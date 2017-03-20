В Питере продолжается войнушка за Исаакиевский собор. Мы вам не деревня В центре Петербурга, на Марсовом поле, удалось собраться всем, кто считает, что пора защищать город от политики властей. Митинговавших по разным оценкам было от 2 до 10 тысяч: пели песни и требовали отставки губернатора, ректоров, глав РНБ и Пулковской обсерватории. В Петербурге прошел Марш в защиту Петербурга: традиционное мероприятие, зародившееся еще 10 лет назад. В этот раз горожане вышли на защиту Исаакия, Публичной библиотеки и Пулковской обсерватории, попутно потребовав отставки ректора Гидромета и раскритиковали действия руководства СПбГУ. К 14 часам на Марсово поле пришли около пятисот горожан, но сразу было понятно: это еще не все. Обладатели активной жизненной позиции стекались на покрытое лужами поле длинными вереницами со стороны Садовой улицы, со стороны канала Грибоедова. Спустя полчаса их было порядка двух тысяч, но сосчитать всех побывавших сегодня на акции невозможно, – состав обновлялся постоянно. Люди топтали болотистый газон, пытаясь не вставать в воду, окружили сцену и выходили за границы поля – на тротуар. Одной из первых на сцену вышла депутат ЗакСа Оксана Дмитриева. Она говорила о градозащите блокадными терминами. «Это наш последний рубеж, отступать дальше некуда. Это наш город. Защитим его, спасем», – провозгласила она со сцены, толпа недружно повторила за ней. Вслед за Дмитриевой дали слово новичку оппозиционных митингов – актеру Ивану Краско. «Я, честно говоря, не привык к таким аудиториям», – признался он. Краско сказал, что позвал на митинг свою молодую жену, но она его переживания за судьбу города не разделила, сказав «Папа, мне бы ваши проблемы!» Покритиковав власти и похвалив присутствующих, Краско неожиданно вспомнил про главу Роснефти Игоря Сечина, его недвижимость и зарплату. «Мне по телевидению объясняют, что он делает благородное дело, покупая из личных средств медицинские приборы для больниц. Но они же, деньги, – из Роснефти. А, между прочим, народный артист в региональном театре получает 30 тысяч рублей», – пожаловался он и перешел к критике РПЦ. «Хотел бы обратиться к патриарху, не опасается ли он, что в связи с тем, что реформаторы от церкви берут под своё крыло музейный объект Исаакий, музейным экспонатом может стать и сама церковь?» Про себя добавил, что все чаще ему не хочется ходить в церковь, так как клирики пользуются устаревшими догмами. Обратился к горожанам со сцены и историк Лев Лурье: «Я – сторонник передачи Исаакия церкви. Но! Где те батюшки, которые смогут гарантировать, что из храма не будут выгонять китайцев и заставлять женщин носить юбки? Я уверен, что Кириллу надо задуматься, кому доверять церковью управление здесь». По его мнению, петербуржцам не стоит опускать руки: у градозащитного движения были победы — и сохранение статуса 31 больницы, и отказ от строительства «Охта-центра», и сохранение Конюшенного ведомства. Пришел на мероприятие и режиссер Юрий Мамин. Он напомнил, что когда-то чиновники хотели снести и Спас на Крови, – мол из-за него не видно было музей Ленина. Вспомнил он и письмо ректоров в поддержку скорейшей передачи Исаакия. «Знаете, кто мы по мнению этих подписавшихся? Мы – «провокаторы, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни, в интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан»». Толпа, не дожидаясь окончания чтения цитаты из письма, которое подписали два десятка ректоров, закричала «Позор!». «И эти ректоры учат наших детей культуре», – сделал вывод Мамин. К вставшим на защиту города присоединилась директор ПЕН-клуба Санкт-Петербург, писатель, лауреат Букеровской премии 2009 года Елена Чижова. «Мы вам не деревня», – заявила она на манер высказывания пресс-секретаря премьер-министра и одноименного фильма Навального «Он вам не Димон». «Сейчас происходит попытка превратить наш город в симулякр. Многие называют происходящее «вторым ленинградским делом» или даже «рейдерским захватом городской недвижимости», всего того, что мы любим. Мне бы хотелось бы, чтобы наши дети учились в университетах европейского типа, а не в «азиатских», ректоры которых подписали то позорное письмо». Об университетах на митинге говорили несколько раз. В частности, депутат ЗакСа Максим Резник критиковал установившийся антидемократический порядок в СПбГУ и ректора Николая Кропачева. Ему вторил член «Университетской солидарности» доктор биологических наук, уволенный оттуда в конце прошлого года Евгений Курашов. Он апеллировал к маленьким зарплатам в вузе и увольнению профессионалов. Критики удостоился и ректор Гидромета Валерий Михеев. "Он по образованию судомеханик, непрофессионал, министерство образования и науки не дало профильным кандидатам участвовать в выборах ректора. Мы дошли с жалобами до президента, но нас отправляют опять в министерство", – заявил преподаватель Гидромета Олег Корнеев. Говорили на Марсовом поле и о слиянии библиотек — РНБ и РГБ. «Это приведет к тому, что наша Публичка перестанет получать книги, а станет филиалом Ленинки», – пугал собравшихся со сцены историк Даниил Коцюбинский. И о том, как важно сохранить для науки Пулковскую обсерваторию, а директора Назара Ихсанова, принимающего совершенно обратные решения, лучше уволить. Яблочники Борис Вишневский и Михаил Амосов апеллировали к честным выборам и явке на них, — именно это позволит избежать ситуаций, когда парламентское большинство принимает решение об обращении в следственные органы, чтобы наказать защитников Исаакиевского собора, углядев оскорбление чувств верующих. Эсер Алексей Ковалев вспоминал «Англетер», кампанию протеста против реконструкции которой он организовывал в эти дни в 1989 году. Между выступлениями политиков, культурных и общественных деятелей на Марсовом поле пели, и даже хором. Ведь в преддверии марша бард Александр Городницкий написал песню на мотив своих «Атлантов», слова раздали митингующим и те, переглядываясь, под гитару подтягивали: «Опять тревожны ночи, Как в тот далекий год. Опять бои грохочут У Пулковских высот. В лихую эту пору Сплотимся мы опять, Чтоб наш великий город Не дать разворовать». Спустя два часа акцию завершили, приняв резолюцию с требованиями по всем упомянутым вопросам. Люди расходились. На одной из дорожек, по которым горожане шли к метро, стояли пятеро активистов «НОД» с георгиевскими флагами. «С праздником», – кричали они идущим мимо градозащитникам, но те, по большей части, не отвечали. fontanka.ru . *** Инициатор письма ректоров за скорейшую передачу Исаакия РПЦ уволен В деле защиты Исаакиевского собора наметился некоторый просвет. Инициатор совершенно позорного письма ректоров петербургских вузов, призывающего губернатора Северной столицы ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ, Василий Кичеджи уволился с поста ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. "Я стал первым уволенным из числа ректоров, подписавших письмо в поддержку передачи Исаакиевского собора к Пасхе. Не исключаю, что преследования ждут и других ректоров. Но думаю, главная цель — все-таки не мы, а митрополит Варсонофий", — заявил Кичеджи. Политолог Екатерина Шульман в интервью "Открытой России" так прокомментировала сложившуюся ситуацию: "Я бы обратила внимание, среди всего прочего, на статью, в которой говорится о том, что надо решать конфликты с гражданским обществом мирным путем, путем переговоров. Вот это как раз такой подходящий случай, тренировочный, а если нынешний губернатор этого не понимает, то новый поймет. Это похоже на завуалированную угрозу, учитывая, что статья редакционная. Не то чтобы «Газета.ру» такое страшное издание, это не «Российская газета», то есть это не воспринимаешь как «прямой сигнал из Кремля», как у нас любят выражаться. Просто характерна сама постановка вопроса: действительно, в эту волну смен губернаторов вполне вписался бы случай в Санкт-Петербурге. По крайней мере, если такая перспектива и не реальна сама по себе, она может восприниматься как угроза администрации города и лично губернатору. В этой ситуации для них было бы важно продемонстрировать, что, несмотря на протесты, они своего добились. Как сказали, что вопрос решен, так оно и осталось — губернатор не отступил и не проиграл. Но в ситуации, когда основной опасностью являются протесты, недовольство горожан, победить довольно трудно". livejournal.com . *** Внезапный демарш уволенного с поста ректора Академии им. Штиглица Василия Кичеджи получил немедленное продолжение: с отставкой экс-вице-губернатор не смирился и поставил в неловкое положение "Единую Россию", которой придется выпутываться из клубка сложных взаимоотношений со Смольным. Накануне Василий Кичеджи объявил о том, что был вынужден уволиться под давлением — якобы на этом настоял губернатор Георгий Полтавченко , надавивший на Министерство образования и науки из чувства мести за письмо ректоров в поддержку передачи Исаакиевского собора. Принадлежащее Василию Кичеджи интернет-издание "Интерессант" разразилось филиппиками в адрес Полтавченко, обвинив его в панике и безынициативности. Чуть позже уволенный ректор и вовсе сообщил "Фонтанке", что будет-де "делать все, чтобы Полтавченко ушел". То есть открыто перешел в оппозицию. Вроде бы все можно списать на эмоции, но есть одно обстоятельство. Василий Кичеджи — первый заместитель секретаря петербургской "Единой России" Вячеслава Макарова , член президиума политсовета и глава Совета сторонников "ЕР" в Петербурге, на каковую должность переизбран буквально на днях. "Убежден, что многолетний опыт работы Василия Кичеджи... поможет и в дальнейшем развивать деятельность института сторонников партии в Петербурге", — поддержал его Вячеслав Макаров. Уже к утру все в вузе знали, что на должность нового руководителя им прочат директора института графического дизайна Петербургского университета технологии и дизайна Анну Кислицыну. Она была назначена вместо Кичеджи приказом министра образования Ольги Васильевой . Студенческие волнения Встреча с преподавательским составом академии проходила под митинг студентов, собравшихся с самого утра под дверями ректората. Тот факт, что новый руководитель вуза выходец из СПбУТД (в просторечии "Тряпки"), сильно взбудоражил учащихся и преподавателей, решивших, что это означает слияние университетов, причем не в пользу сравнительно маленькой академии. "Мухинцы не сдаются!", "Свободу "Мухе"!", "Руки прочь от Кичеджи!" и "Тряпку" на тряпки!" — скандировали студенты. В это время внутри преподаватели вместе с пришедшим на встречу председателем парламентской комиссии по культуре и образованию Максимом Резником пытались добиться у чиновника из Министерства образования, почему был уволен Кичеджи. Начальник отдела департамента государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки Министерства образования Сергей Началов заявил, что не может комментировать решения руководства. В принципе, на все провокационные вопросы, в том числе и на участие губернатора Петербурга в отставке Кичеджи, чиновник министерства отвечал так же, добавляя, что он просто исполнитель и ничего не знает. Преподавателей Сергей Началов успокоил, заявив, что никакого слияния не будет, "по крайней мере в этом году". dp.ru .