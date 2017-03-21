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|Понедельник, 20 Март 2017
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Как Центробанк немцев за вывод 10 млрд из России оштрафовал.
Как Центральный банк России Ротенбергов штрафовал
Кира не выдержала и записала видео о совершенно беспредельном, но, к сожалению, малозамеченном кейсе.
Вы же помните, что Ротенбергов поймали на выводе денег из России через Дойче банк? Ну так вот. Там всё доказали, Дойчебанк признался: да вывели для путинских друзей 10 млрд. Раз признались, надо их оштрафовать, верно? Нарушили ведь антикоррупционные законы. Несмотря на то, что пострадавшая сторона здесь Россия и её граждане, штраф был наложен в трёх странах — США, Великобритании и России. Потому что в США и Великобритании запрещено быть вовлеченными в коррупцию в любой стране, есть на этот счёт специальные законы.
Ну так вот. США оштрафовал Deutsche Bank на 425 миллионов долларов. Великобритания оштрафовала Deutsche Bank на 204 миллиона долларов. А пострадавшая Россия оштрафовала Deutsche Bank на...
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