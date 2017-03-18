Уживутся ли теперь два Алексея в замах у Александра Усса? Если женщина красива и в постели горяча, это личная заслуга Алексея Михайловича Двое замов Александра Усса устроили разборки друг с другом на сессии Заксобрания. 16 марта на сессии Законодательного собрания произошло неординарное политическое событие. Заместитель председателя Законодательного Собрания края от ЛДПР Алексей Кулеш – интеллигентный, взвешенный, осторожный депутат и руководитель комитета по ЖКХ – вышел на трибуну и внезапно выступил с резкой критикой другого заместителя председателя ЗС Алексея Клешко. Это стало полной неожиданностью для присутствующих. Кулешу аплодировали три фракции – разумеется, кроме «Единой России». Отметим, что Алексей Кулеш по своему типажу сразу не вписывался во фракцию ЛДПР. В компании с Глисковым и Притуляком скромный и адекватный Кушел выглядел белой вороной. Его избрание в ЗС депутатским корпусом было воспринято оптимистично: опытный, вдумчивый политик, имеющий авторитет у жителей Железногорска, глубоко понимающий экономику, отрасль ЖКХ. Хоть какая-то надежда на конструктивную работу. Кулеш работал, ни пиарился, не лез в телекамеры, одним словом, оправдывал ожидания. Даже единороссов, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Но сегодня «тихоня» Алексей Кулеш показал, на что он способен, когда его унизят, заденут за живое. «Выступление мое связано с событиями, которые, безусловно, являются чрезвычайными для нашего Законодательного Собрания», - начал Кулеш. «Есть огромная претензия к рассмотрению бюджета, в том числе и программ, которые в него входят на комитетах ЗС. Председателем комитета по местному самоуправлению Алексеем Клешко было сделано заявление о том, что государственная программа содействия развитию местного самоуправления «Комфортная городская среда» является проектом партии «Единая Россия». Поскольку это заявление, ЭТА ЛОЖЬ, была оглашена публично на телекамеры, я считаю обязательным и необходимым опровергнуть это тоже публично. Кстати, попытка это сделать на комитете, закончилась обвинением в моей партийной принадлежности и претензиями к моему партийному значку, что считаю абсолютно недопустимым. Алексей Михайлович выступал в привычной ему хамской манере…» - в этот момент Кулеша перебили Усс, Оськина, напомнили депутату о необходимости выбирать выражения. Послышались выкрики из зала: «Обсуждение не по существу!». «Призываю вас быть максимально корректными в выражениях. Продолжайте!» - разрешил Усс. И Алексей Кулеш продолжил: «В наименовании государственной программы нет ни единого слова о «Единой России». Программа финансируется из федерального и краевого бюджета… Бюджет, кстати, пополняется из моих налогов, из ваших налогов, Алексей Михайлович. Из налогов РЖД, Горно-химического комбината. Но это не делает его принадлежащим ГХК, «Норильскому никелю» или мне лично. Заявление о партийной окраске бюджета в целом, либо какой-то государственной программы не соответствует ни конституции РФ, ни законодательству РФ. ЭТО ЛОЖЬ и МАНИПУЛЯЦИЯ общественным сознанием не ограничились площадкой комитета. Неизвестные люди через интеренет-сайт якобы собирали заявки на бюджетное финансирование, собирали и персональные данные. После этого те же неизвестные люди обращаются к заявителям, приходят с красочными листовками, просят провести собрание, и даже в некоторых муниципалитетах без вот таких листовок гражданам отказывают принимать заявления о бюджетном финансировании. На самом деле официальный документ минстроя не предусматривает никаких посредников, никаких партий. Ни слова в этом документе нет ни о какой партии «Единая Россия»». Депутаты внимательно слушали. Затих и балкон с журналистами. «Эта ЛОЖЬ, товарищи, имеет вполне конкретного адресата – избирателей Красноярского края. Я убежден, что единственная партия, интересы которой мы здесь должны отстаивать – это партия жителей Красноярского края, наших с вами сограждан. Алексей Михайлович, если вы человек внутренне не подлый или вдруг вас пытают или шантажируют, вы хотя бы подмигните, мы как-нибудь поймем, почему вы это делаете. А в противном случае, присваивая себе заслуги по своевременному восходу и заходу солнца над Красноярским краем, вы рискуете оказаться героем городского фольклора, как в свое время было: «Если женщина красива и в постели горяча, это личная заслуга Алексея Михайловича!», например. Не торопитесь давать ответ. Обдумайте…» - на этом спикер Александр Усс прервал выступление Кулеша. Но Кулеш не замолчал: «Алексей Михайлович, я считаю, вы нарушили то хрупкое равновесие, которое сложилось в Законодательном Собрании после выборов. Я требую. Я протестую против приватизации бюджетных программ какой-либо партией или общественной организации. Я требую перестать вводить в заблуждение избирателей ложными и незаконными заявлениями. Я требую от прокуратуры Красноярского края считать это официальным заявлением для проведения проверки по фактам подмены органов государственной власти и органов местного самоуправления в бюджетной сфере деятельностью сомнительных личностей». С трибуны Алексея Кулеша провожали аплодисментами три фракции – ЛДПР, КПРФ и «Патриоты России». Руководитель фракции ЛДПР Александр Глисков чуть ли не подпрыгивал от радости на своем кресле - он искренне излучал счастье от того, как все складно получилось. Уж не Сан Саныч ли надоумил Кулеша выступить в роли правдоруба... «Давайте свернем дискуссию на эту тему…» - попытался поставить точку Александр Усс. На этом можно было бы и закончить эту статью. Тема в общем-то раскрыта: единороссы – подлецы, тянут на себя одеяло, наконец-то, кто-то сказал правду Клешко в глаза. Но картина тогда выглядела бы не полной. Депутаты на какие-то секунды оказались в легком шоке от этого скандального выступления. От Кулеша никто ничего подобного не ожидал! В зале заседаний повисло ожидание – что же будет дальше? На галерке, не предвещая ничего хорошего, одиноко горела лампочка на микрофоне Алексея Клешко. Вице-спикер напряженно, постукивая пальцами по столу, смотрел то на спикера, то на Кулеша, и терпеливо ждал, когда ему дадут слово. Усс мимикой, взглядом через весь зал, попытался сдержать, остановить Клешко, дабы не усугубить и без того внезапно разбалансированное «политическое равновесие», но по глазам вице-спикера председатель понял, что тот отключать лампочку не собирается. И Алексей Михайлович удивил. Клешко не нуждается в характеристике. Блестящий оратор, кошмар для любого соперника на дебатах, при этом в полемике опытный и грамотный тактик, способный тонко и убийственно загнать оппонента в угол. За свою политическую карьеру Клешко беспощадно поставил на место десятки министров, практически вытряс душу с вагона руководителей госучреждений. Правая рука Александра Усса. Под контролем Клешко половина структур ЗС. Не дай бог никому такого оппонента, а Кулеш за 5 минут нажил себе врага. И что же сказал ему в ответ Клешко… «Уважаемый Александр Викторович. Несмотря на вашу просьбу не реагировать на выступление господина Кулеша, мне кажется, во-первых, что касается манер, он сам только что продемонстрировал про себя. И мне кажется, это всем очевидно. Что касается сути, я хочу сказать, что ярость представителя ЛДПР безусловно понятна. Не голосуя за бюджет Красноярского края, пытаясь к нему после этого пристроиться, конечно, можно попытаться использовать трибуну Законодательного Собрания для того, чтобы заняться сочинением фольклора с трибуны законодательного органа. Полагаю, поведение это не очень достойное. Что касается партийного участия, то хочу повторно и публично заявить: инициатива о выделении 20 млрд руб по стране для реализации проекта приоритетного, признанного президентом о повышении комфортности городской среды – эта инициатива депутатов «Единой России» в Госдуме. Это проект безусловно нуждается в помощи, и партийцы «Единой России» во всех городах Красноярского края оказывают помощь гражданам в подготовке общественного документа. Попытки вывести нас сейчас из себя и попытаться реагировать на ваши выпады – опять не очень прилично с вашей стороны. Бог вам судья», - буднично, размеренно сказал Алексей Клешко. Впрочем, это нарочитая уравновешенность вице-спикера Клешко вряд ли говорит о том, что инцидент исчерпан и замы Усса друг друга услышали, схлестнулись и, обнявшись, разошлись. Для Алексея Кулеша и фракции ЛДПР все интересное только начинается. krasnews.com . От «Уран-Батора»: как ни странно, теперь «политическая» судьба Кулеша зависит не столько от личной обиды камрада Клешко, сколько от реакции столичной «ЕР» на красноярский скандальчик. С самого начала ясно было, что партийные структуры ПЖИВ произошедшим на сессии Заксобрания крайне недовольны. Собственно, унизительные раскланивания в адрес Клешко тремя абзацами выше именно об этом и говорят. И если из Москвы поступит достаточно гневный отклик на выступление новоиспечённого заместителя Александра Усса, то единственный реальный выход из тупика будет заключаться в публичных извинениях Кулеша – в чём, позволю себе напомнить, ничего особенного мы видеть не должны. Несколько лет назад он уже позволял себе в адрес заколючинского депутата от Партии Путина крайне нелицеприятные заявления, а потом с нечеловеческой лёгкостью объявил, будто слова его про коллегу-козла были якобы вырваны кем-то из контекста. Так что форма извинений Кулеша – это всё, чем нас с вами может заинтересовать следующая страничка этого анекдота. Когда на кону стоит непыльная и очень пафосная «работа» с двухсоттысячной зарплатой, есть ли смысл чересчур сильно держаться за какие-то принципы? Особенно если они очень и очень расплывчаты. А насчёт того, что красноярская «Единая Россия», поднатужившись, способна заменить проштрафившегося контрагента на какого-нибудь другого сокола Жириновского, никто, я надеюсь, не сомневается? В этом смысле нам достаточно лишь вспомнить, почему Кулеш вообще оказался в кресле заместителя Усса. Партайгеноссе Глисков уж больно гауляйтера обидел на выборах и надо было его по носу щёлкнуть. Вот и срослось так, как срослось. Закулисные торги - это вообще всё, что осталось от политики в России и конкретно в Красноярском крае. Р.S. Образование ковёрной пары «Пат и Паташон 2» в народе сопроводили рождением консолидированного депутата Клешкулеша. Посмотрим, как быстро сбудется данный прогноз. Нельзя ведь и полностью исключать сценарий, при котором дуэлянтам высочайше велено будет сделать вид, что никакой перепалки в Заксобрании не было вовсе. Облобызаться публично. Твёрдым мужским рукопожатием обменяться. Вместе и дружно зашагать в светлое будущее... А тут-то мы с заблаговременно скачанными видосами опять и подоспеем)))