Кремлёвский спрут Как Москва возвращает контроль над Восточной Европой. Кремлевский спрут Как Москва устанавливает контроль над Восточной Европой. Часть 1. После начала гибридной войны в Украине многие восточноевропейские государства забеспокоились о возможном повторении подобного сценария в их странах. Недавний путч в Черногории показал — эти опасения вполне реальны. В этом совместном расследовании Bellingcat (в лице Христо Грозева) и The Insider показано, чьими руками Кремль устанавливает свое влияние в Восточной Европе и какую роль в этом играют неонацисты, ГРУ, СВР и православные олигархи с судимостью. Казачий «спецназ» 2 октября 2014 года на сайте пограничной службы Боснии и Герцеговины появилось лаконичное объявление под заголовком «Въезд граждан Российской Федерации», которое гласило : «Для того, чтобы объективно информировать общественность относительно въезда граждан Российской Федерации, сообщаем, что в период с 25 сентября по 2 октября через Пограничный переход Рача <на границе с Сербией – The Insider> прошло 144 гражданина России. <…>. Все они соответствовали необходимым требованиям для перехода через границу Боснии и Герцеговины, не носили униформу или военную форму, среди них были мужчины и женщины разных возрастов». Это странное объявление пограничникам пришлось сделать после скандала в прессе, который возник, когда в маленькой стране накануне выборов внезапно появилось множество молодых людей крепкого сложения ряженых казаками, причем некоторых их них удалось идентифицировать , включая их лидера Николая Дьяконова, обладателя наградной шашки от Путина, и что более важно — ранее замеченного во главе военизированного отряда в Крыму в ходе известных событий. Теперь тот же самый отряд оказался в боснийском городе Баня-Лука, столице Республики Сербской (государственного образования на территории Боснии, с преимущественно сербским населением). Формальным основанием для их появления был фольклорный фестиваль по случаю 100-летия Первой мировой войны, правда никто из этих «танцоров» в папахах почему-то не мог объяснить журналистам, где и когда будет происходить их выступление и как долго они пробудут в Боснии. На просьбу журналистов показать что-то из казацких танцев они также отвечали отказом. То, что «казаки» с российскими паспортами появились именно в Республике Сербской, было не случайно: выборы в остальной части Боснии их интересовали мало, а вот судьба националиста Милорада Додика (президента Республики Сербской, желавшего переизбраться на этот пост) для России была небезразлична. Незадолго до этого Додик встречался с Путиным, который заверил его в своей поддержке. В ходе этого визита «Газпром» напрямую подписал соглашение с Республикой Сербской (в обход правительства страны в Сараево) о подключении к «Южному потоку». Додик, в свою очереди, пообещал быть верным России: «Разумеется, наша поддержка России в эти дни вообще ни под никакой вопрос не ставится. Мы, конечно, может быть, маленькое и скромное сообщество, но голос у нас громкий». Опросы показывали, что у Додика, выступающего за отделение Республики Сербской от Боснии, примерно равные шансы на победу с оппозиционным лидером Огненом Тадичем, противником сепаратизма (отметим, вопрос о сепаратизме принципиален для Кремля, так как страна с нерешенными территориальными конфликтами не может быть принята в члены НАТО). В день выборов, 12 октября, Додик сразу с избирательного участка отправился в отель Калдерра, на секретную встречу с гостем из России. Этим гостем был не кто иной, как Константин Малофеев, который за несколько месяцев до этого активно содействовал переброске наемников в Крым, а затем и в восточную Украину. Фото их встречи попало в СМИ. Напомним, первым «главнокомандующим» армии ДНР был глава малофеевской службы безопасности, выходец из ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), первым «премьер-министром» ДНР — Александр Бородай, также сотрудник компании Малофеева. Сам же Малофеев известен своим показным православием (на почве которого он сблизился в том числе с Сергеем Ивановым (на тот момент – главой Администрации президента) и священником Тихоном Шевкуновым (которого также называют духовником Путина). Кроме того, на Малофееве висело незакрытое уголовное дело о хищении у ВТБ кредита на $225 млн. Уголовниками, как выяснилось , были многие из крымских «добровольцев». Так, один из награжденных медалью «За возвращение Крыма» незадолго до этого совершил вооруженный налет на православный храм, а другой даже на момент награждения числится в федеральном розыске. (О том, почему так часто для подобных операций используются лица, находящиеся под уголовным преследованием, будет сказано позже). Именно малофеевский фонд Василия Великого привез в Республику Сербскую казаков. Все это, конечно, вызывало обеспокоенность у местного населения. Наверное, им было бы интересно узнать о том, что утечка информации о встрече Малофеева с Додиком произошла по инициативе самого Малофеева. Равно как и о том, что Республика Сербская – лишь часть масштабного плана Кремля по укреплению своего влияния в Восточной Европе. Черный интернационал The Insider уже писал об активной работе Константина Малофеева с различными маргинальными (чаще ультраконсервативными) политическими движениями в западных странах, с тем чтобы вовлечь их в орбиту Кремля и использовать в пропагандистских целях. Журналисты прозвали эту новую сеть московского влияния «Черный интернационал». В последнее время (особенно после начала войны в Украине) он особенно активно действует в Восточной Европе. Некоторые подробности о том, как это работает, можно узнать из попавшей в публичный доступ взломанной переписки Александра Усовского, который выполнял заказы Малофеева для некоторых восточноевропейских стран. 48-летний белорус Усовский отучился на историка, выучил польский и чешский языки, попробовал себя в бизнесе (безуспешно) и в литературе (редактор издательства «Яуза» отвечает Усовскому, что его книги в продаже провалились и новую печатать они не будут). По взглядам усовский – неонацист. В 2007 году Усовский активно переписывается с членами НСО Дмитрием Румянцевым, Максимым Базылевым и другими, иногда начиная письма с восклицания «Хайль, Гитлер!». Именно в 2007 году группировка НСО-Север пор руководством Базылева начала активную деятельность, на ее счету – 27 убийств (в 2009 году Базылев покончил с собой в изоляторе). Дружен Усовский и с европейскими неонацистскими партиями, и сосватал их Малофееву, которому нужны были инструменты влияния. В Польше он советует сотрудничать с неонацистской OWP, в Словакии с аналогичной партии Ľudová strana Naše Slovensko. От лица Малофеева с Усовским переписывается Елена Шаройкина, гендиректор «Царьград-ТВ», (она также иногда называет себя ни много ни мало «руководителем Общенациональной Ассоциации генетической безопасности»). Из переписки мы узнаем, что Малофеев сам поручил распространить информацию о своей встрече с Додиком. Усовский выполняет это поручение, попросив распространить эту информацию лидера польской неонацистской партии OWP Давида Бережицкого. Зачем этот вброс понадобился Малофееву в тот момент, когда уже во всю шел подсчет голосов, не очень ясно. То ли он просто хотел засветиться перед начальством (отчитаться в своем роде), то ли хотел отрезать Додику путь для отступления (чтобы тому было сложнее затем развернуться на Запад), но так или иначе скрывать свое присутствие Малофеев точно не собирался. Кто именно является «начальством» Малофеева, не очень ясно. Судя по всему, это не Сурков, полномочия которого ограничиваются Украиной (как и было видно ранее из взломанной переписки самого Суркова ). Когда Усовский предлагает помощнице Малофеева проект по Украине, он получает ответ «мы не занимаемся Украиной». Это можно интерпретировать по-разному, но похоже на то, что к тому моменту Малофеева убрали из Украины, сделав это исключительной вотчиной Суркова. И возможно это произошло даже раньше: малофеевские Бородай и Гиркин ушли в отставку еще осенью 2014 года. Так или иначе, но с кем-то в Кремле свои действия Малофеев координировал, во всяком случае Шаройкина время от времени присутствует на «заседаниях в правительстве». Само правительство, правда, в этот день не заседало, то есть речь, очевидно идет о какой-то правительственной встрече. Хотя Усовского (судя по переписке) тоже иногда приглашают на Старую площадь, сам по себе он не имеет особого веса во всей этой структуре. Примерно в каждом втором своем письме он просит у кого-то деньги, иногда по несколько тысяч рублей, предлагая при этом всем потенциальным спонсорам наполеоновские планы покорения Восточной Европы. В преобладающем большинстве случаев деньги ему не давали, но с Малофеевым повезло, тут ему дали финансирование на проекты сразу в нескольких странах, а именно в Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. Помимо уже упомянутой выше польской неонацистской партии OWP в смете присутствует националистическая партия Йоббик и ее запрещенное боевое крыло «Венгерская гвардия», которая своими главными врагами определяет евреев, цыган и геев. Правда, с продлением финансирования вышла определенная заминка, так как люди, «принимающие решения», еще не определились, «что будут делать по Европе стратегически». Елена Шаройкина заявила The Insider, что ни она, ни Константин Малофеев «не имеют отношения к акциям в Восточной Европе». Усовский же в интервью The Insider сообщил, что от Малофеева он получал финансирование в очень короткий период времени в августе-октябре 2014 года, после чего «лишь один раз выделил небольшую сумму помощник Малофеева». По его словам, он и дальше «помогал своим товарищам» в Польше, Чехии и Словакии, но для этого ему «пришлось высквалыжничать какие-то жалкие копейки у разного рода российских деятелей». Что это за деятели, он не поясняет, уточняя только, что это частные лица. Кроме того, Усовский пояснил, что активно сотрудничает с депутатом Затулиным и планирует выступать с докладом на парламентских слушаниях (о роли Глазьева и Затулина в подготовке силового захвата власти в украинских регионах The Insider уже писал ). Усовский также уверен, что взлом его почты заказали в России, причем произошло это сразу после того как ему удалось получить от неких частных лиц финансирование на Украину. Что это за частные лица, остается только догадываться, но есть некоторые варианты. Усовский спрашивает совета по поводу неоднократно судимого «православного предпринимателя Василия Бойко (называющего себя Бойко-Великий). Шаройкина считает Бойко вполне вероятным спонсором именно потому что у него «проблемы с правоохранительными органами». И ее мнению можно доверять, потому что не менее серьезные проблемы с правоохранительными органами были у ее начальника, и проблемы эти сошли на нет, после того как Малофеев стал ключевым спонсором и организатором кремлевской экспансии. А вот еще одно любопытное письмо, уже совсем свежее, от 28 ноября 2016 года. В нем Усовский предлагает сделать так, чтобы Малофееву забыли «провал Черногорской авантюры». Пишет он это сразу после неудавшегося путча в Черногории. В отличие от Боснии, где вмешательство «казаков» не понадобилось, в Черногории дело дошло до реальной попытки силового свержения власти. Причем, участвовали в этом не только «казачий спецназ» и представители маргинальных движений, но и сотрудники Главного разведывательного управления РФ. Об этом и многом другом — в следующей части нашего расследования.







