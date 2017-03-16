Новейшая история бывшего Соцгорода. Март 2007-го. ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ Новейшая история ЗАТО Железногорск: динамичный март 2007-го. Предприниматель Владимир Игнатьев обещает стать главным спонсором заколючинского парусного спорта. По полмиллиона в год, якобы, готовы коммерсанты отстёгивать на благое дело. «Ходить по парусам опасно, особенно детям», - резюмирует телесюжет Елена Суханова (помните такую?). В МП «ГЖКУ» наведались милиционеры из краевого ОБЭПа. Чего-то изымали, что-то опечатывали… Результат по-прежнему нулевой. Несколько железногорских студентов госпитализированы с диагнозом «сальмонеллёз» после краевого «губернаторского бала». По данным налоговой инспекции, 28 фирм такси работает в Нашгороде. Депутат Госдумы от «Единой России» Вера Оськина: «Величина прожиточного минимума в Красноярском крае равняется трёх тысячам ста семидесяти трям рублям». Театр эстрадной песни Николая Левашова получил призовое место на международном конкурсе в Питере. Достойный подарок к десятилетию Пожарные отчитываются: если в 2003 году в Железногорске было зарегистрировано 45 пожаров, то 2006-м их стало уже 64. Тенденция невесёлая. Многострадальный дом на ул. Кировской в Подгорном взялась в 2005 году достраивать фирма Базая-младшего. Предприятие Сергея Сергеева тогда от работ отстранили, после девяти лет проволочек. Однако и «Техремстрой» сроки срывает третий месяц. Милиция рапортует: в ЗАТО закрыто 5 точек спиртоторговли, возбуждено 8 уголовных дел. Начальник управления образования Серого дома Валерий Головкин признаёт: «Без внебюджетных источников на сегодняшний день школа и любое другое учреждение обойтись не может в принципе по сути своей, потому что вот так устроено наше государство». Весенние пейзажи на тридцать третьем. Два сообщения о заложенных в «Алпи» бомбах оказались ложными. Горно-химический комбинат отсудил два объекта УЖТ из двадцати шести, на которые наложило лапу ООО «Исток» депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Исакова. Интересы «Истока» в арбитраже представлял депутат Алексей Кулеш. Шестеро сотрудников НПО ПМ им. Решетнева награждены правительственной премией за достижения в области науки и техники. В Сером доме прошло совещание по вопросу открытия пассажирского железнодорожного маршрута до Красноярска: «Ежедневно от 5 до 7 тысяч железногорцев отправляются на работу или учебу в краевой центр. Стоимость железнодорожных перевозок будет на 20-30% дешевле, а также значительно сократится время в пути. По мнению специалистов, сумма инвестиций в проект составляет порядка 150 миллионов рублей. Потребуется ремонт четырех переездов и оснащение их автоматическими шлагбаумами». Виктор Соколов стал лауреатом всероссийского конкурса на звание лучшего детского тренера России по лёгкой атлетике. 595 человек обратились в Центр занятости населения с начала года. Статус безработного получили 336 и свыше четырёхсот – трудоустроены. Предприниматель Моносов, воюющий с МЧС за свободный проезд к своей собственности, заявил, что в недрах базы на Элке могут храниться взрывчатые вещества. Зам главы ЗАТО Алексей Ковалёв комментирует: «Я этого не исключаю. Но вам об этом и не обязаны говорить». А в МЧС отвечают на обвинения учениями – на Енисее взрывают ледяные торосы. Геннадий Мельников награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Медики шепчутся: это потому-де, что его сынок удачно женился… В бане на Октябрьской красноярская фирма «Сибирский вариант» произвела ремонт и открыла сауну. ТВ уверяет, что МП «КБУ» не хватает 6,5 млн рублей на вывоз снега. Это в марте-то месяце! Бывшая прима театра оперетты пришла на «прямой эфир» в «Открытый город» и это для неё кончилось плохо. Получив по телефону вопрос о воровстве, Наталья Привалова поплыла (и доплыла, в конце концов, до уголовного дела и увольнения). Не насосал, а подарили (А.Ромашов и В.Лугарев). Выбeри меня! Филиал Союза строителей Красноярского края создан в бывшем Красноярске-26. В Сером доме создана комиссия по увековечиванию памяти альпиниста Петра Кузнецова, погибшего в экспедиции на Чогори. Директор завода поликристаллического кремния Александр Прочанкин уверяет, что до 2010 года в предприятие предстоит вложить свыше 5,2 млрд рублей. На финансирование первого пускового комплекса ГХК якобы пустит 443 млн своих оборотных средств. Это – 51% от требуемой суммы. Остальное дадут спонсоры. Очередное открытие кротовского ТВ: у нас есть «санитарно-лечебная школа» (версия А.Воробьёва). ГорУВД начало проверку по деятельности директора ПКиО В.Ворошилова. Хлопонинский зам Сергей Сокол организовал в Красноярске-26 совещания по т.н. «северному воздушному мосту» и коллаген-хитозановым раневым покрытиям. При этом более всего огорчил чиновника не работающий лифт в здании ВСФИ. 622 ребёнка не посещают школы и детские сады по болезни. Турнир по дзюдо имени Ефима Славского пройдёт в Нашгороде в начале апреля. Московские гости обменялись сувенирами с директором ГХК. Бывший начальник управления экономического развития Серого дома Андрей Дианов всплыл в медсанчасти, в замах у Мельникова. МП «ГЖКУ» подало иск на городскую администрацию. Директор Сергей Свиридов хочет получить 113 млн рублей. Гендиректор ОАО «ИСС» Николай Тестоедов: «Сегодня возник вопрос спорный по ГЛОНАССу-К. Решили в течение пяти минут. Правда, до этого накричались - час примерно. А дальше было принято командирское решение». «Ежегодно потребность в молодых специалистах и рабочих на предприятиях города составляет 200 человек. При этом каждый год из учебных заведений города выпускается 700­-800 человек». Кресло зама главы ЗАТО по социальным вопросам, опустевшее после увольнения Игоря Брусиловского, заняла Людмила Орешкова. 704 человека планировалось поставить на воинский учёт, по повестке явились 657 плюс 29 объявлены в розыск, и проч. Ничто человеческое не чуждо. Зря девочка-мисс пугается. Редкостное откровение заместителя главного врача ЦМСЧ-51 Александра Ломакина: «На сегодня решение это находится в стадии решения. Поэтому мы надеемся, что вопрос этот будет решён. Ну а пока этот вопрос социальный решаем мы, медики». Директор Ворошилов не подал своевременно заявку и контракт с ним не продлён. В ночь на 25 марта стрелки часов переведены на час вперед. Лето! Персонал МП «Гарант» написал жалистное письмо губернатору Хлопонину и отправил делегацию на поклон к губернаторскому советнику Вадиму Медведеву. Тем временем производство «пиратских» конфет на кондитерке продолжается. МП «Гортеплоэнерго» вновь задерживает платежи ФГУП «ГХК». Соответствующий «сигнал» Петра Гаврилова слил в СМИ, как уверяют, будущий г-н Чебурашкин. Поставщику молочной продукции в детские сады, ООО «Агромилк», угрожают реестром недобросовестных поставщиков за срывы в работе. Геннадий Баховцев получил «Благодарственное письмо от Управляющего делами Президента республики Казахстан». За… большой вклад в области физкультуры и спорта и развития хоккея с шайбой в Красноярском крае. Три дня в больнице не функционирует отделение гемодиализа: из кранов идёт некачественная вода. Хозяйственники ЦМСЧ решили сами заменить запорную аппаратуру и чего-то накосячили. Первые компенсации (3.000 рублей) перечислены родителям малышей от полутора до трех лет, которым не хватило мест в ДДУ. Старшие возраста обеспечены садиками полностью. За прошлый год в ЗАТО было открыто 67 дел по факту нарушения правил рыболовства, изъята 21 сеть, уничтожено 28 единиц запрещённых орудий лова. Начальник отдела общественных связей администрации Железногорска Светлана Коршунова уволена «по собственному». Балансовая комиссия признала работу ГХК за 2006 год удовлетворительной. 57 человек проживают в Доме-­интернате для престарелых и инвалидов. Краевой конкурс для общеобразовательных учреждений в рамках нацпроекта «Образование» подарил восьми заколючинским школам по миллиону рублей. В машинах «Скорой помощи» загибаются радиостанции. Сигнал не принимается даже на небольшом расстоянии. 3.314 родителей ЗАТО подали заявления на выплату компенсации по оплате содержания ребёнка в детском саду. Продолжение следует.