Как Центробанк немцев за вывод 10 млрд из России оштрафовал. Как Центральный банк России Ротенбергов штрафовал Кира не выдержала и записала видео о совершенно беспредельном, но, к сожалению, малозамеченном кейсе. Вы же помните, что Ротенбергов поймали на выводе денег из России через Дойче банк ? Ну так вот. Там всё доказали, Дойчебанк признался: да вывели для путинских друзей 10 млрд. Раз признались, надо их оштрафовать, верно? Нарушили ведь антикоррупционные законы. Несмотря на то, что пострадавшая сторона здесь Россия и её граждане, штраф был наложен в трёх странах — США, Великобритании и России. Потому что в США и Великобритании запрещено быть вовлеченными в коррупцию в любой стране, есть на этот счёт специальные законы. Ну так вот. США оштрафовал Deutsche Bank на 425 миллионов долларов . Великобритания оштрафовала Deutsche Bank на 204 миллиона долларов . А пострадавшая Россия оштрафовала Deutsche Bank на... navalny.com .