Долларовых миллионеров в России стало больше. Фу, обошлось! Reuters рассказал о покупках «российской элитой» жилья в зданиях Трампа Сам Трамп во время предвыборной кампании отвергал все бизнес-связи с Россией. Представители российской элиты активно покупали американскую недвижимость в зданиях президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на базы данных Orbis компании Bureau Van Dijk, владельцев квартир и риэлторов. По данным агентства, в семи высотных зданиях во Флориде, которыми владеет Трамп, по меньшей мере 63 человека с российскими паспортами купили жилье. Общая стоимость этой недвижимости как минимум $98,4 млн. При этом владельцами по крайней мере 703 из 2044 объектов недвижимости в семи зданиях Трампа являются общества с ограниченной ответственностью. Они не указывают в документах имена реальных владельцев, следовательно, делает вывод агентство, число российских собственников жилья может быть другим. Агентство утверждает, что среди покупателей жилья были бывший топ-менеджер федерального агентства Спецстрой Александр Юзвик, президент инвестиционного банка «Викинг» в Санкт-Петербурге Алексей Устаев. Помимо них, жильем владеют региональные политики и бизнесмены, а также Андрей Трусков — совладелец Absolute Group LLC, специализирующейся на девелопменте, инвестициях и оптовой торговле электроникой.​ По данным из реестра прав на недвижимость штата Флорида, в 2010 году Юзвик вместе с женой купил квартиру ​в комплексе Trump Palace в Санни-Айлс-Бич. Стоимость недвижимости с общей площадью 195 кв. м и панорамными окнами составила $1,27 млн. Трусков стал обладателем квартиры в здании Trump Hollywood в Санни-Айлс-Бич в 2011 году. По данным сайта агентства недвижимости, в квартире несколько спален и ванных комнат, ее стоимость достигает $1,4 млн. Сам бизнесмен в беседе с Reuters подтвердил, что он владеет этой недвижимостью и указал, что она была куплена для личных целей и не имеет ничего общего с бизнесом. По его словам, стоимость этой квартиры была сопоставима со стоимостью трехкомнатной квартиры в Мытищах. «Во Флориде тепло, солнце 360 дней в году. Хорошее место для покупки», — пояснил он в беседе с агентством. Устаев также подтвердил Reuters, что он владеет двумя квартирами в Майами — одной в комплексе Trump Palace за $1,18 млн., а другой — в Trump Royale за $5,2 млн.​ По его словам, он купил эту недвижимость для личного пользования. Главный юрист Trump Organization в беседе с агентством заявил, что неуместно изучать бизнес-связи Трампа с Россией. «Я могу сказать, что это непомерно раздутая прессой история. Я работаю в этой компании и в курсе ее сделок», — сказал он. В Белом доме этот вопрос переадресовали в Trump Organization. По мнению ведущего агента по продаже недвижимости в Майами Эдгардо Дефортуны, комиссия Трампа от объема начальных продаж недвижимости в его комплексах могла составить от 1 до 4%, что позволило бы президенту США получить $20 до $80 млн. rbc.ru . *** Число долларовых миллионеров в России выросло на 10% в 2016 году При этом более 40% россиян не хватает денег на жизнь. Число долларовых миллионеров в России в 2016 году увеличилось до 132 тысяч человек - на 10% по сравнению с 2015 годом. При этом в Европе их число сократилось на 4%. Такие данные приводятся в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, представленном на пресс-конференции в ТАСС. "По данным Knight Frank Research в 2016 г. число долларовых миллионеров в России увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10% и составило 132 тыс. человек (или 0,1% от численности россиян в возрасте старше 15 лет), причем число лиц с состоянием от $1000 млн США увеличилась на 11% и составило 83 человека", - отмечается в докладе. При этом за аналогичный период прирост миллионеров в среднем по миру был меньше, а в Европе их количество уменьшилось. "Для сравнения: в целом в мире число долларовых миллионеров увеличилось в 2016 г. по сравнению с 2015 г. лишь на 3%, а в Европе даже сократилось на 4%", - отмечается в мониторинге. Темпы прироста долларовых миллионеров за последние 10 лет в России не являются самыми высокими, но также превышают европейские. "За последние 10 лет в России число лиц с состоянием свыше $1 млн США увеличилось на 31%. В Австралии и Океании за последние 10 лет число лиц с состоянием свыше $1 млн США увеличилось на 86%, Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 84%, Латинской и Северной Америке - на 41% и 31% соответственно, Европе - лишь на 13%", - сообщается в исследовании. Субъективно бедными в России являются 40% населения Более 40% населения России не хватает денег на жизнь, говорится в мониторинге ИНСАП РАНХиГС. "В феврале 2017 года доля субъективно бедных респондентов, которым денег хватало только на еду или не хватало даже на нее, составила 40%. При этом 8% респондентов относительно высоко оценивали материальное положение своей семьи, сообщая, что денег им хватает на покупку автомобиля", - сообщается в докладе. Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала уникальным явление "работающих бедных", когда россияне остаются бедными при наличии работы, и заявила о том, что правительству РФ предстоят серьезные обсуждения по повышению минимальной размера оплаты труда. По данным мониторинга, распределение населения согласно собственной оценке материального положения семьи в феврале 2017 года не изменилось существенно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - в феврале 2016 года 13% опрошенных признались, что им не хватает денег на покупку еды, а 28% населения - в том, что им не хватает на покупку одежду. В феврале 2017 года 8% опрошенных показали, что в их семье достаточно средств для покупки автомобиля. В мониторинге отмечается, что "несмотря на снижение в среднем реальных располагаемых денежных доходов населения в 2016 году по сравнению с 2015 годом, доходы отдельных наиболее высокообеспеченных слоев населения возросли". Уровень бедности Как сообщила на пресс-конференции директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, по предварительным оценкам, уровень бедности в 2016 году будет составлять 13,4%, что примерно на уровне 2015 года, и это "главный социальный вызов сегодняшнего дня". Говоря об общей оценке экономической ситуации в стране, она сообщила: "Мы продолжаем считать, что в стране экономический кризис". Однако население, по ее словам, в целом адаптировалось к обстановке в экономике, все еще фиксируется снижение потребительской активности. Малева также сообщила, что в 2016 году по сравнению с докризисным 2013 годом уровень реальных располагаемых доходов населения упал на 9,5%, на 7,3% сократился уровень зарплат и на 6,2% - уровень пенсий. Как указывают авторы исследования, мониторинг базируется на анализе регулярных статистических данных Росстата, Центрального Банка, Казначейства России, МВД России и Центрального банка данных учета иностранных граждан. Оценки, представленные в социологическом разделе основаны на специальном мониторинговом обследовании населения, проводимом Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. tass.ru . *** Госдума на заседании в пятницу, 17 марта, одобрила во втором чтении законопроект, который позволит физическим лицам, находящимся под санкциями, отказываться от налогового резидентства России, сообщает "Интерфакс" . За законопроект проголосовали 324 депутата, против - 38, воздержавшихся не было. Поправка внесена в статью Налогового кодекса о плательщиках НДФЛ. Чтобы не платить налоги в России, физлицам, находящимся под санкциями, нужно будет подтвердить, что они в этот период были налоговыми резидентами иностранного государства. Перечень санкций, в отношении которых будет действовать эта норма, определит правительство. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку 13 марта. Как поясняли в комитете, законопроект позволит предпринимателям, имеющим бизнес за рубежом, но вынужденным жить в России из-за принятых против них санкций, избежать двойного налогообложения. Изменения в налоговом законодательстве имеют обратную силу и будут действовать начиная с 1 января 2014 года. Действующий Налоговый кодекс предусматривает, что налоговым резидентом РФ является гражданин, фактически находящийся в РФ не менее шести месяцев в году. Именно на основании этого закона в 2016 году перестал быть налоговым резидентом РФ бизнесмен Алишер Усманов, который большую часть времени проводит за границей по медицинским показаниям. Поправка была внесена главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым ко второму чтению законопроекта об освобождении от НДФЛ купонного дохода по корпоративным бондам. Как пояснил журналистам парламентарий, поправка не преследует цели освободить граждан от необходимости отчитываться по контролируемым иностранным компаниям (КИК) и офшорам, а также не освобождает от обязанности платить налоги. Если человек признает себя резидентом другого государства, он заплатит подоходный налог не 13%, а 30%, то есть речь идет об увеличении налоговой нагрузки, а не о ее уменьшении, подчеркнул Макаров. По поводу обвинений в том, что Дума пытается освободить кого-то от подачи информации по КИК, депутат напомнил, что эта обязанность существует с 2015 года и вся информация поступает государству. Газета "Коммерсант" ранее писала со ссылкой на экспертов, что в реальности воспользоваться поправкой сможет лишь "узкий круг" физических лиц, попавших под санкции западных стран. В числе таких людей издание называло совладельца "Новатэка" Геннадия Тимченко, бизнесмена Аркадия Ротенберга и главу "Роснефти" Игоря Сечина. Впрочем, на этой неделе Ротенберг заявил , что останется налоговым резидентом РФ, несмотря на инициативу Думы освободить от уплаты налогов россиян, попавших под персональные санкции. Опрошенные "Коммерсантом" эксперты по международному налогообложению назвали поправку "странной", даже если предположить, что она писалась в интересах нескольких физлиц. Как отметили аналитики, теоретически она может дать возможность уйти от налогов лишь лицам под санкциями, купившим резидентство офшоров. Резиденты таких стран, как Великобритания и Кипр, могут получить освобождение от налоговых обязанностей в России без всяких поправок, указывали специалисты. newsru.com .