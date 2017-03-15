Железногорск

Байки о битвах башен в Кремле явно не на пустом месте возникли. Организовавший арест Улюкаева генерал ФСБ покинул «Роснефть» Олег Феоктистов, вице-президент и руководитель службы безопасности «Роснефти», уволен из госкомпании и ФСБ. Об этом «Новой газете» сообщили два независимых источника — в самой «Роснефти» и в ФСБ. До недавнего времени Феоктистов считался одним из самых влиятельных генералов Лубянки. До прихода в «Роснефть» он служил заместителем руководителя Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Это управление сопровождало наиболее громкие уголовные дела в России последних лет, в том числе в отношении бывших губернаторов — Никиты Белых и Александра Хорошавина, а также бывшего руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова. Олег Феоктистов всегда считался человеком, близким к президенту «Роснефти» Игорю Сечину. Что косвенно подтвердилось и его назначением вице-президентом госкомпании в сентябре 2016 года. Феоктистов занял должность руководителя службы безопасности «Роснефти» в качестве так называемого прикомандированного сотрудника. Прикомандированные сотрудники входят в специальный аппарат (АПС) и приказом директора ФСБ назначаются в стратегически важные компании, чтобы за ними присматривать. Именно в «Роснефти» Олег Феоктистов поучаствовал в пока последнем для себя громком деле — в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Тот был задержан в ноябре 2016 года по подозрению в получении взятки от представителя «Роснефти» за положительное заключение о приобретении госпакета акций «Башнефти». Операция, в которой принимали участие бывшие подчиненные Феоктистова по ФСБ, проходила при взаимодействии со службой безопасности «Роснефти». Олег Феоктистов проработал в «Роснефти» менее полугода. О причинах, по которым он покинул госкомпанию и ФСБ, нам неизвестно. novayagazeta. *** В "Роснефти" опровергли информацию об увольнении вице-президента и руководителя службы безопасности компании Олега Феоктистова, которого ряд СМИ называют организатором ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. "Многие пишут… Но это бред. Бред", — заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев "Эху Москвы". ria.ru . *** Глава "Роснефти" подтвердил уход из компании вице-президента по безопасности Олега Феоктистова. "Да, это правильная информация, он вернулся на военную службу", - сообщил журналистам Игорь Сечин. По информации источника ТАСС, Феоктистов уволился из "Роснефти" 7 марта. Между тем, по итогам заседания совета директоров "Башнефти" (входит в структуру "Роснефти") 6 марта он вновь стал одним из кандидатов в новый состав совета директоров компании, который планируется избрать на годовом собрании в июне. tass.ru . *** Слухи об изменении статуса Феоктистова вызвали бурление в узких московских политических и бизнес-кругах. Его фигура явно демонизируется, похоже, что он стал очередным «Доктором Зло», примерно как в 1990-е гг. этим титулом владел помощник министра внутренних дел Владимира Рушайло Александр Орлов, а чуть позже – начальник Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Юрий Заостровцев. Феоктистову приписывают оперативную разработку таких высокопоставленных арестантов, как бывший губернатор Кировской области Никита Белых и министр экономического развития Алексей Улюкаев. Профессиональную оценку Феоктистову дал в «Новой газете» бывший генерал ФСКН Александр Бульбов, сам оказавшийся в 2007 г. в его разработке. До лета 2016 г. Феоктистов был заместителем начальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и после того, как начальник управления генерал Сергей Королев возглавил СЭБ, по данным агентства «Росбалт», претендовал на освободившуюся должность, но был прикомандирован в « Роснефть » на должность начальника службы безопасности компании. Стоит отметить, что в функции УСБ входит не только защита сотрудников спецслужбы от внешних посягательств и борьба с коррупцией внутри ФСБ, но и взаимодействие с аппаратом прикомандированных сотрудников. Прикомандированные в различные органы власти и экономические субъекты для присмотра офицеры МВД и КГБ-ФСБ – еще советская практика. В 1990-е гг. чекистов или милиционеров из УБОП нередко ставили на должности вице-губернаторов, а с расцветом госкомпаний и госкорпораций в 2000-е – в эти корпоративные структуры. Формально это мотивируется тем, что надо прикрыть важные (и часто действительно важные) направления, но на практике речь также идет о достойном завершении карьеры с хорошим вознаграждением. Но статус прикомандированных в самой спецслужбе понижается. Возвращение с хлебного места обратно в ФСБ – большая редкость, и, если это произошло с Феоктистовым, значит, он нужен для очередных свершений по основному месту работы. vedomosti.ru . *** Справка: Олег Владимирович Феоктистов родился 3 июля 1964 года в Москве. Служил в Сортавальском погранотряде. Окончил Академию ФСБ. Ранее возглавлял 6-ю службу УСБ ФСБ (оперативное сопровождение уголовных дел). Супруга Людмила работает в центральном клиническом госпитале ФСБ. Феокистов был выдвиженцем генерала Сергея Шишина. Сегодня Шишин известен как профессор РГГУ, старший вице-президент ВТБ и член совета директоров Русгидро. А вообще-то его основная профессия- "диверсант". В 80х годах- спецподразделения в Афганистане, начальник спецотряда Косатка на Северном флоте, начальник отрядов Вымпел, заместитель начальника штаба Центра спецназначения ФСБ. С 2000 по 2002 год возглавляет УФСБ города Сочи и занимается вопросами обустройства президентской резиденции. Здесь он приглянулся Игорю Сечину. И с его подачи в 2002 году возглавил Управление собственной безопасности ФСБ. В 2004-2007 член коллегии ФСБ и руководитель обеспечения деятельности. Как сообщали СМИ, в 2007 году Шишин сильно погорел на деле «трех китов» и китайской контрабанды. Под массой собранных Черкесовым и Бульбовым материалов - отправился в отставку - в бизнес. С 2011 года - член Советов директоров ОАО НК "Роснефть" и заместитетль председателя Совета Директоров "Роснефти" и член Совета Директоров ОАО "РусГидро". Сергей Шишин привел на службу в центральный аппарат ФСБ Олега Феокистова. Говорят, что Феоктистов и Шишин познакомились еще в Афганистане. Лично Феокистову Шишин в 2004 поручает создает и возглавить отряд, позднее получивший название 6 Служба УСБ. Формально 6 служба отвечала за оперативное сопровождение уголовных дел, охрану свидетелей. Но по факту являлась спецназом УСБ с правом оперативной работы. Феоктистов получил со временем личный доступ к Патрушеву и Сечину. В конфликте между ФСКН и ФСБ (2004-2007г) УСБ ФСБ, а на тот момент ее возглавлял Александр Купряжкин, превратилось в основного героя конфликта. А Олег Феоктистов, якобы, лично отвечал за арест и получение показаний от генерала ФСКН Бульбова. На протяжении 2008-2012 противоборствующие кланы в самом ФСБ, в МВД и в ФСКН собирали компромат друг на друга и пытались занять монопольное положение кураторов бизнес-структур, кураторов судов и следствия; делили сферы влияния. Впервые широкой публике генерал Феоктистов стал известен во время нашумевших уголовных дел по «Трем китам» (контрабанда мебели) и китайской контрабанде, поступавшей на склад в/ч 54729 Управления материально-технического обеспечения ФСБ. Тогда по поручению Путина выявлением коррумпированных чекистов занялась теперь уже ликвидированная Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), и возглавил расследование генерал-лейтенант Александр Бульбов. В 2007 году Бульбов был арестован. В числе инициаторов ареста он называл Олега Феоктистова. В июле 2011 года - в канун принятия решения о втором сроке Медведева - начальник 9 управления ФСБ (УСБ) Александр Купряжкин был назначен заместителем директора ФСБ. На освободившееся место начальника УСБ ФСБ со стороны приходит помощник министра обороны, а ранее сотрудник Управления экономической безопасности петербургского управления ФСБ Сергей Королев, работавший с Сердюковым и ранее с Бортниковым и Черкесовым . Олег Феоктистов, рассчитывающий занять освободившееся место Купряжкина, вынужден довольствоваться должностью заместителя Сергея Королева. В 2012 Феоктистов пытается активно лоббировать свое назначение начальником УФСБ по Москве. Прежний начальник - генерал Виктор Захаров был уволен (проработав на этом месте 12 лет) из-за переезда дочери на жительство в США. Против назначения Феокистова, видимо, выступил мэр Собянин. И для подстраховки назначил опального генерала Захарова своим заместителем. Не получилось и с назначением Феоктистова начальником УСБ МВД. Против этого назначения выступили сразу два человека: Школов - помощник президента и Владимир Колокольцев - министр. В июле 2011 года увольняют товарища Феоктистова, 1 зама начальника Департамента экономической безопасности МВД генерала Андрея Хорева (позднее покровители из группы Виктора Иванова устроят его на работу в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка). Как сообщали журналисты, союз Хорева и Феоктистова идеально «играл» в контактах с бизнесом. Люди Хорева были вычищены в 2011 году новым руководителем ДЭП МВД генералом Денисом Сугробовым. Сугробов был назначен президентом Дмитрием Медведевым. Говорят, что по предложению зам министра внутренних дел Валерия Кожокоря, однокурсника Медведева. Но настоящий расцвет деятельности Сугробова начинается с приходом в мае 2012 года на должность помощника президента Евгения Школова. У Сугробова, видимо, была задача максимально зачистить каналы неучтенных доходов силовиков. Широко известна спецоперация людей Сугробова по закрытию системы обналички в Мастер-банке, обналички в питерских банках. В СМИ появилась информация о выводе средств за рубеж некими сотрудниками силовых структур. Сугробов "рыл землю" в надежде найти компромат на деятельность 6 Службы УСБ и лично Феоктистова. Изучались все его контакты и связи, прослушивались разговоры. В разработку были взяты офицеры УСБ. В частности, «раскрутить» на получение взятки пытались заместителя начальника 6 Службы Игоря Демина. Феоктистов получил санкцию разобраться с организованной провокацией. О ходе "операции" докладывали первым лицам. Сотрудники УСБ арестовывают Сугробова, Колесникова и ряд офицеров МВД. ДЭБ МВД оказывается полностью вычищенным, а руководить подразделением приходит офицер ФСО Дмитрий Миронов. Но как оказалось -тактическая победа Феоктистова стала его стратегическим поражением. Он нажил себе массу влиятельных врагов. Его имя все чаще стало мелькать в скандальных публикациях. Депутаты ГосДумы и супруги Вороненков и Максакова в 2015 году по ТВ и в прессе открыто обвиняли Феоктистова в организации заказных уголовных дел в качестве мести за участие Вороненкова в деле Трех китов на стороне ФСКН. А сам Вороненков даже неожиданно намекнул, что информация, имеющаяся у Феоктистова отчего-то тиражируется Алексеем Навальным. По многочисленной информации, Феоктистов принимал активное участие в разработке и осуществлении резонансных арестов последнего времени. Видимо, у него действительно были шансы занять место начальника УСБ ФСБ. Феоктистов был важнейшим звеном межведомственной команды силовиков, в которую входили ближайший соратник председателя СКР Бастрыкина, руководитель УСБ СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Руководителю Управления "М" СЭБ ФСБ Сергею Алпатову и его людям удалось летом 2016 года разбить группу Феоктистов—Максименко, что дало возможность директору ФСБ Бортникову отправить в резерв (то есть почти на пенсию) своего могущественного конкурента и едва ли не снять с должности председателя СКР Бастрыкина. Управление «М» ФСБ РФ разработало и реализовало против своих же коллег из УСБ ФСБ и сотрудников СКР изящную многоходовку. После доклада Бортникова президенту Путину о ситуации, связанной с конфликтом на Рочдельской, последовали аресты людей из ближайшего окружения Бастрыкина. Среди прочих были арестованы Максименко, Ламонов, Никандров. telegra.ph .