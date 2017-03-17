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Железногорск
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Бьёт - значит, любит Печатать E-mail
Четверг, 16 Март 2017

Как схлестнулись два Алексея в Законодательном Собрании края.

«ЛОЖЬ И МАНИПУЛЯЦИЯ»

Зампреду Заксобрания партийная вожжа под хвост попала. ЛДПР пытается поставить «ПЖИВ» на место.

Вчерашняя свара в Госдуме между весенним Жириком и престарелой тёлочкой из «Единой России» предсказуемо двинулась вниз, на места. В Законодательном Собрании Красноярского края сегодня имел место кратенький бенефисец Алексея Кулеша. Бывший железногорский депутат под аплодисменты коллег призвал противостоять приватизации государственного бюджета Партией Путина и пригрозил обратиться в прокуратуру насчёт сбора заявок на благоустройство территорий каким-то левым интернет-ресурсом.

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Это, конечно, чистый, ничем не замутнённый и абсолютно бесполезный пиар, но на безрыбье и такое нынче у нас за карасика с лёгкостью прокатит.

Здесь, кстати, очень уместно будет задать вопрос, уже прозвучавший ранее у нас в комментариях. Как получилось, что размер финансирования упомянутой выше программы благоустройства территорий в Сосновоборске на десять миллионов превышает заколючинскую пайку? У нас что, едросы менее красивые или кричат тише? А может, бывший Соцгород наказан понижающим коэффициентом за неправильное голосование в сентябре? Ну тогда давайте избирателям прямо так и скажем. К чему эти фиги в карманах?

Р.S. Взвились соколы орлами – смена погоды здорово повлияла на красноярских «законодателей». Как бы случайно всё это было снято, а видео выложено в интернет прямо с колёс:

«16 марта на сессии Законодательного Собрания края решил выступить депутат от ЛДПР Денис Притуляк. С места выступать он не захотел, вышел на трибуну. Спикер Александр Усс не стал препятствовать – да и как можно ограничивать политика, о котором рассказали на Первом канале. За манеру подражать Владимиру Вольфовичу, импульсивность и эпатаж, в политических кругах Дениса Притуляка некоторые называют лайт-версией Жириновского. Первого полугодия присутствия Притуляка в Закосбрании хватило, чтобы смотрели на его выступления с улыбкой. Пятиминутки Притуляка на сессиях – это всегда нескучно, весело, будто Владимир Вольфович (такой молодой!) на машине времени прилетел в будущее и стал нашим депутатом. Сегодня Денис Притуляк вышел на трибуну и эмоциональней, чем обычно, активно жестикулируя, рассказал о проблеме дефицита питьевой воды в районах края. Это лучше видеть. Краевой парламент ухахатывался от выступления Притуляка, депутаты переглядывались и подмигивали друг другу. Избирателям вряд ли стоит ждать скоро решения проблемы с водой. Рассчитывать стоит только лишь на то, что следующая сессия будет столь же зрелищной».

krasnews.com.

Р.Р.S. А вот здесь ответ одного Алексея другому: трындите, чего хотите, а ПрезидентНаш, и мы ему посильно будем помогать всегда, а провокаторы снова утрутся, и так далее.

 
 
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История Железногорска
16.03.1955
из состава ЖКО выделен энергоцех для обслуживания и ремонта тепловых, водопроводных и канализационных сетей (день рождения Энергоуправления)

16.03.1991
состоялся первый в городе политический митинг

16.03.1993
с 16 по 19 марта проходит ярморка "закрытых" городов "Сибконверсия"

16.03.2002
впервые праздник "Проводы зимы" прошел в масленую неделю, а не во время Великого поста

16.03.2003
открыт первый супермаркет "Балтийский"

16.03.2007
в городе проведен первый автоквест

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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