|Поколение Победителей
|Среда, 15 Март 2017
|
Наклон вперёд из положения стоя на тумбе - наш конёк.
Славы отцов и дедов не посрамим!
|След. >
|
Уран-Батор
|Главная Публикации Окружающая среда Поколение Победителей
|
Четверг, 16 Март 2017
|
|
|
|
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами