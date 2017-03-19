Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. САМОЛЁТ ДОСТАЁТСЯ НЕ КАЖДОМУ Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». Шестьдесят три года тому назад Президиум Верховного Совета, как мы уже упоминали, легализовал существование на секретных картах СССР шести закрытых городов: Арзамаса-16, Злаутоуста-36, Красноярска-26, Свердловска-44, Томска-7 и Челябинска-20. Проверьте себя – не заглядывая в интернет, сможете ли вы назвать сегодняшние имена этих населённых пунктов? А пока вы думаете, «Уран-Батор» продолжает свои неустанные труды… САНКЦИЯМИ НАС НЕ ОДОЛЕТЬ. КАЖЕТСЯ «По сведениям налоговой инспекции Заречного, с 2014 по 2016 года в закрытом городе уменьшилось число миллионеров втрое, - уверяет progorod58.ru . - За два года 86 человек получали доход от 1 до 10 миллионов рублей. В 2014 году миллионеров, получающих доход от 10 до 100 миллионов, было 19 человек, а в 2016 стало все два. И, наконец, трое жителей Заречного зарабатывали более 100 миллионов в 2014 году, в 2016 не зарегистрированы в качестве миллионеров». «Число богачей в городе Заречный заметно поубавилось, - кивает temapenza.ru . - Жители закрытого города реже стали покупать недвижимость, зато в городе зарегистрирован один самолет. Что касается владельца, то у налоговиков к нему нет нареканий. Известно, что воздушное судно зарегистрировано в Заречном, а базируется на Чемодановском аэродроме в Сосновке. Его владелец исправно платит транспортный налог в размере 4,5 тысячи рублей». Что, съел, Обмама? И это мы ещё в территории опережающего социально-экономического развития по-взрослому играть не начали. А уж если начнём, пиши пропало, Госдеп! «Производитель мусороперерабатывающих комплексов, который является потенциальным резидентом ТОСЭР "Новоуральск" начал работу на невостребованных площадях крупнейшего в мире предприятии по обогащению урана "Уральского электрохимического комбината". Об этом сообщил гендиректор предприятия Александр Белоусов. "Буквально на днях создано новое производство - ООО "Кибертоп Экосистемс", которое изготовило первые два мобильных мусороперерабатывающих комплекса", - сказал он. В дальнейшем компания планирует развернуть массовое производство ММК. По словам директора компании Юрия Селиванова, комплексы способствуют решению экологических проблем по утилизации бытовых и техногенных отходов, в том числе ликвидации несанкционированных свалок. "Установка значительно дешевле зарубежных аналогов, проста конструктивно, технологична и экологична. Сжигание отходов происходит при высоких температурах - более 1500 градусов", - цитирует его пресс- служба. Установка монтируется на автомобильном шасси, перемещается между отдаленными населенными пунктами по мере накопления там отходов, использует доступные виды топлива - отходы деревообработки, например. Первые изготовленные ММК проходят тестовые испытания и должны получить необходимые экологические заключения. При выходе на проектную мощность -120 комплексов в год - руководство компании обещает создать в ЗАТО Новоуральск до 200 новых рабочих мест. Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" готова создать в Свердловской области два ТОРа - "Лесной" и "Новоуральск". По словам экс-главы "Росатома" Сергея Кириенко, ТОР позволит создать в закрытом городе Лесной 1,6 тыс. рабочих мест, в Новоуральске - 2,5 тыс. рабочих мест». А потом каждый купит себе по самолёту и начнёт из-за границы дешёвые шмотки возить, представляете?! ТОРОИДАЛЬНОСТЬ НАШ ДЕВИЗ Нормальному человеку понять и оценить скорость реализации эпохальных проектов в России сложно, если вообще возможно. Тем более, что «Генеральный директор Уральского электрохического комбината прокомментировал создание в ЗАТО Новоуральск ТОСЭР. Его отношение к этому процессу «довольно непростое». «Все же такого рода проекты — это как будто своеобразные зоны с очень низкими налогами внутри России. И это не очень правильно, это, на мой взгляд, ведет к какой-то нездоровой конкуренции. А надо бы развивать бизнес не только внутри отдельных городов», — сказал Белоусов. Новоуральская заявка была направлена в Министерство экономического развития РФ в конце 2016 года и должна быть одобрена в 2018 году. «Мы подготовили все документы, но постоянно их корректируем — жизнь ведь не стоит на месте. Наша заявка, насколько я знаю, просто самая лучшая. У нас самые реальные проекты», — говорит Белоусов. В настоящий момент для ТОСЭР есть шесть потенциальных резидентов. Пять из них — предприятия, которые ранее вышли из состава УЭХК. «Мы предоставляем свои свободные средства — а за прошлый год это около 7 млрд рублей — в управляющую компанию и основному акционеру. Они их направляют на развитие отрасли в целом», -пояснил Белоусов. В 2016 году предприятие получило прибыль в 22,9 млрд рублей — это выше уровня 2015 года на 7,4%». «Тема ТОСЭРов актуальна для Лесного не первый год, - это уже zato.tv рассказывает. - За два минувших года силами специалистов администрации и комбината «Электрохимприбор» подготовлен проект, предполагающий реализацию 7 основных инвестиционных программ. Среди них – производство непрерывного базальтового волокна, элегазовых выключателей, OSB плит, углеродных наноматериалов и продукции на их основе. Общая площадь земель, выделяемых под производство, составит более 135 гектаров. Планируемое число вновь создаваемых рабочих мест – 545. Объём инвестиций в основной капитал по проектам ТОСЭР предполагается на уровне 2 миллиардов рублей, при этом налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды ожидаются в размере 14 миллиардов рублей за десять ближайших лет. На сегодняшний день проект организации ТОСЭР в Лесном проработан Министерством инвестиций и развития Свердловской области и практически готов к отправке в федеральное Министерство экономического развития». Практически готов… Силиконовая долина громко вздохнула во сне и перевернулась на другой бок. Русская аэровакханалия задерживается. ПОКА РЫВОК ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ Вы удивитесь, возможно - я, по крайней мере, был удивлён – узнав, что в закрытом Северске существует т.н. ресторанная критика. Причём авторы заверяют, что их рецензии не являются рекламой и оплачены за редакционный счёт. Если б не последняя оговорка, «Уран-Батор» с удовольствием украл бы данную идею))) Впрочем, если кто-то из бизнесменов, зарабатывающих на общепите, рискнёт стать первооткрывателем примерно аналогичной рубрики в Нашгороде, мы с удовольствием в таком прожекте поучаствуем. Любим на халяву покушенькать потому что. Итак, Томск-7: «Еще летом в Северске по франшизе открылась известная «Додо пицца». И это хорошо, поскольку в закрытом городе не так много мест, куда можно сходить вечером (а уж мест, куда можно сводить ребёнка, и подавно). Для пиццерий с залом существует формат «Доставка до кассы». Здесь нет официантов, гости получают пиццу в коробках, сами несут её за свой столик и сами потом убирают за собой. Коробки украшены забавными надписями. Интерьер: Пространство небольшое, но уютное: девять столиков, крошечная детская игровая зона и стойка для заказов. Интерьер оформлен в фирменном оранжевом цвете, вместо некоторых розеток только usb-разъёмы, удобные для зарядки сотового телефона. Само заведение работает до 23:00 каждый день, доставка пиццы — до полуночи. Меню: Заказывать в «Додо пицца», как и в других подобных заведениях, нужно у стойки. Есть распечатанное меню, и есть экраны с отдельными позициями сверху. Маленькие пиццы делают только на традиционном тесте, а вот для больших могут раскатать тонкое. Всего здесь представлено 19 видов пиццы (!), а также варёная кукуруза, картофель фри, два вида додстеров (роллы из тонкой лепешки с начинкой), три вида сытных палочек, наггетсы, один ролл-салат и несколько сэндвичей. В общем, есть из чего выбрать, особенно если вы всеядны. Еда: После оплаты заказа выдают чек с подробным описанием состава блюда, количеством калорий и временем приготовления. К пицце и картофелю фри можно выбирать бесплатно соус «Хайнс» трех видов: чесночный, сырный, барбекю. Как только заказ готов, ваше имя высветиться на экране — ну или администратор будет громко кричать его на весь зал:) А вот картофель-фри стал открытием! Да таким, что очень хочется вернуться в «Додо» и посвятить целый день исключительно картофелю. Хотя готовят его здесь не как положено: запекают в печи вместе с орегано. Но в итоге получается очень вкусно, не понравится такой картофель не может. И порция хорошая. Счет: 523 рубля за американо, пиццу и картофель (79+295+149). Итого: «Додо пицца» — это фаст-фуд с человеческим лицом. Небольшое камерное пространство, вкусное тесто для пиццы и картофель из печи. Если вы оказались в Северске и проголодались, пиццерия будет очень неплохим вариантом, чтобы быстро и недорого пообедать». Фу, чёрт, пойду на кухню, в холодильнике пороюсь. А вы сделайте перекур и заодно содрогнитесь слегонца от новых происков Госдепа, которому границы не преграда, оказывается. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ «Феи «Винкс» – героини популярного мультсериала. А какая девочка не мечтает стать феей – красивой и всемогущей? На этом и играют авторы СМС-рассылок. Чтобы стать феей, они предлагают выполнить ряд «волшебных» действий. А именно включить незаметно от взрослых газ и лечь спать. «Только не зажигай огонь, чтобы не обжечься», – предупреждают в сообщении. Родители считают, что уберечь детей от опасности можно, если ограничить пользование гаджетами. «У моего ребенка простой кнопочный телефон только для связи с родителями, – рассказала Ольга Серова, мама 10-летнего Артема. – Дети должны больше двигаться, а не сидеть, уткнувшись в гаджеты». В полиции Заречного о криминальной СМС-рассылке не слышали. Между тем новая игра распространилась по всей России» ( отсюда ). *** «В Озерском городском суде в рамках уголовного дела в отношении бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, обвиняемого в двух эпизодах получения взятки, допрошен совершенно неожиданный свидетель — бывший генеральный директор ОГУП «Челябоблинвестстрой», а ныне безработный Константин Подсуконных. Отвечая на вопросы адвоката, Подсуконных рассказал, что 14 февраля 2012 года был приглашен лично экс-сенатором для оказания незначительной услуги руководителю мэрии закрытого города. Сдержав обещание (у Подсуконных было разрешение на въезд), начальник госструктуры прибыл в Озерск. Однако у сенатора возникли срочные дела государственной важности, а до сити-менеджера Тарасова Подсуконных так и не смог дозвониться». Разваливается потихоньку обвинение, короче говоря. *** А вот этот пассаж уважаемым товарищам совкодрочерам не лишне будет на сон грядущий перечесть: «Ветераны и сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Лесного принимают поздравления к 80-летию образования службы. Подполковник милиции в отставке Бушухин Анатолий Васильевич вспоминает : - При существующем в семидесятые годы дефиците, некоторые пытались унести с работы все, что могли. Доходило и до казусов. Рабочий основного предприятия совершил мелкое хищение: 7 электрических лампочек и 4 напильника вынес. Дома же у него было обнаружено 170 электроламп и 150 напильников. Инспектор ГАИ организовал из военнослужащих войсковой части, дислоцирующейся на территории ЗАТО, кружок по подготовке к сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения. Но вместо обещанных бесплатных занятий собрал с военнослужащих по 50 рублей, получив сумму 350 рублей. Уволенный из органов внутренних дел сотрудник был осужден к лишению свободы на 13 лет, а через 4 года убит в месте отбывания наказания. Член партии, директор комбината благоустроенного города совершила хищение денежных средств при строительстве дороги на сумму более 150 тыс. рублей, что было больше годового заработка. Уголовному делу прокуратура ход не дала, т.к. на «передового руководителя» уже направили документы для награждения медалью «За трудовое отличие»… Под руководством начальника отделения БЭП Заусова Анатолия Борисовича было реализовано уголовное дело по факту хищения стабильных изотопов с комбината «Электрохимприбор» организованной группой, которое имело широкий общественный резонанс не только в области, но и в стране. По делу было арестовано и осуждено более десяти человек». Рваные сапоги и шинелка товарища Сталина советского человека не очень впечатляли, как видите. О собственном самолёте, конечно, никто тогда не мечтал, но хотя бы напильники или стабильные изотопы дома в изобилии должны были иметься. А иначе что ты за хозяин? ЧУДЕСА МАСКИРОВКИ Раз уж мы коснулись истории закрытых городов Минсредмаша, давайте ещё более глубоко в неё нырнём. «В январе Центральное разведывательное управление США разместило в Интернете 13 миллионов страниц секретных документов, в том числе и о деятельности своих сотрудников в Пензенской области. Конечно, больше всего наших краеведов интересовал Заречный. Могли ли шпионы проникнуть в закрытый охраняемый город? Оказалось, что все-таки не могли. Основные сведения о Пензе-19 в 60-х годах прошлого века ЦРУ получало с помощью технологии Keyhole, в переводе «замочная скважина». «Это тип разведывательных спутников, которые делали очень качественную фотосъемку. На фотографиях, опубликованных ЦРУ видна жилая зона (132 и 58 кварталы) и юго-западная часть Заречного. Здесь американцы подсчитали количество производственных корпусов, подчеркнули, что город окружен охраняемым периметром, есть производственные линии охраны самого объекта», — добавил историк. Сотрудники ЦРУ отметили, что городок расположен очень удобно с точки зрения логистики — есть выход к автомобильным дорогам и железнодорожному разъезду. На этом, собственно, все. Как работает завод, какая продукция на нем выпускалась, узнать шпионам не удалось. Оставался еще один путь — работа с местным населением. Но и тут не особо везло. «Видимо кто-то дезинформировал, либо по пьяной лавочке наболтал то, чего на самом деле не было. Есть упоминание о том, что источником не подтвердившейся информации были дети», — пояснил Виктор Кладов. Историк подчеркнул, что согласно уже имеющимся архивным документам, вопросами режима закрытого города занимались очень серьезно, государственные тайны находились за семью замками» ( отсюда ). *** Резонный вопрос далее должен следовать: а что у нас со связью поколений? Да вроде всё путём. Хотя и везде по-разному. Вот вам из окрестностей Красноярска-26 заметки: *** *** А это снова Новоуральск: «В 2017 г. в закрытых городах Урала обновят пропуска, но вопроса об открытии или изменении границ ЗАТО не стоит – об этом рассказал генеральный директор АО "УЭХК" Александр Белоусов. «В этом году мы обновляем пропуска в связи с тем, что пропускам старого образца исполняется 25 лет, последний раз их меняли в 1992 г. Они уже ветхие, люди на них неузнаваемы, степень защиты уже слабая. Такое решение было принято, чтобы обеспечить такую дополнительную защиту "первого рубежа", - сказал Белоусов». Четверть века с одним пропуском… Видать, шпионы не наседали все эти годы на уральские ЗАТО? ТАМ ХОРОШО, ГДЕ НАС НЕТ «Фильм «Сороковка» (City40) про закрытый город Озёрск и местную правозащитницу Надежду Кутепову, которой пришлось из-за своей общественной деятельности эмигрировать во Францию, отобран для участия в конкурсной программе фестиваля документального кино в Гааге, который пройдёт в конце марта. В фильме правозащитница рассказывает об экологических проблемах, которые замалчиваются. В результате, по ее словам, до сих пор в ЗАТО гибнут дети, родственники которых пострадали на аварии на ПО «Маяк» в середине прошлого века. Загрязнение окружающей среды продолжается и ныне. «ПО „Маяк“ построен на костях. Я хочу помочь людям, от которых все отказались», — заявляет Кутепова в промо-ролике фильма. Сегодня женщина вынуждена жить во Франции — летом 2015 года она вместе со своей семьёй спешно покинула Россию из-за опасения преследований со стороны ФСБ. Тогда возглавляемая ею некоммерческая организация «Планета надежд» была признана иностранным агентом. Однако и сейчас женщина не прекращает свою борьбу. «Я получила приглашение посетить Международный уголовный суд во время работы на фестивале, на днях договорилась с прокурором этого суда о встрече с тем, чтобы рассказать о том, какой вред жителям Челябинской области наносит ПО „Маяк“. То, что делает это предприятие, а именно сброс радиоактивных отходов, — это уголовное преступление. Ещё в 2005 году генеральному директору предприятия предъявляли обвинение, но он принял амнистию. Получается, за преступление никто не ответит. Но надежда есть — с прошлого года Международный уголовный суд принимает экологические дела», — рассказала Надежда Кутепова. Напомним , что потомки пострадавших от радиационной аварии на ПО «Маяк» в Челябинской области пытались добиваться в судах выплаты компенсаций за потерю родных и здоровья, но пока безуспешно», - пишет znak.com . А Федя Марьясов читает и плачет, надо полагать. ДВИГАЯ НАУКУ «На сегодня известно 26 трансурановых элементов, синтезированных учёными, начиная с нептуния (№ 93) и заканчивая элементом с номером 118 (номер элемента соответствует числу протонов в ядре атома и числу электронов вокруг ядра атома). Открытие четырёх последних сверхтяжёлых элементов было завершено японскими, американскими и российскими учёными буквально в прошлом году. И таблицу Менделеева пополнили нихоний (Nh), московий (Mc), теннессин (Ts) и оганесон (Og). Синтез трансурановых элементов в основном проводится в четырёх странах: США, России, Германии и Японии. В России новые элементы получают в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, в Лаборатории ядерных реакций им. Флёрова. Их получение происходит в результате ядерных реакций на ускорителях частиц. Если коротко, то технология следующая: подходящие положительно заряженные остовы ядер элементов разгоняют электрическим полем до нужных скоростей и сталкивают их с мишенью, содержащей другие, более тяжёлые элементы – происходят процессы слияния и распада атомных ядер. Так вот, ионы Ca-48, используемые для бомбардировки радиоактивной транс­урановой мишени, получаются только на единственном в мире предприятии – нашем комбинате «Электрохимприбор». На сегодня у нашего предприятия существуют контрактные обязательства по поставке Са-48, используемого для получения сверхтяжёлых элементов, в Объединённый институт ядерных исследований в Дубне. Также комбинат уникален с точки зрения производства стабильного изотопа иттербия-176, стартового материала для получения радиоактивного изотопа лютеция-177, из которого уже производится большое количество радиофармпрепаратов ядерной медицины, и на его производство заключён долгосрочный договор более чем на 10 миллионов долларов», - не скрывает удовлетворения oblgazeta.ru . Тот самый редкий случай, когда гордость действительно обоснована. Ну, по крайней мере, из текста такой вывод следует. ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ А эта главка прилагается к анекдоту, который у нас сегодня рассказан про сайт Серого дома и Музейно-выставочный центр. Везде примерно один и тот же праздник жизни у чиновников сверкает и пенится, как и следовало ожидать. Это вам не производственники, тут совсем другие правила игры. «Администрация открыла ссылку на своё новое представительство в интернете, которое разработчики доделывали последние несколько месяцев. Завершить успели не всё. Официальные пресс-релизы саровской власти и некоторые документы о Сарове теперь стоит искать на www.adm-sarov.ru , сообщили сегодня в Сером доме. Как и планировалось в августе , сайт получил адаптивный дизайн в современном стиле, крупные кнопки и надписи, а также упрощённую цветовую гамму. Среди новшеств — опросы и, как ранее обнаружил Саров.Net, личный кабинет саровчанина для жалоб. Вся остальная рубрика «Вопросы главе администрации» переехала в FAQ , однако архив злободневных обращений — более 2250 писем в Серый дом с 2007 года — сюда не перенесён. Сайт не лишён недоработок и в других разделах: к примеру, ссылка на отчёт ГОиЧС за 2016 год не работает, а линк на список микрофильмов Горархива , обнаруженный нами на прошлой неделе, и вовсе убран из доступа. Анонсированные видеосюжеты, онлайн-трансляции, карты и «Общественную экспертизу» нам пока найти не удалось, а «Гид по городу» всё ещё не наполнен» ( отсюда ). Да чёрт его знает вообще, зачем нам этот вражеский интернет вообще нужен! Жили полвека как-то без него, и неплохо жили. А тут сайты какие-то, линки… Сайт официозной газеты «Озёрский вестник» вообще вон как сегодня выглядит. Не всем же в кризис самолётами обзаводиться. Кому-то и на свалку в целях оптимизации перебираться нужно.