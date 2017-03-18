Маршал Табуреткин. Возвращение на Олимп. Сердюковгейт: жизнь участников только начинается Каковы итоги начавшейся ровно 5 лет назад коррупционной мыльной оперы «Министр обороны и его любовница». Из аппарата Правительства РФ поступило конфиденциальное сообщение о том, что готовится новое назначение опального экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, с перспективой резкого карьерного рывка. Для него якобы освобождается пост руководителя департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ. Впоследствии этот департамент планируется вывести из-под министра торговли, образовав Федеральное агентство авиационной промышленности (Росавиапром). Эту многоходовку, по словам аппаратчиков с Краснопресненской набережной, замыслили высокопоставленные противники авиационного холдинга «Сухой», замкнувшего на себя почти все финансовые потоки отрасли. Департамент авиационной промышленности сейчас возглавляет представитель «Сухого» Николай Емельянов. После своей скандальной отставки, происшедшей осенью 2012-го, экс-министр пристроился в сфере авиационной техники: сначала был гендиректором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, а сейчас руководит так называемым «авиационным кластером» Госкорпорации «Ростех». Ещё год назад он вошёл в совет директоров холдинга «Вертолёты России». Неслучайно и неспроста Сердюков всегда был неравнодушен к авиации. Лично знавшие его люди объяснили эту тягу просто: для бывшего профессионального торговца мебелью небо всегда было недосягаемой мечтой. Правда, оказавшись на посту министра обороны, Анатолий Эдуардович исполнил её, так сказать, через наоборот: опустил небо на землю, продавая мечту целыми аэродромами. А сколько крылатых красавцев было раскурочено дорогими импортными резаками? Жёсткая посадка «Оптимизация аэродромной сети ВВС» стала чуть ли не главной из военных реформ Сердюкова. Незамысловатой была её суть: перегнать все боевые самолёты на несколько крупных авиабаз, сэкономив тем самым на жилье, коммуналке, детсадах и школах для авиаторов и их детей. В случае военной необходимости, по прямолинейной менеджерской логике, боевым машинам можно было запросто воспользоваться гражданскими аэропортами. «Лишние» аэродромы ожидала печальная судьба. Их или продавали коммерсантам, или закрывали совсем, или консервировали, передавая военным комендатурам. В последнем – «законсервированном» – режиме работал и аэродром Смоленск-Северный, когда, приземляясь, там разбился борт президента Польши. Напомню, 10 апреля 2010 года во время крушения польского Ту-154М погибли 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе – Президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, известные польские политики, почти всё высшее военное командование, общественные и религиозные деятели Польши. За год до трагедии, то есть в начале сердюковских реформ, в Северном базировался 103-й гвардейский Красносельский Краснознамённый военно-транспортный авиационный полк. С 1946 по 2009-й тяжёлые транспортники взлетали и садились здесь, не испытывая особых проблем. В 2014-м аэродром Смоленск-Северный оказался в распоряжении Министерства торговли РФ, назначения в которое, как тогда поговаривали, ждёт экс-министр обороны… Главком ВВС Владимир Михайлов одним из первых военачальников вылетел с должности при Сердюкове, так как выступил против использования самолётов военно-транспортной авиации в коммерческих целях. И не успели глазом моргнуть, как с подачи министра обороны продали Сулейману Керимову, владельцу «Нафта-Москва», две трети легендарного военного аэродрома Кубинка! На проданной территории тут же развернулось строительство бизнес-терминалов, что поставило под вопрос существование пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи», обладающих мировой известностью. – Как это можно, чтобы мы отрабатывали высший пилотаж на малой высоте, когда приземляется гражданский борт? – заявил однажды командир «Стрижей» Валерий Морозов. – А ведь там хотят организовать полторы тысячи вылетов в месяц. Похоже, что ещё года-два, и Кубинку от военных «очистят», а вместе с ними перестанут существовать и наши пилотажные группы. У нас просто не будет возможностей для вылетов. В августе 2012-го лётчика-аса Морозова обвинили в «покушении на взятку в размере 31 тысячи рублей». Так, незадолго до скандальной отставки услужливые доброхоты Сердюкова попытались «посадить» строптивца. И только в мае 2015-го Московский окружной военный суд постановил, что «бывший министром обороны РФ Анатолий Сердюков незаконно уволил командира пилотажной группы «Стрижи» Валерия Морозова». К этому времени первые члены «команды Сердюкова» уже покидали тюрьмы и исправительные лагеря, где они отбывали наказание за хищение миллионов рублей. Послевкусие Cердюковгейта Теперь самое время подвести итоги Сердюковгейта, который начинался ровно пять лет тому назад, сопровождаясь небывалым народным к нему интересом. Всего по этому громкому делу вместе с Анатолием Сердюковым проходило около тридцати человек. В феврале 2013-го представитель Следственного комитета заявил, что только подведомственные Минобороны компании «Оборонсервис» и «Славянка» украли 7,5 млрд рублей. (Для справки: холдинг «Оборонсервис» был организован по приказу Сердюкова в 2008 году, объединил около 350 юридических лиц.) Воровали из трёх самых глубоких карманов Минобороны. Недвижимость. Закупки и ремонт техники. Коммуналка. А как же «посадки», спросите вы? Сам Сердюков попал под амнистию, приуроченную к 20-летию Конституции РФ, был признан «защитником Отечества» и освобождён от какой бы ни было ответственности за тотальное многомиллиардное воровство в Минобороны. Последние подозрения в коррупции были сняты с Сердюкова в октябре 2015-го, когда Следственный комитет закрыл дело о злоупотреблениях при закупке мебели для Краснодарского президентского кадетского училища. (Всё-таки сказалось мебельное прошлое.) Это было последнее уголовное дело, по которому высокопоставленный чиновник проходил в качестве одного из главных фигурантов. Маркитантка Васильева. Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, любовница Сердюкова, его доверенная и могущественная маркитантка, получила пять лет заключения за хищение 550 млн рублей. Однако в действительности её наказание ограничилось 897-дневным домашним арестом в комфортабельных апартаментах в столичной «золотой миле», 77 днями в московском СИЗО да 34 днями во Владимирской колонии. Она, возможно, получила бы куда меньший срок, да ляпнула, давая показания в Пресненском районном суде, что решения о продажах военной недвижимости якобы принимал лично экс-министр обороны, а она всего-то отвечала за «быструю продажу имущества». – Министр был на всех предприятиях, разбирался в финансовых вопросах, вникал во все операции, вплоть до бухгалтерских документов, – говорила любимая женщина Сердюкова. – Это не я принимала решения о продаже того или иного объекта, мнение о необходимости предпринимать такие шаги я слышала на совещаниях у министра. Мне пришлось брать интервью у Евгении Васильевой, когда она находилась под домашним арестом. Больше всего её возмущало то, что журналисты тогда не уставали твердить, мол, в её квартире в Молочном переулке аж тринадцать комнат. – Смотрите и считайте сами, – говорила она, показывая квартиру, – всего-то семь комнат, а остальные – это подсобные помещения. Я остановился напротив висящего на стене холста, на котором неумелой кистью была изображена женщина с копной белокурых волос и обнажённым торсом, покрытым спиралевидными татуировками. Картина явно была выполнена в подражание известной работы постимпрессиониста Поля Гогена, любившего писать обнажённых туземок с острова Гаити. – Это автопортрет, – сказала Васильева, заметив мой интерес к этой картине, – я на втором месяце беременности. Потом был выкидыш… Так маркитантка, во дни роскошного ареста сменившая калькулятор на мольберт, впервые публично призналась в интимных отношениях со своим министром. Сейчас всё позади: миллиарды, тайная любовь и нескончаемые допросы и суды; Васильева уже на свободе, из похищенного пока что она вернула 82 млн рублей. Зять Пузиков. Уголовное дело зятя (муж сестры экс-министра обороны Галины) Валерия Пузикова и двух его сообщников, Валерия Седова и Ирины Петуховой, было закрыто относительно недавно, в октябре 2016-го. Истёк срок давности, и они попали под амнистию в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, хотя ни один из них не воевал и не был награждён орденами. Изначально им инкриминировались тяжкие преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершённые группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Пузикова даже объявляли в федеральный розыск. Затем зять «добровольно» явился с повинной, а Следственный комитет изменил статью на более лёгкую. Уголовное дело Пузикова весной 2016-го поступило в Московский райсуд Санкт-Петербурга, в обвинительном заключении вдруг обнаружили ошибки и вернули его в прокуратуру. Военное следствие, исправляя собственные ошибки в деле, в итоге его и прекратило. Друг Елькин и другие стрелочники. Бывшего гендиректора компании «Славянка» Александра Елькина приговорили к 11 годам «строгача». Ещё суд назначил ему штраф в размере 500 млн рублей. Хищения в «Славянке» вскрылись после того, как в октябре 2012 года стало известно о махинациях при сделках с недвижимостью, землёй и акциями «Оборонсервиса». Было возбуждено пять уголовных дел, ущерб превысил 3 млрд рублей. Ещё суд установил, что Елькин «масштабно и системно брал откаты с исполнителей работ по госконтрактам Минобороны». Откат, или коммерческий подкуп, достигал 20% от суммы договоров. Приговор вынесли в августе 2016-го, примерно в те же дни, когда из последних сил затягивали дело зятя Пузикова. На отмазку близкого друга Елькина со стороны Сердюкова, видимо, средств и времени не хватило. К паровозу-Елькину прицепили состав подельников: начальника Управления текущего ремонта «Славянки» Константина Лапшина (9 лет строгого режима, штраф 450 млн рублей); врио начальника хозяйственного управления Минобороны РФ Николая Рябых (5 лет общего режима, штраф 300 тыс. рублей); гендиректора ЗАО «Безопасность и связь» Андрея Луганского (7 лет общего режима, штраф 700 тыс. рублей); помощника гендиректора Юлию Ротанову (6 лет общего режима, штраф 500 млн рублей). Все эти люди, верой и неправдой служа своему боссу, действительно, получили реальные сроки. Незавидна участь стрелочников. Амазонки Сердюкова. А вот подругам Васильевой повезло больше. Динара Билялова, правая рука Васильевой осуждена по статье «мошенничество, совершённое в особо крупном размере» в апреле 2014-го на 4 года лишения свободы и 700 тыс. рублей штрафа. Дело было рассмотрено за закрытыми дверями и всего за два дня. Екатерина Сметанова, близкая подруга Васильевой и экс-глава ООО «Центр правовой поддержки «Эксперт», получила 4 года условно и штраф около 6,5 млн рублей. Её дело весной 2016-го суд рассматривал в закрытом режиме и особом порядке, так как Сметанова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, признала свою вину и дала показания на других фигурантов дела. Ирина Егорова, казначей Васильевой, в мае 2015-го приговорена к 4 годам лишения свободы. В июне 2016-го освобождена условно-досрочно. Наталья Дынькова, бывшая глава военно-картографической фабрики, в июне 2014-го осуждена на 3 года колонии-поселения. В декабре 2015-го освобождена условно-досрочно. Лариса Егорина, бывший руководитель «Оборонстроя» и Главного управления обустройства войск, в мае 2015-го осуждена на 4 года и 3 месяца. Весной 2017-го она, скорее всего, выйдет на свободу по УДО. После этого в колониях из фигурантов громкого дела не останется никого. Другие «амазонки», которые руководили аппаратом министра обороны (Елена Кальная), департаментом финансового обеспечения (Ольга Васильева), департаментом финансового планирования (Анна Кондратьева), управлением госзаказа (Дарья Морозова), департаментом по ценообразованию продукции военного назначения (Алла Яшина), правовым департаментом (Марина Балакирева), департаментом образования (Екатерина Приезжева), департаментом жилищного обеспечения (Ольга Харченко), «Рособоронпоставкой» (Надежда Синикова), департаментом по санаторно-курортному обеспечению (Елена Чуфырева), а также замминистра обороны по финансам (Татьяна Шевцова), замминистра по военной медицине и финансовой инспекции (Елена Козлова), замминистра по финансово-экономической работе (Вера Чистова), – все они, красавицы, предназначались Сердюковым совсем не для того, чтобы визировать мошеннические сделки, и потому ранним утром автозак за ними не приезжал и слёзы раскаяния не смывали дорогую косметику с их прекрасных лиц. Они ушли, оставив о себе на память, как «долгое эхо друг друга», лишь выражение «зелёные человечки». Эта презрительная фигура речи, не слыханная ранее в стенах Министерства обороны, стала со смешками часто повторяться в кабинетах сердюковских «амазонок», нанося смертельное оскорбление боевым офицерам, заслуженным военачальникам. «Хамят, грубят, унижают, матерятся на полковников и даже генералов», – говорили кадровые военные. «Настоящие полковники» разбивали телефоны и плакали, сознавая своё бессилие перед циничной бабой-начальником. Турецкопроданный Единственный из «труппы Сердюкова», который всерьёз и надолго ударился в бега, – это бывший гендиректор ОАО «Оборонэнергосбыт» Александр Змихновский. В июле 2016-го стало известно, что он «заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере». Сейчас Змихновский числится в международном розыске, так как, по оперативной информации, он скрывается в Турции вместе со своим «крышевателем» – лидером одной из кавказских ОПГ. Змихновского обвиняют в хищении 450 млн рублей. Так получилось, что я оказался первым из журналистов, описавшим биографию Александра Змихновского, которая в самом начале Сердюковгейта, в январе 2013-го, была опубликована в газете «Совершенно секретно» под названием «Кто поставил армию на электросчётчик?». Вскоре ряд так называемых сливных сайтов на коммерческой основе разместили комментарии Змихновского, утверждавшего, что «деятельность ОАО «Оборонэнергосбыт» осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и каких-либо претензий у любых проверяющих и/или правоохранительных органов, в том числе у Следственного комитета РФ к ОАО «Оборонэнергосбыт», по информации ОАО «Оборонэнергосбыт», нет. Так, в частности, нам не известно и вообще непонятно откуда автор статьи получил информацию…». Одновременно Змихновский напустил на «Совершенно секретно» группу дорогих юристов, угрожая обанкротить газету многомиллионными судебными исками. Тогда пришлось удалить текст статьи с интернет-сайта газеты. Сейчас справедливость требует вернуться к биографии этого человека, обвиняемого в хищении полумиллиарда рублей и объявленного в федеральный розыск, несмотря на его декларируемую приверженность соблюдению законов РФ. Летом 2015 года Главная военная прокуратура заявила: «Установлено, что бывшие должностные лица, осуществлявшие управленческие функции в открытом акционерном обществе «Оборонэнергосбыт», неоднократно неправомерно завышали стоимость поставляемой электроэнергии, чем причинили государству ущерб на сумму свыше 500 млн рублей». Используя липовые договоры с субподрядными организациями о якобы выполненных работах по обслуживанию сетей, отметила прокуратура, злоумышленники похитили из казны более 400 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, предусматривающее лишение свободы на 10 лет. Рыбное дело с запашком Я вновь встретился с однокашниками Змихновского по учёбе в Высшей комсомольской школе (ВКШ). И вновь они рассказали немало интригующего. Например, о том, что заниматься бизнесменом он начинал вместе со своей женой Родикой Крышмару, однокурсницей по ВКШ, приехавшей в столицу по путёвке одного из райкомов ВЛКСМ Черновицкой области. Тогда они жили в общежитии Управления внутренних дел подмосковного города Подольска. Жена оказалась предприимчивей своего мужа. Родика смогла установить деловые отношения с датчанином Асгером Хансеном, владельцем компании «МарКом», офис которой располагался на территории ВКШ. «МарКом» поставлял в Россию спиртные напитки. Алкогольный бизнес через год-два лопнул из-за махинаций друга-партнёра. В 1997-м Змихновский создаёт фирму «Рыбсбытторг», зарегистрировав её почему-то в далёкой Бурятии, в посёлке Агинское. «Рыбное дело» строилось на ловле на живца, или слепой человеческой жадности. Ловкие дельцы закупали крупные партии рыбы и рекламировали товар по ценам ниже себестоимости. Тем, кто клевал на суперскидки, предъявляли подлинные документы на рыбу и брали предоплату. Мошенники быстро отбивали на предоплатах сумму в десять раз большую, чем стоимость партии рыбы, и «кидали» простаков, не забывая продать уже ненужную приманку, которая начинала пованивать. Как установили сыщики РУБОП, финансовые потоки рыбных мошенников проходили через счета некой компании «Столица», открытые в коммерческом банке «Атлант». Далее деньги уходили в офшорный банк «Касаф», который контролировался латышским банком ТКБ. В 1998 году из России через ТКБ было нелегально выведено и обналичено больше 1 млрд долларов США. Владельца «Атланта» отправили за решётку, а до Александра Змихновского, говорят, тогда просто не дошли руки. Кстати, среди клиентов «Атланта» были вице-президент «Транснефти», действующий ныне топ-менеджер Внешэкономбанка и вор в законе Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой. Время «Банд’эроса» И тут снова на выручку незадачливому мужу приходит Родика Змихновская. Она знакомится с известным режиссёром Станиславом Говорухиным, который в те годы возглавлял Совет директоров Киноцентра на Красной Пресне, а его коммерческим директором был актёр Сергей Жигунов. В здании Киноцентра находился один из первых в столице ночных клубов «Арлекино», завсегдатаями которого были олигархи и криминальные авторитеты. Здесь чета Змихновских заводит деловые связи с банкиром Аркадием Ангелевичем, который впоследствии получит скандальную известность. В апреле 1997 года Ангелевича задержали по подозрению в хищении 7 млн долларов, изъяли у него удостоверение советника министра юстиции Ковалёва. На даче Ангелевича была найдена «банная» видеоплёнка, с голым министром в окружении обнажённых женщин. Видимо, Ангелевич хранил плёнку, чтобы в случае чего обменять её на свободу. Итак, Змихновский и Ангелевич начинают вместе делать бизнес в рекламе и шоу-бизнесе. Например, Змихновский был посредником при заключении крупного рекламного контракта между студией «Шанс» Жигунова и «Монтажспецбанком» Ангелевича. Эта сделка принесла Змихновскому долгожданный стартовый капитал. В начале нулевых Змихновский занимается медийным бизнесом, становится председателем совета директоров московского концерна «Радио-Центр», куда входили тогда радиостанция «Говорит Москва», «Главное радио» и «Радио спорт». Тем временем Родика двигалась параллельным курсом: продюсировала музыкальную группу «Банд’Эрос», играющую в стиле хип-хоп. Дебютный альбом группы назывался «Коламбия Пикчерз не представляет». За год-два «Банд’Эрос» приобрела какую-то популярность, и только тогда знакомые с удивлением узнали, что в состав группы входит сама «комсомолка» Рада Змихновская. В 2009 году Змихновский становится гендиректором «Оборонэнергосбыта». Говорят, Сердюков обратил внимание на Александра Змихновского, так как его мог рекомендовать как специалиста по обороту ценных бумаг некий представитель могущественной кавказской ОПГ. С этого момента Родика Змихновская возглавляет мужнину инвестиционную компанию «ИВА Инвест» и помогает мужу в других его делах. Например, Змихновская вела деловые переговоры с Наталией Ладий, представителем французского банка CreditLyonnais («Лионский кредит»). По информации высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, этот банк участвовал в подготовке сделки по приобретению Россией французских универсальных десантных кораблей типа «Мистраль». Куда уехал ЗИС-110 Хрущёва? Как долго бывшему шоу-бизнесмену Змихновскому придётся скрываться от российского правосудия? Уверен, он и сам задаёт себе такой вопрос, но отнюдь не смирился с ролью вечного беглеца. Неплохие перспективы сулит ему хотя бы судьба бывшего «овощевода» Пузикова. Простой сельский парень, которому посчастливилось жениться на сестре Сердюкова Галине, из кабины комбайна он пересел в кресло начальника автопарка питерской налоговой инспекции, которой руководил брат его жены. А в 2009–2011 годах на клининговые, строительные, торговые компании Пузиковых, как из рога изобилия, просыпались миллиардные госконтракты. Эти миллиарды и заложили фундамент благополучия их семьи. И никто, никоим образом не посягнул даже на малую толику нажитого в эти сверхтучные годы, когда Сердюков возглавлял Минобороны. По данным следствия, Валерий Пузиков оформил в собственность 92 объекта недвижимости. Только в знаменитом доме в Молочном переулке – три четырёхкомнатные квартиры, рыночная стоимость которых превышает 1 млрд рублей. В 2014 году, за несколько дней до того как Пузиков был объявлен в федеральный розыск, он переоформил четыре немаленьких земельных участка и дом у Финского залива в Сестрорецке на приёмную дочь Сердюкова Анастасию. На Сергея Сердюкова, сына экс-министра от первого брака, фирма Пузикова «Современные пищевые технологии» переоформила ещё два здания в Сестрорецке. Теперь под Петербургом имеется целый район семейства Сердюковых, участки которого расположены друг к другу вплотную. Общая площадь данной земли составляет более 20 тыс. кв. метров. И это лишь небольшая часть пузико-сердюковской недвижимости. Неприкосновенной осталась и движимая часть имущества Пузикова. Он по-прежнему владеет как автопарком современных элитных «Мерседесов», «Тойот» и «Мицубиси», так и коллекцией не менее дорогих раритетных автомобилей, например, «Кадиллаком Флитвуд» 1938 года, не говоря уже о советских «Волгах». Поговаривают ещё о неких «тайных гаражах Пузикова», в которых якобы до сих пор стоят правительственные ЗиЛы, «изъятые» из музеев Министерства обороны. Об этом мне рассказали смотрители Музея военной автомобильной техники в Рязани. В 2010 году этот музей посетил Сердюков и распорядился «расформировать» его, что означало закрыть. Но, как оказалось, расформирование коснулось только уникальных лимузинов ЗиС и ЗиЛ. Среди них были ЗиС-110 Никиты Хрущёва; ЗиЛ-117 1971 года выпуска, который возил Фиделя Кастро во время его визитов в СССР; лимузин-кабриолет ЗиЛ-111, известный по историческим кадрам, когда Юрий Гагарин посетил в Москву после полёта. Ещё из поля зрения народа пропали правительственные «Чайки», ЗиМы, уникальный образец «русского виллиса» ГАЗ-67, экспериментальные образцы военной техники, в единичных экземплярах созданные для Минобороны и спецслужб. Исчезла почти половина экспозиции музея! Где сейчас эти «расформированные» автомобили, подаренные музею частными лицами? В каких пылятся они «тайных гаражах Пузикова»? Или нашли временное пристанище на 147-й автобазе Минобороны, как успокаивают чиновники? Или «расформированы» и разобраны на запчасти по заказам частных коллекционеров? На тысячу вопросов один ответ: никто не собирается исправлять ошибки бывшего министра обороны. А это значит, что уже в ближайшее время Анатолий Сердюков вновь может собрать труппу «эффективных» менеджеров, которые устроят очередной чёс по стране. На этот раз пройдутся по закромам Минпромторга? "Совершенно секретно" .