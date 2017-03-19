Власти Красноярска митинг "За чистое небо" проигнорировали. В Красноярске митинговали за чистое небо Сегодня на Красной площади состоялся санкционированный митинг «За чистое небо», на котором выступили экологи, врачи, представители общественных организаций и активные горожане. По разным оценкам, на митинге собралось от 1000 до 1500 красноярцев. По словам организаторов, главной целью митинга было принятие резолюции об улучшении экологической ситуации в Красноярске. Это, по их мнению, должно «сдвинуть процесс с мертвой точки». 14 ядов, которыми дышит каждый красноярец «Этого я точно обещать не могу, но знаю одно, если бы мы не вышли, молчали и ничего не делали, мы бы продолжали жить под черным небом. Но мы будем жить под чистым небом. Власти что-то сделают, они нас услышат», — заверил собравшихся красноярцев один из организатор митинга Андрей Сковородников-Эрлих. Многие горожане принесли с собой лозунги с требованиями вернуть Красноярску чистое небо: «Газ не уголь», «За чистый воздух», «А ты отказался от машин?», «Нашим детям чистое небо», «Дайте воздух нашим детям, а то за себя мы не в ответе», «Задыхаюсь». Некоторые горожане митинговали в противогазах и респираторах, кое-кто надел их даже на детей. Как пояснили организаторы, резолюцию составляли экологи и представители общественности с учетом мнения горожан, которых опрашивали в социальных сетях. Документ направят в Госдуму, Правительство РФ, в Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Заксобрание, Правительство края, Красноярскую природоохранную прокуратуру, Горсовет и администрацию города. Отметим, что на митинг пришли и те, кто с недоверием и сарказмом отнесся к данной инициативе. Несколько человек держали плакаты с надписью «Я тоже пиарюсь на экологии». newslab.ru . *** На митинг приходили с лозунгами: «Людям нужен чистый град, а чиновнику — откат», «Город умирает — власть глаза открывает», «Чистый воздух – здоровое поколение», «Эй! Болтуны! Хватит нам пудрить мозги!», «Нет ядовитым выбросам!». trk7.ru . *** Резолюция состоит из десяти пунктов, в которых выдвинуты требования переноса крупнейшего металлургического предприятия в городе — КрАЗ — за пределы Красноярска или снизить выбросы за пять лет на 50%, наладить объективный мониторинг экологической ситуации, запретить вырубку, застройку без учета экологической ситуации. "Требуем перевести теплоэнергетику Красноярска на природный газ до 2022 года, усилить контроль и наказание за загрязнение атмосферы, сократить квоты на выбросы на 20%, установить современные очистные сооружения на предприятиях, уменьшить запыленность на 50%…", — говорится в тексте резолюции, зачитанном со сцены во время митинга. ria.ru . *** Акция началась сегодня в 11 часов довольно оригинально – с песни под гитару в стиле панк-рок на экологическую тему. По оценкам организаторов, на Красной площади собралось более тысячи человек. Люди пришли с плакатами: «Дышать Х», «Газ не уголь», «ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 – в Монако смога нет», «Нет ядовитым выбросам», «Превратили город в газовую камеру», «Пусть каждый услышит, пусть каждый поймет – в воздухе грязном подохнет народ» и т.д. На митинге выступали общественники, экологи, представители медицины. Общий мотив – власть не предпринимает никаких действий по улучшению экологической обстановки в городе, которая в последнее время стремительно ухудшается. Круглые столы, концепции, обсуждения, подменяют реальные дела, считают митингующие. Представителей городской и краевой власти на митинге не было. Зато присоединились представители КПРФ. Выступающие вспоминали про необходимость строительства метро, то, что одна яхта владельца Красноярских ТЭЦ Андрея Мельниченко стоит столько сколько составляет все доходы бюджета за 2017 год (около 400 млн евро), алюминиевых магнатов, живущих в Лондоне. Один из выступающих обратил внимание на варварскую обрезку деревьев. Звучали и требования отправить в отставку мэра и губернатора. Последнему вспомнили его высказывания «тополя не деревья». stolitca24.ru . *** За 15 минут до митинга на «Красную площадь» с остановок потянулся народ. Организаторы просили пришедших брать плакаты: они приготовили десятки, если не сотни штендеров, растяжек и пр. атрибутики. Из толпы виднелись и политические транспаранты "Акбулатова в Отставку!", "Тополя не деревья, Толоконский не губернатор". Возникает вопрос, кто на это дал деньги, и деньги не маленькие? Возможно, помогли «неравнодушные красноярцы». Отметим, что кроме однотипных призывов, заготовленных организаторами ради страховки, хватало и самобытных, с душой нарисованными самими горожанами. А были и плакаты провокационные, очевидно, подготовленные теми, кто решил добавить митингу перчинки. Самые остроумные (причем их было не мало) держали плакаты "Сковородникова в мэры", "Перекотия в губернаторы!", "Говорим об экологии. Мечатем о теплом кресле!", "Сковородников, хватит болтовни! Ты не эколог!", "Был политик, стал эколог. Молодец!", "Даешь довыборы в горсовет. Сковородникова в депутаты!". Этот креативный почерк знаком организаторам красноярских митингов - раньше такими провокациями грешили сторонники Дмитрия Носова. Кто это сделал сегодня - остается только догадываться. См. фоторепортаж . Директор телеканала СТС-Прима Дмитрий Буевич заснял забавный диалог Владимира Перекотьего с молодыми людьми, держащими транспоранты "Перекотьего в губернаторы!" - они так и не узнали в человеке в лисьей шапке своего героя. Митинг почему-то начался с песни про экологию, которую спел сам Андрей Сковородников. Затем выступили несколько спикеров, имеющих отношение к экологии. Когда дошла очередь до коммуниста Петра Медведева, он почему-то развил мысль о том, что некоторые люди приходят на митинги за деньги, за что из первых рядов начали кричать ему, что они здесь за идею. krasnews.com . *** Представителей исполнительной власти на митинге не было, присутствовали лишь депутаты Заксобрания и Горсовета. Однако на нем были представители финансово-промышленных групп, против которых этот митинг собственно и проводился. «Учитывая резонанс и количество пришедших сегодня людей, власти придется обратить на эту проблему внимание. Главное, чтобы на этом все не закончилось. Чтобы это не было клапаном для сброса напряжения. Теперь с этими требованиями надо идти до конца. Смысл митинга реализован однозначно», - сказал лидер общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков. По словам организаторов, если власть в ближайшее время не предпримет решительных мер в сторону улучшения экологии Красноярска, проведение подобных митингов в будущем не исключено. Напомним, в Красноярске до понедельника, 20 марта, вновь объявлен режим «черного неба». aif.ru .