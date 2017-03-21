20.03.1954 создан строительный участок по благоустройству города

20.03.1959 создано домоуправление N 1 при Горкомхозе

20.03.1964 улицам и переулкам п. Додоново присвоены наименования

20.03.2010 финал Кубка города по сноуборду. Кубок города по сноуборду был организован в Железногорске впервые

по материалам библиотеки им.Горького