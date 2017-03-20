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Железногорск
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Понедельник, 20 Март 2017
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Комментарии
  • Рецидив козлопотамии
    Согласен. Козлят и те и другие >>>

  • Рецидив козлопотамии
    Вот пристали к депутату. Раньше он просто не замечал нарушений, недосуг всё было uranbator.ru/.../8 ... >>>

  • Рецидив козлопотамии
    Г-да № 12 и 13 хорошо поддели элдэпартейца. Но, опять же, подъезжая из краевого центра к Сосновоборску, видишь на мосту ... >>>

  • Идти до конца
    Судя по видеоролику, видимость в Крске было достаточно удовлетворительной, чтобы с высот городской власти митинг можно б... >>>

  • Умерла так умерла?
    Ну, вот еще повод проверить наших горадминов "на вшивость": время пошло 22 июня; посмотрим, к какому 9 мая они водрузят ... >>>

  • Свидетелей не будет
    Как видно, было время, когда Чуркин еще мог сказать то, что знает или думает, нарушив поговорку о том, что язык дан дипл... >>>

  • Консенсус возможен
    Но пару чудаков с сами понимаете с какой буквы это слово должно писаться, все равно оставили свой автохлам >>>

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"С" как "сервис" Печатать E-mail
Воскресенье, 19 Март 2017

Страна Оления. Технологическая платформа "А где мне парковаться?!"

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