|Параллельные миры. Казус Подойницына
|Четверг, 16 Март 2017
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Красивый миф не умирает никогда, а только модернизируется.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ. КАЗУС ПОДОЙНИЦЫНА
Настоящий миф не умирает никогда. Он лишь приспосабливается к современной реальности.
Второй десяток лет кочует по интернету и печатным СМИ параноидальный текст о том, как агенты ЦРУ бейсбольными битами забивают лучших отечественных учёных-оборонщиков, почти на глазах у ФСБ, ГРУ и прочей силовой поддержки. Отдельной главкой в нём прописана чрезвычайно мутная история стирателей памяти, одной из ярчайших составных частей которой является, вне всяких сомнений, давнишняя эпопея железногорца Сергея Подойницына. Однако буквально до вчерашнего дня она существовала в, так сказать, первозданном виде, как настоящий литературный памятник. А вчера случилось.
Российский физик провел в "черной дыре" несколько лет
Пропавшего без вести российского ученого нашли в Казахстане. Мужчина представился Юрием Образцовым и сообщил, что его три года держали в рабстве на ферме. Об этом пишут российские СМИ.
Пост с просьбой помочь разыскать родственников мужчины опубликовала на странице в Фейсбук Тамара Полуектова, которая нашла его на лавочке в торговом центре 10 марта. Он просидел там весь день. Как рассказал мужчина, ранее он работал физиком-ядерщиков. Это подтвердил и его бывший директор, к которому первым удалось дозвониться во время поисков родных. В полиции подтвердили обращение родственников мужчины об исчезновении еще в 2004 году.
По словам мужчины, в 2003 году он с Железногорска с большой суммой денег поехал в Красноярск покупать автомобиль. Имел при себе десять тысяч долларов. С того самого времени он исчез и был объявлен в розыск. Как сообщили в полиции, сейчас у мужчины есть проблемы с памятью, возможно это связано с избиением его на ферме, где держали, как он утверждет, в рабстве в городе Иркутск. "Пока гражданин находится в людей, которые его нашли. Проблема в том, что у него нет документов", - отметили правоохранители. При этом, по данным полиции, к 2014 году Образцов жил в Советском районе Новосибирской области.
Как сообщал ранее информационный портал "Знай.ua", министерство внутренних дел сейчас расследует три уголовных дела в отношении украинцев, пострадавших от трудового рабства на территории Российской Федерации.
Да-да, бодяга эта увидела свет на украинском ресурсе, но нет ни малейших сомнений, что подобная вивисекция «классического» текста немедленно воскресит к жизни древнюю паранойю уже в самой Россиюшке. Мы порылись в сети, и быстро обнаружили первоисточник этой чудесной сенсации – на «Ленте.ру». Сравните:
«Жители Алма-Аты (Казахстан) обнаружили мужчину, весь день 10 марта просидевшего на скамейке в одном из торговых центров города. Он представился Юрием Образцовым из Новосибирска и заявил, что три года провел в трудовом рабстве на фермерском хозяйстве. Одна из нашедших его, Тамара Полуэктова, разместила в Facebook пост с просьбой помочь найти родственников мужчины. Документов при себе у него не оказалось, он был очень истощен, жаловался на проблемы со зрением и памятью. Образцов утверждал, что подвергался избиениям на ферме, ее местонахождение он не запомнил.
По словам Образцова, ранее он работал физиком-ядерщиком. В Казахстан он приехал по делам четыре года назад. Мужчина назвал несколько имен своих родственников и коллег, в том числе брата Сергея и матери Галины. По словам Полуэктовой, дозвониться удалось только до бывшего начальника физика, который подтвердил, что работал с ним в 2004 году. Представитель ГУ МВД по Новосибирской области сообщил изданию Sibnet.ru, что мужчина с 2014 года находится в розыске по запросу его брата. «Установить его местонахождение тогда не представлялось возможным, искали на территории Новосибирской области, не нашли», — сказал он. Полиция Новосибирска пытается совместно с казахстанскими коллегами организовать перемещение мужчины на родину. «Пока гражданин находится у людей, которые его нашли. Проблема в том, что у него нет документов», — пояснил представитель главка. При этом, по данным полиции, до 2014 года Образцов жил в Советском районе Новосибирской области.
В мае 2005 года через полтора года после исчезновения, в закрытый город Железногорск вернулся физик-ядерщик Сергей Подойницын. В октябре 2003 года он поехал из Железногорска в Красноярск с крупной суммой денег (около девяти тысяч долларов) для покупки машины. В этот же день он пропал без вести и был объявлен в федеральный розыск. Он частично лишился памяти. По некоторым данным, он находился в трудовом рабстве на стройке в Иркутске».
Согласитесь, обычным косяком копипаста объяснить эдакий информационный выкидыш трудновато. Если «Лента» просто не отбила в тексте визуально абзац разряда «Кстати…», то украинские её коллеги – складывается такое ощущение – основательно злоупотребили салом с коноплёй.
Р.S. Впрочем, даже самый разнузданный бред непременно имеет хоть какую-нибудь связку с реальностью. Возможно, совсем в другой плоскости, но имеет. Отцу Теодору Марьясову надо будет эту тему подсказать: завербованный («Но как он мог?! Рука! Его пытали!») пендосами бывший сотрудник ГХК внедрён в самое сердце проектировки ядерных могильников и что-то там тихонечко подкручивает и подвинчивает в интересах нового работодателя. Подзорвёмся все в результате непременно...
26.10.2015
Как изменит цены на жилье хранилище радиоактивных отходов
Экономика и целесообразность проекта по строительству пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) на площадке СХК остались не раскрытыми для участников посвященного этой теме круглого стола, состоявшегося в Томске 23 октября, поэтому основная дискуссия свелась к тому, как отреагирует на эти планы рынок жилья.
25 декабря в ЗАТО Северск Томской области состоятся первые общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду предполагаемого строительства ПЗРО на производственной площадке и в санитарно-защитной зоне АО «Сибирский химический комбинат» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Предстоящему событию и был посвящен круглый стол с участием экспертов, организованный ФГУП «Национальный оператор по обращения с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»). Чтобы приступить к строительству, кроме согласований с государственными органами, предприятию нужно получить три экологические экспертизы и провести не менее трех общественных слушаний.
В начале встречи заместитель директора ФГУП «НО РАО» Денис Егоров напомнил, что пункт предназначен для финальной изоляции средне— и низкоактивных отходов. Строительство должно начаться в 2017 году. Эксплуатация начнется с 2021 года и продлится по разным данным представителей ФГУП «НО РАО» до 2035 или 2041 года. Автором проекта выступило ООО «НЕОЛАНТ ЯРТ» из города Железногорска Красноярского края, разработчик нескольких новых объектов Госкорпорации «Росатом». В их числе: часть направлений проекта по переработке облученного ядерного топлива, создание производства МОКС-топлива, «сухого» хранилища ОЯТ на Горно-химическом комбинате в Железногорске. Кроме того, компания ведет работу на комбинате «Маяк» в Челябинской области. Для СХК по программе «Прорыв» разработана установка денитрации МОКС-смесей в СВЧ-поле и система газоочистки от окислов азота.
Общая мощность будущего пункта захоронения РАО в Северске — 150 тысяч кубических метров, из них 100 тысяч планируется для размещения низкоактивных отходов, площадь — 42 гектара. Ежегодно на объект будут загружать от пяти до 15 тысяч кубометров, здесь национальный оператор и разработчик проекта также приводят различные цифры. Объём инвестиций на создание инфраструктуры — 2,8 млрд рублей, затраты на консервацию — 2,7 млрд рублей. Затраты на эксплуатацию — 100 млн рублей в год. Затраты на осуществление мониторинга после закрытия ППЗРО — 290 млн рублей. Таким образом общий объем инвестиций в долгосрочном периоде составит более 6 млрд рублей в нынешних ценах. Источник финансирования — средства специального резервного фонда Госкорпорации «Росатом», который формируется за счет средств предприятий-наработчиков отходов (по сути — за счет СХК). Количество созданных рабочих мест — 35 человек.
Представитель ФГУП заверил, что в ПЗРО планируется переместить, прежде всего, отходы от текущей деятельности АО «Сибирский химический комбинат» и от вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов, которые работали в Северске. Позже, отвечая на вопрос председателя Думы города Томска Сергея Ильиных, он не смог назвать объем твердых отходов СХК, нуждающихся в захоронении, предположительно оценив местные потребности в 80% от заявленных объемов хранилища.
Хотя бы приблизительно понять ситуацию в Северске удалось из следующих мини-диалогов круглого стола, когда один из общественников погрузился в воспоминания визита в ЗАТО после аварии на СХК в 1993 году. «Я помню, когда мы небольшой группой от совета безопасности приехали после аварии в на СХК и очень внимательно посмотрели, что в тот момент было на территории. В некоторых ситуациях мы прошли по лезвию ножа. Потому что 23 тысячи было этих контейнеров с делящимися материалами», — рассказал эколог.
А ведь ясность в этом вопросе необходима. Ответ на него нужен и для будущих поколений жителей Томска, Томского района и Северска — всей агломерации в зоне воздействия СХК, численность которой сегодня насчитывает более 800 тысяч человек. Большинство участников состоявшейся 23 октября 2015 года в Томске дискуссии вряд ли доживут до закрытия объекта. А «жизнь» ПЗРО и его содержимого продолжится. Вывод из эксплуатации после закрытия включает демонтаж основных инженерных систем, зданий и сооружений надстройки. Мониторинг непосредственно за хранилищем должен осуществляться в течение последующих 500 лет! Только через половину тысячелетия его содержимое станет безопасным. Такой период цикла полураспада основных радионуклидов, подлежащих захоронению на ПЗРО в Северске. Именно эти параметры заложены в проект, подготовленный красноярским разработчиком проекта.
Скупо говорили докладчики и том, что же на самом деле будет храниться в северском «могильнике» вплоть до 1000-летия Томска. Ведь все мы на самом деле хотим надеяться, что такой юбилей смогут отметить наши потомки. По словам главного инженера ООО «НЕОЛАНТ ЯРТ» Сергея Подойницына, это радионуклиды, в основном, цезий-137. Он также пояснил, что речь идет только о твердых РАО.
Самым острым оказался вопрос заместителя директора по научной работе и инновационной деятельности Томского НИИ онкологии, доктора медицинских наук профессора Владимира Чернова. «Все-таки что получает Томская область кроме 35 рабочих мест при строительстве этого сооружения? Кто-нибудь просчитывал имиджевые потери региона в связи с обострением радиофобии, которая неизбежно обострится. А именно: снижение инвестиционной привлекательности, количества иногородних студентов, стоимости недвижимости. Вот это кто-нибудь оценивал?», — обратился он к инициаторам проекта.
Прямого ответа профессору, кроме рассуждений о том, что с радиофобией нужно бороться, никто не дал. Может, не стали повторяться, так как ранее в выступлениях докладчиков не раз звучало, что временное, долговременное хранение или окончательное захоронение («могильник») РАО — это неотъемлемая часть деятельности атомной отрасли. И так как отходы есть, а переработать их невозможно (хотя еще несколько лет назад нас убеждали в обратном), то третий вариант их утилизации — очевидно и есть самый надежный и безопасный.
А вот руководитель отдела по связям с общественностью СХК Елена Южакова напомнила, что в течение пяти лет, с 2007 по 2012 год, в Томской области активно собирались строить Северскую атомную станцию. Дошли до получения лицензии на размещение АЭС и уже чуть было не начали. При этом оттока студентов не было, и недвижимость в цене не падала. Неожиданный поворот дискуссии так понравился ее участникам, что гость из Ленинградской области пообещал, что если после объявления о строительстве ПЗРО цены на недвижимость резко упадут, то он готов продать свою квартиру и переехать в Томск. С другой стороны, общественник поддержал томского профессора в том, что требование о компенсациях местному населению в связи с размещением опасного объекта справедливо. А если он федеральный, то и речь нужно вести о перераспределении налоговых поступлений в пользу региона и его конкретных муниципалитетов.
Заявление томского медика нашло отклик и у ведущего круглого стола Марка Минина. Известный тележурналист согласился с тем, что появление информации о «могильнике» может вызвать всплеск интереса и определенных страхов у томичей и северчан, а также напомнил о проблемах национального оператора в работе с общественным мнением в городе Сосновый Бор Ленинградской области. «Да, была масса судов, включая Верховный. Оспаривалась и схема территориального планирования, которая принята, там же оспаривалось решение правительства региона о размещении этого объекта. Все эти суды нами выиграны не только в первой, но и во второй инстанции. Проектирование объекта мы отложили и сейчас рассматриваем альтернативные варианты типа ПЗРО, но со счетов мы этот объект не сбрасываем, потому что проблему отходов, которые находятся на Северо-Западе, надо как-то решать», — прокомментировал вопрос Денис Егоров.
Одной из главных «фишек» круглого стола стал рассказ о поездке в провинцию Шампань томских общественников вместе с экспертами общественного совета Госкорпорации «Росатом», где их познакомили с передовым европейским опытом захоронения РАО. По словам очевидцев, во Франции даже есть некоторая конкуренция за размещение «могильников», так как они сулят создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры вкупе с абсолютной информированностью об экологической безопасности объекта. У нас, в России, до этого пока далеко, отметил председатель правления экологического правозащитного центра «Беллона» (Санкт-Петербург) Александр Никитин.
Так, например, площадка будущего ПЗРО находится на территории ЗАТО Северск в охранной зоне СХК, а значит, контроль за деятельностью объекта будет ограничен ведомственными рамками. Сейчас говорится о том, что высокоактивные отходы СХК (накопленные и вновь образующиеся) будут вывозиться за пределы региона. А как будет на самом деле? И наоборот, что и в каком количестве привезут сюда? Волнение на этот счет прозвучало даже в спиче одного из самых информированных участников процесса — мэра Северска Григория Шамина. По его словам, в Северск, как и в Озерск и Новоуральск, где такие хранилища начали уже строить либо собираются, будут привозить отходы третьего и четвертого класса опасности из других регионов, где таких хранилищ нет. А отходы первого-второго класса в будущем со всей страны, включая Северск, поедут в Железногорск, где запланировано строительство подземной исследовательской лаборатории для исследования возможности хранения высокоактивных РАО в шахтах и стволах горных массивов.
Но закончил свои рассуждения Григорий Шамин оптимистично: «Слава богу, что у нас появился национальный оператор, который является ответственным за все, что происходит с радиоактивными отходами в целом по стране, и профессионально делает свою работу для того, чтобы обеспечить надежное хранение этих материалов для будущего».
Впрочем, хвалить и славить ФГУП «НО РАО» время еще не наступило, вопросы и поводы для сомнений и раздумий остаются. Пока основные аргументы агитаторов в пользу проекта строительства ПЗРО заключаются в его необходимости и безальтернативности. Мол, оставить отходы там, где они есть, вроде бы можно, но лучше укрыть более надежно, в специально оборудованное и защищенное хранилище. Вывезти куда-то далеко — дорого, пострадает экономика СХК, а точнее — специальный резервный фонд Госкорпорации «Росатом».
Об экономической составляющей заместитель директора ФГУП Денис Егоров намекнул очень четко, хотя и зашел издалека: «Можно было создать один объект – на Новой Земле. И мы даже такой вариант рассматривали, была декларация о намерениях. Но в связи с тем, что она удалена от основных производителей РАО, тариф для них возрастет в 15-20 раз».
Пока неизвестно, будут ли более предметно освещены все финансово-экономические вопросы в материалах ОВОС, которые появятся в открытом доступе 25 ноября, за месяц до общественных слушаний. Есть надежда на один раздел в структуре ОВОС: описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности, включая предлагаемый и «нулевой вариант» (отказ от деятельности).
Кроме того, для общего понимания ситуации в разрезе Сибирского федерального округа было бы интересно узнать, куда девает свои отходы еще одно из ведущих предприятий российского ядерного топливного цикла — Новосибирский завод химконцентратов — и какова их дальнейшая судьба в планах и логистике ФГУП «НО РАО». Об этом никто не говорит, возможно, именно поэтому цена жилья в Новосибирской области выше, чем в Томской.
Еще дороже, чем в Новосибирской и Томской областях, недвижимость в более богатых регионах — Красноярском крае и Тюменской области, не говоря уже о Франции и Германии. Или в Дубае — крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов, который иногда приводит в пример местным строителям мэр Томска в качестве образца для подражания. Так что цена на жилье зависит, скорее, не от близости пунктов захоронения, а от спроса и платежеспособности населения.
Станут ли богаче от размещения ПЗРО жители Северска и Томской области? Вряд ли. На площадке СХК за последние годы уже захоронено два реактора, один из трех бассейнов с жидкими РАО. Что практически никак не повлияло на состояние бюджетов и кошельков. А если бы пресс-служба СХК об этом не рассказала, то никто бы и не знал.
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