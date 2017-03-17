Записки патриота. Под чьими флагами скачете, товарищи? ЗАПИСКИ ПАТРИОТА Пятая колонна активизировалась накануне очередной годовщины Крымнаша, а компетентные и идеологические органы этого как бы не замечают. Зрада, товарищи! Низкопоклонство перед Западом не одну державу погубило, и в том числе великий и могучий Советский Союз, конечно же. Казалось бы, граждане вставшей с колен России вправе надеяться на то, что власть охранит их от мутного потока враждебной пропаганды. Увы и ах, всемирная сеть Интернет - это детище Центрального разведывательного управления, по словам В.В.Путина – до сих пор безвозбранно отравляет души россиян. В кинотеатрах и на ТВ довлеют бездуховные западные поделки. Доллар, чьи руки по колено в крови, имеет свободное хождение даже на территории Крыма и Севастополя, дабы шпионам и террористам сподручнее было проворачивать свои чёрные делишки! Однако – ближе к теме. На днях в Нашгороде состоялось крайне сомнительного толка «спортивное» мероприятие. Мы уже упоминали о нём применительно к неразборчивым школьным педагогам, набирающимся в чухонских загранкомандировках по линии «Школы Росатома» всевозможной ереси, исподволь разлагающей детские души. К сожалению, возражения наши не были услышаны Серым домом и фактически остались гласом вопиющего в пустыне. Мало того. Вслед за школьными соревнованиями по т.н. «скандинавской ходьбе» аналогичная акция вынесена была на общегородской уровень. Пропагандирует их муниципальная газета, ежегодно получающая десятки миллионов рублей из кармана налогоплательщиков. А участники, ничего не стесняясь, выкладывают затем в российских (!) социальных сетях на радость своим заокеанским хозяевам собственные фото с непонятными флагами педерастического колера, украшенными надписями из нерусских букв. Кто знает, что они означают??? Куда мы эдак-то заедем, остаётся лишь догадываться... Впрочем, гадать не нужно. Как видите, примерный вектор тихого продвижения страны к оранжевой революции просматривается невооружённым глазом буквально повсюду. Враг, повторюсь, совершенно не считает необходимым скрываться. Сегодня форма бундесвера, завтра вермахта, а послезавтра – наполеоновской гвардии и чингисхановские ярлыки??? На чью мельницу, разрешите спросить, льёт воду эта, с позволения сказать, торговля? Куда смотрят местное казачество и контрразведка, и почему даже широкая патриотическая общественность абсолютно никак не реагирует на подобные провокации, я уж не говорю – не даёт им должного отпора сразу и безоговорочно? Немудрено, что настоящий, непоказной патриот давно не очень уютно ощущает себя в родном Красноярске-26. Нет пророка в своём Отечестве, как сказал классик. Но пока вьётся в небесной синеве гордый трёхцветный стяг Владимира Мономаха, Екатерины Второй и генерала Власова, никаким врагам не по зубам наша священная Родина. Не выйдет, господа, так и знайте. Русский народ никому не удастся ни обмануть, ни запугать, ни покорить. Хотя, с другой стороны, успокаиваться нельзя - в современном мире это слишком опасно. Измена всегда настороже. Бдимте, товарищи!!!