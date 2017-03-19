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Железногорск
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Суббота, 18 Март 2017

К доброму слову и впрямь хорошо добавлять ещё что-нибудь.

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Кто сказал, что заколючинские автовладельцы -

сплошь невменяемые махновцы?

Всё зависит он постановки вопроса, как видите.

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История Железногорска
18.03.2000
вышел в эфир первый выпуск информационной телепрограммы «Городские новости»

по материалам библиотеки им.Горького
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Телепрограмма операторов г. Железногорск
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г Железногорск, Красноярский край
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