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Железногорск
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Умерла так умерла? Печатать E-mail
Суббота, 18 Март 2017

Интернет всё-таки остаётся областью тёмной и мало изученной.

УМЕРЛА ТАК УМЕРЛА?

Совсем забыл рассказать вам один занятный прикол из жизни сетевых администраторов. Пустячок, а приятно…

Как известно, наверное, большей части наших читателей из Красноярска-26, и некоторым гостям из числа наиболее внимательных, в прошлом году, аккурат на 22 июня, городской Музейно-выставочный центр сгорел. Точнее, там приключился пожар, который не уничтожил, разумеется, старинное здание на тридцать третьем полностью, но сделал зато его непригодным к использованию.

Ещё точнее – показал, наконец, эту самую непригодность воочию. В Сером доме тут же стали обещать профинансировать капитальный  ремонт с глобальной сказочной перестройкой, и всё такое, и типа того. А пока суд да дело, экспозиция музея начала расползаться по пустующим окрестным зданиям, а директор МВЦ параллельно раздавала условные медали за содействие и помощь. Это вводная, так сказать.

Тринадцатого марта с.г. ваш корреспондент искал на сайте Серого дома кое-какую информацию и, оказавшись в разделе «Структура администрации», случайно нажал на ссылку «МБУК «Музейно-выставочный центр». К удивлению моему, страница оказалась пустой. То есть, вообще никаких данных на ней не содержалось. Сделавши для памяти скриншот, я двинулся дальше, и почти забыл про этот досадный косяк – если бы не картинка, которая осталась болтаться на рабочем столе:

Image

В пятницу, когда высвободилось немного времени, ваш покорный слуга повторил свой опыт и получил ещё более чудесный и примечательный для куратора муниципальной культуры вице-мэра Владимира Фомаиди результат. Теперь на страничке МБУК "Музейно-выставочный центр" на официальном интернет-портале городской администрации размещаются данные… отдела образования! Боюсь даже предполагать, какой изыск встретит читателя там ещё через неделю. Умерла так умерла, так что ли?)))

Видос, конечно, так себе, программа нужная приумерла.

Р.S. При всём при том обнаружить рабочую ссылку на МВЦ всё-таки можно, если заходить с главной страницы. Ищем раздел «Сферы города», затем папку «Культура» и – вуаля! – переход на сайт миг-железногорска.рф никуда не девался, оказывается. Что за эксперименты проделываются в других закоулках основного интернет-ресурса Серого дома, остаётся только догадываться. А главное – зачем? Повышаем посещаемость за счёт необъяснимой интриги? Онлайн-квест такой? А призы будут?

 
 
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История Железногорска
18.03.2000
вышел в эфир первый выпуск информационной телепрограммы «Городские новости»

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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