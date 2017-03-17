Как схлестнулись два Алексея в Законодательном Собрании края. «ЛОЖЬ И МАНИПУЛЯЦИЯ» Зампреду Заксобрания партийная вожжа под хвост попала. ЛДПР пытается поставить «ПЖИВ» на место. Вчерашняя свара в Госдуме между весенним Жириком и престарелой тёлочкой из «Единой России» предсказуемо двинулась вниз, на места. В Законодательном Собрании Красноярского края сегодня имел место кратенький бенефисец Алексея Кулеша. Бывший железногорский депутат под аплодисменты коллег призвал противостоять приватизации государственного бюджета Партией Путина и пригрозил обратиться в прокуратуру насчёт сбора заявок на благоустройство территорий каким-то левым интернет-ресурсом. Это, конечно, чистый, ничем не замутнённый и абсолютно бесполезный пиар, но на безрыбье и такое нынче у нас за карасика с лёгкостью прокатит. Здесь, кстати, очень уместно будет задать вопрос, уже прозвучавший ранее у нас в комментариях. Как получилось, что размер финансирования упомянутой выше программы благоустройства территорий в Сосновоборске на десять миллионов превышает заколючинскую пайку? У нас что, едросы менее красивые или кричат тише? А может, бывший Соцгород наказан понижающим коэффициентом за неправильное голосование в сентябре? Ну тогда давайте избирателям прямо так и скажем. К чему эти фиги в карманах? Р.S. Взвились соколы орлами – смена погоды здорово повлияла на красноярских «законодателей». Как бы случайно всё это было снято, а видео выложено в интернет прямо с колёс: «16 марта на сессии Законодательного Собрания края решил выступить депутат от ЛДПР Денис Притуляк. С места выступать он не захотел, вышел на трибуну. Спикер Александр Усс не стал препятствовать – да и как можно ограничивать политика, о котором рассказали на Первом канале. За манеру подражать Владимиру Вольфовичу, импульсивность и эпатаж, в политических кругах Дениса Притуляка некоторые называют лайт-версией Жириновского. Первого полугодия присутствия Притуляка в Закосбрании хватило, чтобы смотрели на его выступления с улыбкой. Пятиминутки Притуляка на сессиях – это всегда нескучно, весело, будто Владимир Вольфович (такой молодой!) на машине времени прилетел в будущее и стал нашим депутатом. Сегодня Денис Притуляк вышел на трибуну и эмоциональней, чем обычно, активно жестикулируя, рассказал о проблеме дефицита питьевой воды в районах края. Это лучше видеть. Краевой парламент ухахатывался от выступления Притуляка, депутаты переглядывались и подмигивали друг другу. Избирателям вряд ли стоит ждать скоро решения проблемы с водой. Рассчитывать стоит только лишь на то, что следующая сессия будет столь же зрелищной». krasnews.com . Р.Р.S. А вот здесь ответ одного Алексея другому: трындите, чего хотите, а ПрезидентНаш, и мы ему посильно будем помогать всегда, а провокаторы снова утрутся, и так далее.