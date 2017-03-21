Приморье превращается в горячую точку на карте страны. Дикий Восток Как Приморский край превратился в политическую горячую точку. Столица Приморского края, город Владивосток, расположен на небольших холмах — сопках. Едва ли город можно назвать архитектурным шедевром — практически на каждой сопке красуется точечная застройка, уплотняющаяся по мере приближения к береговой линии — дома ближе к воде считаются престижными. Городские достопримечательности напоминают справочник по уголовным делам за последние двадцать лет. Начать стоит с двух башен люксовых отелей Hyatt (очень некрасивых), которые начали строить еще к саммиту АТЭС 2012 года, но не достроили до сих пор. Часть людей, отвечавших за стройку, находятся под уголовным преследованием. На острове Русский расположился студенческий кампус Дальневосточного федерального государственного университета. Нынешний губернатор Приморья, Владимир Миклушевский, возглавлял его с 2010 по 2012 год, после чего его поставили руководить регионом. В начале марта 2016 года новый ректор ДВФУ, Сергей Иванец, был задержан, его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Рядом с кампусом на острове Русский расположен океанариум. Там есть чучело древней рептилии саркозуха, чей зуб, по народному поверью, исполняет желания. Недавно одна из посетительниц пыталась вырвать волшебный зуб и унести домой, ее остановили в последний момент. Но уголовного дела не завели, вспоминает журналист городского портала Vl.Ru Валерия Федоренко. По дороге из аэропорта видно кладбище и колумбарий. Позапрошлый мэр Владивостока, Юрий Копылов, в 2003 году профинансировал постройку этого самого колумбария, однако провел стройку с нарушениями и оказался на скамье подсудимых. После него главой Владивостока избрали Владимира Николаева, которого все мои городские собеседники называют не иначе как «Винни-Пухом». В Интернете на «Винни-Пуха» опубликовано много компромата, в основном пишут о его связях с криминалом 90-х. В 2007 году против Николаева возбудили уголовное дело, связанное с использованием дополнительной охраны и перелетами на чартерных рейсах, и он был вынужден уехать в Таиланд. В 2012 году дело прекратили, Николаев вернулся, а его сестра, Виктория, в 2016 году была избрана депутатом Госдумы. Виктория Николаева теперь работает в думском комитете по делам безопасности и противодействию коррупции. Ее брат в последние месяцы тоже активен, отмечают местные. В частности, он основал социальный проект, в рамках которого жителям Владивостока продают рыбу по ценам ниже рыночных. В результате последних событий клан Николаева усиливается и имеет неплохие шансы провести своих депутатов в гордуму города (выборы состоятся в единый день голосования в сентябре этого года). В СИЗО находится и нынешний мэр Владивостока Игорь Пушкарев, на днях отстраненный от должности. Его также обвиняют в злоупотреблении полномочиями, в частности по выдаче госзаказов компаниям своих родственников. Этому делу предшествовал конфликт с губернатором. За сопкой виднеется кирпичное здание с колючей проволокой. Это — СИЗО-1 Владивостока. В нем сейчас находится часть окружения губернатора. Под Новый год был задержан его советник, глава союза горнопромышленников края Алексей Авершин, а также Марина Свиридова, жена советника губернатора Ильи Спокойнова (Митькина). В отношении заместителя губернатора Сергея Сидоренко ведется расследование, он помещен под домашний арест. Несколько недель назад был задержан и сам Илья Спокойнов. В его окружении говорят, что от задержанных силовики требуют главного: дать показания на губернатора. Тигры, семейные кресла, выборы Илья Спокойнов (Митькин) обосновался в Приморье вскоре после назначения Миклушевского. «Он оказывал огромное влияние на политическую ситуацию в регионе. В его сферу ответственности входили все выборы на всех уровнях в крае. Его арест резко дестабилизирует ситуацию», — говорит собеседник, близкий к краевой администрации. Он, как и многие другие, убежден, что настоящей целью силовиков является губернатор Миклушевский. Начальником УФСБ по Приморскому краю недавно стал Игорь Стручков, ранее руководивший сахалинским УФСБ во время задержания экс-главы региона Александра Хорошавина. «Миклушевский так и не стал для региона своим. Его принцип менеджмента — „если вы не выполнили задачу, вы уволены“. Но при этом возникают проблемы при постановке самой задачи. Например, в ряде районов возникла проблема недостатка дров. Краевая администрация решила, что заявки на дрова должны подаваться через единый центр, но для отдаленных деревень это невозможно. Альтернатива — купить дрова „на черном рынке“ с риском быть пойманными полицией. В итоге есть районы, оставшиеся без отопления», — рассказывает журналист Андрей Калачинский. В такой ситуации губернатору оказался необходим политтехнолог со связями в Москве (некогда Спокойнов помогал на выборах секретарю президиума Генсовета ЕР Сергею Неверову на выборах в Алтайском крае. По сообщениям местных СМИ, Спокойнов был советником Неверова, однако в окружении последнего это в категорической форме отрицают). И он нашелся. Стиль работы Спокойнова мой собеседник, близкий к краевой администрации, вспоминает, как крайне жесткий: главным был он, а не кандидаты. Формально не вписанный в властную вертикаль человек сосредоточил в своих руках политическую власть в регионе. В последние годы Спокойнов занимался также хоккейным клубом «Адмирал» и разными экзотическими проектами — например, хотел привезти на остров Русский тигров. Однако от этой идеи отказались — мало ли что может случиться с тиграми или посетителями? Журналист PrimaMedia Ольга Кишаковская согласна, что целью ареста Спокойнова для силовиков может являться последующий рост влияния на губернатора. Одним из дополнительных факторов, которые могли вызвать раздражение силовиков, она считает то, что Спокойнов не был официально вписан ни в одну властную вертикаль и имел огромное влияние, при этом не будучи облечен никаким формальным статусом. На руку силовикам сыграли и накопившиеся политические конфликты, в том числе с упомянутым уже Игорем Пушкаревым. Одной из точек невозврата, вспоминает человек из окружения Спокойнова, стали выборы в Спасске-Дальном, где находятся цементные заводы, принадлежащие семье Пушкарева. В сентябре 2015 года из 15 мандатов на тех выборах ЕР взяла 9, КПРФ — 1, а еще по одному — малые партии («Партия дела», «Коммунисты России» и «Родина»). Однако результаты выборов в итоге были отменены, и конфликт «мэр — губернатор» вошел в активную фазу. Человек в окружении Спокойнова считает, что именно эта история стала «точкой невозврата». Обе стороны заигрались, а количество жалоб силовикам стало критичным. Пострадали все. Ситуация в СИЗО-1 незавидная. Адвокат Авершина рассказывает мне, что того содержат в камере, где на стенах растет грибок. Местная ОНК пыталась вмешаться в ситуацию, однако помочь оказалось нереально: стены побелили, но грибок пророс снова. Над Авершиным, говорит адвокат, издеваются даже по мелочам: матрас, на котором он спит, постоянно режут, разыскивая возможный сотовый телефон. Недавно при раздаче еды принесли не целую котлету, а только половину. В соседних камерах — уголовники: убийцы и наркоманы. Авершину даже изготовили футболку, поясняющую, что он находится в СИЗО по экономической статье, чтобы охранники могли вовремя отреагировать. Не все в порядке и у Спокойнова. Например, у него из камеры забрали холодильник и телевизор, что не добавляет к нему симпатий со стороны сокамерников. Его жену Марину Свиридову подозревают в хищениях при реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013–2020 годы» (предусматривает общий объем финансирования в размере 14,974 млрд руб.). Как пояснила корреспонденту адвокат Свиридовой Наталья Беловцева, в частности, Свиридовой инкриминируется завышение стоимости тренажеров, приобретаемых для одной из детско-юношеских спортивных школ. Общая сумма нескольких договоров составляла 194 млн руб, однако следствие не дает информации, как именно она завысила сумму контракта и каким способом оказывала влияние на результат тендера. Авершину и Спокойнову также вменяют хищения при строительстве спортивных площадок в рамках той же программы, однако, по словам их адвокатов, главный вопрос, который интересует следователей, — «как именно производились кадровые назначения в краевом правительстве». Цемент, осадное положение Про мэра Владивостока Игоря Пушкарева оппоненты рассказывают какие-то фантастические истории. Он хотел стать президентом России, утверждает лидер регионального отделения партии «Яблоко» Николай Марковцев. Марковцев показывает партийную газету «За народ», где написано, что при обыске у Пушкарева нашли «план по продвижению семьи», конечной целью которого был захват всей России. Сторонники мэра в частных разговорах говорят, что это «дикий бред», а про Марковцева поясняют, что тот «не в себе». От мэрии сейчас ждут самых активных действий: ведь силовики, которые, казалось бы, постоянно играли на руку Миклушевскому, теперь атакуют окружение губернатора. Политтехнолог Александр Шемелев, при Дарькине работавший «политическим» вице-губернатором, говорит, что аресту Пушкарева предшествовал политический конфликт с губернатором и что мэрии угрожают все новыми уголовными делами. По его словам, эффективный мэр имел свои амбиции, которые постоянно приводили к конфликту с губернатором и его окружением. Апогеем истории стало создание «мэрскими» целого пула выдвиженцев на праймериз и активное наблюдение за голосованием. Пушкарев выиграл праймериз и рассчитывал идти в региональное заксобрание, чтобы стать спикером, что могло реально угрожать позициям Миклушевского. Однако в ночь на 1 июня 2016 года он был задержан. Ему вменяют выдачу господрядов компании его родственников «Спасскцемент», которая является региональным монополистом в своей сфере. Многие в регионе считают уголовное преследование мэра несправедливым и политически окрашенным. «Из всех мэров Владивостока Пушкарев был самым эффективным, хотя тут и стройки Саммита АТЭС сыграли свою роль. Судя по фабуле обвинения, за годы правления он вложил в город под миллиард своих денег, что позволяло быстрее решать задачи», — говорит Шемелёв. Мэрия Владивостока сейчас находится на осадном положении: от силовиков поступают угрозы возбуждения все новых дел против Пушкарева и других его сотрудников, а краевые элиты ждут, что «мэрские» буду брать реванш на осенних выборах в гордуму. «В этом нет никакого смысла. Количество депутатов, которые могут быть лояльны мэру, не решают ни проблемы его уголовного дела, ни вопроса пролонгации полномочий», — говорит высокопоставленный сотрудник мэрии, пожелавший остаться анонимным. С отстранением мэра ситуация непонятна, поясняет журналист Ольга Кишаковская. Дело в том, что устав Владивостока не предусматривает такого варианта, как «временное отстранение от должности». Сейчас обязанности мэра выполняют два его заместителя — Алексей Литвинов и Константин Лобода. В те дни, когда корреспондент Znak.com была во Владивостоке, там разразилась странная баннерная война. Пушкарев развесил по всему городу баннеры с поздравлением горожанок с 8 Марта (цифра «8» была выполнена в виде колючей проволоки). На утро после 8 марта часть баннеров демонтировали, потом их повесили обратно и потом снова демонтировали, а местные СМИ цитировали операторов рекламного рынка, ссылавшихся на давление региональных чиновников. Старый новый красный пояс Депутат областного заксобрания, коммунист Владимир Беспалов, рассказывает мне, как так получается, что коммунисты во Владивостоке год от года упрочивают свои позиции. Рецепт успеха — не в образах Ленина и Сталина. «Мы точечно выбираем проблемные районы, причем примерно за год. Далее заводим наших людей в ТИКи, а наши кандидаты заранее начинают работу на местах с местной повесткой. Важно, чтобы кандидаты заходили в район не под выборы, а за несколько месяцев и имели местные связи», — рассказывает мне Беспалов. Он на выборах в сентябре 2016 года выиграл округ у соперника-единоросса, который теперь подает на него в суды. В одной из предвыборных газет Беспалов опубликовал на последней полосе статью о том, почему «нельзя голосовать за хороших людей из „Единой России“», проиллюстрировав ее логотипом, похожим на логотип «Единой России» «до степени смешения». Теперь Беспалова в судах обвиняют то в том, что он вел контрагитацию, то во введении собственных избирателей в заблуждение — мол, непонятно, баллотировался он от КПРФ или от ЕР. Беспалов считает, что конфигурация президентской кампании во Владивостоке будет зависеть от результатов выборов в гордуму, на которых столкнутся интересы трех основных групп: губернаторской, мэрской, группы Николаева. КПРФ в такой ситуации едва ли может претендовать более чем на восемь уже имеющихся мандатов: грядет столкновение крупных групп влияния, каждая из которых будет бороться буквально за собственное физическое выживание. Добро пожаловать, бывший-бывший В результате пока тактически в выигрыше оказалась группа «Винни-Пуха» Николаева. Ни один из опрошенных во Владивостоке собеседников не смог объяснить корреспонденту, почему к этой группе силовики не проявляют такого пристального внимания, как к остальным. Беспалов предрекает, что кандидаты от клана экс-мэра пойдут на выборы от разных партий. Консервативные сценарии развития событий негативны. Ситуация может качнуться в сторону умножения количества уголовных дел, в результате чего за решеткой окажется 80% элиты Приморья. Второй сценарий — на фоне ослабленного губернатора и мэрии на выборах в гордуму контрольный пакет может получить группа экс-мэра. Москва в ручном режиме управлять ситуацией не может — во многом из-за разницы во времени в семь часов. Большинство моих респондентов, когда я задавала вопросы о позиции администрации президента, были уверены, что я имею в виду полпреда президента по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева. Фактор Трутнева пока не разгадан — есть сплетни, что ему выгодна и отставка мэра, и отставка губернатора, чтобы самому заниматься президентской кампанией. Однако пока это звучит лишь на уровне городских слухов. Положение «Единой России» в Приморье нестабильно: на выборах в Госдуму 2016 года она набрала 39% голосов, второе место заняла ЛДПР с 20%, далее — КПРФ с 18%. Краевой депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко проводит прием населения в присутствии корреспондента. Основные жалобы на работу управляющих компаний, ветхие коммуникации. Андрейченко говорит, что губернатор Миклушевский занимает последовательную антикоррупционную позицию, а что успех ЛДПР связан с тем, что партия навещает жителей отдаленных районов, про которых остальные политики просто забыли. Приморские журналисты, впрочем, говорят, что высокий процент голосования за ЛДПР в Приморье аналогичен голосованию «Против всех», причем чем более активно ЛДПР ведет кампанию, тем меньше она набирает. Единоросс, депутат регионального заксобрания Дмитрий Новиков называет сложившуюся в регионе ситуацию «непростой» и предрекает, что после ареста мэра кампания по выборам с гордуму будет даже жестче, чем кампания 2016 года по выборам в региональное заксобрание и в Госдуму. Среди основных конкурентов он называет все те же три блока: Пушкарева, Миклушевского, Николаева. «Губернатор на первом этапе был политиком-реформатором, но ему не все удалось. Прошло 5 лет, но пока не завершен процесс формирования команды: пока он так и не сформировал свою свиту», — отмечает Новиков. В оставшееся время у меня выпала возможность прогуляться по длинной прибрежной косе до маяка, где заканчивается континент. По морю плывут льдины по направлению к Японии. За спиной — Китай. До Москвы девять часов перелета и семь часов разницы во времени. В камерах предварительного заключения находится значительная часть местной политической элиты, при этом, согласно статистике голосования, симпатий к власти это не добавляет. Борьба с коррупцией, кажется, тут имеет политическую окраску, при этом как прекратить бесконечный поток сведения счетов друг с другом у представителей региональной элиты — непонятно. Пока это бесконечное сведение счетов открывает окно возможностей только для одного из бывших мэров, чья сестра в силу ряда обстоятельств оказалась в Госдуме и которого побаиваются даже местные жители. znak.com .