МНОГИЕ И НЕКОТОРЫЕ

Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. ВОТ СВЕЗЛО, ТАК СВЕЗЛО! Щедрость краевого «правительства» воистину не знает границ. Губернатор региона Виктор Толоконский вручил свидетельства о присуждении именных стипендий по итогам 2016 года 35 одаренным школьникам Красноярского края. Среди стипендиатов - десятиклассник Школы космонавтики Михаил Тесленко. За свои достижения он будет ежемесячно в течение года получать денежное вознаграждение в размере 1,5 тыс. рублей. Присматривать теперь во все глаза нужно за парнем. Дурные деньги и не таких портили. «ЗАДЕРЖКИ ЗАРПЛАТЫ НЕ ДОПУСКАЛИСЬ» Горно-химический комбинат отчитался по итогам 2016 года. Исходя из бюджетного индекса потребительских цен, с 1 августа на комбинате на 7,4% была проиндексирована заработная плата. На оздоровительные мероприятия сотрудников израсходовано 78,1 млн рублей. Свыше пятисот человек получили помощь по корпоративной социальной программе, улучшение жилищных условий постигло 119 молодых специалистов. На поддержку неработающих пенсионеров ушло 29,9 млн рублей, т.е. больше, чем муниципалитет запланировал на ямочные ремонты. ПИВО, ЧИПСЫ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ Делегация АО «ИСС» скаталась в гости в Вашингтон, США. На Международной выставке и конференции по спутниковой связи «Satellite-2017» была единственным представителем отечественного спутникостроения, с гордостью отмечают на предприятии. Делегация во главе с Николаем Тестоедовым провела более двадцати деловых встреч, были обсуждены возможности поставок бортового оборудования для космических аппаратов «ИСС». Ну, и свои услуги снова предложили сибиряки, не без этого. САНИТАРНАЯ ОБЛАВА Две школы ЗАТО угодили под раздачу на минувшей неделе. Внеплановая проверка МБОУ «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» установила, что жалобы родителей на тараканов в пищеблоке не являлись клеветой. При этом состояние столовой неудовлетворительным не признано . За что тогда наказано будет по ст. 6.3 КоАП РФ должностное лицо учреждения, спрашивается? В девяносто третьей внутренняя отделка «ряда помещений не отвечает санитарным требованиям», недостаточно парт с наклоном поверхности, а учащиеся плохо прививаются от гриппа. Тут к административной ответственности планируется привлечь и должностное (ч. 1. ст. 6.7 КоАП), и юридическое (с. 6.3) лица. ДОБРОЕ УТРО Депутаты Федотов и Балашов хотят рулить бюджетными тратами. Особую тревогу вызывает, естественно. Алексей Федотов с его уникальным знанием подведомственной территории. Впрочем, в данном случае огонь ведётся по площадям: «В бюджете по-прежнему нет денег на перемежевание внутридворовых территорий. Оба депутата уже обратились в прокуратуру с просьбой оценить правомерность межевания городской территории, на которое потрачены внушительные суммы из бюджета ради явно нерабочего результата». Что, интересно, они рассчитывают услышать в ответ? ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА! Железногорская журналистка – светоч правды и справедливости. Общественный совет Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» при Общероссийском народном фронте подвёл итоги III всероссийского конкурса журналистских работ. В число лауреатов вошла Марина Синютина («Город и горожане»). «Всего на конкурс было подано 4 тыс. работ из 969 региональных СМИ», - уточняет onf.ru . Будущее страны в надёжных руках, короче. БЕЗГРАНИЧНО ПРИРАСТАЯ ОПЫТОМ Вадим Медведев съездил на учёбу в РАНХиГС, что в Москве. Из образовательной программы для управляющих проектами развития моногородов «молодой и энергичный» номер два вынес следующее: «Необходимо иметь общее понимание целей, стратегии города - над чем мы вместе и работаем. Судя по раскладу на столе, г-н Чебурашкин проигрывает 1:5. Нам необходимо развивать человеческий и интеллектуальный потенциал города, поэтому продолжим работать над развитием систем образования и медицинской помощи. При этом базовой ценностью остается успешная реализация планов развития основных предприятий Железногорска - ГХК и ИСС». С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ ХОТЬ ШЕРСТИ КЛОК Даже если промпарк – глупая выдумка, заработать на нём можно. В специальном релизе УСО ГХК читаем: «За неделю до установленного согласно договору с КГАО «КРИТБИ» срока выполнения работ, ООО «ПРЭХ ГХК» завершил монтаж технологического и вспомогательного оборудования для производства полимерных композиционных материалов в здании Промпарка Железногорска». Стоимость контракта бы ещё посмотреть... ПИВО, СОСИСКИ, «ГЛОНАСС» Делегация АО «ИСС» скаталась в гости в Германию. Мюнхенский саммит по спутниковой навигации проходил с 14 по 16 марта и был посвящён, как следует из названия, вопросам развития и применения спутниковой навигации на основе действующих глобальных и региональных космических систем. Заколючинцы во главе с Виктором Косенко намеревались представить там доклад, посвящённый «повышению доступности услуг спутниковой навигации для определения координат высокоорбитальных космических аппаратов». КОММИССАРЫ И КОМИССИОНЕРЫ Юрченко, Пешков и Харкевич позаседали и отчитались. Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных организациях констатирует: «В минувшем году зарплата работникам не повышалась, однако размер зарплаты низкооплачиваемых категорий бюджетников был увеличен до 9.926 рублей. Тарифная ставка 1 разряда в большинстве организаций не соответствует федеральным тарифным соглашениям. В сфере ЖКХ с 1 января она установлена в пределах 8.846-9.526 рублей. Для железногорских муниципалов этот показатель пока недостижим». НЕТ ПРОРОКА В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ Железные горцы проектируют набережную в Норильске. Означенный объект площадью свыше 20 гектар на деньги мэрии и «Норильского никеля» на озере Долгом планируется построить в течение трёх лет. «Проектом занимается институт "Росатома" в Железногорске, - говорят тамошние власти, - рабочую документацию по первому этапу они должны сдать в конце апреля. Там будут спортивные, культурные объекты, перенесем туда елку, будем проводить летние мероприятия». ФЕМИДА НОН-СТОП По-прежнему полно знакомых имён в судебных хрониках ЗАТО. Так, например, на прошедшей неделе разделом совместно нажитого имущества занимались супруги Матеровы, а экс-депутат Баховцев всё так же пытался истребовать свои денежки с мадам Ашимовой . Трудовые споры тоже двигались по знакомым маршрутам: АО «ЦКСБ « Элерон », АО « Буреягэсстрой » и вот это вот всё. Пенсионеры ГХК неизменно судились с градообразующим предприятием и Пенсионным фондом. Некоторое оживление внесло, разве что, ООО «Сибирская Венеция», а точнее его иск о взыскании сумм по договору займа с ООО «Меркурий». ПОЗИТИВ НА МАРШЕ Ремонт дорог в ЗАТО стартует в середине апреля. Во всяком случае, так пообещал вице-мэр Юрий Латушкин. «Асфальт начал вскрываться, пока несколько меньше, чем в прошлом году, - констатировал он. - Планируется выполнение ремонта не просто латками, а хорошими площадями». На ямочный ремонт в городском бюджете предусмотрено 27,1 млн рублей. На сэкономленные деньги при проведении торгов будет продолжен ремонт тротуаров». И НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ СЛЫШАЛИ Курсантов Академии МЧС предупредили заблаговременно. Занятие на факультете инженеров пожарной безопасности по противодействию коррупции прошло на этой неделе в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Старший юрисконсульт ВУЗа, опираясь на нормативные акты и Уголовный кодекс, рассказал о правонарушениях в области коррупции и видах административной и уголовной ответственности. О реакции слушателей не сообщается. МНОГИЕ И НЕКОТОРЫЕ В мартовских квитанциях за ЖКХ вновь ожидаются изменения. По словам директора МП «ГЖКУ» Александра Харкевича, для 178 многоквартирных домов управляющая компания произведёт перерасчёт на 105 млн рублей («В среднем, вернёт дому около 500 тысяч»). Некоторым домам (252 штуки) придётся, наоборот, доплатить за потреблённое тепло – на сумму 56 «лимонов». БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Региональные антимонопольщики про Нашгород не забывают. На 20 марта в краевом УФАС назначено рассмотрение жалобы ООО «ФК САТИКОМ» на действия Клинической больницы №51 при выборе победителя электронного аукциона «Поставка лекарственных средств (вещества контрастные)». Документация конкурса якобы не соответствовала требованиям федерального закона о контрактной системе. А во вторник ООО «ЮНИТИ» выскажет свои претензии МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького», которое не допустило к аукциону «Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (Наружные работы. Планировочная организация земельного участка и архитектурно-строительные решения по водоотводным мероприятиям) нежилого здания» одни фирмы и допустило другие. «ЭВРИКА» В КЛЕТОЧКУ Школьники из Железногорска поразили воображение Заречного. Там 15 команд пяти-одиннадцатиклассников из городов присутствия ГК «Росатом» сочиняли дизайн-проекты интерактивного научно-технического парка под открытым небом «Эврика». Гран-при конкурса жюри присудило железным горцам: «Основная концепция нашего парка шахматы. Одна из «фишек» — двусторонняя восьмиметровая скамья, на которой размешены коробки. Внутри коробок шахматы, а сверху — шахматное поле. Любой желающий сможет прийти и поиграть». Креатив, да. БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Региональное управление ФМБА России №51 рапортует. За прошлую неделю в ЗАТО было зарегистрировано 17 случаев заболевания прочими острыми кишечными инфекциями (среди заболевших 13 детей), один гепатит не уточнённой этиологии, одиннадцать пневмоний (семь случаев у детей), а также описторхоз и чесотка. Три энтеробиоза, одну ротавирусную инфекцию и подозрение на вирусный гепатит добавили в общую копилку дети. Грипп опустился за эпидпорог, но заболеваемость за неделю подросла на четверть. Три человека (в т.ч. один ребёнок) пострадали от укусов животных. *** За неделю в бывшем Красноярске-26 родилось 16 и умерло 15 человек. Редкий случай.