|Всё-таки весна
|Вторник, 14 Март 2017
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Массовое снегозадержание проводится в будущем иннограде.
Такое потепление ни в какие ворота не лезет, конечно.
Символ "Единой России" тщетно пытается сохранить раскраску.
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А Клиническая больница №51 заботится о детском досуге. Как умеет.
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами