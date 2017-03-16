Экс-прокурор Няшмяш приступила к написанию законов. Поклонская предложила ввести новый принцип получения гражданства Как рассказал председатель комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек, Наталья Поклонская и Константин Затулин разработали законопроект, который уже получил положительное заключение комитета по делам национальностей ГД. «В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», — сказал Бальбек. Таким образом, по его словам, право на упрощенную процедуру предоставления гражданства России получат носители русского языка — выходцы или их родственники по восходящей линии из стран постсоветского пространства, которые некогда входили в состав СССР или Российской империи. gazeta.ru . *** Страна Чугуния «Идиот» Достоевского начинается с оттепели. «Насилу рассвело»… Это словосочетание из второго предложения великого романа близко и понятно каждому, встречавшему рассвет на русских равнинах. Мощь, тяжесть, величие и безразличие к тебе чугунной страны. В этой стране очень красивы природа, все дети и часто женщины; мужчины не очень. Некоторые красивые женщины пытаются сделать чугунной стране что-то полезное, получается снова чугун. Заливается в прежние формы. В Думе Наталья Поклонская поддержала давнюю разработку Константина Затулина и предложила давать российское гражданство по «праву почвы». Внесен законопроект. Он лежит на сайте Госдумы, каждый может ознакомиться, хотя, конечно, это чтение — не Достоевский, на любителя. Мне положено такое читать, коротко сообщаю: это сайдинг, за которым все тот же чугун. Разъясняет Наталья Коверник. В нашей газете о ней — сага: № 131 за 2011 год; № 105 , 134 , 141 за 2016-й; № 12 с.г. Простая русская женщина, рожденная на русской земле от русских до седьмого колена родителей, выехавшая в 1991-м на Украину на десять лет и из-за этого вдруг переставшая быть гражданкой России. Она вот уже 16-й год живет в России без паспорта, на правах придорожной пыли. «Новая» поговорила вчера с ней. — Еще ведь как подали, как озаглавили: в Госдуме предложили новый принцип получения гражданства по «праву почвы»! Какой же это новый принцип?! Он был всегда, и он есть сейчас в законодательстве. Но миграционной службе на это плевать. Вот ч. 7 ст. 4 действующего ФЗ «О гражданстве РФ» 2002 года: «Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ на основании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР…» Другими словами, факт, что у лица уже есть гражданство РФ, должен определяться по ранее действующему законодательству. Вот ч. 2 ст. 13 Закона РФ «О гражданстве РФ» 1991 года: «Лица, родившиеся 30 декабря 1922 года и позднее и утратившие гражданство бывшего СССР, СЧИТАЮТСЯ СОСТОЯВШИМИ в гражданстве Российской Федерации по рождению, ЕСЛИ РОДИЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ Российской Федерации или если хотя бы один из родителей на момент рождения ребенка был гражданином СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации…» Вот оно «право почвы» и «право крови» в чистом виде. По крайней мере, для уроженцев РСФСР и детей уроженцев РСФСР. Но начиная с 6 февраля 1992 года органы исполнительной власти (ПВС/ФМС) выдумали такой миф, что гражданами России являются лишь те граждане бывшего СССР, которые на 6 февраля 1992 года проживали на территории России. Всех остальных они фактически лишили российского гражданства и принуждают принимать свое гражданство вновь. При этом не могут предоставить документ о прекращении гражданства, в котором человек состоял с момента рождения. Вот, например, что мне ответил начальник федерального органа: «Так как Вы, по собственному желанию и личному заявлению о выдаче паспорта, документированы паспортом гражданина Украины, Вы утратили российское гражданство по собственному волеизъявлению». И примечательно, что в ответе не указывается норма закона об утрате российского гражданства. Не указана по той причине, что ее нет: не существует утраты российского гражданства ни в действующем законе, ни в предыдущем. Прокомментировала «Новой» законопроект и Людмила Лукашева, президент Уральской ассоциации беженцев: — Мне очень неловко за тех депутатов, которые уподобляются Повару из известной басни Крылова «Кот и Повар»… Можно бесконечно вносить поправки в законы, можно писать обращения и петиции, но ничего не улучшится, если исполнять новые законы будут старые нарушители прав человека. В качестве комментария к законодательной инициативе по улучшению закона о гражданстве приведу цитату из Постановления Конституционного суда России № 12-П от 16 мая 1996 года. Я ее столько раз цитировала в судах и на университетских лекциях, что выучила наизусть: «Факт нахождения гражданина бывшего СССР за пределами Российской Федерации в момент вступления в силу Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» может рассматриваться как одно из условий для приобретения гражданства Российской Федерации в порядке регистрации только в отношении лиц, которые не считаются состоявшими в гражданстве Российской Федерации по рождению. Иное понимание не соответствует статье 27 Конституции Российской Федерации, согласно которой гражданин Российской Федерации имеет право свободно выезжать за пределы Российской Федерации, не утрачивая гражданства, и беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Придание обжалуемой норме Закона в процессе правоприменительной практики смысла, фактически подтверждающего прекращение гражданства Российской Федерации по рождению без свободного волеизъявления гражданина, противоречит статье 6 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства». Пусть объяснят мне, для чего принуждать приобретших гражданство России по рождению (и по принципу «почвы», и по принципу «крови») к повторной процедуре — через ворохи бумаг, бесконечные очереди, никому не нужные комиссии из чиновников, долгие месяцы, а то и годы вычеркнутого из жизни времени? Почему подробно не разъяснить нынешним исполнителям закона о гражданстве, что его нужно ОФОРМЛЯТЬ после определения его по ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, действовавшему НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ лица во взаимосвязи со всей логикой права вплоть до 1917 года (требование части 2 статьи 12 Закона о гражданстве России 1991 года)? Ведь уровень компетенции исполнителей миграционного законодательства в России — от Москвы до самых до окраин — угрожающе стремится к нулю. Не знают в УВМ (Управление по вопросам миграции. — А. Т.) МВД ни про Российскую республику, которой нынче исполнится 100 лет, ни про то, что институт российского гражданства соотнесен с принципом непрерывности (континуитета) российской государственности, ни про принцип «почвы», ни про принцип «крови». * * * Депутату Поклонской простительно заблуждаться насчет веяний в мировом праве о гражданстве. А вообще — веяний нет, тут все строго и устоялось и отстоялось уже столетиями. И российское государство, каким бы чугунным оно ни было, не имеет права пренебрегать этими принципами. И еще, уже не о Поклонской и Затулине (они хотя бы в верном направлении попытались) — о чугуне. Нельзя не повторить в 2 086 176-й раз: государства не должны воевать с гражданами. Так уж сложилось в Северном полушарии к теперешнему времени. novayagazeta.