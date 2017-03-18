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Железногорск
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Русские белочки Печатать E-mail
Пятница, 17 Март 2017

По Красноярску-26 ударно шествует Год экологии. Сам видел.

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***

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Вся надежда - на активность масс.

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История Железногорска
17.03.1954
вышел Указ Президиума ВС РСФСР о преобразовании "населенного пункта комбината N 815 в город областного подчинения Железногорск"

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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