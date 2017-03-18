В фейковой демократии общество может быть только симуляцией. «ГР.ОБ.» И МУЗЫКА. УРОКИ КОНТРПРОГРАММИРОВАНИЯ Раз уж нам пришлось сегодня вспомнить анекдот про заколючинского козлопотама, нелишне будет окинуть хозяйским взором поляну, на которой пасутся, нагуливая политический капиталец, эти странные животные. Для начала – цитата из далёкого 2012 года: «Депутат Берестов извинения принял, в городском Совете объявлено формальное перемирие. Зато случившийся казус стал лучшей рекламой для совершенного неизвестно ранее гражданского сообщества. Желание прийти и обсудить перспективы развития местного самоуправления выразил даже глава ЗАТО». Нет, какая прелесть! Медведев обнаружил в Нашгороде совершенно неизвестное ранее гражданское общество по тайному паролю «Козёл». И тут же потянулся к дармовому пиару…» За минувшие пять лет можно было, в принципе, зачать и родить настоящего ребёночка, и он (она) сегодня уже в состоянии был(а) бы с лёгкостью отличить какашку в бумажке от шоколадной конфетки. Согласимся с тем, что упомянутое выше гражданское общество обычным сексом на свет божий не производится, но коль скоро оно уже имело место в Нашгороде в 2012 году – пускай и в зачаточном состоянии – то за прошедшие времена младенчик должен был хоть немного вырасти и хоть чему-то научиться? К тому же сегодня у железных горцев на календаре имеет место быть небольшой праздник. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании «населённого пункта комбината №815» в город областного подчинения Железногорск увидел свет аккурат 17 марта 1954 года. Вот и посмотрим, что у нас получилось по результатам операции «Гражданское общество». Ведь именно на этом поле схлестнулись вчера два Алексея – толстый и тонкий – в краевом Законодательном Собрании. А поможет нам случайная реплика «Уран-Батора» от шестого марта с.г., в которой местным чиновникам было справедливо указано: в социальных сетях голосование по проекту благоустройства ЗАТО идёт не в пример активнее, нежели на официальном сайте Серого дома. Вот какие цифры там красовались. За возвращение к цивилизованной жизни (но без общественного туалета) окрестностей ТД «Михайлова» отдано было 19 голосов или 36 процентов от общего числа опрошенных, - пл. Ленина – 3 голоса (6%), как и за капиталовложение в т.н. аллею воинской славы, - аллея Горького – 1 голос (2%), - сквер за Молодёжным центром – 3 голоса (6%), как и фрагмент улицы Саянская, - участок между СЮТом и озером – 9 голосов (17%), - пляж возле «Шайбы» – 7 голосов (13%), - участок вокруг ДК «Старт» в Подгорном – 5 голосов (9%). Жидковато для начала, согласитесь, и в сумме даёт сто один процент, но это ладно, не будем придираться к мелочам социологической арифметики. Далее то ли вступили в игру те самые пользователи соцсетей, то ли оскорблённые в лучших чувствах обитатели Серого дома элементарно принялись подкручивать счётчик. Через неделю, короче, циферки изменились существенно. Данные от 16 марта: - т.н. Ленинградский бульвар – 1.875 голосов (41%), - пл. Ленина – 70 голосов (2%), - аллея воинской славы – 119 голосов (3%), - ул. Горького – 49 голосов (1%), - Молодёжный центр – 61 голос (1%), - СЮТ – 358 голосов (8%), - ул. Саянская – 41 голос (1%), - пляж – 100 голосов (2%), - Подгорный – 1.748 голосов (38%), а сверх того добавленные по просьбе публики: - пр. Курчатова, в районе дома №2 – 8 голосов (0%), - сквер космонавтики – 3 голоса (0%), - район клуба «Юность» – 188 голосов (4%). Что мы здесь видим? Во-первых, мы видим мощный рывок голосования по благоустройству в посёлке Подгорный. Вполне готов в него поверить. Бывший Красноярск-35 при делёжке бюджетного пирога обычно с лёгкостью обходят более близкие к центру территории, так что поселковые жители действительно могли собраться с силёнками и массово проголосовать за перераспределение приоритетов. Правда, получается, что это самое гражданское общество в Подгорном развито (сравните ещё раз циферки) в несколько раз лучше, нежели на Ленинградском. Типа, само собой на безрыбье развилось, от общей нищеты и заброшенности, ага. Совершенно бесплатно для казны. то есть. Второе. Каким образом удалось ранее Серому дому поднять целый город на «атомное» финансирование аллеи возле ТЭА, если сегодня данный проект едва набирает три процента голосов, совершенно непонятно. Тот же расклад – со сквером космонавтики. Похоже, окрестные жители данной инновации у себя под окнами до сих пор не обнаружили, а социальная активность сотрудников АО «ИСС» настолько далеко от проходной родного предприятия не распространяется. Пуще этого веселит, впрочем, тот факт, что боевой и задорный Молодёжный центр, даже вкупе с жителями окрестных домов, не сумел рекрутировать в свою пользу и сотни человек. Куда, спрашивается, подевались волонтёры, начинающие и матёрые инноваторы, альпинисты-коворкингисты и прочие игроки в «Мафию»? Да один только ЗОЖ больше бойцов собрать способен! Однако и это ещё не всё. За следующие сутки лидер в гонке едва не поменялся. «Ленинградский бульвар имени Вадима Медведева» немного сдал позиции (2.040 голосов) и его почти догнал ДК «Старт» (1.994). Разница в один процент – не тот отрыв, который нельзя было бы ликвидировать за следующие выходные. Что случилось? Огромный район окончательно выдохся и поднять его в новую атаку оказалось некому? За облагораживание площади Ленина, окрестностей СЮТа и лесочка возле бывших «Сувениров» не добавилось ни одного голоса. Аллея воинской славы и сквер космонавтики сагитировали ещё по одному адепту. Улица Горького добавила трёх сторонников. Молодёжный центр – четырёх. Пятачок на Саянской дополнительно поддержали трое, «шайбу» четверо и девятый квартал – целых семьдесят восемь аборигенов! Попрошу вас заметить, что вся эта лихая борьба – если взять численность населения ЗАТО Железногорск в целом – ведётся практически где-то на уровне статистической погрешности. Для сравнения: количество подписчиков странички «Подслушано в Железногорске» на сегодня – 16.305 человек. У муниципальной газеты и того больше (18.638). Плюс твёрдая десятка у «Сегодняшней газеты» и так далее. Даже если предположить, что это всё одни и те же люди, насчёт реального уровня социальной активности Нашгорода лично я бы не очень разглагольствовал. Зато предлагаю заглянуть в соответствующую муниципальную программу, которая так и называется: «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск». Интересно ведь, какими хитрыми способами и за какие денежки получаются столь впечатляющие результаты. Смотрим? С 2017 по 2019 годы означенная программа должна съесть из городского бюджета 57,7 млн рублей, поровну на каждый. Немного, в принципе. Что за мероприятия можно в течение года провести на девятнадцать с копейками «лимонов»? Загибаем пальцы: - Предоставить субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов. Шестьсот тысяч ежегодно. - Гранты на финансовое обеспечение затрат в связи с производством товаров, оказанием услуг, порядком предоставления которых не установлено – обратите внимание! – требование о последующем подтверждении их использования. В этом году ноль, в следующие два – по шестьсот тысяч. - Содействие в подготовке и повышении квалификации сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. Ежегодно по 57.400 рублей. - Финансирование работы т.н. ресурсного центра. Шестьдесят тысяч ежегодно. - Культурно-досуговые мероприятия с участием инвалидов. Ежегодно по 437 тысяч. - Прочая закупка товаров и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Пятьдесят тысяч ежегодно… Ловить грошовых блох тут можно долго, поэтому я предлагаю сразу перейти к крупным бюджетополучателям. Тем более, что их немного, и мы с вами уже давно в курсе, кто это. Мероприятие номер один: «Подготовка и публикация официальных материалов в газете». Десять миллионов ежегодно, итого: 30.125 т.р. Мероприятие номер два: «Подготовка и выпуск печатного издания». По семь «лимонов» с копейками ежегодно. Итого: 21.381 т.р. Мероприятие номер три, суммирующее всю ту мелочёвку, которую мы не стали подробно изучать выше. «Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Два миллиона восемьдесят девять тысяч ежегодно. Итого: 6,26 млн рубликов. Вот и всё, граждане. Из пятидесяти семи миллионов муниципальной программы пятьдесят один с половиной по-прежнему съедает газета «Город и горожане». Ежели вспомнить былые, тучные годы, финансирование немного снизилось. Поэтому, наверное, тираж её в этот четверг составил рекордные 3.800 экземпляров. Приплюсовать сюда посетителей паблика «ГиГ» во «ВКонтактике» не получается, во-первых, потому, что это развлечение не приносит ощутимых доходов, а во-вторых, оно не оказывает ни малейшего влияния (помните опрос Серого дома?) даже на те «инициативы», раскачивать которые им сам бог в лице тов. Чебурашкина настоятельно велел, казалось бы. «Дети у вас красивые. А всё, что вы делаете руками, получается плохо» (с).