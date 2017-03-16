Утешительные байки для сотрудников НПО ПМ. НАМ ГОДА НЕ БЕДА, ИЛИ КОЗЛЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ Поиски виноватых в гибели спутников производства АО «ИСС» идут самыми разными путями. Суд начнёт рассмотрение дела об аварии «Протон-М» Королёвский суд Московской области проведет предварительные слушания по уголовному делу, возбужденному по факту аварии ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» в 2010 году. Фигурантами дела являются сотрудники РКК «Энергия» Станислав Балакин, Сергей Ломтев, Александр Мартынов и Юрий Большигин. Все они обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Согласно версии следствия, обвиняемые не скорректировали формулу расчета уровня заправки окислителя, в результате чего максимальная взлетная масса оказалась превышена на 1,5 тонны. Это привело к тому, что ракета не смогла вывести спутники на заданную орбиту. Понесенный государством вследствие аварии ущерб был оценен в 4,3 миллиарда рублей. Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» с космодрома Байконур был осуществлен 5 декабря 2010 года. Космические аппараты не удалось вывести на орбиту, все три спутника упали в Тихий океан. В ходе расследования было установлено, что спутники упали по причине того, что в разгонный блок ДМ-03 из-за ошибки в конструкторской документации залили 1,5 тонны лишнего топлива. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК России «Халатность». regnum.ru . 02.02.2017 Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работников ОАО "РКК "Энергия"": начальника 242-го отдела Станислава Балакина, заместителя начальника отделения по бортовым и наземным системам космических аппаратов и средств выведения Сергея Ломтева, заместителя руководителя научно-технического центра по системам средств выведения Александра Мартынова и инженера Юрия Большигина. Им, как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, главным следственным управлением ведомства инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, обвиняемые, заведомо зная о применении нового разгонного блока 11С861-03, не обеспечили корректировку формулы расчета уровня заправки окислителя в документации системы контроля заправки. В результате 5 декабря 2010 года при заправке блока на стартовом комплексе космодрома Байконур была превышена на 1582 кг необходимая масса жидкого кислорода, что не позволило вывести на заданную орбиту три спутника ГЛОНАСС-М. В результате аварии государству был причинен ущерб в размере 4,3 млрд руб. Однако, по данным "Ъ", никаких исковых требований к фигурантам расследования заявлено не было, а ущерб возмещен за счет страховки. В ходе следствия фигуранты уголовного дела не признали свою вину, однако, как отметила госпожа Петренко, ГСУ СКР были собраны достаточные доказательства, свидетельствующие об их причастности к преступлению. В свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в горсуд подмосковного Королева. Авария ракеты-носителя "Протон-М", приведшая к утоплению трех спутников ГЛОНАСС-М в Тихом океане в декабре 2010 года, стала одной из самых резонансных для космической отрасли. Дело не столько в причинах неудачи, из-за которой Россия потеряла миллиарды рублей, сколько в реакции официальных лиц Роскосмоса и руководства страны. Тогдашний глава космического агентства Анатолий Перминов в интервью газете "Известия" заявил, что случившееся "никак не катастрофа", за что был обвинен представителями Кремля в "чрезмерной самоуспокоенности" и подвергнут жесткой критике. Господину Перминову был объявлен выговор, а его заместителя Виктора Ремишевского и замгенконструктора корпорации "Энергия" Вячеслава Филина уволили. Сам господин Перминов на посту удержался: избавляться от чиновника, который через полгода и так ушел бы в отставку в связи с достижением предельного возраста, не стали. Однако сразу после аварии в Кремле и правительстве начался подбор его преемника: выбор пал на первого замминистра обороны Владимира Поповкина. Именно с момента потери "Протона" эксперты подчеркивали, что отрасль находится в "глубоком системном кризисе". В период с декабря 2010 по май 2015 года неудачами завершились семь пусков ракет данного типа, а "разбор полетов" в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева, производящим "Протоны", закончился возбуждением десятка уголовных дел, фигурантами которых стали в том числе и бывшие гендиректора предприятия Владимир Нестеров и Александр Селиверстов, которых обвинили в хищениях бюджетных средств. Сейчас пусковая кампания "Протонов" приостановлена до мая: причиной этого стало нарушение специалистами Воронежского механического завода технологии сборки двигателей второй и третьей ступени ракеты. При этом еще одно уголовное дело, связанное с аварией ракеты-носителя "Протон-М" с тремя спутниками ГЛОНАСС-М июле 2013 года, о завершении которого уже сообщал СКР, по данным источников "Ъ", до суда пока не дошло. К уголовной ответственности следователи привлекали сотрудников центра имени Хруничева Дениса Гришина, Александра Николаева и Диану Гудкову, а также начальника 1653-го военного представительства Минобороны РФ Марата Насибулина. По версии ГСУ СКР, обвиняемые Гришин, Николаев и Гудкова неправильно, с поворотом на 180 градусов от штатного положения, установили на ракету-носитель датчики угловых скоростей, что привело к искажению работы системы управления, вызвав в итоге падение "Протона". Однако надзорное ведомство не согласилось с квалификацией действий фигурантов по ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба), не утвердив обвинение. kommersant. *** Если в предыдущей истории (не путать с аналогичной аварией 2013 года!) всё более или менее понятно и никакой чертовщины для определения козлов отпущения здесь не требовалось изначально , то гибель «Космоса-2251» годом ранее оставалась загадкой до сего дня. Точнее, формальные причины для катастрофы в околоземном пространстве стали известны почти сразу, но почему обстоятельства сложились именно так, восемь лет спустя пришло в голову разъяснить убогому интернет-ресурсу politros.com . И уж он постарался! Любопытно, что не имеющую абсолютно никаких подтверждений или даже ссылок на более приличные источники сказочную версию эту мгновенно подхватили российские СМИ. То ли отрабатывая заказ свыше, то ли просто не устояв перед богатой фактурой… Уволенный сотрудник NASA рассказал, какие тайны о НЛО скрывает агентство В феврале 2009 года над Таймыром произошло первое в человеческой истории космическое ДТП. Американский космический аппарат «Иридиум» врезался в российский спутник «Космос». Удар был таким мощным, что космические аппараты разбились вдребезги. Но самое удивительное произошло потом. Специалисты NASA так и не смогли объяснить странные действия своего космического аппарата, который неожиданно для всех вышел из-под контроля. Дело в том, что российский спутник и американский «Иридиум» находились на совершенно разных орбитах. Но словно какая-то невидимая сила свела их и столкнула. И это были пришельцы. Известно, что перед самым столкновением на «Иридиуме» полностью вышла из строя электроника, чего в принципе не может быть. Он не слушался команд земли, но был исправен, и клиенты мобильной связи вплоть до столкновения получали сигнал. Стоит отметить, что выводы комиссии проводившей расследования данного инцидента было принято засекретить. СПРАВОЧКА Авария спутников «Космос-2251» и «Iridium 33» — первый известный случай [1] столкновения искусственных спутников в космосе. Скорости обоих объектов были приблизительно равны и составляли около 7470 м/с. Спутники — « Космос-2251 », принадлежавший Космическим войскам России, и « Iridium 33 », один из 72 спутников оператора спутниковой телефонной связи «Иридиум», запущенный на орбиту в 1997 году, в результате столкновения разрушились полностью . «Космос-2251», военный спутник связи типа « Стрела-2М » №51 производства АО «ИСС», был запущен 16 июня 1993 года с Плесецка и спустя два года выведен из эксплуатации. Масса американского спутника составляла 600 кг, а российского аппарата — 900 кг. В результате столкновения образовалось около 600 обломков [2] . Обратите внимание: российский аппарат к моменту уничтожения не функционировал уже пятнадцать лет, а американский вроде бы находился в рабочем состоянии. В летописи отечественных космических провалов встречались и куда более неприятные эпизоды, но на полном серьёзе призывать на помощь инопланетян пока ещё никому на ум не приходило. Что это за «ж-ж-ж» и кому оно понадобилось, будем посмотреть. Не исключено ведь, что и за утопленные аппараты ответственность на каких-нибудь рептилоидов в суде переложить попытаются.