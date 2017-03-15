ЗА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

Даёт ли минус на минус в сумме плюс, изучает ООО "Агромилк".

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Специалисты ФБУ «Красноярский ЦСМ» и региональной общественной организации «Красноярское общество защиты прав потребителей» провели мониторинг молочной продукции, реализуемой в торговых сетях Красноярска.

В рамках мониторинга были приобретены 13 образцов пастеризованного питьевого молока 12 известных торговых марок различной жирности: 1; 2,5; 3,2 и 3,5 процента. Шесть образцов продукции произведены в Красноярском крае, три в Омской области, по одному – в Республике Хакасия, Алтайском крае, Новосибирске и Кемерово.

Молоко исследовалось в двух аккредитованных лабораториях – в ФБУ «Красноярский ЦСМ» и ООО «БиоХимАналит». Как сообщила начальник отдела стандартизации и оценки соответствия Центра стандартизации и метрологии Татьяна Мельник, определялись массовая доля жира, плотность, кислотность, микробиологические показатели, а также содержание антибиотиков. По результатам испытаний два образца продукции из тринадцати оказались несоответствующими требованиям технического регламента по микробиологическим показателям.

Так, в молоке питьевом пастеризованном «Российское» с массовой долей жира 3,2%, выработанном ООО «Агромилк», торговой марки «Камарчагское» (Красноярский край, Железногорск) выявлено превышение по общему микробному числу (КМАФАнМ) в 1,9 раза и наличие бактерий группы кишечных палочек. Кроме того, в этом же образце обнаружено превышение по содержанию антибиотика – пенициллина.

Результаты мониторинга будут направлены в Министерство сельского хозяйства Красноярского края и в адрес предприятий-изготовителей молока для устранения выявленных нарушений.