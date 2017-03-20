Тьфу ты! Я хотел сказать: под неусыпным контролем наши финансы... И НЕ НАДО НАГНЕТАТЬ, ПОЖАЛУЙСТА Финансовый порядок в бывшем Соцгороде в надёжных руках и под надёжным контролем. Вы, возможно, не знаете, но умение делать наклоны вперёд из положения стоя на гимнастической тумбе – отнюдь не основное умение заколючинских чиновников. Это просто развлечение, так сказать, релакс между трудовыми буднями и подвигами. А означенными подвиги не бросаются в глаза просто потому, что в хорошо отлаженном механизме необходимость в них практически равна нулю. На фоне неустанных, но политкорректных трудов ревизоров финансового управления Серого дома партизанские действия их коллеги из Совета депутатов подчас смотрятся чистым радикализмом. Дело не в том, правда, что в груди коммуниста Владимира Лифанова вечно горит неугасимое пламя пролетарской ненависти к нарушителям бюджетной дисциплины. Увы, нет. Просто в Совдепе задачи контрольно-ревизионной службе ставит один человек, а свою реакцию на результаты проверок могут публично озвучивать три десятка слуг народных. Сами понимаете, всякие эксцессы тут возможны. В администрации в этом смысле куда спокойнее. Никакого разброда мнений не существует и в природе. Если сказано, что крокодилы летают – значит, они летают. Если нужно отбивать поклоны, стоя на табуреточке – значит, надо кланяться. И коль скоро поставлена ревизору задача нарыть компромата на руководителя какого-либо подразделения или директора муниципального предприятия, то никому не приходит в голову спорить или, упаси бог, отыскивать в намерениях старшего воинского начальника злой умысел. А душевное спокойствие для чиновника по нынешним временам ой как много значит, скажу я вам! Едва ли не больше, чем денежное содержание . Поэтому лифановское предложение слить воедино КРС и ревизионный отдел администрации хоть и смотрится издали чисто оптимизационным («с сокращением общей численности на 1-2 единицы») мероприятием, но расценено нами должно быть исключительно в плане этическом либо эстетическом. А если ещё прокатит на сей раз то, что не удалось в своё время осуществить Совету депутатов под давлением всяких там Борисов Беллеров, - т.е. вручить новому контролирующему органу самостоятельную партитуру, - то и вовсе натуральный праздник жизни может на этой тихой улочке начаться. А пока: ОТЧЕТ О КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОГО ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2016 ГОД В 2016 году отделом было проведено 24 плановых проверки за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ «Развитие культуры ЗАТО Железногорск», «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск», "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск", "Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск», муниципальных заданий муниципальных учреждений ЗАТО г. Железногорск, 4 плановых проверки исполнения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За отчетный период отделом проверено средств бюджета ЗАТО Железногорск в сумме 535 463,4 тыс. рублей , что составляет 14,7% общего расхода средств бюджета за 2016 год. По результатам контрольной деятельности в учреждениях и предприятиях: - материалы в правоохранительные органы не направлялись; - уведомления о применении бюджетных мер принуждения не направлялись; - выдано и исполнено 11 предписаний, выдано 4 представления органов муниципального финансового контроля, объем восстановленных (возмещенных) средств по ним составил 15 181,20 рублей *. В ходе проведения проверок в течение 2016 года был выявлен ряд нарушений действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края и ЗАТО г. Железногорск, в том числе: Наименование нарушения Итого нарушений Количество учреждений, в которых выявлены нарушения 1. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета в том числе: 7 4 - учета дебиторской и кредиторской задолженностей, соблюдения условий заключенных договоров 3 2 - расчетов с подотчетными лицами 1 1 - учета материалов и основных средств 3 1 2. Исполнение Закона «О бухгалтерском учете» 6 3 3. Применение форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета 3 1 4. Выполнение условий муниципальных заданий 2 2 5. Бюджетного кодекса Российской Федерации 1 1 6. Выполнения муниципальных программ 25 13 7.Исполнение Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 9 4 8.Иные 11 8 Итого 64 Почему пустой осталась нижняя правая клеточка, вопрос не ко мне. Должно быть, количество учреждений-нарушителей подсчёту не поддавалось. Впрочем, на пятнадцать-то штрафных миллионов хоть сколько их записывай, всё равно копейки получаются в итоге. Далее смотрим: Информация о проведенных проверках в Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Железногорск в 2016г. Тема проверки Акт проверки, справка (№, дата, наименование) Результат проверки Дата проверки Государственное учреждение – Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Камеральная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Справка № 22/8 от 14.06.16 г. Нарушений действующего законодательства не установлено. Камеральная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Справка № 11/10 от 23.09.16 г. Нарушений действующего законодательства не установлено. Камеральная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Справка № 25/6 от 12.12.16 г. Нарушений действующего законодательства не установлено. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Красноярскому краю Камеральная проверка для подтверждения заявленной льготы по налогу на имущество организаций за 2015г. - Нарушений действующего законодательства не установлено. Управление пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в г. Железногорске Красноярского края Проверка правильности заполнения, полноты и своевременности представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета, предусмотренных п.2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» Акт 205S18160002212 от 01.08.16г., решение № 205S19160002300 от 07.09.16 г. Выявлено несвоевременное представление Сведений о застрахованных лицах за апрель 2016г. Сумма финансовой санкции уплачена. УФК по Красноярскому краю Проверка исполнения бюджетов ЗАТО в части: - правомерности образования просроченной дебиторской задолженности, образовавшейся в результате использования средств из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам ЗАТО на переселение граждан из ЗАТО, и мер, принятых по ее взысканию; - обеспечения завершения строительства и (или) реконструкции (ввод в эксплуатацию) объектов, начатых за счет выделенных до 01.01.2013 из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО и включенных в приказ Минэкономразвития России от 5.02.13 №39. Акт выездной проверки от 12.09.16 г. б/н. Нарушений не установлено. 22.08.16-23.08.16 Ревизионный отдел Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск Плановая камеральная проверка за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск». Акт б/н от 19.12.16 г. Нарушений не установлено. 12.12.16-15.12.16 Внутренний финансовый аудит Камеральная аудиторская проверка по вопросу правильности ведения учета расчетов с подотчетными лицами. Акт б/н от 21.11.16 г. Нарушений не установлено. 16.11.16-17.11.16 Вот так, граждане. За исключением группы гражданских офицеров из местного управления Пенсионного фонда, все прочие проверенные структуры также работают на пять, как видите. И не надо наговаривать и нагнетать. Государственная машина Российской Федерации безукоризненна. Все наши проблемы имеют происхождением исключительно Госдеп и вражеские санкции. Не поддавайтесь на лифановские провокации, этим большевикам лишь бы лодку какую раскачать на радость тов. Чебурашкина. Виданное ли дело: под сотню миллионов нецелелёвки и не неэффективных расходов? Не-ет, нам таких ревизоров не надь, даже ради «сокращения общей численности». Сперва пускай образумится, а уж потом на государеву службу просится. На чём и пошабашим сегодня. Денежек в бюджете Нашгорода ещё много, пока всё оприходуются… * Сравним с отчётом КРС: «Выявлено 47 нарушений и недостатков на итоговую сумму 115 130,1 тыс. руб., преимущественно в части неэффективного и неправомерного использования бюджетных средств в размере 88 213,3 тыс. руб.». Есть разница, не правда ли? Принципиальное сходство наблюдается здесь только в следующей строке: «Объем устраненных в течение 2016 года замечаний и недостатков составил 8 389,5 тыс. руб. Данный факт свидетельствует о результативности действий внешнего муниципального финансового контроля».