще не все приуныли…

В общем, вспоминается автор факельного шествия с его крылатой фразой «Это вообще для детей организовано. А взрослые и сами себя развлечь могут». Печально, что этот тезис проходит красной нитью вот уже который год через все городские «праздники», заставляя молодых и перспективных людей ехать развлекаться за тридевять земель, кляня тухлый соцгород.

vk.com.

От «Уран-Батора»: не разделяя трагический пафос автора заметки, мы не можем не согласиться с тем, что последовательная политика Серого дома по выхолащиванию общегородских праздников дала необходимые результаты на фоне тотального обнищания бюджета бывшего управления культуры. Вспомните «Кар-Мэн» на площади Ленина: много ли мероприятий такого масштаба имело место в Нашгороде с тех пор? Главной задачей чиновников, судя по всему, является недопущение любых ЧП, и всё. Сиречь, чем меньше народу на праздник явится, тем лучше. В идеале – чтобы присутствовали одни мамашки с колясками да старушки с палочками. Им что ни покажи, всё прокатит. Дёшево и сердито.

 
 
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История Железногорска
20.03.1954
создан строительный участок по благоустройству города

20.03.1959
создано домоуправление N 1 при Горкомхозе

20.03.1964
улицам и переулкам п. Додоново присвоены наименования

20.03.2010
финал Кубка города по сноуборду. Кубок города по сноуборду был организован в Железногорске впервые

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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